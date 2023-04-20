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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 28.
Балтика
 
Позже
Уфа
Прогнозы 41
Балтика 78% (32)
X 9.8% (4)
Уфа 12.2% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Уфа
1.36
4.40
6.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Балтика
Уфа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ТМК
2:1
ТМК
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 12 (2) 0.44
Мусаев Тамерлан 8 0.3
Лазарев Владислав 6 0.22
Остойич Иван 4 0.15
Клёнкин Данил 2 0.07
Кузьмин Максим 2 0.07
Барков Дмитрий 2 0.07
Маляров Кирилл 2 0.07
Казаев Ян 2 0.07
Пряхин Сергей 2 0.07
Осипов Александр 1 0.04
Фольмер Кирилл 1 0.04
Борисенко Григорий 1 0.04
Радмановац Никола 1 0.04
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темников Иван 3 0.11
Евсеев Алексей 3 0.11
Минаев Роман 3 0.11
Касинтура Эгаш 3 0.11
Плиев Константин 2 0.07
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.07
Камилов Владислав 1 0.04
Голубев Артём 1 0.04
Молтенинов Илья 1 0.04
Погосов Артём 1 0.04
Конюхов Вадим 1 0.04
Ортис Дилан 1 0.04
Ахатов Данил 1 0.04

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 7 1
Лазарев Владислав 5 1
Маляров Кирилл 4 0
Казаев Ян 4 0
Осипов Александр 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Радмановац Никола 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Дудиев Аслан 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 6 1
Ботака-Иобома Эрвинг 7 0
Фищенко Руслан 6 0
Никитин Андрей Владимирович 4 1
Карп Кэтэлин 4 1
Голубев Артём 5 0
Емельянов Данила 3 1
Ортис Дилан 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Сухов Александр 3 0
Темников Иван 3 0
Евсеев Алексей 3 0
Камилов Владислав 3 0
Плиев Заурбек 2 0
Минаев Роман 2 0
Молтенинов Илья 2 0
Конюхов Вадим 2 0
Ушахин Лев 2 0
Масалов Александр 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Хугаев Алан 1 0
Чернов Алексей 1 0
Погосов Артём 1 0
Мухин Александр 1 0
Кукушкин Иван 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Уфа
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

6
8
Балтика
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Уфа
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
13

Волевые поражения

24
10
Балтика
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
56% (15)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Уфа
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
13

Волевые поражения

30
18

Голы по времени матча

Забито

21
11
14 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
4
19%
1
9%
1-15
6
29%
1
9%
16-30
4
19%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
19%
1
9%
61-75
3
14%
4
36%
76-90

Пропущено

11
20
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
18%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
2
18%
5
25%
61-75
5
45%
6
30%
76-90

Забито

25
12
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
3
12%
1
8%
1-15
3
12%
3
25%
16-30
4
16%
2
17%
31-45
4
16%
3
25%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
9
36%
2
17%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
2
17%
7
41%
76-90

Забито

46
23
24 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 8
4 Не забивали 12
7
15%
2
9%
1-15
9
20%
4
17%
16-30
8
17%
4
17%
31-45
4
9%
5
22%
46-60
6
13%
2
9%
61-75
12
26%
6
26%
76-90

Пропущено

23
37
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
3
13%
2
5%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
3
13%
9
24%
31-45
4
17%
2
5%
46-60
3
13%
7
19%
61-75
7
30%
13
35%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0
Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2
Уфа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Уфа - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1
Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Уфа - Нефтехимик 0:0

Результаты матчей

Балтика
Уфа

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
5
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Балтика
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
7
6
1.5
4
9
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
8
6
1.5
2
12
4
10
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
16
11
15
12
1.5
6
21
6
21
2.5
2
25
1
26
3.5
1
26
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 27 14 12 1 46 - 23 54
2.
Рубин
 Заявка 27 13 11 3 42 - 24 50
3.
Алания
 Заявка 27 12 9 6 43 - 30 45
4.
Енисей
 Заявка 27 11 12 4 35 - 26 45
5.
Волгарь
 Заявка 27 10 10 7 31 - 25 40
6.
Арсенал Тула
 Заявка 27 10 7 10 33 - 33 37
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 27 9 10 8 18 - 20 37
8.
Шинник
 Заявка 27 10 6 11 31 - 33 36
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 27 9 9 9 40 - 33 36
10.
КАМАЗ
 Заявка 27 9 9 9 28 - 27 36
11.
Нефтехимик
 Заявка 27 9 9 9 24 - 24 36
12.
Родина Москва
 Заявка 27 9 8 10 29 - 32 35
13.
Акрон
 Заявка 27 7 14 6 28 - 28 35
14.
ФК Кубань
 Заявка 27 8 7 12 30 - 31 31
15.
Велес Москва
 Заявка 27 8 4 15 27 - 42 28
16.
Уфа
 Заявка 27 6 7 14 25 - 35 25
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 27 4 10 13 19 - 36 22
18.
Краснодар-2
 Заявка 27 5 6 16 17 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 13 9 4 0 21 - 9 31
2.
Шинник
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
3.
Балтика
 Заявка 13 8 5 0 21 - 11 29
4.
Рубин
 Заявка 14 7 6 1 27 - 13 27
5.
Алания
 Заявка 14 6 6 2 24 - 17 24
6.
КАМАЗ
 Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
7.
Волгарь
 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 6 4 3 23 - 10 22
9.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
10.
ФК Кубань
 Заявка 14 6 3 5 18 - 12 21
11.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 5 5 3 9 - 7 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
14.
Акрон
 Заявка 13 3 8 2 15 - 11 17
15.
Уфа
 Заявка 13 4 3 6 14 - 15 15
16.
Родина Москва
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 5 7 9 - 21 11
18.
Краснодар-2
 Заявка 13 2 3 8 6 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 6 7 1 25 - 12 25
2.
Рубин
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
3.
Алания
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Акрон
 Заявка 14 4 6 4 13 - 17 18
6.
Волгарь
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 4 5 5 9 - 13 17
8.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
9.
Арсенал Тула
 Заявка 14 4 4 6 11 - 10 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
11.
Енисей
 Заявка 14 2 8 4 14 - 17 14
12.
КАМАЗ
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 14 3 3 8 11 - 23 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 5 6 10 - 15 11
15.
ФК Кубань
 Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
16.
Уфа
 Заявка 14 2 4 8 11 - 20 10
17.
Велес Москва
 Заявка 13 2 2 9 10 - 26 8
18.
Шинник
 Заявка 13 2 1 10 11 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Родина Москва Тимошенко Иван 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 апреля 2023, осталось 2 дня 11 часов 44 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится победой Балтика.
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    • Прогнозы 41
    Балтика 78% (32)
    X 9.8% (4)
    Уфа 12.2% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Уфа
    1.36
    4.40
    6.80
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    Прогнозы на матч Балтика - Уфа

    Исход игры
    Балтика
    78% (32)
    Ничья
    9.8% (4)
    Уфа
    12.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (14)
    Меньше
    64.1% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    41.03% (16)
    Нет
    58.97% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Балтика
    24.4% (10)
    2:1 Балтика
    22% (9)
    1:0 Балтика
    17.1% (7)
    1:1 Ничья
    7.3% (3)
    0:2 Уфа
    4.9% (2)
    0:1 Уфа
    4.9% (2)
    3:1 Балтика
    4.9% (2)
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