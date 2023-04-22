Тур: 32. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Брукс Джон
0:0
Второй тайм: 60'
0'
27' Желтая карточкаМитчелл Тайрик
37' Желтая карточкаХолгейт Мэйсон
57' Undefined phrase: football_event_Эзе Эберечи
Ход матча
27'
37'
57'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
221 Количество передач 171
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Джонстон
Сэм
10
Эзе
Эберечи
28
Дукуре
Шейк
22
Эдуар
Одсонн
- Основной состав
-
21 Джонстон СэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
-
22 Годфри БенЗащитник
-
30 Коуди КонорЗащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
-
20 Мопе НилНападающий
-
50 Симмс ЭллисНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Эвертон
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1
1.3
Среднее время на гол
90
69
Всего голов
21
7
Голов в среднем за матч
2.1
0.7
Среднее время на гол
42
128
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.55
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эзе Эберечи
|7
|0.22
|Заха Уилфрид
|6
|0.19
|Эдуар Одсонн
|4
|0.13
|Айю Джордан
|3
|0.09
|Олисе Майкл
|2
|0.06
|Шлупп Джеффри
|2
|0.06
|Матета Жан-Филипп
|2
|0.06
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Андерсен Йоаким
|1
|0.03
|Гехи Марк
|1
|0.03
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнил Дуайт
|4
|0.13
|Грэй Демарай
|4 (2)
|0.13
|Гордон Энтони
|3
|0.09
|Дукуре Абдулай
|2
|0.06
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Коуди Конор
|1
|0.03
|Кин Майкл
|1
|0.03
|Онана Амаду
|1
|0.03
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.03
|Мопе Нил
|1
|0.03
|Мина Йерри
|1
|0.03
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.03
|Симмс Эллис
|1
|0.03
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Годфри Бен
|0
|0
|Гарнер Джеймс
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Шейк
|10
|1
|Гехи Марк
|8
|0
|Андерсен Йоаким
|7
|0
|Митчелл Тайрик
|5
|1
|Уорд Джоэл
|5
|0
|Шлупп Джеффри
|5
|0
|Заха Уилфрид
|4
|0
|Хьюз Уилл
|4
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|1
|Виейра Патрик
|3
|0
|Клайн Натаниэль
|3
|0
|Айю Джордан
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|3
|0
|Эзе Эберечи
|3
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Амаду
|7
|0
|Дукуре Абдулай
|5
|1
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Гордон Энтони
|6
|0
|Гуэйе Идрисса
|5
|0
|Макнил Дуайт
|5
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Миколенко Виталий
|4
|0
|Паттерсон Нэйтан
|3
|0
|Мопе Нил
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Дэвис Том
|3
|0
|Коуди Конор
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Холгейт Мэйсон
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Эвертон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
5
7
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Эвертон
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
17
18
Волевые поражения
13
9
Кристал Пэлас
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (6)
58% (18)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Эвертон
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
22
19
Волевые поражения
18
16
Голы по времени матча
Забито
14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
21 Не забивали 25
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Пропущено
19
27
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
4
21%
8
30%
30%
31-45
4
21%
5
19%
46-60
4
21%
3
11%
61-75
4
21%
7
26%
76-90
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
0
0%
4
29%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
4
24%
2
14%
61-75
3
18%
4
29%
76-90
Пропущено
21
20
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
19%
2
10%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
3
14%
5
25%
46-60
7
33%
3
15%
61-75
3
14%
5
25%
76-90
Забито
31
23
11 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 13
2
6%
5
22%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
5
16%
2
9%
31-45
6
19%
4
17%
46-60
7
23%
4
17%
61-75
7
23%
5
22%
76-90
Пропущено
40
47
15 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 24
6
15%
2
4%
1-15
4
10%
6
13%
16-30
5
13%
11
23%
31-45
7
18%
10
21%
46-60
11
28%
6
13%
61-75
7
18%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1
Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3
Эвертон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2
Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Эвертон
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
11 раз 69%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
5
1 раз 6%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 42%
1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 48%
0
12 раз 39%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
124
411
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
78
511
312
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1813
Больше Меньше
1912
922
427
229
130
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|77 - 34
|75
|2.
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|78 - 28
|70
|3.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|46 - 37
|59
|4.
|Заявка
|30
|15
|11
|4
|48 - 24
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|57 - 45
|53
|6.
|0:0 Заявка
|32
|15
|6
|11
|44 - 40
|51
|7.
|2:1 Заявка
|31
|14
|8
|9
|58 - 37
|50
|8.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|9.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|44 - 42
|45
|10.
|0:0 Заявка
|32
|10
|14
|8
|47 - 42
|44
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12.
|0:0 Заявка
|32
|9
|10
|13
|31 - 40
|37
|13.
|1:1 Заявка
|32
|9
|8
|15
|27 - 43
|35
|14.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|31 - 59
|33
|15.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|29 - 41
|31
|16.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|41 - 62
|29
|17.
|0:0 Заявка
|32
|6
|10
|16
|24 - 46
|28
|18.
|1:2 Заявка
|32
|6
|9
|17
|25 - 58
|27
|19.
|1:1 Заявка
|32
|7
|5
|20
|42 - 56
|26
|20.
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|27 - 56
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|50 - 15
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|2:1 Заявка
|15
|10
|4
|1
|38 - 12
|34
|5.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|33 - 20
|33
|6.
|0:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|8.
|0:0 Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 16
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|11.
|1:1 Заявка
|16
|7
|2
|7
|15 - 19
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 14
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|1:2 Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|15.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 19
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 30
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|18.
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 20
|18
|19.
|1:1 Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 21
|13
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 29
|23
|6.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|11.
|2:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|0:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 26
|14
|14.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|15.
|1:1 Заявка
|16
|4
|1
|11
|24 - 35
|13
|16.
|1:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|12 - 24
|12
|17.
|0:0 Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|9
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 32
|9
|20.
|1:2 Заявка
|16
|1
|3
|12
|6 - 38
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|32 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|18 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (8)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|15 (5)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Эвертон
Исход игры
Кристал Пэлас
59.2% (74)
Ничья
26.4% (33)
Эвертон
14.4% (18)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (66)
Меньше
43.59% (51)
Обе команды забьют
Да
76.92% (90)
Нет
23.08% (27)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
37.6% (47)
1:1 Ничья
20% (25)
1:0 Кристал Пэлас
15.2% (19)
1:2 Эвертон
8.8% (11)
2:2 Ничья
3.2% (4)
0:1 Эвертон
3.2% (4)
2:0 Кристал Пэлас
1.6% (2)
3:1 Кристал Пэлас
1.6% (2)
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