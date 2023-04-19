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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Ливерпуль
 
Позже
Ноттингем Форест
Прогнозы 43
Ливерпуль 97.7% (42)
X 2.3% (1)
Ноттингем Форест 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Ноттингем Форест
15.50
8.60
7.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ливерпуль
Ноттингем Форест

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
К
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 15 0.5
Фирмино Роберто 9 0.3
Нуньес Дарвин 9 0.3
Гакпо Коди 5 0.17
Диас Луис 3 0.1
Ван Дейк Виргил 3 0.1
Жота Диогу 2 0.07
Карвалью Фабиу 2 0.07
Александер-Арнольд Трент 1 0.03
Эллиотт Харви 1 0.03
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.03
Байчетич Стефан 1 0.03
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 8 (1) 0.26
Авонийи Тайво 4 0.13
Гиббс-Уайт Морган 2 0.06
Деннис Эммануэль 2 0.06
Куяте Шейху 1 0.03
Вуд Крис 1 0.03
Орье Серж 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Сарридж Сэм 1 0.03
Уорролл Джо 1 0.03
О'Брайен Льюис 1 0.03
Йейтс Райан 0 0
Боли Вийи 0 0
Данило Ларанжера 0 0
Фелипе Аугусто IV 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 9 0
Александер-Арнольд Трент 4 0
Матип Жоэль 3 0
Робертсон Эндрю 3 0
Гомес Джо 3 0
Нуньес Дарвин 1 1
Хендерсон Джордан 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Салах Мохамед 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Цимикас Костас 2 0
Джонс Кёртис 2 0
Диас Луис 2 0
Байчетич Стефан 2 0
Юрген Клопп 0 1
Милнер Джеймс 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Конате Ибраима 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорролл Джо 6 0
Джонсон Бреннан 6 0
Уильямс Неко 6 0
Лоди Ренан 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Йейтс Райан 4 0
Куяте Шейху 3 0
Мангаля Орель 3 0
Деннис Эммануэль 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Шелви Джонджо 2 0
Орье Серж 2 0
Боли Вийи 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Фелипе Аугусто IV 2 0
Сарридж Сэм 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Навас Кейлор 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Лингард Джесси 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Стив Купер 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Ноттингем Форест
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

6
4
Ливерпуль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Ноттингем Форест
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

15
13
Ливерпуль
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
43% (13)
10% (3)
Ноттингем Форест
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
29% (9)
48% (15)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

1
14

Волевые победы

24
12

Волевые поражения

21
17

Голы по времени матча

Забито

32
5
14 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 26
4
13%
1
20%
1-15
3
9%
1
20%
16-30
7
22%
0
0%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
8
25%
3
60%
76-90

Пропущено

15
36
11 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
5
33%
2
6%
1-15
2
13%
9
25%
16-30
4
27%
4
11%
31-45
1
7%
7
19%
46-60
1
7%
5
14%
61-75
2
13%
9
25%
76-90

Забито

22
18
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
4
18%
3
17%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
5
23%
4
22%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
4
18%
4
22%
76-90

Пропущено

23
21
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
9%
2
10%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
8
35%
4
19%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
3
13%
6
29%
76-90

Забито

54
23
26 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 14
8 Не забивали 12
8
15%
4
17%
1-15
6
11%
4
17%
16-30
12
22%
4
17%
31-45
7
13%
3
13%
46-60
9
17%
1
4%
61-75
12
22%
7
30%
76-90

Пропущено

38
57
19 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
7
18%
4
7%
1-15
5
13%
12
21%
16-30
7
18%
8
14%
31-45
9
24%
11
19%
46-60
5
13%
7
12%
61-75
5
13%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1
Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Ноттингем Форест

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
9
1 раз 7%
1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
10 раз 67%
1
5 раз 33%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
12 раз 39%
2
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
14
2
9
5
1.5
5
11
4
10
2.5
2
12
3.5
2
12
4.5
2
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
5
10
6
10
1.5
2
14
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
19
12
15
15
1.5
5
26
6
24
2.5
3
27
3.5
3
27
4.5
3
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 31 23 5 3 74 - 31 74
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
4.
Ньюкасл
 Заявка 30 15 11 4 48 - 24 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 31 16 5 10 57 - 45 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 31 15 5 11 44 - 40 50
7.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
8.
Ливерпуль
 Заявка 30 13 8 9 56 - 36 47
9.
Брентфорд
 Заявка 31 10 13 8 47 - 42 43
10.
Фулхэм
 Заявка 30 12 6 12 42 - 41 42
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 9 9 13 31 - 40 36
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 31 9 7 15 26 - 42 34
14.
Борнмут
 Заявка 31 9 6 16 31 - 59 33
15.
Вест Хэм
 Заявка 30 8 7 15 29 - 41 31
16.
Лидс
 Заявка 31 7 8 16 40 - 60 29
17.
Эвертон
 Заявка 31 6 9 16 24 - 46 27
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 6 9 16 24 - 56 27
19.
Лестер
 Заявка 31 7 4 20 41 - 55 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 31 6 5 20 24 - 53 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 36 - 11 31
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
8.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
9.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
11.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
12.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
13.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Лидс
 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
14.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
15.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 апреля 2023, осталось 2 дня 7 часов 44 минуты.

    Главный судья: Оливер Майкл

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  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 43
    Ливерпуль 97.7% (42)
    X 2.3% (1)
    Ноттингем Форест 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Ноттингем Форест
    15.50
    8.60
    7.70
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Ноттингем Форест

    Исход игры
    Ливерпуль
    97.7% (42)
    Ничья
    2.3% (1)
    Ноттингем Форест
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35% (14)
    Меньше
    65% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (10)
    Нет
    75% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    51.2% (22)
    3:1 Ливерпуль
    16.3% (7)
    1:0 Ливерпуль
    9.3% (4)
    3:0 Ливерпуль
    4.7% (2)
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    Ливерпуль
    Ноттингем Форест
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