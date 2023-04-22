Тур: 32. Стадион: Кинг Пауэр. Зрители: 32053 Главный судья: Инглэнд Даррен Главный судья: Мэдли Анди
1:1
Второй тайм: 60'
0'
0:1
13' ГолКунья Матеус
34' Желтая карточкаСа Жозе
1:1
37' ПенальтиИхеаначо Келечи
42' Желтая карточкаГомеш Тоти
Ход матча
13'
0:1
34'
37'
1:1
42'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
167 Количество передач 226
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
3
Фас
Ваут
37
Тете
20
Дака
Патсон
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
35
Гомес
Жоао
12
Кунья
Матеус
29
Коста
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дака ПатсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суттар ГарриЗащитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
-
35 Гомес ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
12 Кунья МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лестер
Вулверхэмптон
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.2
1.11
Среднее время на гол
75
81
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
1.11
0.2
Среднее время на гол
81
450
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.14
0.79
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
78
114
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барнс Харви
|10
|0.31
|Мэддисон Джеймс
|9
|0.28
|Ихеаначо Келечи
|5 (1)
|0.16
|Дака Патсон
|4
|0.13
|Тилеманс Юри
|3 (1)
|0.09
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|0.06
|Варди Джейми
|1
|0.03
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|Рикарду Перейра II
|1
|0.03
|Олбрайтон Марк
|1
|0.03
|Менди Нампали
|1
|0.03
|Прат Деннис
|1
|0.03
|Тете
|1
|0.03
|Перес Айосе
|0
|0
|Фас Ваут
|0
|0
|Суттар Гарри
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|6
|0.19
|Невеш Рубен
|5 (2)
|0.16
|Траоре Адама
|2
|0.06
|Хи-Чан Хван
|2
|0.06
|Кунья Матеус
|2
|0.06
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|Луис Матеус II
|1
|0.03
|Коста Диего
|1
|0.03
|Сарабия Пабло
|1
|0.03
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Хонни Кастро
|1
|0.03
|Гомес Жоао
|1
|0.03
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Хименес Рауль
|0
|0
|Лемина Марио
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|8
|0
|Фас Ваут
|5
|1
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|4
|1
|Сумаре Бубакари
|5
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Кастань Тимоти
|3
|0
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|Суттар Гарри
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Менди Нампали
|1
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семеду Нелсон
|9
|1
|Невеш Рубен
|10
|0
|Поденсе Даниэл
|5
|0
|Хонни Кастро
|3
|1
|Лемина Марио
|3
|1
|Гомес Жоао
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|Коста Диего
|2
|1
|Коллинз Натан
|2
|1
|Сарабия Пабло
|3
|0
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
|Ходж Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Вулверхэмптон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
7
8
Лестер
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Вулверхэмптон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
29
18
Волевые поражения
14
10
Лестер
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Вулверхэмптон
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
19% (6)
45% (14)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
9
12
Волевые победы
31
21
Волевые поражения
21
18
Голы по времени матча
Забито
16
11
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
23 Не забивали 22
0
0%
2
18%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
7
44%
1
9%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
1
6%
3
27%
76-90
Пропущено
21
23
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
4
19%
1
4%
1-15
5
24%
4
17%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
2
10%
6
26%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
5
24%
4
17%
76-90
Забито
28
14
17 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
8
29%
2
14%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
8
29%
4
29%
31-45
3
11%
2
14%
46-60
4
14%
4
29%
61-75
4
14%
1
7%
76-90
Пропущено
31
20
12 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
5
16%
5
25%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
6
19%
3
15%
46-60
8
26%
4
20%
61-75
5
16%
5
25%
76-90
Забито
44
25
28 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 11
10 Не забивали 12
8
18%
4
16%
1-15
5
11%
3
12%
16-30
15
34%
5
20%
31-45
5
11%
3
12%
46-60
6
14%
6
24%
61-75
5
11%
4
16%
76-90
Пропущено
52
43
24 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 23
9
17%
6
14%
1-15
9
17%
6
14%
16-30
6
12%
4
9%
31-45
8
15%
9
21%
46-60
10
19%
9
21%
61-75
10
19%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1
Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Лестер - Ньюкасл 0:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4
Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0
Результаты матчей
Лестер
Вулверхэмптон
Точный счет
0:1
5 раз 33%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 32%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
4
4 раза 13%
1
13 раз 42%
0
12 раз 39%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лестер
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
106
510
412
213
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
96
79
213
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
1912
1219
625
427
130
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|77 - 34
|75
|2.
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|78 - 28
|70
|3.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|46 - 37
|59
|4.
|Заявка
|30
|15
|11
|4
|48 - 24
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|57 - 45
|53
|6.
|0:0 Заявка
|32
|15
|6
|11
|44 - 40
|51
|7.
|2:1 Заявка
|31
|14
|8
|9
|58 - 37
|50
|8.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|9.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|44 - 42
|45
|10.
|0:0 Заявка
|32
|10
|14
|8
|47 - 42
|44
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12.
|0:0 Заявка
|32
|9
|10
|13
|31 - 40
|37
|13.
|1:1 Заявка
|32
|9
|8
|15
|27 - 43
|35
|14.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|31 - 59
|33
|15.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|29 - 41
|31
|16.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|41 - 62
|29
|17.
|0:0 Заявка
|32
|6
|10
|16
|24 - 46
|28
|18.
|1:2 Заявка
|32
|6
|9
|17
|25 - 58
|27
|19.
|1:1 Заявка
|32
|7
|5
|20
|42 - 56
|26
|20.
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|27 - 56
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|50 - 15
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|2:1 Заявка
|15
|10
|4
|1
|38 - 12
|34
|5.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|33 - 20
|33
|6.
|0:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|8.
|0:0 Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 16
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|11.
|1:1 Заявка
|16
|7
|2
|7
|15 - 19
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 14
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|1:2 Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|15.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 19
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 30
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|18.
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 20
|18
|19.
|1:1 Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 21
|13
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 29
|23
|6.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|11.
|2:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|0:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 26
|14
|14.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|15.
|1:1 Заявка
|16
|4
|1
|11
|24 - 35
|13
|16.
|1:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|12 - 24
|12
|17.
|0:0 Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|9
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 32
|9
|20.
|1:2 Заявка
|16
|1
|3
|12
|6 - 38
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|32 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|18 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (8)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|15 (5)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лестер 1:1 Вулверхэмптон
Исход игры
Лестер
55.9% (71)
Ничья
34.6% (44)
Вулверхэмптон
9.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
41.88% (49)
Меньше
58.12% (68)
Обе команды забьют
Да
71.79% (84)
Нет
28.21% (33)
Популярный счёт
2:1 Лестер
28.3% (36)
1:1 Ничья
27.6% (35)
1:0 Лестер
15.7% (20)
2:0 Лестер
5.5% (7)
1:2 Вулверхэмптон
4.7% (6)
0:1 Вулверхэмптон
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
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