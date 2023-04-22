Тур: 29. Стадион: Сигнал Идуна Парк. Главный судья: Айтекин Дениз
3:0
Перерыв
0'
12' Желтая карточкаЛенц Кристофер
1:0
19' ГолБеллингем Джуд
24' Желтая карточкаКоло-Муани Рандаль
2:0
24' ГолМален Дониэлл
3:0
42' ГолХуммельс Матс
Бонусы букмекеров
Ход матча
12'
19'
1:0
24'
2:0
42'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Джан
Эмре
19
Брандт
Юлиан
35
Тута
24
Бута
26
Эбимбе
Эрик
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Вольф МариусЗащитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ройс МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Защитник
-
46 Гебур ДариоЗащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алиду ФаридеНападающий
-
21 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия Д
Айнтрахт Фр
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
15%
18 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
33 матча
57.6%
24.2%
18.2%
19 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
48.5%
15.1%
12 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
24.2%
21.3%
18 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
24
Голов в среднем за матч
3
1.41
Среднее время на гол
30
63
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.29
0.94
Среднее время на гол
69
96
Всего голов
70
39
Голов в среднем за матч
2.12
1.18
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
42
76
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|8
|0.28
|Мукоко Юссуфа
|7
|0.24
|Мален Дониэлл
|6
|0.21
|Ройс Марко
|6 (1)
|0.21
|Рейна Джованни
|6 (1)
|0.21
|Беллингем Джуд
|5
|0.17
|Шлоттербек Нико
|4
|0.14
|Аллер Себастьян
|4
|0.14
|Геррейру Рафаэл
|3
|0.1
|Адейеми Карим
|3
|0.1
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|0.1
|Модест Антони
|2
|0.07
|Джан Эмре
|2 (1)
|0.07
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|Вольф Мариус
|1
|0.03
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.03
|Эзкан Салих
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|13 (2)
|0.45
|Камада Даити
|7 (2)
|0.24
|Линдстрём Йеспер
|7
|0.24
|Роде Себастьян
|4
|0.14
|Соу Джибрил
|4
|0.14
|Гётце Марио
|2
|0.07
|Бута
|2
|0.07
|Борре Рафаэль
|2 (1)
|0.07
|Эбимбе Эрик
|2
|0.07
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.03
|Тута
|1
|0.03
|Аларио Лукас
|1
|0.03
|Якич Кристиян
|1
|0.03
|Н'Дика Эван
|1
|0.03
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Алиду Фариде
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|7
|0
|Беллингем Джуд
|7
|0
|Эзкан Салих
|6
|0
|Адейеми Карим
|6
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Модест Антони
|4
|0
|Ройс Марко
|4
|0
|Геррейру Рафаэл
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Рейна Джованни
|2
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Дауд Махмуд
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибрил
|7
|0
|Коло-Муани Рандаль
|4
|1
|Тута
|5
|0
|Гётце Марио
|5
|0
|Роде Себастьян
|5
|0
|Борре Рафаэль
|4
|0
|Якич Кристиян
|4
|0
|Н'Дика Эван
|4
|0
|Камада Даити
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|Кнауфф Ансгар
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Макс Филипп
|1
|0
|Ленц Кристофер
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Пеллегрини Лука
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Айнтрахт Фр
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
4
9
Боруссия Д
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Айнтрахт Фр
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
18
9
Волевые поражения
17
26
Боруссия Д
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
54% (15)
21% (6)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Айнтрахт Фр
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
26
15
Волевые поражения
21
35
Голы по времени матча
Забито
38
21
21 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
6
16%
4
19%
1-15
7
18%
3
14%
16-30
8
21%
4
19%
31-45
3
8%
3
14%
46-60
6
16%
5
24%
61-75
8
21%
2
10%
76-90
Пропущено
13
24
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
0
0%
6
25%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
38%
5
21%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
4
31%
5
21%
76-90
Забито
23
28
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
9%
3
11%
1-15
3
13%
8
29%
16-30
7
30%
2
7%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
2
9%
5
18%
61-75
7
30%
6
21%
76-90
Пропущено
27
17
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
19%
5
29%
29%
1-15
6
22%
2
12%
16-30
2
7%
3
18%
31-45
6
22%
4
24%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
7
26%
2
12%
76-90
Забито
61
49
33 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 25
21 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
8
13%
7
14%
1-15
10
16%
11
22%
16-30
15
25%
6
12%
31-45
5
8%
7
14%
46-60
8
13%
10
20%
61-75
15
25%
8
16%
76-90
Пропущено
40
41
18 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
5
13%
11
27%
1-15
6
15%
3
7%
16-30
7
18%
8
20%
31-45
8
20%
7
17%
46-60
3
8%
5
12%
61-75
11
28%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2
Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Боруссия Д - Фиорентина 0:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1
Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2
Результаты матчей
Боруссия Д
Айнтрахт Фр
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
8 раз 29%
3:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 43%
1
5 раз 18%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
4 раза 14%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
77
67
59
58
311
310
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
113
105
59
213
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
244
208
1216
820
820
523
424
325
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|29
|19
|3
|7
|65 - 39
|60
|2.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|79 - 33
|59
|3.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|43 - 31
|52
|4.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 35
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 37
|50
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|49 - 40
|45
|7.
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|51 - 41
|44
|8.
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|51 - 37
|43
|9.
|0:3 Заявка
|29
|11
|9
|9
|49 - 44
|42
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|43 - 45
|36
|11.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|47 - 56
|35
|12.
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|40 - 47
|35
|13.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|38 - 54
|30
|14.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|39 - 50
|29
|15.
|Заявка
|29
|8
|3
|18
|32 - 66
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|36 - 51
|25
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|26 - 52
|24
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|35 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|41 - 13
|37
|2.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|31 - 15
|32
|4.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|25 - 9
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 17
|27
|7.
|0:3 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 15
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 29
|19
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 22
|19
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 19
|16
|17.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|3.
|3:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 26
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 25
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 31
|19
|10.
|0:3 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 28
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 32
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 24
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|23 - 33
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 28
|9
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 19
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 9
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д 3:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Боруссия Д
94.5% (121)
Ничья
5.5% (7)
Айнтрахт Фр
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
76.92% (90)
Меньше
23.08% (27)
Обе команды забьют
Да
78.63% (92)
Нет
21.37% (25)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
43.8% (56)
3:1 Боруссия Д
17.2% (22)
2:0 Боруссия Д
13.3% (17)
1:0 Боруссия Д
3.9% (5)
1:1 Ничья
3.9% (5)
3:2 Боруссия Д
3.9% (5)
3:0 Боруссия Д
2.3% (3)
4:2 Боруссия Д
1.6% (2)
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