Тур: 28.
История личных встреч
Балтика
Уфа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гузина Гедеон
|12 (2)
|0.44
|Мусаев Тамерлан
|8
|0.3
|Лазарев Владислав
|6
|0.22
|Остойич Иван
|4
|0.15
|Клёнкин Данил
|2
|0.07
|Кузьмин Максим
|2
|0.07
|Барков Дмитрий
|2
|0.07
|Маляров Кирилл
|2
|0.07
|Казаев Ян
|2
|0.07
|Пряхин Сергей
|2
|0.07
|Осипов Александр
|1
|0.04
|Фольмер Кирилл
|1
|0.04
|Борисенко Григорий
|1
|0.04
|Радмановац Никола
|1
|0.04
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Темников Иван
|3
|0.11
|Евсеев Алексей
|3
|0.11
|Минаев Роман
|3
|0.11
|Касинтура Эгаш
|3
|0.11
|Плиев Константин
|2
|0.07
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|0.07
|Камилов Владислав
|1
|0.04
|Голубев Артём
|1
|0.04
|Молтенинов Илья
|1
|0.04
|Погосов Артём
|1
|0.04
|Конюхов Вадим
|1
|0.04
|Ортис Дилан
|1
|0.04
|Ахатов Данил
|1
|0.04
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|7
|1
|Лазарев Владислав
|5
|1
|Маляров Кирилл
|4
|0
|Казаев Ян
|4
|0
|Осипов Александр
|4
|0
|Гузина Гедеон
|4
|0
|Радмановац Никола
|4
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Дудиев Аслан
|2
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Тишкин Максим
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Валиахметов Эдуард
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Гогричиани Гоча
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|6
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|7
|0
|Фищенко Руслан
|6
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|1
|Карп Кэтэлин
|4
|1
|Голубев Артём
|5
|0
|Емельянов Данила
|3
|1
|Ортис Дилан
|4
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Сухов Александр
|3
|0
|Темников Иван
|3
|0
|Евсеев Алексей
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Плиев Заурбек
|2
|0
|Минаев Роман
|2
|0
|Молтенинов Илья
|2
|0
|Конюхов Вадим
|2
|0
|Ушахин Лев
|2
|0
|Масалов Александр
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Чернов Алексей
|1
|0
|Погосов Артём
|1
|0
|Мухин Александр
|1
|0
|Кукушкин Иван
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Уфа
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
6
8
Балтика
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Уфа
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
13
Волевые поражения
24
10
Балтика
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
56% (15)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Уфа
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
13
Волевые поражения
30
18
Голы по времени матча
Забито
21
11
14 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
4
19%
1
9%
1-15
6
29%
1
9%
16-30
4
19%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
19%
1
9%
61-75
3
14%
4
36%
76-90
Пропущено
11
20
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
18%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
2
18%
5
25%
61-75
5
45%
6
30%
76-90
Забито
25
12
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
3
12%
1
8%
1-15
3
12%
3
25%
16-30
4
16%
2
17%
31-45
4
16%
3
25%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
9
36%
2
17%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
2
17%
7
41%
76-90
Забито
46
23
24 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 8
4 Не забивали 12
7
15%
2
9%
1-15
9
20%
4
17%
16-30
8
17%
4
17%
31-45
4
9%
5
22%
46-60
6
13%
2
9%
61-75
12
26%
6
26%
76-90
Пропущено
23
37
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
3
13%
2
5%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
3
13%
9
24%
31-45
4
17%
2
5%
46-60
3
13%
7
19%
61-75
7
30%
13
35%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0
Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2
Уфа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Уфа - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1
Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Уфа - Нефтехимик 0:0
Результаты матчей
Балтика
Уфа
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
5
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Балтика
Уфа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
76
76
49
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
86
212
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
1611
1512
621
621
225
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|14
|12
|1
|46 - 23
|54
|2.
|Заявка
|27
|13
|11
|3
|42 - 24
|50
|3.
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|43 - 30
|45
|4.
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|35 - 26
|45
|5.
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|31 - 25
|40
|6.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|33 - 33
|37
|7.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|18 - 20
|37
|8.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 33
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|40 - 33
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 27
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|24 - 24
|36
|12.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|29 - 32
|35
|13.
|Заявка
|27
|7
|14
|6
|28 - 28
|35
|14.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|30 - 31
|31
|15.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|27 - 42
|28
|16.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 35
|25
|17.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|19 - 36
|22
|18.
|Заявка
|27
|5
|6
|16
|17 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|21 - 9
|31
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|21 - 11
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|27 - 13
|27
|5.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 9
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 10
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|9 - 7
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|14.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|15 - 11
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 21
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|6 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 12
|25
|2.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 17
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|9 - 13
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 10
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 23
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 15
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 20
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 26
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|9
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|9
Прогнозы на матч Балтика - Уфа
Исход игры
Балтика
78% (32)
Ничья
9.8% (4)
Уфа
12.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (14)
Меньше
64.1% (25)
Обе команды забьют
Да
41.03% (16)
Нет
58.97% (23)
Популярный счёт
2:0 Балтика
24.4% (10)
2:1 Балтика
22% (9)
1:0 Балтика
17.1% (7)
1:1 Ничья
7.3% (3)
0:2 Уфа
4.9% (2)
0:1 Уфа
4.9% (2)
3:1 Балтика
4.9% (2)
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