Кирнан Дьюсбери-Холл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Кирнан Дьюсбери-Холл не смог попасть в створ ударом издали

Кирнан Дьюсбери-Холл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Жоао Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Жоао Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Хорошую попытку сделал Дака Патсон . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Хорошую попытку сделал Ихеаначо Келечи . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Удар от ворот произведет Лестер

47' Сарабия Пабло не смог попасть в створ ударом издали

47' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Лестер

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Гомеш Тоти - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Назначен штрафной. Пострадал Жоао Гомес, его свалил Варди Джейми

41' Жоао Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Ихеаначо Келечи пробует нанести удар издали, но Жозе Са держит все под контролем

39' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Г О О О О О Л - Ихеаначо Келечи из команды Лестер забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Жозе Са прыгнул вправо!

36' Варди Джейми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Са Жозе получил желтую карточку от судьи

34' Ихеаначо Келечи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Лестер

32' Жоао Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Иверсен Даниэль взял и забрал мяч на выходе

29' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Лестер

29' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Лестер

27' Сарабия Пабло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Жоао Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.

26' Тете нанес удар, но тот был заблокирован.

26' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Жоао Гомес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Гомеш Тоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Сегодняшная посещаемость составляет 32053 болельщиков

22' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Кунья Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Лестер

21' Жоао Гомес из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с правого угла.

18' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Кастань Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Матч возобновлен

16' Дака Патсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Сёюнджю Чаглар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Г О О О О Л - Кунья Матеус из команды Вулверхэмптон правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

13' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

11' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Лестер

11' Сарабия Пабло не смог попасть в створ ударом издали

10' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Дака Патсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Лестер

8' Доусон Крэйг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Сумаре Бубакари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Тете нанес удар, но тот был заблокирован.

5' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Сёюнджю Чаглар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Тете нанес удар, но тот был заблокирован.

4' Варди Джейми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сумаре Бубакари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лестер начинает с центра поля