Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Мбеумо Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Шаде Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

42' Конса Эзри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Янельт Витали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Удар от ворот произведет Брентфорд

38' Макгинн Джон не смог попасть в створ ударом издали

38' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Морено Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Оооо... вот это был удар! Тони Айвен должен был забить с этой позиции.

36' Хорошую попытку сделал Тони Айвен . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Шаде Кевин из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Мбеумо Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Мбеумо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Матч возобновлен

32' Йенсен Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Йенсен Матиас бьет со штрафного в створ, но Эмилиано Мартинес держит все под контролем

30' Янг Эшли тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

30' Шаде Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Янельт Витали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Брентфорд

28' Макгинн Джон не смог попасть в створ ударом издали

28' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Норгор Кристиан получил желтую карточку от судьи

22' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Норгор Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Брентфорд

21' Рамси Джакоб не смог попасть в створ ударом издали

20' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Янг Эшли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Йенсен Матиас не смог попасть в створ ударом издали

19' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

18' Янельт Витали создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

14' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Соарес Дуглас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Генри Рико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Мбеумо Брайан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Пиннок Итан из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Тони Айвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Хорошую попытку сделал Мбеумо Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Мбеумо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Пиннок Итан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Соарес Дуглас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Мбеумо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Соарес Дуглас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Буэндия Эмилиано пробует нанести удар издали, но Дэвид Райя держит все под контролем

2' Буэндия Эмилиано создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Йенсен Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре