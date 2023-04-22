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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 28.
Балтика
1:1
Перерыв
Уфа
0'
3' Желтая карточка
Карп Кэтэлин
1:0
4' Гол
Пряхин Сергей
1:1
45' Гол
Погосов Артём

Ход матча

3'
 
Карп Кэтэлин
4'
Пряхин Сергей
1:0
45'
1:1
Погосов Артём
Прогнозы 125
Балтика 82.4% (103)
X 9.6% (12)
Уфа 8% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Балтика
Ничья
Уфа
1.85
4.10
7.50
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Балтика
Уфа

История личных встреч

Балтика
Уфа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ТМК
2:1
ТМК
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 12 (2) 0.43
Мусаев Тамерлан 8 0.29
Лазарев Владислав 6 0.21
Остойич Иван 4 0.14
Пряхин Сергей 3 0.11
Клёнкин Данил 2 0.07
Кузьмин Максим 2 0.07
Барков Дмитрий 2 0.07
Маляров Кирилл 2 0.07
Казаев Ян 2 0.07
Осипов Александр 1 0.04
Фольмер Кирилл 1 0.04
Борисенко Григорий 1 0.04
Радмановац Никола 1 0.04
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темников Иван 3 0.11
Евсеев Алексей 3 0.11
Минаев Роман 3 0.11
Касинтура Эгаш 3 0.11
Плиев Константин 2 0.07
Погосов Артём 2 0.07
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.07
Камилов Владислав 1 0.04
Голубев Артём 1 0.04
Молтенинов Илья 1 0.04
Конюхов Вадим 1 0.04
Ортис Дилан 1 0.04
Ахатов Данил 1 0.04

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 7 1
Лазарев Владислав 5 1
Маляров Кирилл 4 0
Казаев Ян 4 0
Осипов Александр 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Радмановац Никола 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Дудиев Аслан 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 6 1
Ботака-Иобома Эрвинг 7 0
Карп Кэтэлин 5 1
Фищенко Руслан 6 0
Никитин Андрей Владимирович 4 1
Голубев Артём 5 0
Емельянов Данила 3 1
Ортис Дилан 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Сухов Александр 3 0
Темников Иван 3 0
Евсеев Алексей 3 0
Камилов Владислав 3 0
Плиев Заурбек 2 0
Минаев Роман 2 0
Молтенинов Илья 2 0
Конюхов Вадим 2 0
Ушахин Лев 2 0
Масалов Александр 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Хугаев Алан 1 0
Чернов Алексей 1 0
Погосов Артём 1 0
Мухин Александр 1 0
Кукушкин Иван 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Уфа
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

6
8
Балтика
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Уфа
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
13

Волевые поражения

24
10
Балтика
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
56% (15)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Уфа
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
13

Волевые поражения

30
18

Голы по времени матча

Забито

21
11
14 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
4
19%
1
9%
1-15
6
29%
1
9%
16-30
4
19%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
19%
1
9%
61-75
3
14%
4
36%
76-90

Пропущено

11
20
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
18%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
2
18%
5
25%
61-75
5
45%
6
30%
76-90

Забито

25
12
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
3
12%
1
8%
1-15
3
12%
3
25%
16-30
4
16%
2
17%
31-45
4
16%
3
25%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
9
36%
2
17%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
2
17%
7
41%
76-90

Забито

46
23
24 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 8
4 Не забивали 12
7
15%
2
9%
1-15
9
20%
4
17%
16-30
8
17%
4
17%
31-45
4
9%
5
22%
46-60
6
13%
2
9%
61-75
12
26%
6
26%
76-90

Пропущено

23
37
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
3
13%
2
5%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
3
13%
9
24%
31-45
4
17%
2
5%
46-60
3
13%
7
19%
61-75
7
30%
13
35%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0
Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2
Уфа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Уфа - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1
Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Уфа - Нефтехимик 0:0

Результаты матчей

Балтика
Уфа

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
5
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Балтика
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
7
6
1.5
4
9
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
8
6
1.5
2
12
4
10
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
16
11
15
12
1.5
6
21
6
21
2.5
2
25
1
26
3.5
1
26
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 1:1 Заявка 28 14 13 1 47 - 24 55
2.
Рубин
 Заявка 28 14 11 3 43 - 24 53
3.
Алания
 Заявка 28 13 9 6 44 - 30 48
4.
Енисей
 Заявка 28 11 12 5 35 - 29 45
5.
Волгарь
 Заявка 28 11 10 7 33 - 26 43
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 28 10 10 8 21 - 20 40
7.
Нефтехимик
 Заявка 28 10 9 9 27 - 24 39
8.
Арсенал Тула
 Заявка 28 10 7 11 33 - 34 37
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 28 9 10 9 41 - 34 37
10.
КАМАЗ
 Заявка 28 9 10 9 30 - 29 37
11.
Шинник
 Заявка 28 10 6 12 31 - 34 36
12.
Родина Москва
 Заявка 28 9 9 10 31 - 34 36
13.
Акрон
 Заявка 28 7 14 7 28 - 31 35
14.
ФК Кубань
 Заявка 27 8 7 12 30 - 31 31
15.
Велес Москва
 Заявка 28 8 4 16 28 - 44 28
16.
Уфа
 1:1 Заявка 28 6 8 14 26 - 36 26
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 28 4 11 13 20 - 37 23
18.
Краснодар-2
 Заявка 27 5 6 16 17 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 13 9 4 0 21 - 9 31
2.
Балтика
 1:1 Заявка 14 8 6 0 22 - 12 30
3.
Шинник
 Заявка 15 8 5 2 20 - 10 29
4.
Рубин
 Заявка 14 7 6 1 27 - 13 27
5.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
6.
Алания
 Заявка 14 6 6 2 24 - 17 24
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 6 5 3 24 - 11 23
8.
КАМАЗ
 Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 5 3 12 - 7 23
10.
ФК Кубань
 Заявка 14 6 3 5 18 - 12 21
11.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 3 5 22 - 24 21
12.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
14.
Акрон
 Заявка 14 3 8 3 15 - 14 17
15.
Родина Москва
 Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
16.
Уфа
 1:1 Заявка 13 4 3 6 14 - 15 15
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 5 7 9 - 21 11
18.
Краснодар-2
 Заявка 13 2 3 8 6 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 14 7 5 2 16 - 11 26
2.
Балтика
 1:1 Заявка 14 6 7 1 25 - 12 25
3.
Алания
 Заявка 14 7 3 4 20 - 13 24
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
6.
Акрон
 Заявка 14 4 6 4 13 - 17 18
7.
Волгарь
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 4 5 5 9 - 13 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 14 4 4 6 11 - 10 16
10.
КАМАЗ
 Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Краснодар-2
 Заявка 14 3 3 8 11 - 23 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 6 6 11 - 16 12
15.
Уфа
 1:1 Заявка 15 2 5 8 12 - 21 11
16.
ФК Кубань
 Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
17.
Велес Москва
 Заявка 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Шинник
 Заявка 13 2 1 10 11 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Кузьмин слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Хамкоев спокойно забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    53'
    Ботака-Иобома на фланге подтолкнул в спину Баркова.
  • Офсайд
    52'
    В офсайде оказался Минаев.
  • Травма, повреждение
    51'
    Минаеву медики быстро оказали помощь. Роман продолжит встречу.
  • Желтая карточка
    50'
    Пуцко у центрального круга налетел на Минаева и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    49'
    Темников в центральном круге подтолкнул в спину соперника.
  • Замена
    48'
    В перерыве в составе "Уфы" также произошла замена: вместо Кэтэлина Карпа на поле вышел Алан Хугаев.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Балтики" произошла замена: вместо Максима Тишкина на поле вышел Кирилл Фольмер.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Калининграде!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Балтика" - "Уфа" - 1:1.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ПОГОСОВ!!! Темников от углового флага навесил на Погосова, который головой отправил мяч в дальний угол.
  • Угловой
    45'
    Подача Кузьмина от углового флага получилась слишком высокой. Никто не смог достать высоко летящий мяч.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Аверьянов в первом тайме.
  • Опасный момент
    45'
    Кузьмин слева с двадцати двух метров пробил в дальний угол. Хамкоев мяч отбил.
  • 44'
    Касинтура на левом фланге не смог убежать от Остойича, а прострел Темникова в штрафную площадь перехватили соперники.
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    • Угловой
      43'
      Темников от углового флага навесил к воротам, откуда хозяева мяч выбили. Темников на фланге сыграл на подборе, но его повторная подача получилась слишком слабой.
    • Травма, повреждение
      42'
      Мусаев и Карп столкнулись в центре поля. Обоим игрокам потребовалась небольшая пауза, чтобы восстановить дыхание.
    • 40'
      Пряхин на левом фланге на развороте попытался обыграть Голубева, но не уследил за мячом и упустил его за пределы поля.
    • 39'
      Гости стараются переходить в атаку с помощью длинных забросов. Касинтура вполне способен побороться с двумя-тремя соперниками.
    • Травма, повреждение
      38'
      Баркову и Ботака-Иобоме потребовалась помощь медиков после столкновения в штрафной площади гостей. О серьёзных повреждениях речи нет.
    • 37'
      Кузьмин попытался слева вывести к воротам Баркова, у которого в ногах мяч забрал Хамкоев.
    • Угловой
      36'
      Кузьмин продолжает опасно исполнять подачи от углового флага. На этот раз в борьбе мяч оказался на газоне, но удара нанести никто не сумел.
    • Опасный момент
      35'
      После подачи Баркова справа Валиахметов головой пробил под перекладину. Хамкоев сумел отвести угрозу от ворот.
    • 34'
      "Балтика" продолжает контролировать ход игры. Хозяева не позволяют соперникам приближаться к своей штрафной площади, а сами периодически играют у чужих ворот.
    • 33'
      Темников по правому флангу отправил вперёд Голубева, которому  Маляров сыграть не позволил.
    • Фол, нарушение
      32'
      Погосов у центрального круга сбил Баркова.
    • 30'
      "Балтика" старается подержать мяч у центрального круга, сбивая темп матча и наступательный порыв сопериников.
    • 29'
      Прострел Никитина слева в центр штрафной площади перехватили соперники.
    • Угловой
      28'
      Кузьмин от углового флага навесил на Тишкина, который исполнил скидку к дальней штанге. Баркова опередили защитники "Уфы" и выбили мяч от ворот.
    • 27'
      Касинтура слева выдал пас в центр на набегавшего Темникова, но Пуцко рванул на перехват и оказался первым на мяча.
    • 26'
      Маляров по центру продвинулся вперёд и с двадцати шести  метров пробил правее ворот.
    • 25'
      Никитин слева с пятнадцати метров немного неточно пробил в дальний верхний угол.
    • Угловой
      24'
      Никитин неудачно исполнил подачу от углового флага. Мяч низко полетел к ближней штанге и стал добычей защитников "Балтики".
    • 23'
      Валиахметов справа отправил вперёд Мусаева, у которого соперники мяч отобрали.
    • 22'
      Заброс Мухина вперёд по центру соперники перехватили. Гости пока не довели ни одну атаку до удара по воротам.
    • Угловой
      20'
      Кузьмин от углового флага навесил к воротам. Удар кого-то из балтийцев получился неточным, а арбитры ещё и офсайд у хозяев рассмотрели.
    • 19'
      Остойич справа прострелил в центр штрафной площади, но все партнёры проскочили мимо мяча.
    • Фол, нарушение
      18'
      Мусаев у чужой штрафной площади сыграл рукой.
    • Фол, нарушение
      17'
      Темников на чужой половине поля толкнул в спину Казаева.
    • 16'
      Касинтура у углового флага не сумел остановить мяч на линии после сильного паса от партнёра вперёд.
    • Угловой
      14'
      Подача Кузьмина от углового флага нашла голову Пуцко, который направил мяч выше ворот.
    • 13'
      Мусаев убежал по центру к воротам, начал обыгрывать Ботака-Иобому, но не увидел, что на помощь Эрвингу подоспел партнёр.
    • Угловой
      12'
      Кузьмин от углового флага навесил на Тишкина, который головой пробил немного выше ворот.
    • Фол, нарушение
      11'
      Никитин перед чужими воротами нарушил правила.
    • Травма, повреждение
      10'
      Темникову медики оказали помощь. Головой столкнулся Иван в центре поля с соперником.
    • 9'
      Пряхин попытался с линии штрафной площади пробить с лёта, но не удержался на ногах и мяч полетел в сторону от Сергея.
    • 8'
      Кузьмин слева со штрафного навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.
    • Фол, нарушение
      7'
      Ушахин на фланге нарушил правила.
    • 6'
      Удар Темникова справа с двадцати четырёх метров соперники заблокировали.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ПРЯХИН!!! Заброс Кузьмина со штрафного последовал к воротам на Остойича. Мусаев дождался скидки от Ивана и откатил мяч на Пряхина, который сильно пробил в левый угол.
    • Желтая карточка
      4'
      Карп грубо сыграл у центрального круга и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      3'
      Гости быстро разыграли первый угловой удар в матче. Доставить мяч к воротам им не удалось.
    • 2'
      "Балтика" играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, "Уфа" - в тёмно-фиолетовой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Калининграде"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать восьмого тура Российской Первой лиги, в котором сыграют «Балтика» и «Уфа». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится победой Балтика.
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    Прогнозы 125
    Балтика 82.4% (103)
    X 9.6% (12)
    Уфа 8% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Уфа
    1.85
    4.10
    7.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 1:1 Уфа

    Исход игры
    Балтика
    81.9% (104)
    Ничья
    10.2% (13)
    Уфа
    7.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.06% (34)
    Меньше
    70.94% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    35.04% (41)
    Нет
    64.96% (76)
    Популярный счёт
    1:0 Балтика
    30.7% (39)
    2:0 Балтика
    22.8% (29)
    2:1 Балтика
    17.3% (22)
    1:1 Ничья
    7.9% (10)
    3:1 Балтика
    3.1% (4)
    3:0 Балтика
    2.4% (3)
    0:2 Уфа
    1.6% (2)
    0:1 Уфа
    1.6% (2)
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    Уфа
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