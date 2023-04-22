Тур: 29. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Цвайер Феликс
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.55 Победа "Баварии"
-
16
Бель
Штефан
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
27
Зоммер
Янн
22
Канселу
Жоау
25
Мюллер
Томас
17
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
27 Зоммер ЯннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасНападающий
-
17 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
-
23 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Майнц
Бавария
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
30 матчей
20%
6.7%
73.3%
6 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
30%
20%
50%
9 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
6.7%
26.7%
66.6%
2 победы 8 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
47
37
Голов в среднем за матч
3.13
2.47
Среднее время на гол
28
36
Всего голов
62
52
Голов в среднем за матч
2.07
1.73
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
43
51
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|9
|0.32
|Ингвартсен Маркус
|9 (4)
|0.32
|Чхэ-Сон Ли II
|7
|0.25
|Ажорк Людовик
|5
|0.18
|Аарон Мартин
|3
|0.11
|Кор Доминик
|3
|0.11
|Баррейро Леандро
|2
|0.07
|Видмер Сильван
|2
|0.07
|Каси Антони
|2
|0.07
|Вайпер Нельсон
|2
|0.07
|Стах Антон
|1
|0.04
|Буркардт Джонатан
|1
|0.04
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Баркок Аймен
|0
|0
|Бюргзорг Делано
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|11
|0.39
|Чупо-Мотинг Эрик
|10
|0.36
|Гнабри Серж
|9 (1)
|0.32
|Сане Лерой
|7
|0.25
|Мюллер Томас
|6
|0.21
|Коман Кингсли
|6
|0.21
|Мане Садио
|6 (1)
|0.21
|Киммих Йозуа
|4
|0.14
|Павар Бенжамен
|4
|0.14
|Тель Матис
|4
|0.14
|Горецка Леон
|3
|0.11
|Де Лигт Маттейс
|3
|0.11
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.04
|Канселу Жоау
|1
|0.04
|Забитцер Марсель
|1
|0.04
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Упамекано Дайо
|0
|0
|Gabriel Vidovic
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|7
|0
|Бель Штефан
|6
|0
|Свенссон Бо
|4
|0
|Онисиво Карим
|4
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Баррейро Леандро
|4
|0
|Хак Александер
|2
|1
|Фернандес Эдимилсон
|3
|0
|Ажорк Людовик
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Буркардт Джонатан
|2
|0
|Аарон Мартин
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Упамекано Дайо
|6
|1
|Киммих Йозуа
|5
|1
|Павар Бенжамен
|5
|0
|Горецка Леон
|4
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Де Лигт Маттейс
|4
|0
|Юлиан Нагельсман
|3
|0
|Коман Кингсли
|1
|1
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Бавария
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
0% (0)
86% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
7
7
Майнц
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Бавария
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
15
0
Волевые поражения
16
43
Майнц
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Бавария
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
43% (12)
14% (4)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
23
50
Голы по времени матча
Забито
25
33
13 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
3
12%
7
21%
1-15
5
20%
5
15%
16-30
5
20%
12
36%
31-45
3
12%
4
12%
46-60
2
8%
2
6%
61-75
7
28%
3
9%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
1
6%
2
12%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
4
24%
4
24%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90
Забито
21
43
9 В 1-м тайме 27
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
1
5%
5
12%
1-15
3
14%
9
21%
16-30
5
24%
13
30%
31-45
4
19%
5
12%
46-60
2
10%
3
7%
61-75
6
29%
8
19%
76-90
Пропущено
22
15
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
14%
4
27%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
32%
2
13%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
5
23%
4
27%
76-90
Забито
46
76
22 В 1-м тайме 51
24 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 21
4 Не забивали 1
4
9%
12
16%
1-15
8
17%
14
18%
16-30
10
22%
25
33%
31-45
7
15%
9
12%
46-60
4
9%
5
7%
61-75
13
28%
11
14%
76-90
Пропущено
39
32
19 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 20
4
10%
6
19%
1-15
5
13%
0
0%
16-30
10
26%
5
16%
31-45
5
13%
6
19%
46-60
5
13%
7
22%
61-75
10
26%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1
Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5 Мальорка - Майнц 2:2 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Шальке 04 - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 0:3
Бавария
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1
Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4
Результаты матчей
Майнц
Бавария
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
6
2 раза 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 25%
0:3
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
3:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
6
3 раза 11%
5
2 раза 7%
0
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Майнц
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
59
104
410
86
311
68
212
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
131
68
95
212
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
271
1117
199
622
1216
325
919
226
622
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|78 - 30
|59
|2.
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|62 - 39
|57
|3.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|43 - 31
|52
|4.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 35
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 37
|50
|6.
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|51 - 41
|44
|7.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|49 - 41
|42
|8.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|46 - 39
|42
|9.
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|46 - 36
|40
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|43 - 45
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|43 - 54
|32
|12.
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|37 - 46
|32
|13.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|38 - 54
|30
|14.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|38 - 47
|29
|15.
|Заявка
|28
|8
|3
|17
|31 - 61
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|36 - 51
|25
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|26 - 52
|24
|18.
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|33 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|38 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|31 - 15
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|4.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|25 - 9
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 17
|27
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 17
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 22
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 19
|16
|17.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|34 - 16
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 26
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 25
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 14
|21
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 29
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 24
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|23 - 33
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 28
|9
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 19
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 9
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.55 Победа "Баварии"
-
Прогнозы на матч Майнц - Бавария
Исход игры
Майнц
4.6% (6)
Ничья
3.1% (4)
Бавария
92.3% (120)
Тотал 2.5
Больше
80.17% (93)
Меньше
19.83% (23)
Обе команды забьют
Да
77.59% (90)
Нет
22.41% (26)
Популярный счёт
1:2 Бавария
45.4% (59)
1:3 Бавария
14.6% (19)
0:2 Бавария
13.1% (17)
0:1 Бавария
2.3% (3)
2:1 Майнц
2.3% (3)
0:3 Бавария
2.3% (3)
2:3 Бавария
1.5% (2)
0:4 Бавария
1.5% (2)
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