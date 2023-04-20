Тур: 28.
Позже
История личных встреч
Динамо Махачкала
Енисей
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магомедов Ражаб
|4
|0.15
|Дибиргаджиев Джамал
|3
|0.11
|Юсупов Залимхан
|3
|0.11
|Гасанов Шамиль
|1
|0.04
|Красильниченко Олег
|1
|0.04
|Кагермазов Сослан
|1
|0.04
|Агабалаев Чингиз
|1
|0.04
|Глушков Никита Сергеевич
|1
|0.04
|Ибрагимов Камиль
|1
|0.04
|Шумахов Идар
|1
|0.04
|Гаджиев Абакар
|1
|0.04
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|6
|0.22
|Глушков Никита Андреевич
|6
|0.22
|Окладников Андрей
|5
|0.19
|Саная Анзор
|3 (2)
|0.11
|Масловский Александр
|2
|0.07
|Молтенинов Илья
|2
|0.07
|Столбов Кирилл
|2
|0.07
|Кичин Валерий
|2 (1)
|0.07
|Иванов Егор
|1
|0.04
|Феррейра Херман
|1
|0.04
|Умаев Идрис
|1
|0.04
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0.04
|Самойлов Денис
|1
|0.04
|Апушников Егор
|1
|0.04
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|9
|0
|Юсупов Залимхан
|8
|0
|Красильниченко Олег
|6
|0
|Кагермазов Сослан
|6
|0
|Атабаев Эрбол
|5
|0
|Дибиргаджиев Джамал
|4
|0
|Халимбеков Рустам
|3
|0
|Хамкоев Хазбулат
|3
|0
|Гаджиев Абакар
|3
|0
|Гасанов Шамиль
|2
|0
|Ковачевич Владимир
|2
|0
|Вагидов Арсен
|2
|0
|Агабалаев Чингиз
|2
|0
|Мулахусейнович Нардин
|2
|0
|Магомедов Ражаб
|2
|0
|Абдурагимов Рамазан
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Лысенко Сослан
|1
|0
|Боженов Кирилл
|1
|0
|Ибрагимов Камиль
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Исаев Шамиль
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванов Егор
|7
|0
|Кичин Валерий
|7
|0
|Ланин Олег
|6
|0
|Масловский Александр
|4
|1
|Бардыбахин Вячеслав
|4
|1
|Канаплин Александр
|4
|0
|Раздорских Никита
|2
|1
|Самойлов Денис
|2
|1
|Саная Анзор
|3
|0
|Феррейра Херман
|3
|0
|Хозин Владимир
|2
|0
|Рукас Андрюс
|2
|0
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0
|Марков Николай
|1
|0
|Ломакин Александр
|1
|0
|Воронин Евгений
|1
|0
|Стежко Виталий
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Ивакин Ярослав
|1
|0
|Арустамян Артур
|1
|0
|Молтенинов Илья
|1
|0
|Столбов Кирилл
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Енисей
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
11
Динамо Махачкала
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Енисей
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
7
20
Динамо Махачкала
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (7)
59% (16)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
59% (16)
15% (4)
Енисей
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
4% (1)
63% (17)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
59% (16)
22% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
9
31
Голы по времени матча
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
3
33%
2
13%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
3
33%
3
20%
76-90
Пропущено
7
16
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
1
14%
5
31%
61-75
1
14%
3
19%
76-90
Забито
9
20
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
2
22%
3
15%
1-15
1
11%
5
25%
16-30
2
22%
5
25%
31-45
1
11%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
33%
1
5%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
4
40%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
2
15%
2
20%
76-90
Забито
18
35
10 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 13
12 Не забивали 7
5
28%
5
14%
1-15
3
17%
6
17%
16-30
2
11%
7
20%
31-45
2
11%
5
14%
46-60
0
0%
8
23%
61-75
6
33%
4
11%
76-90
Пропущено
20
26
5 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
0
0%
4
15%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
7
27%
31-45
7
35%
2
8%
46-60
5
25%
6
23%
61-75
3
15%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Акрон - Динамо Махачкала 2:0
Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай Ош 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Динамо Махачкала - Кызыл-Жар 1:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Динамо Махачкала - Сурхон 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 4:0 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 2:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Волгарь 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1
Енисей
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0
Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1 Кызыл-Жар - Енисей 1:0 Енисей - Раднички 1923 1:1 Велес Москва - Енисей 2:0 Енисей - Алания 2:0 Рубин - Енисей 0:0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Енисей
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
Точный счет
0:0
7 раз 26%
0:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:1
6 раз 22%
0:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 44%
1
12 раз 44%
2
3 раза 11%
2
11 раз 41%
0
7 раз 26%
1
7 раз 26%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Енисей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
112
211
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
113
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1512
Больше Меньше
207
324
1314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|14
|12
|1
|46 - 23
|54
|2.
|Заявка
|27
|13
|11
|3
|42 - 24
|50
|3.
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|43 - 30
|45
|4.
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|35 - 26
|45
|5.
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|31 - 25
|40
|6.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|33 - 33
|37
|7.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|18 - 20
|37
|8.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 33
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|40 - 33
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 27
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|24 - 24
|36
|12.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|29 - 32
|35
|13.
|Заявка
|27
|7
|14
|6
|28 - 28
|35
|14.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|30 - 31
|31
|15.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|27 - 42
|28
|16.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 35
|25
|17.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|19 - 36
|22
|18.
|Заявка
|27
|5
|6
|16
|17 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|21 - 9
|31
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|21 - 11
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|27 - 13
|27
|5.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 9
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 10
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|9 - 7
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|14.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|15 - 11
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 21
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|6 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 12
|25
|2.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 17
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|9 - 13
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 10
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 23
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 15
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 20
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 26
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|9
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|9
Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Енисей
Исход игры
Динамо Махачкала
25% (12)
Ничья
52.1% (25)
Енисей
22.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
24.44% (11)
Меньше
75.56% (34)
Обе команды забьют
Да
66.67% (30)
Нет
33.33% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (19)
1:2 Енисей
12.5% (6)
0:0 Ничья
8.3% (4)
1:0 Динамо Махачкала
8.3% (4)
0:1 Енисей
6.3% (3)
2:1 Динамо Махачкала
6.3% (3)
2:0 Динамо Махачкала
6.3% (3)
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