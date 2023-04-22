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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 17098 Главный судья: Солсбери Майкл
Брентфорд
1:1
Конец матча
Астон Вилла
0'
23' Желтая карточка
Норгор Кристиан
29' Желтая карточка
Янг Эшли
55' Желтая карточка
Шаде Кевин
1:0
65' Гол
Тони Айвен
70' Желтая карточка
Соарес Дуглас
71' Желтая карточка
Янельт Витали
1:1
87' Гол
Соарес Дуглас
90'+7

Ход матча

23'
Норгор Кристиан
 
29'
 
Янг Эшли
46'
Ониика Фрэнк
Норгор Кристиан
 
46'
 
Ольсен Робин
Мартинес Эмилиано
55'
Шаде Кевин
 
65'
Тони Айвен
(Мбеумо Брайан)
1:0
66'
 
Динь Люка
Морено Алекс
66'
 
Траоре Бертран
Янг Эшли
66'
 
Чамберс Калум
Дендонкер Леандер
70'
 
Соарес Дуглас
71'
Янельт Витали
 
76'
Дамсгор Миккель
Янельт Витали
 
77'
Висса Йоан
Шаде Кевин
 
87'
1:1
Соарес Дуглас
(Буэндия Эмилиано)
90'
Дасилва Джош
Йенсен Матиас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 6 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 300 Количество передач 415
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Брентфорд 19.2% (24)
X 37.6% (47)
Астон Вилла 43.2% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райя
Давид
2
Хикки
Аарон
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
3
Генри
Рико
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
9
Шаде
Кевин
1
Мартинес
Эмилиано
18
Янг
Эшли
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
15
Морено
Алекс
32
Дендонкер
Леандер
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
10
Буэндия
Эмилиано
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
Брентфорд
4-3-3
Астон Вилла
4-2-3-1

История личных встреч

Брентфорд
Астон Вилла

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
Ч
1:0
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
0:0
Ч
3:0
Ч
1:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.78
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

50
135

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 19 (6) 0.59
Мбеумо Брайан 5 (1) 0.16
Йенсен Матиас 5 0.16
Висса Йоан 5 0.16
Дасилва Джош 3 0.09
Янельт Витали 3 0.09
Ми Бен 3 0.09
Пиннок Итан 2 0.06
Норгор Кристиан 1 0.03
Янссон Понтус 1 0.03
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Шаде Кевин 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 14 (1) 0.44
Ингс Дэнни 6 (2) 0.19
Буэндия Эмилиано 5 0.16
Соарес Дуглас 4 0.13
Рамси Джакоб 4 0.13
Бэйли Леон 4 0.13
Траоре Бертран 2 0.06
Макгинн Джон 1 0.03
Янг Эшли 1 0.03
Коутиньо Филиппе 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Мингс Тайрон 0 0
Кэш Мэтти 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 9 0
Норгор Кристиан 6 0
Хикки Аарон 6 0
Йенсен Матиас 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Баптист Шендон 2 1
Дамсгор Миккель 3 0
Ми Бен 2 0
Янельт Витали 2 0
Висса Йоан 2 0
Шаде Кевин 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Райя Давид 1 0
Дасилва Джош 1 0
Томас Франк 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 5 1
Мартинес Эмилиано 5 0
Макгинн Джон 5 0
Конса Эзри 5 0
Янг Эшли 4 0
Динь Люка 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Бэйли Леон 4 0
Камара Бубакар I 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Коутиньо Филиппе 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Морено Алекс 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Чамберс Калум 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Дуран Джон 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Астон Вилла
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

9
7
Брентфорд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Астон Вилла
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

16
24
Брентфорд
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (16)
38% (12)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
Астон Вилла
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
41% (13)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

21
16

Волевые поражения

25
31

Голы по времени матча

Забито

30
18
15 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
3
10%
1
6%
1-15
4
13%
5
28%
16-30
8
27%
0
0%
31-45
5
17%
3
17%
46-60
3
10%
4
22%
61-75
7
23%
5
28%
76-90

Пропущено

17
21
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
5
24%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
2
12%
5
24%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
4
24%
4
19%
61-75
3
18%
2
10%
76-90

Забито

20
29
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
1
5%
10
34%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
4
14%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
4
20%
3
10%
61-75
6
30%
8
28%
76-90

Пропущено

24
18
15 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
21%
4
22%
1-15
8
33%
2
11%
16-30
2
8%
4
22%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
3
13%
4
22%
76-90

Забито

50
47
23 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 17
8 Не забивали 6
4
8%
11
23%
1-15
7
14%
5
11%
16-30
12
24%
4
9%
31-45
7
14%
7
15%
46-60
7
14%
7
15%
61-75
13
26%
13
28%
76-90

Пропущено

41
39
21 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 20
5
12%
9
23%
1-15
12
29%
29%
4
10%
16-30
4
10%
9
23%
31-45
8
20%
4
10%
46-60
6
15%
7
18%
61-75
6
15%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3
Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2
Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Брайтон 2:2

Результаты матчей

Брентфорд
Астон Вилла

Точный счет

1:1
5 раз 31%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 28%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 38%
2
10 раз 31%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
2
8
8
1.5
9
7
5
11
2.5
4
12
2
14
3.5
1
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
5
11
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
26
6
15
17
1.5
14
18
6
26
2.5
4
28
2
30
3.5
1
31
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 32 23 6 3 77 - 34 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
4.
Ньюкасл
 Заявка 30 15 11 4 48 - 24 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 31 16 5 10 57 - 45 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 32 15 6 11 45 - 41 51
7.
Ливерпуль
 Заявка 31 14 8 9 59 - 38 50
8.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
9.
Фулхэм
 Заявка 31 13 6 12 44 - 42 45
10.
Брентфорд
 Заявка 32 10 14 8 48 - 43 44
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 9 10 13 31 - 40 37
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 9 7 16 27 - 44 34
14.
Борнмут
 Заявка 31 9 6 16 31 - 59 33
15.
Вест Хэм
 Заявка 30 8 7 15 29 - 41 31
16.
Лидс
 Заявка 32 7 8 17 41 - 62 29
17.
Лестер
 Заявка 32 8 4 20 43 - 56 28
18.
Эвертон
 Заявка 32 6 10 16 24 - 46 28
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 6 9 17 26 - 59 27
20.
Саутгемптон
 Заявка 32 6 6 20 27 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
10.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
12.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
13.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
17.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
18.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 93'
      Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      92'
      Судья сигнализирует, что Макгинн Джон из команды Астон Вилла поставил подножку. Пострадал Тони Айвен
    • 92'
      Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Тактическая замена. Йенсен Матиас уходит с поля и его заменяет Дасилва Джош
    • Описание гола
      91'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 90'
      Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Контроль мяча: Брентфорд: 42%, Астон Вилла: 58%.