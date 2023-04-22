Гётце снова пытается забить мяч из выгодной позиции, игрок по правому флангу, улучшил для себя позицию и нанёс удар в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0! Хуммельс! Адейеми снова отдаёт потрясающий мяч с правого фланга поля на левый, там Геррейру выполнил прекрасную передачу на Хуммельса, Матс переправил мяч в сетку ворот, ударом головой!

Очень неожиданный счёт первого тайма! "Айнтрахт" наиграл как минимум на один гол, но пока им не получается это реализовать.

К основному времени первого тайма добавлено две минуты!

Беллингем получил мяч в чужой штрафной на правой стороне, игрок находился под опекой соперника, но ударить всё же ему дали, однако мяч полетел мимо ворот.

Вынужденная замена в составе команды "Боруссия". Нико Шлоттербек покидает поле, а вместо него выходит Зюле Никлас.

Пока хозяева используют все свои шансы на 100%, других атак у них нет. Все которые были завершились взятием ворот. Гости пока не могут найти свой момент, выжидая ошибок от соперника.

Один из игроков хозяев оказался лежать на газоне. Рафаэл получил небольшое повреждение, но всё обошлось и Геррейру поднявшись, продолжил игру.

Адейеми создал очень опасный момент! Игрок по левой стороне ворвался в чужую штрафную и ударил по центру ворот, но вратарь совершил сейв спасая свою команду от третьего пропущенного мяча.

Трапп получил повреждение в момент когда отбивал мяч в непростой ситуации, в него врезался свой же игрок, пытаясь накрыть удар соперника.

Игра продолжилась. С голкипером команды "Айнтрахт" всё в порядке. Тем временем гости организовали очень опасную атаку.

Бута выполнил удар по воротам головой после подачи с правого фланга поля, голкипер в прыжке отбивает мяч в сторону. Смотрелось очень опасно!

Джан нарушает правила против Коло-Муани на своей половине поля. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника.

25' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Мален!

Прошло совсем немного с первого забитого мяча, как хозяева уже забивают второй! Адейеми выиграл борьбу в воздухе, отдав передачу на Малена, который расстрелял ворот с близкого расстояния!



24' Гётце выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел в центральную часть штрафной, голкипер удачно вышел из ворот и надёжно поймал мяч в руки.

22' Очень важный гол забивает "Боруссия", но команда понимает, что это только начало и поэтому отпраздновала взятие ворот сдержано.

21' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Беллингем!

Брандт на левом фланге поля отдал передачу на Геррейру, тот оказался на углу штрафной площади, покатив мяч в одно касание на Беллингем, англичанин элегантно развернулся и отправил мяч в сетку ворот!

19' Мален на левом фланге поля выполнил длинную передачу в направление чужих ворот, но мяч не нашёл нужного адресата, укатив в аут на правом фланге поля.

18' В центральной части поля Коло-Муани нарушил правила, поставив подножку своему оппоненту в момент борьбы за нейтральный мяч.

16' Шлоттербек получил небольшое повреждение и ему сейчас оказывают медицинскую помощь. Затянулась пауза в игре.

15' Опасный штрафной удар выполняли игроки команды хозяев. Мален ударил по воротам, но мяч попал в стенку, где находился свой же игрок.

14' Первая жёлтая карточка в нашей игре! Игрок команды "Айнтрахт" наказан предупреждением. Ленц ударил по ногам соперника, сорвав перспективную атаку.