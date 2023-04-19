Тур: 32. Стадион: Энфилд. Главный судья: Оливер Майкл
Позже
История личных встреч
Ливерпуль
Ноттингем Форест
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|15
|0.5
|Фирмино Роберто
|9
|0.3
|Нуньес Дарвин
|9
|0.3
|Гакпо Коди
|5
|0.17
|Диас Луис
|3
|0.1
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.1
|Жота Диогу
|2
|0.07
|Карвалью Фабиу
|2
|0.07
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.03
|Эллиотт Харви
|1
|0.03
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.03
|Байчетич Стефан
|1
|0.03
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|8 (1)
|0.26
|Авонийи Тайво
|4
|0.13
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|0.06
|Деннис Эммануэль
|2
|0.06
|Куяте Шейху
|1
|0.03
|Вуд Крис
|1
|0.03
|Орье Серж
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Сарридж Сэм
|1
|0.03
|Уорролл Джо
|1
|0.03
|О'Брайен Льюис
|1
|0.03
|Йейтс Райан
|0
|0
|Боли Вийи
|0
|0
|Данило Ларанжера
|0
|0
|Фелипе Аугусто IV
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|9
|0
|Александер-Арнольд Трент
|4
|0
|Матип Жоэль
|3
|0
|Робертсон Эндрю
|3
|0
|Гомес Джо
|3
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|1
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Джонс Кёртис
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Байчетич Стефан
|2
|0
|Юрген Клопп
|0
|1
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорролл Джо
|6
|0
|Джонсон Бреннан
|6
|0
|Уильямс Неко
|6
|0
|Лоди Ренан
|5
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Куяте Шейху
|3
|0
|Мангаля Орель
|3
|0
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Шелви Джонджо
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Боли Вийи
|2
|0
|Тоффоло Харри
|2
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Навас Кейлор
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Стив Купер
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Ноттингем Форест
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
6
4
Ливерпуль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Ноттингем Форест
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
18
12
Волевые поражения
15
13
Ливерпуль
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
43% (13)
10% (3)
Ноттингем Форест
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
29% (9)
48% (15)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
1
14
Волевые победы
24
12
Волевые поражения
21
17
Голы по времени матча
Забито
32
5
14 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 26
4
13%
1
20%
1-15
3
9%
1
20%
16-30
7
22%
0
0%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
8
25%
3
60%
76-90
Пропущено
15
36
11 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
5
33%
2
6%
1-15
2
13%
9
25%
16-30
4
27%
4
11%
31-45
1
7%
7
19%
46-60
1
7%
5
14%
61-75
2
13%
9
25%
76-90
Забито
22
18
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
4
18%
3
17%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
5
23%
4
22%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
4
18%
4
22%
76-90
Пропущено
23
21
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
9%
2
10%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
8
35%
4
19%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
3
13%
6
29%
76-90
Забито
54
23
26 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 14
8 Не забивали 12
8
15%
4
17%
1-15
6
11%
4
17%
16-30
12
22%
4
17%
31-45
7
13%
3
13%
46-60
9
17%
1
4%
61-75
12
22%
7
30%
76-90
Пропущено
38
57
19 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
7
18%
4
7%
1-15
5
13%
12
21%
16-30
7
18%
8
14%
31-45
9
24%
11
19%
46-60
5
13%
7
12%
61-75
5
13%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1
Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0
Результаты матчей
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
9
1 раз 7%
1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
10 раз 67%
1
5 раз 33%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
12 раз 39%
2
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
142
95
511
410
212
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
510
610
214
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
1912
1515
526
624
327
327
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|74 - 31
|74
|2.
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|78 - 28
|70
|3.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|46 - 37
|59
|4.
|Заявка
|30
|15
|11
|4
|48 - 24
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|57 - 45
|53
|6.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|44 - 40
|50
|7.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|8.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|56 - 36
|47
|9.
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|47 - 42
|43
|10.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|42 - 41
|42
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|31 - 40
|36
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|26 - 42
|34
|14.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|31 - 59
|33
|15.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|29 - 41
|31
|16.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|40 - 60
|29
|17.
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|24 - 46
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|24 - 56
|27
|19.
|Заявка
|31
|7
|4
|20
|41 - 55
|25
|20.
|Заявка
|31
|6
|5
|20
|24 - 53
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|50 - 15
|40
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|33 - 20
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 11
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|29 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|15 - 19
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 14
|23
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 21
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 30
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 20
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 20
|12
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 29
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|14.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|15.
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|24 - 35
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|5 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|32 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|18 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогнозы на матч Ливерпуль - Ноттингем Форест
Исход игры
Ливерпуль
97.7% (42)
Ничья
2.3% (1)
Ноттингем Форест
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35% (14)
Меньше
65% (26)
Обе команды забьют
Да
25% (10)
Нет
75% (30)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
51.2% (22)
3:1 Ливерпуль
16.3% (7)
1:0 Ливерпуль
9.3% (4)
3:0 Ливерпуль
4.7% (2)
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