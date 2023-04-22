Успокоился темп игры после нескольких подходов игроков к воротам соперника. Игроки не форсируют события, ожидая ошибок.

Емельянов ударил сзади по ногам Мазурина на своей половине поля. Гости получают право на перспективный штрафной удар.

Гиоргобиани выполнил удар по воротам со стандартного положения, мяч полетел с 30-ти метров в сторону ворот, но пролетел рядом со штангой.

Многовато в игре стало остановок. Игроки стали часто ошибаться и тем самым нарушать правила. Очередной фол в центре поля назначает главный судья в пользу команды гостей.

Цараев наносит удар по воротам после подачи с правого фланга поля, мяч полетел на дальнюю штангу, но удар получился мимо цели.

"Шинник" провёл неплохой отрезок матча. Хозяева заработали право на два опасных стандарта, сначала последовал заброс с 30-ти метров, а после была подача с углового стандарта. Всё закончилось дальним ударом Емельянова издали, мяч пролетел выше ворот.

Один из игроков получил небольшое повреждение. Игрок команды "Алания" лежит на газоне в ожидании медицинской помощи.

18' Пока без ударов в створ ворот, однако команды всё больше нащупывают свой момент у ворот соперника. Игра стала более открытой и практически без центра поля.

17' Первая попытка команды "Шинника" нанести удар по воротам получилась довольно опасной. Игрок переиграл защитника на втором этаже и ударил по воротам, но мяч заблокировал защитник.

15' Кулишев ворвался с мячом в чужую штрафную по левой стороне, но отпустил от себя мяч и отдал его своему сопернику.

14' Трибуны сегодня забиты, можно сказать "аншлаг". Хорошую поддержку оказывают болельщики, это должно придать большей уверенности игрокам на поле.

12' "Алания" больше контролирует мяч и всё ближе подбирается к воротам соперника, но пока без ударов по воротам, защита всё грамотно перекрывает.

11' Гиоргобиани сместился в центральную зону с левого фланга, улучшив себе позицию нанёс удар по воротам. Мяч полетел в дальний угол, но встретился с головой защитника.

9' Пока без опасных моментов на эту минуту. Команды контролируют мяч без конструктивных действий у ворот соперника и качественно играет в оборонительных позициях.