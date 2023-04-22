Тур: 29. Стадион: Ревирпауэрштадион. Зрители: 24834 Главный судья: Брых Феликс
1:5
Конец матча
0'
0:1
10' ГолСванберг Маттиас
0:2
21' ГолКаминьски Якуб
21' Желтая карточкаШтёгер Кевин
24' Желтая карточкаВиммер Патрик
31' Желтая карточкаМашович Эрхан
0:3
33' ГолВиммер Патрик
37' Желтая карточкаАнтви-Аджей Кристофер
0:4
56' ГолСванберг Маттиас
1:4
69' ГолБрошински Мориц
1:4
77' Не забитый пенальтиВинд Йонас
1:5
77' ГолВальдшмидт Лука
80' Желтая карточкаГилавоги Жошуа
84' Желтая карточкаВан де Вен Микки
90'+3
Бонусы букмекеров
Ход матча
10'
21'
0:2
21'
24'
31'
33'
56'
0:4
69'
1:4
77'
1:4
77'
1:5
80'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 5
-
8 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 7
-
10 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
343 Количество передач 292
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Ордец
Иван
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
23
Винд
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Кунде ПьерПолузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Нападающий
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Амброс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Мармуш ОмарНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Вольфсбург
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
2.4
0.4
Среднее время на гол
37
225
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.2
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
2.3
0.9
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
39
100
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|8
|0.28
|Штёгер Кевин
|4 (3)
|0.14
|Машович Эрхан
|4
|0.14
|Цоллер Симон
|3
|0.1
|Фёрстер Филипп
|2
|0.07
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0.07
|Асано Такума
|2
|0.07
|Брошински Мориц
|2
|0.07
|Хольтманн Геррит
|1
|0.03
|Кунде Пьер
|1
|0.03
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.03
|Лосилья Антони
|0
|0
|Стафилидис Костас
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герхардт Янник
|6
|0.21
|Арнольд Максимилиан
|5 (3)
|0.17
|Мармуш Омар
|5
|0.17
|Баку Ридле
|5
|0.17
|Виммер Патрик
|4
|0.14
|Сванберг Маттиас
|4
|0.14
|Нмеча Лукас
|4
|0.14
|Винд Йонас
|4
|0.14
|Нмеча Феликс
|3
|0.1
|Вальдшмидт Лука
|3 (1)
|0.1
|Каминьски Якуб
|2
|0.07
|Паредес Кевин
|1
|0.03
|Ван де Вен Микки
|1
|0.03
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.03
|Лакруа Максанс
|1
|0.03
|Отавио Пауло
|0
|0
|Кастельс Коэн
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|5
|1
|Данило Соарес
|5
|0
|Ордец Иван
|4
|0
|Цоллер Симон
|4
|0
|Хофманн Филипп
|3
|0
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Осей-Туту Джорди
|3
|0
|Машович Эрхан
|3
|0
|Шлоттербек Кевен
|3
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Штёгер Кевин
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Гамбоа Кристиан
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Патрик Остерхаге
|2
|0
|Лабропулос Василис
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Брошински Мориц
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отавио Пауло
|7
|0
|Борнаув Себастьян
|6
|0
|Виммер Патрик
|6
|0
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Баку Ридле
|5
|0
|Ван де Вен Микки
|5
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|Нмеча Лукас
|3
|0
|Нмеча Феликс
|3
|0
|Нико Ковач
|2
|0
|Герхардт Янник
|2
|0
|Мармуш Омар
|2
|0
|Паредес Кевин
|2
|0
|Лакруа Максанс
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Вольфсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
6
3
Бохум
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Вольфсбург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
34
10
Волевые поражения
5
25
Бохум
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Вольфсбург
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
40
13
Волевые поражения
11
28
Голы по времени матча
Забито
21
21
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
2
10%
3
14%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
5
24%
4
19%
31-45
3
14%
5
24%
46-60
5
24%
3
14%
61-75
3
14%
4
19%
76-90
Пропущено
29
17
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
4
14%
1
6%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
4
14%
5
29%
29%
31-45
5
17%
2
12%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
11
38%
4
24%
76-90
Забито
12
30
5 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
4
33%
6
20%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
3
25%
2
7%
46-60
3
25%
1
3%
61-75
1
8%
11
37%
76-90
Пропущено
36
20
21 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
7
19%
4
20%
1-15
8
22%
7
35%
16-30
6
17%
3
15%
31-45
6
17%
1
5%
46-60
4
11%
2
10%
61-75
5
14%
3
15%
76-90
Забито
33
51
15 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 8
6
18%
9
18%
1-15
4
12%
5
10%
16-30
5
15%
11
22%
31-45
6
18%
7
14%
46-60
8
24%
4
8%
61-75
4
12%
15
29%
29%
76-90
Пропущено
65
37
32 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 18
11
17%
5
14%
1-15
11
17%
10
27%
16-30
10
15%
8
22%
31-45
11
17%
3
8%
46-60
6
9%
4
11%
61-75
16
25%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Унион Берлин - Бохум 1:1 Бохум - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0
Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Бохум - Ферль 0:2 Падерборн - Бохум 1:1 Бохум - Карлсруэ 1:2
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1
Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2
Результаты матчей
Бохум
Вольфсбург
Точный счет
0:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
3:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
2
10 раз 34%
0
8 раз 28%
1
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бохум
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
68
104
311
311
113
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
105
312
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
218
920
1613
326
623
128
425
128
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|29
|19
|3
|7
|65 - 39
|60
|2.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|79 - 33
|59
|3.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|43 - 31
|52
|4.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 35
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 37
|50
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|49 - 40
|45
|7.
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|51 - 41
|44
|8.
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|51 - 37
|43
|9.
|0:3 Заявка
|29
|11
|9
|9
|49 - 44
|42
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|43 - 45
|36
|11.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|47 - 56
|35
|12.
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|40 - 47
|35
|13.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|38 - 54
|30
|14.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|39 - 50
|29
|15.
|Заявка
|29
|8
|3
|18
|32 - 66
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|36 - 51
|25
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|26 - 52
|24
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|35 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|41 - 13
|37
|2.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|31 - 15
|32
|4.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|25 - 9
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 17
|27
|7.
|0:3 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 15
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 29
|19
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 22
|19
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 19
|16
|17.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|3.
|3:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 26
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 25
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 31
|19
|10.
|0:3 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 28
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 32
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 24
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|23 - 33
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 28
|9
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 19
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 9
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8