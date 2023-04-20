Тур: 28.
История личных встреч
Шинник
Алания
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.8
1.5
Среднее время на гол
112
60
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.18
1.36
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
66
Бомбардиры внутри турнира
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|8 (1)
|0.3
|Самойлов Дмитрий
|5 (1)
|0.19
|Кулишев Артём
|3
|0.11
|Гонгапшев Альбек
|3
|0.11
|Соколов Игорь
|3
|0.11
|Низамутдинов Эльдар
|2
|0.07
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0.07
|Осипов Евгений
|2
|0.07
|Зинков Вячеслав
|1
|0.04
|Батютин Андрей
|1
|0.04
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|7
|0.26
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.22
|Машуков Ислам
|6 (1)
|0.22
|Багаев Алан
|4
|0.15
|Петров Максим Вячеславович
|3
|0.11
|Гурциев Батраз
|3 (1)
|0.11
|Цараев Алан
|2
|0.07
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.07
|Засеев Азамат
|1
|0.04
|Качмазов Сослан
|1
|0.04
|Ташаев Александр
|1
|0.04
|Корян Аршак
|1
|0.04
|Татаев Алексей
|1
|0.04
|Хосонов Хетаг
|1
|0.04
|Хугаев Алан
|1
|0.04
|Мазурин Андрей
|1
|0.04
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.04
|Кочиев Хетаг
|1
|0.04
Карточки
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грузнов Илья
|5
|2
|Батютин Андрей
|5
|1
|Осипов Евгений
|6
|0
|Емельянов Роман
|5
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|3
|1
|Савинов Андрей
|3
|1
|Самойлов Дмитрий
|4
|0
|Зинков Вячеслав
|4
|0
|Леонтьев Игорь
|4
|0
|Кулишев Артём
|3
|0
|Покидышев Николай
|3
|0
|Филиппов Михаил
|2
|0
|Стешин Евгений
|2
|0
|Вамбольт Денис
|1
|0
|Семейкин Артём
|1
|0
|Гонгапшев Альбек
|1
|0
|Соколов Игорь
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|7
|0
|Гиоргобиани Николай
|6
|0
|Кочиев Хетаг
|6
|0
|Хосонов Хетаг
|5
|0
|Бутаев Аллон
|5
|0
|Машуков Ислам
|3
|1
|Качмазов Сослан
|3
|0
|Хабалов Алан
|3
|0
|Галоян Артур
|3
|0
|Татаев Алексей
|1
|1
|Засеев Азамат
|2
|0
|Чочиев Алан
|2
|0
|Цараев Алан
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
Результаты матчей
Шинник
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Алания
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
4
Шинник
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Алания
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
20
5
Волевые поражения
6
22
Шинник
85.7%
14.3%
18 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (15)
33% (9)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
Алания
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Сухие победы
12
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
22
8
Волевые поражения
12
26
Голы по времени матча
Забито
19
20
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
11%
1
5%
1-15
5
26%
3
15%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
4
21%
10
50%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
1
10%
4
33%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Забито
11
24
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
0
0%
7
29%
29%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
3
27%
3
13%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
3
27%
5
21%
61-75
1
9%
4
17%
76-90
Пропущено
24
17
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
4
17%
1
6%
1-15
2
8%
6
35%
16-30
5
21%
5
29%
29%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
21%
3
18%
61-75
6
25%
2
12%
76-90
Забито
30
44
16 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
2
7%
8
18%
1-15
7
23%
4
9%
16-30
7
23%
6
14%
31-45
4
13%
6
14%
46-60
5
17%
6
14%
61-75
5
17%
14
32%
76-90
Пропущено
34
29
16 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
6
18%
2
7%
1-15
4
12%
8
28%
16-30
6
18%
6
21%
31-45
3
9%
3
10%
46-60
6
18%
7
24%
61-75
9
26%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рубин - Шинник 3:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Шинник - Нефтехимик 3:0
Уфа - Шинник 1:2 Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1 Шинник - Иртыш Омск 1:4 Рубин - Шинник 2:1 Шинник - Кызыл-Жар 2:0 Шинник - Окжетпес 1:1 Шинник - Пари НН 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:2 Волгарь - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 2:1 Крылья Советов - Шинник 1:2 Шинник - Крумовград 1:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Шинник 1:0 Шинник - Акрон 1:0
Алания
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0
Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1 Алания - Волгарь 2:0 Алания - Акрон 3:3
Результаты матчей
Шинник
Алания
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
1:0
7 раз 26%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Шинник
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
68
68
212
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
211
76
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
216
819
1314
324
720
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|14
|12
|1
|46 - 23
|54
|2.
|Заявка
|27
|13
|11
|3
|42 - 24
|50
|3.
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|43 - 30
|45
|4.
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|35 - 26
|45
|5.
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|31 - 25
|40
|6.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|33 - 33
|37
|7.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|18 - 20
|37
|8.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 33
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|40 - 33
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 27
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|24 - 24
|36
|12.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|29 - 32
|35
|13.
|Заявка
|27
|7
|14
|6
|28 - 28
|35
|14.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|30 - 31
|31
|15.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|27 - 42
|28
|16.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 35
|25
|17.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|19 - 36
|22
|18.
|Заявка
|27
|5
|6
|16
|17 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|21 - 9
|31
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|21 - 11
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|27 - 13
|27
|5.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 9
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 10
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|9 - 7
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|14.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|15 - 11
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 21
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|6 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 12
|25
|2.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 17
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|9 - 13
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 10
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 23
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 15
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 20
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 26
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|9
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|9
Прогнозы на матч Шинник - Алания
Исход игры
Шинник
27.7% (13)
Ничья
31.9% (15)
Алания
40.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
30.23% (13)
Меньше
69.77% (30)
Обе команды забьют
Да
65.12% (28)
Нет
34.88% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (15)
1:2 Алания
19.1% (9)
1:0 Шинник
14.9% (7)
0:1 Алания
10.6% (5)
2:1 Шинник
8.5% (4)
0:2 Алания
4.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!