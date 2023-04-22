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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 25202 Главный судья: Брукс Джон
Кристал Пэлас
0:0
Конец матча
Эвертон
0'
27' Желтая карточка
Митчелл Тайрик
37' Желтая карточка
Холгейт Мэйсон
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Эзе Эберечи
63' Желтая карточка
Калверт-Льюин Доминик
80' Вторая желтая карточка
Холгейт Мэйсон
90'+6

Ход матча

27'
Митчелл Тайрик
 
37'
 
Холгейт Мэйсон
57'
Эзе Эберечи
 
63'
 
Калверт-Льюин Доминик
71'
Хьюз Уилл
Шлупп Джеффри
 
71'
Матета Жан-Филипп
Эдуар Одсонн
 
78'
Миливоевич Лука
Дукуре Шейк
 
80'
 
Холгейт Мэйсон
81'
 
Годфри Бен
Грэй Демарай
90'
 
Мопе Нил
Калверт-Льюин Доминик

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 2
  • 409 Количество передач 318
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Кристал Пэлас 59.2% (74)
X 26.4% (33)
Эвертон 14.4% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
10
Эзе
Эберечи
28
Дукуре
Шейк
15
Шлупп
Джеффри
7
Олисе
Майкл
22
Эдуар
Одсонн
9
Айю
Джордан
1
Пикфорд
Джордан
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
2
Тарковски
Джеймс
19
Миколенко
Виталий
37
Гарнер
Джеймс
27
Гуэйе
Идрисса
11
Грэй
Демарай
17
Айуоби
Алекс
7
Макнил
Дуайт
9
Калверт-Льюин
Доминик
Кристал Пэлас
4-3-3
Эвертон
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Эвертон

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
К
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1
1.3

Среднее время на гол

90
69

Всего голов

21
7

Голов в среднем за матч

2.1
0.7

Среднее время на гол

42
128

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.55
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эзе Эберечи 7 0.22
Заха Уилфрид 6 0.19
Эдуар Одсонн 4 0.13
Айю Джордан 3 0.09
Олисе Майкл 2 0.06
Шлупп Джеффри 2 0.06
Матета Жан-Филипп 2 0.06
Томкинс Джеймс 1 0.03
Андерсен Йоаким 1 0.03
Гехи Марк 1 0.03
Дукуре Шейк 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Дуайт 4 0.13
Грэй Демарай 4 (2) 0.13
Гордон Энтони 3 0.09
Дукуре Абдулай 2 0.06
Айуоби Алекс 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Коуди Конор 1 0.03
Кин Майкл 1 0.03
Онана Амаду 1 0.03
Коулмэн Шеймус 1 0.03
Мопе Нил 1 0.03
Мина Йерри 1 0.03
Калверт-Льюин Доминик 1 0.03
Симмс Эллис 1 0.03
Гуэйе Идрисса 0 0
Пикфорд Джордан 0 0
Годфри Бен 0 0
Гарнер Джеймс 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 10 1
Гехи Марк 8 0
Андерсен Йоаким 7 0
Митчелл Тайрик 5 1
Уорд Джоэл 5 0
Шлупп Джеффри 5 0
Заха Уилфрид 4 0
Хьюз Уилл 4 0
Томкинс Джеймс 2 1
Виейра Патрик 3 0
Клайн Натаниэль 3 0
Айю Джордан 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Амаду 7 0
Дукуре Абдулай 5 1
Тарковски Джеймс 6 0
Гордон Энтони 6 0
Гуэйе Идрисса 5 0
Макнил Дуайт 5 0
Пикфорд Джордан 4 0
Миколенко Виталий 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Паттерсон Нэйтан 3 0
Мопе Нил 3 0
Грэй Демарай 3 0
Дэвис Том 3 0
Коуди Конор 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Годфри Бен 2 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Мина Йерри 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Прайс Айзек 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Эвертон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

5
7
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Эвертон
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

17
18

Волевые поражения

13
9
Кристал Пэлас
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (6)
59% (19)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Эвертон
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

22
19

Волевые поражения

18
16

Голы по времени матча

Забито

14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
22 Не забивали 26
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Пропущено

19
27
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
4
21%
8
30%
30%
31-45
4
21%
5
19%
46-60
4
21%
3
11%
61-75
4
21%
7
26%
76-90

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
0
0%
4
29%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
4
24%
2
14%
61-75
3
18%
4
29%
76-90

Пропущено

21
20
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
19%
2
10%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
3
14%
5
25%
46-60
7
33%
3
15%
61-75
3
14%
5
25%
76-90

Забито

31
23
11 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
12 Не забивали 14
2
6%
5
22%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
5
16%
2
9%
31-45
6
19%
4
17%
46-60
7
23%
4
17%
61-75
7
23%
5
22%
76-90

Пропущено

40
47
15 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 24
6
15%
2
4%
1-15
4
10%
6
13%
16-30
5
13%
11
23%
31-45
7
18%
10
21%
46-60
11
28%
6
13%
61-75
7
18%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1
Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3
Эвертон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2
Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Эвертон

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
11 раз 69%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
5
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
7 раз 22%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 47%
0
13 раз 41%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
1
15
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
7
9
5
11
1.5
3
13
1
15
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
14
0.5
Больше Меньше
19
13
9
23
1.5
4
28
2
30
2.5
1
31
1
31
3.5
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 32 23 6 3 77 - 34 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
4.
Ньюкасл
 Заявка 30 15 11 4 48 - 24 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 31 16 5 10 57 - 45 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 32 15 6 11 45 - 41 51
7.
Ливерпуль
 Заявка 31 14 8 9 59 - 38 50
8.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
9.
Фулхэм
 Заявка 31 13 6 12 44 - 42 45
10.
Брентфорд
 Заявка 32 10 14 8 48 - 43 44
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 9 10 13 31 - 40 37
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 9 7 16 27 - 44 34
14.
Борнмут
 Заявка 31 9 6 16 31 - 59 33
15.
Вест Хэм
 Заявка 30 8 7 15 29 - 41 31
16.
Лидс
 Заявка 32 7 8 17 41 - 62 29
17.
Лестер
 Заявка 32 8 4 20 43 - 56 28
18.
Эвертон
 Заявка 32 6 10 16 24 - 46 28
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 6 9 17 26 - 59 27
20.
Саутгемптон
 Заявка 32 6 6 20 27 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
10.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
12.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
13.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
17.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
18.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 125
    Кристал Пэлас 59.2% (74)
    X 26.4% (33)
    Эвертон 14.4% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Эвертон

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    59.2% (74)
    Ничья
    26.4% (33)
    Эвертон
    14.4% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (66)
    Меньше
    43.59% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (90)
    Нет
    23.08% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    37.6% (47)
    1:1 Ничья
    20% (25)
    1:0 Кристал Пэлас
    15.2% (19)
    1:2 Эвертон
    8.8% (11)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    0:1 Эвертон
    3.2% (4)
    2:0 Кристал Пэлас
    1.6% (2)
    3:1 Кристал Пэлас
    1.6% (2)
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