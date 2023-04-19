Тур: 32. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Питер Банкс
История личных встреч
Фулхэм
Лидс
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.13
1.29
Среднее время на гол
80
70
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.33
1.13
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
67
79
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|11 (3)
|0.37
|Рид Бобби
|4
|0.13
|Манор Соломон
|4
|0.13
|Перейра Андреас
|3 (1)
|0.1
|Виллиан Боргес
|3
|0.1
|Рид Харрисон
|3
|0.1
|Пальинья Жоау
|3
|0.1
|Джеймс Дэниэл
|2
|0.07
|Винисиус Карлос
|2
|0.07
|Рим Тим
|1
|0.03
|Уилсон Гарри
|1
|0.03
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.03
|Диоп Исса
|1
|0.03
|Тете Кенни
|0
|0
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Робинсон Энтони
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|11 (1)
|0.35
|Харрисон Джек
|4
|0.13
|Саммервилл Крисенсио
|4
|0.13
|Синистерра Луис
|4
|0.13
|Бэмфорд Патрик
|3
|0.1
|Ньонто Вильфред
|2
|0.06
|Стрёйк Паскаль
|2
|0.06
|Кристенсен Расмус
|2
|0.06
|Ааронсон Бренден
|1
|0.03
|Рока Марк
|1
|0.03
|Гринвуд Сэм
|1
|0.03
|Эйлинг Люк
|1
|0.03
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|Купер Лиам
|1
|0.03
|Гелхардт Джо
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|10
|0
|Перейра Андреас
|8
|0
|Рид Бобби
|7
|0
|Тете Кенни
|7
|0
|Робинсон Энтони
|7
|0
|Митрович Александар
|6
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|3
|0
|Винисиус Карлос
|3
|0
|Виллиан Боргес
|2
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Рим Тим
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Кюрзава Левен
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Тайлер
|5
|1
|Кох Робин
|6
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Маккенни Уэстон
|5
|0
|Фирпо Жуниор
|5
|0
|Ньонто Вильфред
|5
|0
|Стрёйк Паскаль
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Джисс Марш
|2
|1
|Синистерра Луис
|2
|1
|Морено Родриго
|3
|0
|Саммервилл Крисенсио
|3
|0
|Мелье Иллан
|3
|0
|Купер Лиам
|2
|0
|Эйлинг Люк
|2
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Вебер Максимилиан
|1
|0
|Гринвуд Сэм
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Лидс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
8
12
Фулхэм
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Лидс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
20
Волевые поражения
14
17
Фулхэм
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
Лидс
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
52% (16)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
23
23
Волевые поражения
22
29
Голы по времени матча
Забито
19
18
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
1
5%
5
28%
1-15
5
26%
1
6%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
4
21%
6
33%
76-90
Пропущено
23
30
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
3
13%
3
10%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
6
26%
3
10%
31-45
5
22%
6
20%
46-60
2
9%
8
27%
61-75
3
13%
7
23%
76-90
Забито
21
22
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
1
5%
1
5%
1-15
5
24%
5
23%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
5
24%
3
14%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
5
24%
4
18%
76-90
Пропущено
20
30
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
10%
3
10%
1-15
3
15%
3
10%
16-30
2
10%
7
23%
31-45
2
10%
6
20%
46-60
3
15%
6
20%
61-75
8
40%
5
17%
76-90
Забито
40
40
16 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 13
6 Не забивали 9
2
5%
6
15%
1-15
10
25%
6
15%
16-30
4
10%
6
15%
31-45
7
18%
6
15%
46-60
8
20%
6
15%
61-75
9
23%
10
25%
76-90
Пропущено
43
60
20 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 38
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 26
5
12%
6
10%
1-15
7
16%
6
10%
16-30
8
19%
10
17%
31-45
7
16%
12
20%
46-60
5
12%
14
23%
61-75
11
26%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1
Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Халл Сити - Фулхэм 0:2 Лестер - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3
Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1
Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2 Ньюкасл - Лидс 0:0
Результаты матчей
Фулхэм
Лидс
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
4:3
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
6 раз 20%
0
10 раз 32%
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Лидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
124
87
79
213
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
510
69
411
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
2110
1317
1318
624
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|74 - 31
|74
|2.
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|78 - 28
|70
|3.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|46 - 37
|59
|4.
|Заявка
|30
|15
|11
|4
|48 - 24
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|57 - 45
|53
|6.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|44 - 40
|50
|7.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|8.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|56 - 36
|47
|9.
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|47 - 42
|43
|10.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|42 - 41
|42
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|31 - 40
|36
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|26 - 42
|34
|14.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|31 - 59
|33
|15.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|29 - 41
|31
|16.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|40 - 60
|29
|17.
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|24 - 46
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|24 - 56
|27
|19.
|Заявка
|31
|7
|4
|20
|41 - 55
|25
|20.
|Заявка
|31
|6
|5
|20
|24 - 53
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|50 - 15
|40
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|33 - 20
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 11
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|29 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|15 - 19
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 14
|23
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 21
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 30
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 20
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 20
|12
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 29
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|14.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|15.
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|24 - 35
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|5 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|32 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|18 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогнозы на матч Фулхэм - Лидс
Исход игры
Фулхэм
89.1% (41)
Ничья
8.7% (4)
Лидс
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (23)
Меньше
47.73% (21)
Обе команды забьют
Да
59.09% (26)
Нет
40.91% (18)
Популярный счёт
2:1 Фулхэм
47.8% (22)
1:0 Фулхэм
26.1% (12)
2:0 Фулхэм
10.9% (5)
1:1 Ничья
6.5% (3)
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