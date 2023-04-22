В перерыве в составе "Уфы" также произошла замена: вместо Кэтэлина Карпа на поле вышел Алан Хугаев.

Темников в центральном круге подтолкнул в спину соперника.

Пуцко у центрального круга налетел на Минаева и получил жёлтую карточку.

Ботака-Иобома на фланге подтолкнул в спину Баркова.

Кузьмин слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Хамкоев спокойно забрал мяч в руки.

Второй тайм в Калининграде!

В перерыве в составе "Балтики" произошла замена: вместо Максима Тишкина на поле вышел Кирилл Фольмер.

Касинтура на левом фланге не смог убежать от Остойича, а прострел Темникова в штрафную площадь перехватили соперники.

Кузьмин слева с двадцати двух метров пробил в дальний угол. Хамкоев мяч отбил.

Подача Кузьмина от углового флага получилась слишком высокой. Никто не смог достать высоко летящий мяч.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ПОГОСОВ!!! Темников от углового флага навесил на Погосова, который головой отправил мяч в дальний угол.

43' Темников от углового флага навесил к воротам, откуда хозяева мяч выбили. Темников на фланге сыграл на подборе, но его повторная подача получилась слишком слабой.

42' Мусаев и Карп столкнулись в центре поля. Обоим игрокам потребовалась небольшая пауза, чтобы восстановить дыхание.

40' Пряхин на левом фланге на развороте попытался обыграть Голубева, но не уследил за мячом и упустил его за пределы поля.

39' Гости стараются переходить в атаку с помощью длинных забросов. Касинтура вполне способен побороться с двумя-тремя соперниками.

38' Баркову и Ботака-Иобоме потребовалась помощь медиков после столкновения в штрафной площади гостей. О серьёзных повреждениях речи нет.

37' Кузьмин попытался слева вывести к воротам Баркова, у которого в ногах мяч забрал Хамкоев.

36' Кузьмин продолжает опасно исполнять подачи от углового флага. На этот раз в борьбе мяч оказался на газоне, но удара нанести никто не сумел.

35' После подачи Баркова справа Валиахметов головой пробил под перекладину. Хамкоев сумел отвести угрозу от ворот.

34' "Балтика" продолжает контролировать ход игры. Хозяева не позволяют соперникам приближаться к своей штрафной площади, а сами периодически играют у чужих ворот.