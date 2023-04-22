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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 32053 Главный судья: Инглэнд Даррен Главный судья: Мэдли Анди
Лестер
2:1
Конец матча
Вулверхэмптон
0'
0:1
13' Гол
Кунья Матеус
34' Желтая карточка
Са Жозе
1:1
37' Пенальти
Ихеаначо Келечи
42' Желтая карточка
Гомеш Тоти
60' Желтая карточка
Сумаре Бубакари
65' Желтая карточка
Кунья Матеус
2:1
75' Гол
Кастань Тимоти
90'+6

Ход матча

13'
0:1
Кунья Матеус
(Лемина Марио)
34'
 
Са Жозе
37'
Ихеаначо Келечи
1:1
42'
 
Гомеш Тоти
46'
Дьюсбери-Холл Кирнан
Варди Джейми
 
46'
 
Невеш Рубен
Лемина Марио
58'
 
Хи-Чан Хван
Сарабия Пабло
58'
 
Моутинью Жоау
Коста Диего
60'
Сумаре Бубакари
 
65'
 
Кунья Матеус
67'
Ндиди Уилфред
Тилеманс Юри
 
75'
Кастань Тимоти
(Кристиансен Виктор)
2:1
76'
Прат Деннис
Тете
 
81'
 
Поденсе Даниэл
Луис Матеус
84'
 
Нету Педру
Гомеш Тоти
85'
Менди Нампали
Ихеаначо Келечи
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 358 Количество передач 490
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Лестер 55.9% (71)
X 34.6% (44)
Вулверхэмптон 9.4% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Иверсен
Даниэль
27
Кастань
Тимоти
3
Фас
Ваут
4
Сёюнджю
Чаглар
16
Кристиансен
Виктор
8
Тилеманс
Юри
42
Сумаре
Бубакари
37
Тете
14
Ихеаначо
Келечи
20
Дака
Патсон
9
Варди
Джейми
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
35
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
27
Луис
Матеус
II
12
Кунья
Матеус
21
Сарабия
Пабло
29
Коста
Диего
Лестер
4-2-3-1
Вулверхэмптон
4-2-3-1

История личных встреч

Лестер
Вулверхэмптон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:3
КЛ
0:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:0
Ч
2:1
Ч
2:1
Ч
1:1

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
1.11

Среднее время на гол

75
81

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

1.11
0.2

Среднее время на гол

81
450

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.14
0.79

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

78
114

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 10 0.31
Мэддисон Джеймс 9 0.28
Ихеаначо Келечи 5 (1) 0.16
Дака Патсон 4 0.13
Тилеманс Юри 3 (1) 0.09
Кастань Тимоти 2 0.06
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.06
Варди Джейми 1 0.03
Рикарду Перейра II 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Менди Нампали 1 0.03
Прат Деннис 1 0.03
Тете 1 0.03
Перес Айосе 0 0
Фас Ваут 0 0
Суттар Гарри 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 6 0.19
Невеш Рубен 5 (2) 0.16
Траоре Адама 2 0.06
Хи-Чан Хван 2 0.06
Кунья Матеус 2 0.06
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Луис Матеус II 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Доусон Крэйг 1 0.03
Хонни Кастро 1 0.03
Гомес Жоао 1 0.03
Аит-Нури Раян 1 0.03
Моутинью Жоау 0 0
Хименес Рауль 0 0
Лемина Марио 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Буэно Уго 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 8 0
Фас Ваут 5 1
Сумаре Бубакари 6 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 1
Ндиди Уилфред 4 0
Тилеманс Юри 3 0
Кастань Тимоти 3 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Суттар Гарри 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Патсон 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Менди Нампали 1 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Томас Люк 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семеду Нелсон 9 1
Невеш Рубен 10 0
Поденсе Даниэл 5 0
Хонни Кастро 3 1
Лемина Марио 3 1
Гомес Жоао 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Коста Диего 2 1
Коллинз Натан 2 1
Сарабия Пабло 3 0
Моутинью Жоау 3 0
Килман Макс 3 0
Луис Матеус II 1 1
Траоре Бубакар 2 0
Са Жозе 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Кунья Матеус 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Буэно Уго 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Ходж Джозеф 1 0

Результаты матчей

Лестер
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Вулверхэмптон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

7
9
Лестер
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Вулверхэмптон
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

29
18

Волевые поражения

14
10
Лестер
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
Вулверхэмптон
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
19% (6)
47% (15)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

32
21

Волевые поражения

21
19

Голы по времени матча

Забито

18
12
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
23 Не забивали 22
0
0%
3
25%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
8
44%
1
8%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
1
6%
3
25%
76-90

Пропущено

22
25
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
5
23%
1
4%
1-15
5
23%
4
16%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
2
9%
6
24%
46-60
2
9%
6
24%
61-75
5
23%
4
16%
76-90

Забито

28
14
17 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
8
29%
2
14%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
8
29%
4
29%
31-45
3
11%
2
14%
46-60
4
14%
4
29%
61-75
4
14%
1
7%
76-90

Пропущено

31
20
12 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
5
16%
5
25%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
6
19%
3
15%
46-60
8
26%
4
20%
61-75
5
16%
5
25%
76-90

Забито

46
26
29 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 12
8
17%
5
19%
1-15
5
11%
3
12%
16-30
16
35%
5
19%
31-45
5
11%
3
12%
46-60
7
15%
6
23%
61-75
5
11%
4
15%
76-90

Пропущено

53
45
25 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 24
10
19%
6
13%
1-15
9
17%
6
13%
16-30
6
11%
5
11%
31-45
8
15%
9
20%
46-60
10
19%
10
22%
61-75
10
19%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1
Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Лестер - Ньюкасл 0:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4
Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0

Результаты матчей

Лестер
Вулверхэмптон

Точный счет

0:1
5 раз 31%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 31%
1
9 раз 28%
2
9 раз 28%
4
4 раза 13%
1
14 раз 44%
0
12 раз 38%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лестер
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
6
6
10
1.5
4
12
2
14
2.5
1
15
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
7
9
1.5
2
14
2
14
2.5
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
20
12
13
19
1.5
6
26
4
28
2.5
1
31
4
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 32 23 6 3 77 - 34 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
4.
Ньюкасл
 Заявка 30 15 11 4 48 - 24 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 31 16 5 10 57 - 45 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 32 15 6 11 45 - 41 51
7.
Ливерпуль
 Заявка 31 14 8 9 59 - 38 50
8.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
9.
Фулхэм
 Заявка 31 13 6 12 44 - 42 45
10.
Брентфорд
 Заявка 32 10 14 8 48 - 43 44
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 9 10 13 31 - 40 37
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 9 7 16 27 - 44 34
14.
Борнмут
 Заявка 31 9 6 16 31 - 59 33
15.
Вест Хэм
 Заявка 30 8 7 15 29 - 41 31
16.
Лидс
 Заявка 32 7 8 17 41 - 62 29
17.
Лестер
 Заявка 32 8 4 20 43 - 56 28
18.
Эвертон
 Заявка 32 6 10 16 24 - 46 28
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 6 9 17 26 - 59 27
20.
Саутгемптон
 Заявка 32 6 6 20 27 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
10.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
12.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
13.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
17.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
18.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Дака Патсон. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    Кирнан Дьюсбери-Холл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Фол, нарушение
    92'
    Поденсе Даниэл наказан за толчок Дака Патсон
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Дака Патсон из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Жоао Гомес
  • 91'
    Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Фас Ваут из команды Лестер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 89'
      Сёюнджю Чаглар успешно блокирует удар.
    • 89'
      Невеш Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      89'
      Моутинью Жоау навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 89'
      Невеш Рубен бьет со штрафного в створ, но Даниэль Иверсен держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья сигнализирует, что Дака Патсон из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Килман Макс
    • Фол, нарушение
      87'
      Судья сигнализирует, что Менди Нампали из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Доусон Крэйг
    • 87'
      Контроль мяча: Лестер: 44%, Вулверхэмптон: 56%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Лестер 55.9% (71)
    X 34.6% (44)
    Вулверхэмптон 9.4% (12)
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    Где смотреть матч Лестер 2:1 Вулверхэмптон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лестер 2:1 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Лестер
    55.9% (71)
    Ничья
    34.6% (44)
    Вулверхэмптон
    9.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.88% (49)
    Меньше
    58.12% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    71.79% (84)
    Нет
    28.21% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    28.3% (36)
    1:1 Ничья
    27.6% (35)
    1:0 Лестер
    15.7% (20)
    2:0 Лестер
    5.5% (7)
    1:2 Вулверхэмптон
    4.7% (6)
    0:1 Вулверхэмптон
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
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