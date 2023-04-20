  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Айнтрахт Фр
Прогнозы 40
Боруссия Д 92.5% (37)
X 7.5% (3)
Айнтрахт Фр 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Айнтрахт Фр
4.55
4.54
4.78
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Боруссия Д
Айнтрахт Фр

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
15%
18 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

33 матча

57.6%
24.2%
18.2%
19 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
48.5%
15.1%
12 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
24.2%
21.3%
18 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:2
Б
2:3
Б
5:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:2
Б
2:2
К
1:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:0
ТМК
4:0
Б
4:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
4:0
К
0:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

48
24

Голов в среднем за матч

3
1.41

Среднее время на гол

30
63

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.29
0.94

Среднее время на гол

69
96

Всего голов

70
39

Голов в среднем за матч

2.12
1.18

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

42
76

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 8 0.29
Мукоко Юссуфа 7 0.25
Ройс Марко 6 (1) 0.21
Рейна Джованни 6 (1) 0.21
Мален Дониэлл 5 0.18
Шлоттербек Нико 4 0.14
Беллингем Джуд 4 0.14
Аллер Себастьян 4 0.14
Геррейру Рафаэл 3 0.11
Адейеми Карим 3 0.11
Байно-Гиттенс Джейми 3 0.11
Модест Антони 2 0.07
Джан Эмре 2 (1) 0.07
Зюле Никлас 1 0.04
Вольф Мариус 1 0.04
Рюэрсон Юлиан 1 0.04
Эзкан Салих 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 13 (2) 0.46
Камада Даити 7 (2) 0.25
Линдстрём Йеспер 7 0.25
Роде Себастьян 4 0.14
Соу Джибрил 4 0.14
Гётце Марио 2 0.07
Бута 2 0.07
Борре Рафаэль 2 (1) 0.07
Эбимбе Эрик 2 0.07
Кнауфф Ансгар 1 0.04
Тута 1 0.04
Аларио Лукас 1 0.04
Якич Кристиян 1 0.04
Н'Дика Эван 1 0.04
Ленц Кристофер 0 0
Макс Филипп 0 0
Алиду Фариде 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 7 0
Беллингем Джуд 7 0
Эзкан Салих 6 0
Адейеми Карим 6 0
Хуммельс Матс 4 0
Модест Антони 4 0
Ройс Марко 4 0
Геррейру Рафаэл 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Мёнье Тома 2 0
Зюле Никлас 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Рейна Джованни 2 0
Азар Торган 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Вольф Мариус 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибрил 7 0
Тута 5 0
Гётце Марио 5 0
Роде Себастьян 5 0
Коло-Муани Рандаль 3 1
Борре Рафаэль 4 0
Якич Кристиян 4 0
Н'Дика Эван 4 0
Камада Даити 3 0
Трапп Кевин 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Эбимбе Эрик 2 0
Кнауфф Ансгар 2 0
Хасебе Макото 1 0
Костич Филип 1 0
Макс Филипп 1 0
Бута 1 0
Пеллегрини Лука 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Айнтрахт Фр
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

4
9
Боруссия Д
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Айнтрахт Фр
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

18
9

Волевые поражения

17
26
Боруссия Д
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
54% (15)
21% (6)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Айнтрахт Фр
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

26
15

Волевые поражения

21
35

Голы по времени матча

Забито

38
21
21 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
6
16%
4
19%
1-15
7
18%
3
14%
16-30
8
21%
4
19%
31-45
3
8%
3
14%
46-60
6
16%
5
24%
61-75
8
21%
2
10%
76-90

Пропущено

13
24
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
0
0%
6
25%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
38%
5
21%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
4
31%
5
21%
76-90

Забито

23
28
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
9%
3
11%
1-15
3
13%
8
29%
16-30
7
30%
2
7%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
2
9%
5
18%
61-75
7
30%
6
21%
76-90

Пропущено

27
17
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
19%
5
29%
29%
1-15
6
22%
2
12%
16-30
2
7%
3
18%
31-45
6
22%
4
24%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
7
26%
2
12%
76-90

Забито

61
49
33 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 25
21 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
8
13%
7
14%
1-15
10
16%
11
22%
16-30
15
25%
6
12%
31-45
5
8%
7
14%
46-60
8
13%
10
20%
61-75
15
25%
8
16%
76-90

Пропущено

40
41
18 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
5
13%
11
27%
1-15
6
15%
3
7%
16-30
7
18%
8
20%
31-45
8
20%
7
17%
46-60
3
8%
5
12%
61-75
11
28%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2
Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Боруссия Д - Фиорентина 0:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1
Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2

Результаты матчей

Боруссия Д
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
8 раз 29%
3:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 43%
1
5 раз 18%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
4 раза 14%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
7
7
6
7
2.5
5
9
5
8
3.5
3
11
3
10
4.5
1
13
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
10
5
1.5
5
9
2
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
24
4
20
8
1.5
12
16
8
20
2.5
8
20
5
23
3.5
4
24
3
25
4.5
1
27
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 28 17 8 3 78 - 30 59
2.
Боруссия Д
 Заявка 28 18 3 7 62 - 39 57
3.
Унион Берлин
 Заявка 28 15 7 6 43 - 31 52
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 15 6 7 53 - 35 51
5.
Фрайбург
 Заявка 28 14 8 6 41 - 37 50
6.
Байер Л
 Заявка 28 13 5 10 51 - 41 44
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 11 9 8 49 - 41 42
8.
Майнц
 Заявка 28 11 9 8 46 - 39 42
9.
Вольфсбург
 Заявка 28 10 10 8 46 - 36 40
10.
Боруссия М
 Заявка 28 9 9 10 43 - 45 36
11.
Вердер
 Заявка 28 9 5 14 43 - 54 32
12.
Кёльн
 Заявка 28 7 11 10 37 - 46 32
13.
Хоффенхайм
 Заявка 28 8 5 15 38 - 47 29
14.
Аугсбург
 Заявка 28 8 5 15 37 - 53 29
15.
Бохум
 Заявка 28 8 3 17 31 - 61 27
16.
Штутгарт
 Заявка 28 5 9 14 35 - 50 24
17.
Шальке 04
 Заявка 28 5 9 14 26 - 52 24
18.
Герта
 Заявка 28 5 7 16 33 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 10 2 2 31 - 15 32
3.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 14 9 5 0 25 - 9 32
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Кёльн
 Заявка 14 5 5 4 22 - 15 20
11.
Бохум
 Заявка 13 6 1 6 20 - 24 19
12.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
13.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
16.
Штутгарт
 Заявка 14 4 4 6 19 - 19 16
17.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 2 6 24 - 26 23
3.
Фрайбург
 Заявка 14 6 4 4 19 - 25 22
4.
Вольфсбург
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
5.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
6.
Байер Л
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Хоффенхайм
 Заявка 14 3 3 8 18 - 24 12
12.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
13.
Аугсбург
 Заявка 14 3 2 9 23 - 33 11
14.
Боруссия М
 Заявка 14 1 6 7 14 - 28 9
15.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
16.
Шальке 04
 Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
17.
Штутгарт
 Заявка 14 1 5 8 16 - 31 8
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 9
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Айнтрахт Фр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 апреля 2023, осталось 2 дня 10 часов 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.71. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.71 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 40
    Боруссия Д 92.5% (37)
    X 7.5% (3)
    Айнтрахт Фр 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    4.55
    4.54
    4.78
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Боруссия Д - Айнтрахт Фр онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Боруссия Д - Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Боруссия Д
    92.5% (37)
    Ничья
    7.5% (3)
    Айнтрахт Фр
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (26)
    Меньше
    31.58% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (27)
    Нет
    28.95% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    45% (18)
    2:0 Боруссия Д
    20% (8)
    3:1 Боруссия Д
    10% (4)
    1:1 Ничья
    7.5% (3)
    3:0 Боруссия Д
    5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     