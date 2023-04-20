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  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 28.
Шинник
 
Позже
Алания
Прогнозы 47
Шинник 27.7% (13)
X 31.9% (15)
Алания 40.4% (19)
Все прогнозы

История личных встреч

Шинник
Алания

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:4
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.8
1.5

Среднее время на гол

112
60

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.18
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
66

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 8 (1) 0.3
Самойлов Дмитрий 5 (1) 0.19
Кулишев Артём 3 0.11
Гонгапшев Альбек 3 0.11
Соколов Игорь 3 0.11
Низамутдинов Эльдар 2 0.07
Семёнов Андрей Игоревич 2 0.07
Осипов Евгений 2 0.07
Зинков Вячеслав 1 0.04
Батютин Андрей 1 0.04
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 7 0.26
Гиоргобиани Николай 6 0.22
Машуков Ислам 6 (1) 0.22
Багаев Алан 4 0.15
Петров Максим Вячеславович 3 0.11
Гурциев Батраз 3 (1) 0.11
Цараев Алан 2 0.07
Хабалов Алан 2 (1) 0.07
Засеев Азамат 1 0.04
Качмазов Сослан 1 0.04
Ташаев Александр 1 0.04
Корян Аршак 1 0.04
Татаев Алексей 1 0.04
Хосонов Хетаг 1 0.04
Хугаев Алан 1 0.04
Мазурин Андрей 1 0.04
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.04
Кочиев Хетаг 1 0.04

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 5 2
Батютин Андрей 5 1
Осипов Евгений 6 0
Емельянов Роман 5 0
Семёнов Андрей Игоревич 3 1
Савинов Андрей 3 1
Самойлов Дмитрий 4 0
Зинков Вячеслав 4 0
Леонтьев Игорь 4 0
Кулишев Артём 3 0
Покидышев Николай 3 0
Филиппов Михаил 2 0
Стешин Евгений 2 0
Вамбольт Денис 1 0
Семейкин Артём 1 0
Гонгапшев Альбек 1 0
Соколов Игорь 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 7 0
Гиоргобиани Николай 6 0
Кочиев Хетаг 6 0
Хосонов Хетаг 5 0
Бутаев Аллон 5 0
Машуков Ислам 3 1
Качмазов Сослан 3 0
Хабалов Алан 3 0
Галоян Артур 3 0
Татаев Алексей 1 1
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Цараев Алан 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Дзахов Давид 1 0
Ташаев Александр 1 0
Корян Аршак 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Хугаев Алан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0

Результаты матчей

Шинник
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Алания
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
4
Шинник
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Алания
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
5

Волевые поражения

6
22
Шинник
85.7%
14.3%
18 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (15)
33% (9)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
Алания
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)

Сухие победы

12
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
8

Волевые поражения

12
26

Голы по времени матча

Забито

19
20
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
11%
1
5%
1-15
5
26%
3
15%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
4
21%
10
50%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
1
10%
4
33%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Забито

11
24
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
0
0%
7
29%
29%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
3
27%
3
13%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
3
27%
5
21%
61-75
1
9%
4
17%
76-90

Пропущено

24
17
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
4
17%
1
6%
1-15
2
8%
6
35%
16-30
5
21%
5
29%
29%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
21%
3
18%
61-75
6
25%
2
12%
76-90

Забито

30
44
16 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
2
7%
8
18%
1-15
7
23%
4
9%
16-30
7
23%
6
14%
31-45
4
13%
6
14%
46-60
5
17%
6
14%
61-75
5
17%
14
32%
76-90

Пропущено

34
29
16 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
6
18%
2
7%
1-15
4
12%
8
28%
16-30
6
18%
6
21%
31-45
3
9%
3
10%
46-60
6
18%
7
24%
61-75
9
26%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рубин - Шинник 3:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Шинник - Нефтехимик 3:0
Уфа - Шинник 1:2 Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1 Шинник - Иртыш Омск 1:4 Рубин - Шинник 2:1 Шинник - Кызыл-Жар 2:0 Шинник - Окжетпес 1:1 Шинник - Пари НН 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:2 Волгарь - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 2:1 Крылья Советов - Шинник 1:2 Шинник - Крумовград 1:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Шинник 1:0 Шинник - Акрон 1:0
Алания
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0
Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1 Алания - Волгарь 2:0 Алания - Акрон 3:3

Результаты матчей

Шинник
Алания

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

1:0
7 раз 26%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Шинник
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
6
8
2
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
7
6
1
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
21
6
8
19
1.5
13
14
3
24
2.5
7
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 27 14 12 1 46 - 23 54
2.
Рубин
 Заявка 27 13 11 3 42 - 24 50
3.
Алания
 Заявка 27 12 9 6 43 - 30 45
4.
Енисей
 Заявка 27 11 12 4 35 - 26 45
5.
Волгарь
 Заявка 27 10 10 7 31 - 25 40
6.
Арсенал Тула
 Заявка 27 10 7 10 33 - 33 37
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 27 9 10 8 18 - 20 37
8.
Шинник
 Заявка 27 10 6 11 31 - 33 36
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 27 9 9 9 40 - 33 36
10.
КАМАЗ
 Заявка 27 9 9 9 28 - 27 36
11.
Нефтехимик
 Заявка 27 9 9 9 24 - 24 36
12.
Родина Москва
 Заявка 27 9 8 10 29 - 32 35
13.
Акрон
 Заявка 27 7 14 6 28 - 28 35
14.
ФК Кубань
 Заявка 27 8 7 12 30 - 31 31
15.
Велес Москва
 Заявка 27 8 4 15 27 - 42 28
16.
Уфа
 Заявка 27 6 7 14 25 - 35 25
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 27 4 10 13 19 - 36 22
18.
Краснодар-2
 Заявка 27 5 6 16 17 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 13 9 4 0 21 - 9 31
2.
Шинник
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
3.
Балтика
 Заявка 13 8 5 0 21 - 11 29
4.
Рубин
 Заявка 14 7 6 1 27 - 13 27
5.
Алания
 Заявка 14 6 6 2 24 - 17 24
6.
КАМАЗ
 Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
7.
Волгарь
 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 6 4 3 23 - 10 22
9.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
10.
ФК Кубань
 Заявка 14 6 3 5 18 - 12 21
11.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 5 5 3 9 - 7 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
14.
Акрон
 Заявка 13 3 8 2 15 - 11 17
15.
Уфа
 Заявка 13 4 3 6 14 - 15 15
16.
Родина Москва
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 5 7 9 - 21 11
18.
Краснодар-2
 Заявка 13 2 3 8 6 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 6 7 1 25 - 12 25
2.
Рубин
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
3.
Алания
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Акрон
 Заявка 14 4 6 4 13 - 17 18
6.
Волгарь
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 4 5 5 9 - 13 17
8.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
9.
Арсенал Тула
 Заявка 14 4 4 6 11 - 10 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
11.
Енисей
 Заявка 14 2 8 4 14 - 17 14
12.
КАМАЗ
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 14 3 3 8 11 - 23 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 5 6 10 - 15 11
15.
ФК Кубань
 Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
16.
Уфа
 Заявка 14 2 4 8 11 - 20 10
17.
Велес Москва
 Заявка 13 2 2 9 10 - 26 8
18.
Шинник
 Заявка 13 2 1 10 11 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Родина Москва Тимошенко Иван 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 апреля 2023, осталось 2 дня 6 часов 44 минуты.



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  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 47
    Шинник 27.7% (13)
    X 31.9% (15)
    Алания 40.4% (19)
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    Прогнозы на матч Шинник - Алания

    Исход игры
    Шинник
    27.7% (13)
    Ничья
    31.9% (15)
    Алания
    40.4% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.23% (13)
    Меньше
    69.77% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    65.12% (28)
    Нет
    34.88% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.9% (15)
    1:2 Алания
    19.1% (9)
    1:0 Шинник
    14.9% (7)
    0:1 Алания
    10.6% (5)
    2:1 Шинник
    8.5% (4)
    0:2 Алания
    4.3% (2)
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