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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 24834 Главный судья: Брых Феликс
Бохум
1:5
Конец матча
Вольфсбург
0'
0:1
10' Гол
Сванберг Маттиас
0:2
21' Гол
Каминьски Якуб
21' Желтая карточка
Штёгер Кевин
24' Желтая карточка
Виммер Патрик
31' Желтая карточка
Машович Эрхан
0:3
33' Гол
Виммер Патрик
37' Желтая карточка
Антви-Аджей Кристофер
0:4
56' Гол
Сванберг Маттиас
1:4
69' Гол
Брошински Мориц
1:4
77' Не забитый пенальти
Винд Йонас
1:5
77' Гол
Вальдшмидт Лука
80' Желтая карточка
Гилавоги Жошуа
84' Желтая карточка
Ван де Вен Микки
90'+3
0:4. Гол Маттиаса Сванберга (вид...

Ход матча

10'
0:1
Сванберг Маттиас
(Виммер Патрик)
21'
0:2
Каминьски Якуб
(Нмеча Феликс)
21'
Штёгер Кевин
 
24'
Гамбоа Кристиан
Осей-Туту Джорди
 
24'
 
Виммер Патрик
31'
Машович Эрхан
 
33'
0:3
Виммер Патрик
(Сванберг Маттиас)
37'
Антви-Аджей Кристофер
 
46'
 
Гилавоги Жошуа
Борнаув Себастьян
46'
 
Мармуш Омар
Виммер Патрик
46'
Брошински Мориц
Хофманн Филипп
 
46'
Асано Такума
Патрик Остерхаге
 
56'
0:4
Сванберг Маттиас
64'
 
Вальдшмидт Лука
Мармуш Омар
64'
Кунде Пьер
Антви-Аджей Кристофер
 
64'
Хольтманн Геррит
Цоллер Симон
 
67'
 
Герхардт Янник
Сванберг Маттиас
69'
Брошински Мориц
1:4
77'
1:4
Винд Йонас
77'
1:5
Вальдшмидт Лука
79'
 
Коцца Николя
Каминьски Якуб
80'
 
Гилавоги Жошуа
84'
 
Ван де Вен Микки

Статистика матча

  • 1 Голы 5
  • 8 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 7
  • 10 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 343 Количество передач 292
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Бохум 12.5% (15)
X 30.8% (37)
Вольфсбург 56.7% (68)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
18
Осей-Туту
Джорди
20
Ордец
Иван
4
Машович
Эрхан
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
9
Цоллер
Симон
7
Штёгер
Кевин
22
Антви-Аджей
Кристофер
33
Хофманн
Филипп
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
3
Борнаув
Себастьян
4
Лакруа
Максанс
5
Ван
де
Вен
Микки
32
Сванберг
Маттиас
27
Арнольд
Максимилиан
22
Нмеча
Феликс
39
Виммер
Патрик
23
Винд
Йонас
16
Каминьски
Якуб
Бохум
4-2-3-1
Вольфсбург
4-3-3

История личных встреч

Бохум
Вольфсбург

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б
4:0
Б
1:0
Б
1:0
ТМС
3:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
5:3

Голы

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

2.4
0.4

Среднее время на гол

37
225

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

2.3
0.9

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

39
100

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 8 0.28
Штёгер Кевин 4 (3) 0.14
Машович Эрхан 4 0.14
Цоллер Симон 3 0.1
Фёрстер Филипп 2 0.07
Антви-Аджей Кристофер 2 0.07
Асано Такума 2 0.07
Брошински Мориц 2 0.07
Хольтманн Геррит 1 0.03
Кунде Пьер 1 0.03
Шлоттербек Кевен 1 0.03
Лосилья Антони 0 0
Стафилидис Костас 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герхардт Янник 6 0.21
Арнольд Максимилиан 5 (3) 0.17
Мармуш Омар 5 0.17
Баку Ридле 5 0.17
Виммер Патрик 4 0.14
Сванберг Маттиас 4 0.14
Нмеча Лукас 4 0.14
Винд Йонас 4 0.14
Нмеча Феликс 3 0.1
Вальдшмидт Лука 3 (1) 0.1
Каминьски Якуб 2 0.07
Паредес Кевин 1 0.03
Ван де Вен Микки 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Лакруа Максанс 1 0.03
Отавио Пауло 0 0
Кастельс Коэн 0 0
Брекало Йосип 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 5 1
Данило Соарес 5 0
Ордец Иван 4 0
Цоллер Симон 4 0
Хофманн Филипп 3 0
Фёрстер Филипп 3 0
Осей-Туту Джорди 3 0
Машович Эрхан 3 0
Шлоттербек Кевен 3 0
Стафилидис Костас 2 0
Штёгер Кевин 2 0
Риман Мануэль 2 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Лабропулос Василис 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Янко Саиди 1 0
Асано Такума 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Хорн Яннес 1 0
Брошински Мориц 1 0
Томас Рейс 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отавио Пауло 7 0
Борнаув Себастьян 6 0
Виммер Патрик 6 0
Арнольд Максимилиан 5 0
Баку Ридле 5 0
Ван де Вен Микки 5 0
Сванберг Маттиас 4 0
Гилавоги Жошуа 3 0
Нмеча Лукас 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Нико Ковач 2 0
Герхардт Янник 2 0
Мармуш Омар 2 0
Паредес Кевин 2 0
Лакруа Максанс 1 0
Фишер Килиан 1 0

Результаты матчей

Бохум
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Вольфсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

6
3
Бохум
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Вольфсбург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

34
10

Волевые поражения

5
25
Бохум
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Вольфсбург
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

40
13

Волевые поражения

11
28

Голы по времени матча

Забито

21
21
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
2
10%
3
14%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
5
24%
4
19%
31-45
3
14%
5
24%
46-60
5
24%
3
14%
61-75
3
14%
4
19%
76-90

Пропущено

29
17
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
4
14%
1
6%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
4
14%
5
29%
29%
31-45
5
17%
2
12%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
11
38%
4
24%
76-90

Забито

12
30
5 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
4
33%
6
20%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
3
25%
2
7%
46-60
3
25%
1
3%
61-75
1
8%
11
37%
76-90

Пропущено

36
20
21 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
7
19%
4
20%
1-15
8
22%
7
35%
16-30
6
17%
3
15%
31-45
6
17%
1
5%
46-60
4
11%
2
10%
61-75
5
14%
3
15%
76-90

Забито

33
51
15 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 8
6
18%
9
18%
1-15
4
12%
5
10%
16-30
5
15%
11
22%
31-45
6
18%
7
14%
46-60
8
24%
4
8%
61-75
4
12%
15
29%
29%
76-90

Пропущено

65
37
32 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 18
11
17%
5
14%
1-15
11
17%
10
27%
16-30
10
15%
8
22%
31-45
11
17%
3
8%
46-60
6
9%
4
11%
61-75
16
25%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Унион Берлин - Бохум 1:1 Бохум - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0
Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Бохум - Ферль 0:2 Падерборн - Бохум 1:1 Бохум - Карлсруэ 1:2
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1
Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Нордшелланн 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2

Результаты матчей

Бохум
Вольфсбург

Точный счет

0:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

3:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
2
10 раз 34%
0
8 раз 28%
1
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бохум
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
10
4
3
11
2.5
3
11
1
13
3.5
2
12
1
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
21
8
9
20
1.5
16
13
3
26
2.5
6
23
1
28
3.5
4
25
1
28
4.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 3:0 Заявка 29 19 3 7 65 - 39 60
2.
Бавария
 Заявка 29 17 8 4 79 - 33 59
3.
Унион Берлин
 Заявка 28 15 7 6 43 - 31 52
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 15 6 7 53 - 35 51
5.
Фрайбург
 Заявка 28 14 8 6 41 - 37 50
6.
Майнц
 Заявка 29 12 9 8 49 - 40 45
7.
Байер Л
 Заявка 28 13 5 10 51 - 41 44
8.
Вольфсбург
 Заявка 29 11 10 8 51 - 37 43
9.
Айнтрахт Фр
 0:3 Заявка 29 11 9 9 49 - 44 42
10.
Боруссия М
 Заявка 28 9 9 10 43 - 45 36
11.
Вердер
 Заявка 29 10 5 14 47 - 56 35
12.
Кёльн
 Заявка 29 8 11 10 40 - 47 35
13.
Аугсбург
 Заявка 29 8 6 15 38 - 54 30
14.
Хоффенхайм
 Заявка 29 8 5 16 39 - 50 29
15.
Бохум
 Заявка 29 8 3 18 32 - 66 27
16.
Штутгарт
 Заявка 29 5 10 14 36 - 51 25
17.
Шальке 04
 Заявка 28 5 9 14 26 - 52 24
18.
Герта
 Заявка 29 5 7 17 35 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 3:0 Заявка 14 12 1 1 41 - 13 37
2.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 10 2 2 31 - 15 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 14 9 5 0 25 - 9 32
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 0:3 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
8.
Майнц
 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
9.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
10.
Кёльн
 Заявка 14 5 5 4 22 - 15 20
11.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Бохум
 Заявка 14 6 1 7 21 - 29 19
13.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
14.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
16.
Штутгарт
 Заявка 14 4 4 6 19 - 19 16
17.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
3.
Боруссия Д
 3:0 Заявка 15 7 2 6 24 - 26 23
4.
Фрайбург
 Заявка 14 6 4 4 19 - 25 22
5.
Байер Л
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
6.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Вердер
 Заявка 14 5 4 5 23 - 31 19
10.
Айнтрахт Фр
 0:3 Заявка 15 4 5 6 20 - 28 17
11.
Кёльн
 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 Заявка 14 3 3 8 18 - 24 12
13.
Аугсбург
 Заявка 14 3 2 9 23 - 33 11
14.
Боруссия М
 Заявка 14 1 6 7 14 - 28 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
17.
Шальке 04
 Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 9
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Сегодняшная посещаемость составляет 24834 болельщиков
  • 93'
    Вольфсбург заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Бохум: 50%, Вольфсбург: 50%.
  • 93'
    Коцца Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Бохум контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Бохум 12.5% (15)
    X 30.8% (37)
    Вольфсбург 56.7% (68)
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