Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Якуб Каминьский оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Феликс Нмеча нанес удар, но тот был заблокирован.

48' Это был отличный перфоманс от команды Вольфсбург , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Вольфсбург

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Борнаув Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

42' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

41' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

39' Данило Соарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Рефери не любит споров - именно за это Антви-Аджей Кристофер сейчас получил желтую

36' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Феликс Нмеча сделал ключевой пас для гола!

34' Г О О О О Л - Виммер Патрик забивает с левой ноги!

33' Виммер Патрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Хорошую попытку сделал Якуб Каминьский. Удар в створ, но вратарь начеку

32' Винд Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Машович Эрхан получает желтую карточку за неспортивное поведение

30' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Феликс Нмеча из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Вольфсбург

27' Лосилья Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Хофманн Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

26' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

26' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

26' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

26' ШТАНГА! Так было близко к голу - Хофманн Филипп нанес удар в каркас ворот!

25' Лосилья Антони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Судья подбегает и показывает Штёгер Кевин из команды Бохум отложенную желтую карточку за фол.

21' Феликс Нмеча сделал результативную передачу.

21' Г О О О О Л - Якуб Каминьский забивает с правой ноги!

21' Феликс Нмеча создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Бохум

18' Якуб Каминьский не смог попасть в створ ударом издали

18' Виммер Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Бохум

14' Удар от ворот произведет Вольфсбург

14' Машович Эрхан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Якуб Каминьский сделал ключевой пас для гола!

10' Виммер Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Якуб Каминьский из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Удар от ворот произведет Бохум

8' Якуб Каминьский не смог попасть в створ ударом издали

8' Якуб Каминьский нанес удар, но тот был заблокирован.

8' Виммер Патрик из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Хорошую попытку сделал Цоллер Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Патрик Остерхаге из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Сванберг Маттиас из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Патрик Остерхаге ослабляет давление, выбив мяч.

1' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бохум начинает с центра поля