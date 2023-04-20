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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Майнц
 
Позже
Бавария
Прогнозы 43
Майнц 4.7% (2)
X 7% (3)
Бавария 88.4% (38)
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Майнц
Ничья
Бавария
5.55
5.00
4.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Майнц
Бавария

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

30 матчей

20%
6.7%
73.3%
6 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

30%
20%
50%
9 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

6.7%
26.7%
66.6%
2 победы 8 ничьих 20 побед

История матчей

К
0:4
Б
6:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
5:2
Б
1:3
Б
6:1
Б
6:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
2:2
ТМК
2:1
Б
1:3
Б
1:2
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:1
ТМС
0:5

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

47
37

Голов в среднем за матч

3.13
2.47

Среднее время на гол

28
36

Всего голов

62
52

Голов в среднем за матч

2.07
1.73

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

43
51

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 9 0.32
Ингвартсен Маркус 9 (4) 0.32
Чхэ-Сон Ли II 7 0.25
Ажорк Людовик 5 0.18
Аарон Мартин 3 0.11
Кор Доминик 3 0.11
Баррейро Леандро 2 0.07
Видмер Сильван 2 0.07
Каси Антони 2 0.07
Nelson Weiper 2 0.07
Стах Антон 1 0.04
Буркардт Джонатан 1 0.04
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Баркок Аймен 0 0
Бюргзорг Делано 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 11 0.39
Чупо-Мотинг Эрик 10 0.36
Гнабри Серж 9 (1) 0.32
Сане Лерой 7 0.25
Мюллер Томас 6 0.21
Коман Кингсли 6 0.21
Мане Садио 6 (1) 0.21
Киммих Йозуа 4 0.14
Павар Бенжамен 4 0.14
Тель Матис 4 0.14
Горецка Леон 3 0.11
Де Лигт Маттейс 3 0.11
Дэвис Альфонсо 1 0.04
Канселу Жоау 1 0.04
Забитцер Марсель 1 0.04
Мазрауи Нуссаир 0 0
Упамекано Дайо 0 0
Gabriel Vidovic 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 7 0
Бель Штефан 6 0
Свенссон Бо 4 0
Онисиво Карим 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Стах Антон 4 0
Баррейро Леандро 4 0
Хак Александер 2 1
Фернандес Эдимилсон 3 0
Ажорк Людовик 3 0
Каси Антони 3 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Аарон Мартин 1 0
Центнер Робин 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Баркок Аймен 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 6 1
Киммих Йозуа 5 1
Павар Бенжамен 5 0
Горецка Леон 4 0
Сане Лерой 4 0
Де Лигт Маттейс 4 0
Юлиан Нагельсман 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Мане Садио 2 0
Тель Матис 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Зоммер Янн 1 0
Канселу Жоау 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Станишич Йосип 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Майнц
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Бавария
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
0% (0)
86% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

7
7
Майнц
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Бавария
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

15
0

Волевые поражения

16
43
Майнц
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Бавария
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
43% (12)
14% (4)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

23
50

Голы по времени матча

Забито

25
33
13 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
3
12%
7
21%
1-15
5
20%
5
15%
16-30
5
20%
12
36%
31-45
3
12%
4
12%
46-60
2
8%
2
6%
61-75
7
28%
3
9%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
1
6%
2
12%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
4
24%
4
24%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90

Забито

21
43
9 В 1-м тайме 27
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
1
5%
5
12%
1-15
3
14%
9
21%
16-30
5
24%
13
30%
31-45
4
19%
5
12%
46-60
2
10%
3
7%
61-75
6
29%
8
19%
76-90

Пропущено

22
15
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
14%
4
27%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
32%
2
13%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
5
23%
4
27%
76-90

Забито

46
76
22 В 1-м тайме 51
24 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 21
4 Не забивали 1
4
9%
12
16%
1-15
8
17%
14
18%
16-30
10
22%
25
33%
31-45
7
15%
9
12%
46-60
4
9%
5
7%
61-75
13
28%
11
14%
76-90

Пропущено

39
32
19 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 20
4
10%
6
19%
1-15
5
13%
0
0%
16-30
10
26%
5
16%
31-45
5
13%
6
19%
46-60
5
13%
7
22%
61-75
10
26%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1
Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5 Мальорка - Майнц 2:2 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Шальке 04 - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 0:3
Бавария
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2
Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Шальке 04 - Бавария 0:2

Результаты матчей

Майнц
Бавария

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
6
2 раза 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 25%
0:3
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
3:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
6
3 раза 11%
5
2 раза 7%
0
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Майнц
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
10
4
4
10
2.5
8
6
3
11
3.5
6
8
2
12
4.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
9
5
2
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
27
1
11
17
1.5
19
9
6
22
2.5
12
16
3
25
3.5
9
19
2
26
4.5
6
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 28 17 8 3 78 - 30 59
2.
Боруссия Д
 Заявка 28 18 3 7 62 - 39 57
3.
Унион Берлин
 Заявка 28 15 7 6 43 - 31 52
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 15 6 7 53 - 35 51
5.
Фрайбург
 Заявка 28 14 8 6 41 - 37 50
6.
Байер Л
 Заявка 28 13 5 10 51 - 41 44
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 11 9 8 49 - 41 42
8.
Майнц
 Заявка 28 11 9 8 46 - 39 42
9.
Вольфсбург
 Заявка 28 10 10 8 46 - 36 40
10.
Боруссия М
 Заявка 28 9 9 10 43 - 45 36
11.
Вердер
 Заявка 28 9 5 14 43 - 54 32
12.
Кёльн
 Заявка 28 7 11 10 37 - 46 32
13.
Хоффенхайм
 Заявка 28 8 5 15 38 - 47 29
14.
Аугсбург
 Заявка 28 8 5 15 37 - 53 29
15.
Бохум
 Заявка 28 8 3 17 31 - 61 27
16.
Штутгарт
 Заявка 28 5 9 14 35 - 50 24
17.
Шальке 04
 Заявка 28 5 9 14 26 - 52 24
18.
Герта
 Заявка 28 5 7 16 33 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 10 2 2 31 - 15 32
3.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 14 9 5 0 25 - 9 32
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Кёльн
 Заявка 14 5 5 4 22 - 15 20
11.
Бохум
 Заявка 13 6 1 6 20 - 24 19
12.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
13.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
16.
Штутгарт
 Заявка 14 4 4 6 19 - 19 16
17.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 2 6 24 - 26 23
3.
Фрайбург
 Заявка 14 6 4 4 19 - 25 22
4.
Вольфсбург
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
5.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
6.
Байер Л
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Хоффенхайм
 Заявка 14 3 3 8 18 - 24 12
12.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
13.
Аугсбург
 Заявка 14 3 2 9 23 - 33 11
14.
Боруссия М
 Заявка 14 1 6 7 14 - 28 9
15.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
16.
Шальке 04
 Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
17.
Штутгарт
 Заявка 14 1 5 8 16 - 31 8
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 9
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Майнц - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 апреля 2023, осталось 2 дня 7 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 43
    Майнц 4.7% (2)
    X 7% (3)
    Бавария 88.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Бавария
    5.55
    5.00
    4.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Майнц - Бавария

    Исход игры
    Майнц
    4.7% (2)
    Ничья
    7% (3)
    Бавария
    88.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.17% (30)
    Меньше
    26.83% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    75.61% (31)
    Нет
    24.39% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    39.5% (17)
    0:2 Бавария
    18.6% (8)
    1:3 Бавария
    16.3% (7)
    2:3 Бавария
    4.7% (2)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
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