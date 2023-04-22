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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Фулхэм
 
Позже
Лидс
Прогнозы 128
Фулхэм 80.5% (103)
X 15.6% (20)
Лидс 3.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фулхэм
Ничья
Лидс
2.90
3.68
3.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
4
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
8
Уилсон
Гарри
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
14
Рид
Бобби
1
Мелье
Иллан
25
Кристенсен
Расмус
5
Кох
Робин
6
Купер
Лиам
39
Вебер
Максимилиан
28
Маккенни
Уэстон
8
Рока
Марк
11
Харрисон
Джек
7
Ааронсон
Бренден
10
Саммервилл
Крисенсио
19
Морено
Родриго
Фулхэм
4-2-3-1
Лидс
4-2-3-1

История личных встреч

Фулхэм
Лидс

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

К
2:0
ПЛ
2:3
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3
Ч
3:0
Ч
2:1
Ч
2:0
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
0:3
Ч
0:1

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
1.29

Среднее время на гол

80
70

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

67
79

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 11 (3) 0.37
Рид Бобби 4 0.13
Манор Соломон 4 0.13
Перейра Андреас 3 (1) 0.1
Виллиан Боргес 3 0.1
Рид Харрисон 3 0.1
Пальинья Жоау 3 0.1
Джеймс Дэниэл 2 0.07
Винисиус Карлос 2 0.07
Рим Тим 1 0.03
Уилсон Гарри 1 0.03
Адарабиойо Олуватосин 1 0.03
Диоп Исса 1 0.03
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Робинсон Энтони 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 11 (1) 0.35
Харрисон Джек 4 0.13
Саммервилл Крисенсио 4 0.13
Синистерра Луис 4 0.13
Бэмфорд Патрик 3 0.1
Ньонто Вильфред 2 0.06
Стрёйк Паскаль 2 0.06
Кристенсен Расмус 2 0.06
Ааронсон Бренден 1 0.03
Рока Марк 1 0.03
Гринвуд Сэм 1 0.03
Эйлинг Люк 1 0.03
Фирпо Жуниор 1 0.03
Купер Лиам 1 0.03
Гелхардт Джо 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 10 0
Перейра Андреас 8 0
Рид Бобби 7 0
Тете Кенни 7 0
Робинсон Энтони 7 0
Митрович Александар 6 0
Рид Харрисон 5 0
Лено Бернд 3 0
Адарабиойо Олуватосин 3 0
Винисиус Карлос 3 0
Виллиан Боргес 2 0
Кэрни Том 2 0
Рим Тим 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Кюрзава Левен 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Лукич Саша 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 5 1
Кох Робин 6 0
Рока Марк 5 0
Маккенни Уэстон 5 0
Фирпо Жуниор 5 0
Ньонто Вильфред 5 0
Стрёйк Паскаль 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Морено Родриго 3 0
Саммервилл Крисенсио 3 0
Мелье Иллан 3 0
Купер Лиам 2 0
Эйлинг Люк 2 0
Клих Матеуш 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Харрисон Джек 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Льоренте Диего 1 0
Вебер Максимилиан 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Гелхардт Джо 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Лидс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

8
12
Фулхэм
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Лидс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
20

Волевые поражения

14
17
Фулхэм
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
Лидс
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
52% (16)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

23
23

Волевые поражения

22
29

Голы по времени матча

Забито

19
18
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
1
5%
5
28%
1-15
5
26%
1
6%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
4
21%
6
33%
76-90

Пропущено

23
30
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
3
13%
3
10%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
6
26%
3
10%
31-45
5
22%
6
20%
46-60
2
9%
8
27%
61-75
3
13%
7
23%
76-90

Забито

21
22
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
1
5%
1
5%
1-15
5
24%
5
23%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
5
24%
3
14%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
5
24%
4
18%
76-90

Пропущено

20
30
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
10%
3
10%
1-15
3
15%
3
10%
16-30
2
10%
7
23%
31-45
2
10%
6
20%
46-60
3
15%
6
20%
61-75
8
40%
5
17%
76-90

Забито

40
40
16 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 13
6 Не забивали 9
2
5%
6
15%
1-15
10
25%
6
15%
16-30
4
10%
6
15%
31-45
7
18%
6
15%
46-60
8
20%
6
15%
61-75
9
23%
10
25%
76-90

Пропущено

43
60
20 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 38
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 26
5
12%
6
10%
1-15
7
16%
6
10%
16-30
8
19%
10
17%
31-45
7
16%
12
20%
46-60
5
12%
14
23%
61-75
11
26%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1
Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3
Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1
Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2 Ньюкасл - Лидс 0:0

Результаты матчей

Фулхэм
Лидс

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
4:3
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
6 раз 20%
0
10 раз 32%
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Лидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
4
8
7
1.5
7
9
2
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
6
9
4
11
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
21
10
13
17
1.5
13
18
6
24
2.5
4
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 32 23 6 3 77 - 34 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
4.
Ньюкасл
 Заявка 30 15 11 4 48 - 24 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 31 16 5 10 57 - 45 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 31 15 5 11 44 - 40 50
7.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
8.
Ливерпуль
 Заявка 30 13 8 9 56 - 36 47
9.
Брентфорд
 Заявка 31 10 13 8 47 - 42 43
10.
Фулхэм
 Заявка 30 12 6 12 42 - 41 42
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 9 9 13 31 - 40 36
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 31 9 7 15 26 - 42 34
14.
Борнмут
 Заявка 31 9 6 16 31 - 59 33
15.
Вест Хэм
 Заявка 30 8 7 15 29 - 41 31
16.
Лидс
 Заявка 31 7 8 16 40 - 60 29
17.
Эвертон
 Заявка 31 6 9 16 24 - 46 27
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 6 9 16 24 - 56 27
19.
Лестер
 Заявка 31 7 4 20 41 - 55 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 32 6 6 20 27 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 36 - 11 31
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
8.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
9.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
11.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
12.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
13.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Лидс
 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Фулхэм" - "Лидс", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 апреля 2023, осталось 5 минут.

    Главный судья: Питер Банкс

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 51.9% пользователей.
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Прогнозы 128
Фулхэм 80.5% (103)
X 15.6% (20)
Лидс 3.9% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Лидс
2.90
3.68
3.55
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Фулхэм - Лидс онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фулхэм - Лидс

Исход игры
Фулхэм
80.6% (104)
Ничья
15.5% (20)
Лидс
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
65.25% (77)
Меньше
34.75% (41)
Обе команды забьют
Да
77.97% (92)
Нет
22.03% (26)
Популярный счёт
2:1 Фулхэм
51.9% (67)
1:0 Фулхэм
14.7% (19)
1:1 Ничья
11.6% (15)
2:0 Фулхэм
3.9% (5)
3:1 Фулхэм
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:2 Лидс
1.6% (2)
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