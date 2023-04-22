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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Брентфорд
0:0
Второй тайм: 59'
Астон Вилла
0'
23' Желтая карточка
Норгор Кристиан
29' Желтая карточка
Янг Эшли
56' Желтая карточка
Шаде Кевин

Ход матча

23'
Норгор Кристиан
 
29'
 
Янг Эшли
46'
Ониика Фрэнк
Норгор Кристиан
 
46'
 
Ольсен Робин
Мартинес Эмилиано
56'
Шаде Кевин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 4
  • 5 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 173 Количество передач 207
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 125
Брентфорд 19.2% (24)
X 37.6% (47)
Астон Вилла 43.2% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Астон Вилла
3.20
3.56
4.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райя
Давид
2
Хикки
Аарон
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
3
Генри
Рико
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
9
Шаде
Кевин
1
Мартинес
Эмилиано
18
Янг
Эшли
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
15
Морено
Алекс
32
Дендонкер
Леандер
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
10
Буэндия
Эмилиано
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
Брентфорд
4-3-3
Астон Вилла
4-2-3-1

История личных встреч

Брентфорд
Астон Вилла

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
Ч
1:0
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
0:0
Ч
3:0
Ч
1:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.78
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

50
135

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 18 (6) 0.56
Йенсен Матиас 5 0.16
Мбеумо Брайан 5 (1) 0.16
Висса Йоан 5 0.16
Дасилва Джош 3 0.09
Янельт Витали 3 0.09
Ми Бен 3 0.09
Пиннок Итан 2 0.06
Норгор Кристиан 1 0.03
Янссон Понтус 1 0.03
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Шаде Кевин 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 14 (1) 0.44
Ингс Дэнни 6 (2) 0.19
Буэндия Эмилиано 5 0.16
Рамси Джакоб 4 0.13
Бэйли Леон 4 0.13
Соарес Дуглас 3 0.09
Траоре Бертран 2 0.06
Макгинн Джон 1 0.03
Янг Эшли 1 0.03
Коутиньо Филиппе 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Мингс Тайрон 0 0
Кэш Мэтти 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 9 0
Норгор Кристиан 6 0
Хикки Аарон 6 0
Йенсен Матиас 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Баптист Шендон 2 1
Дамсгор Миккель 3 0
Ми Бен 2 0
Висса Йоан 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Райя Давид 1 0
Янельт Витали 1 0
Дасилва Джош 1 0
Шаде Кевин 1 0
Томас Франк 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 4 1
Мартинес Эмилиано 5 0
Макгинн Джон 5 0
Конса Эзри 5 0
Янг Эшли 4 0
Динь Люка 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Бэйли Леон 4 0
Камара Бубакар I 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Коутиньо Филиппе 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Морено Алекс 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Чамберс Калум 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Дуран Джон 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Астон Вилла
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

8
6
Брентфорд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Астон Вилла
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

16
24
Брентфорд
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
52% (16)
35% (11)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Астон Вилла
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
39% (12)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

21
16

Волевые поражения

24
30

Голы по времени матча

Забито

29
17
15 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
3
10%
1
6%
1-15
4
14%
5
29%
29%
16-30
8
28%
0
0%
31-45
5
17%
3
18%
46-60
2
7%
4
24%
61-75
7
24%
4
24%
76-90

Пропущено

16
20
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
5
25%
1-15
4
25%
2
10%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
4
25%
3
15%
46-60
4
25%
3
15%
61-75
2
13%
2
10%
76-90

Забито

20
29
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
1
5%
10
34%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
4
14%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
4
20%
3
10%
61-75
6
30%
8
28%
76-90

Пропущено

24
18
15 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
21%
4
22%
1-15
8
33%
2
11%
16-30
2
8%
4
22%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
3
13%
4
22%
76-90

Забито

49
46
23 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 17
8 Не забивали 6
4
8%
11
24%
1-15
7
14%
5
11%
16-30
12
24%
4
9%
31-45
7
14%
7
15%
46-60
6
12%
7
15%
61-75
13
27%
12
26%
76-90

Пропущено

40
38
21 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
5
13%
9
24%
1-15
12
30%
4
11%
16-30
4
10%
9
24%
31-45
8
20%
4
11%
46-60
6
15%
6
16%
61-75
5
13%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3
Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2
Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Брайтон 2:2

Результаты матчей

Брентфорд
Астон Вилла

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
1
8 раз 26%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
10 раз 32%
0
6 раз 19%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
2
8
7
1.5
9
7
5
10
2.5
4
12
2
13
3.5
1
15
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
4
7
9
1.5
5
10
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
25
6
15
16
1.5
14
17
6
25
2.5
4
27
2
29
3.5
1
30
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 32 23 6 3 77 - 34 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
4.
Ньюкасл
 Заявка 30 15 11 4 48 - 24 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 31 16 5 10 57 - 45 53
6.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 32 15 6 11 44 - 40 51
7.
Ливерпуль
 2:1 Заявка 31 14 8 9 58 - 37 50
8.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
9.
Фулхэм
 Заявка 31 13 6 12 44 - 42 45
10.
Брентфорд
 0:0 Заявка 32 10 14 8 47 - 42 44
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 32 9 10 13 31 - 40 37
13.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 32 9 8 15 27 - 43 35
14.
Борнмут
 Заявка 31 9 6 16 31 - 59 33
15.
Вест Хэм
 Заявка 30 8 7 15 29 - 41 31
16.
Лидс
 Заявка 32 7 8 17 41 - 62 29
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 32 6 10 16 24 - 46 28
18.
Ноттингем Форест
 1:2 Заявка 32 6 9 17 25 - 58 27
19.
Лестер
 1:1 Заявка 32 7 5 20 42 - 56 26
20.
Саутгемптон
 Заявка 32 6 6 20 27 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 2:1 Заявка 15 10 4 1 38 - 12 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
6.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
8.
Брентфорд
 0:0 Заявка 16 7 7 2 29 - 16 28
9.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
10.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
11.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
12.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
13.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 1:2 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 1:1 Заявка 16 3 4 9 18 - 21 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Ливерпуль
 2:1 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 0:0 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Лестер
 1:1 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 16 2 6 8 12 - 24 12
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
18.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 1:2 Заявка 16 1 3 12 6 - 38 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 69'
    Астон Вилла контролирует мяч.
  • 69'
    Удар от ворот произведет Астон Вилла
  • 69'
    Тони Айвен нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 69'
    Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 68'
    Динь Люка из команды Астон Вилла перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 68'
    Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 67'
    Астон Вилла контролирует мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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    Прогнозы 125
    Брентфорд 19.2% (24)
    X 37.6% (47)
    Астон Вилла 43.2% (54)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Астон Вилла
    3.20
    3.56
    4.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брентфорд 0:0 Астон Вилла онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Астон Вилла

    Исход игры
    Брентфорд
    19.2% (24)
    Ничья
    37.6% (47)
    Астон Вилла
    43.2% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.14% (61)
    Меньше
    47.86% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    82.91% (97)
    Нет
    17.09% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    31.2% (39)
    1:1 Ничья
    28.8% (36)
    2:1 Брентфорд
    8% (10)
    1:0 Брентфорд
    5.6% (7)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    0:1 Астон Вилла
    3.2% (4)
    0:0 Ничья
    3.2% (4)
    0:2 Астон Вилла
    2.4% (3)
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