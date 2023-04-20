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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 28.
Динамо Махачкала
 
Позже
Енисей
Прогнозы 48
Динамо Махачкала 25% (12)
X 52.1% (25)
Енисей 22.9% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Енисей
2.14
3.25
2.99
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Махачкала
Енисей

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Ражаб 4 0.15
Дибиргаджиев Джамал 3 0.11
Юсупов Залимхан 3 0.11
Гасанов Шамиль 1 0.04
Красильниченко Олег 1 0.04
Кагермазов Сослан 1 0.04
Агабалаев Чингиз 1 0.04
Глушков Никита Сергеевич 1 0.04
Ибрагимов Камиль 1 0.04
Шумахов Идар 1 0.04
Гаджиев Абакар 1 0.04
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 0.22
Глушков Никита Андреевич 6 0.22
Окладников Андрей 5 0.19
Саная Анзор 3 (2) 0.11
Масловский Александр 2 0.07
Молтенинов Илья 2 0.07
Столбов Кирилл 2 0.07
Кичин Валерий 2 (1) 0.07
Иванов Егор 1 0.04
Феррейра Херман 1 0.04
Умаев Идрис 1 0.04
Бардыбахин Вячеслав 1 0.04
Самойлов Денис 1 0.04
Апушников Егор 1 0.04

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 9 0
Юсупов Залимхан 8 0
Красильниченко Олег 6 0
Кагермазов Сослан 6 0
Атабаев Эрбол 5 0
Дибиргаджиев Джамал 4 0
Халимбеков Рустам 3 0
Хамкоев Хазбулат 3 0
Гаджиев Абакар 3 0
Гасанов Шамиль 2 0
Ковачевич Владимир 2 0
Вагидов Арсен 2 0
Агабалаев Чингиз 2 0
Мулахусейнович Нардин 2 0
Магомедов Ражаб 2 0
Абдурагимов Рамазан 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Лысенко Сослан 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Ибрагимов Камиль 1 0
Шумахов Идар 1 0
Исаев Шамиль 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Егор 7 0
Кичин Валерий 7 0
Ланин Олег 6 0
Масловский Александр 4 1
Бардыбахин Вячеслав 4 1
Канаплин Александр 4 0
Раздорских Никита 2 1
Самойлов Денис 2 1
Саная Анзор 3 0
Феррейра Херман 3 0
Хозин Владимир 2 0
Рукас Андрюс 2 0
Глушков Никита Андреевич 2 0
Марков Николай 1 0
Ломакин Александр 1 0
Воронин Евгений 1 0
Стежко Виталий 1 0
Умаев Идрис 1 0
Ивакин Ярослав 1 0
Арустамян Артур 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Столбов Кирилл 1 0
Окладников Андрей 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Енисей
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
11
Динамо Махачкала
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Енисей
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

7
20
Динамо Махачкала
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (7)
59% (16)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
59% (16)
15% (4)
Енисей
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
4% (1)
63% (17)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
59% (16)
22% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

9
31

Голы по времени матча

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
3
33%
2
13%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
3
33%
3
20%
76-90

Пропущено

7
16
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
1
14%
5
31%
61-75
1
14%
3
19%
76-90

Забито

9
20
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
2
22%
3
15%
1-15
1
11%
5
25%
16-30
2
22%
5
25%
31-45
1
11%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
33%
1
5%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
4
40%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
2
15%
2
20%
76-90

Забито

18
35
10 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 13
12 Не забивали 7
5
28%
5
14%
1-15
3
17%
6
17%
16-30
2
11%
7
20%
31-45
2
11%
5
14%
46-60
0
0%
8
23%
61-75
6
33%
4
11%
76-90

Пропущено

20
26
5 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
0
0%
4
15%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
3
15%
7
27%
31-45
7
35%
2
8%
46-60
5
25%
6
23%
61-75
3
15%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Акрон - Динамо Махачкала 2:0
Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай Ош 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Динамо Махачкала - Кызыл-Жар 1:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Динамо Махачкала - Сурхон 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 4:0 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 2:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Волгарь 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1
Енисей
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0
Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1 Кызыл-Жар - Енисей 1:0 Енисей - Раднички 1923 1:1 Велес Москва - Енисей 2:0 Енисей - Алания 2:0 Рубин - Енисей 0:0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Енисей

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%

Точный счет

0:0
7 раз 26%
0:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:1
6 раз 22%
0:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 44%
1
12 раз 44%
2
3 раза 11%
2
11 раз 41%
0
7 раз 26%
1
7 раз 26%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
2
11
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
1
13
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
12
0.5
Больше Меньше
20
7
3
24
1.5
13
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 27 14 12 1 46 - 23 54
2.
Рубин
 Заявка 27 13 11 3 42 - 24 50
3.
Алания
 Заявка 27 12 9 6 43 - 30 45
4.
Енисей
 Заявка 27 11 12 4 35 - 26 45
5.
Волгарь
 Заявка 27 10 10 7 31 - 25 40
6.
Арсенал Тула
 Заявка 27 10 7 10 33 - 33 37
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 27 9 10 8 18 - 20 37
8.
Шинник
 Заявка 27 10 6 11 31 - 33 36
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 27 9 9 9 40 - 33 36
10.
КАМАЗ
 Заявка 27 9 9 9 28 - 27 36
11.
Нефтехимик
 Заявка 27 9 9 9 24 - 24 36
12.
Родина Москва
 Заявка 27 9 8 10 29 - 32 35
13.
Акрон
 Заявка 27 7 14 6 28 - 28 35
14.
ФК Кубань
 Заявка 27 8 7 12 30 - 31 31
15.
Велес Москва
 Заявка 27 8 4 15 27 - 42 28
16.
Уфа
 Заявка 27 6 7 14 25 - 35 25
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 27 4 10 13 19 - 36 22
18.
Краснодар-2
 Заявка 27 5 6 16 17 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 13 9 4 0 21 - 9 31
2.
Шинник
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
3.
Балтика
 Заявка 13 8 5 0 21 - 11 29
4.
Рубин
 Заявка 14 7 6 1 27 - 13 27
5.
Алания
 Заявка 14 6 6 2 24 - 17 24
6.
КАМАЗ
 Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
7.
Волгарь
 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 6 4 3 23 - 10 22
9.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
10.
ФК Кубань
 Заявка 14 6 3 5 18 - 12 21
11.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 5 5 3 9 - 7 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
14.
Акрон
 Заявка 13 3 8 2 15 - 11 17
15.
Уфа
 Заявка 13 4 3 6 14 - 15 15
16.
Родина Москва
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 5 7 9 - 21 11
18.
Краснодар-2
 Заявка 13 2 3 8 6 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 6 7 1 25 - 12 25
2.
Рубин
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
3.
Алания
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Акрон
 Заявка 14 4 6 4 13 - 17 18
6.
Волгарь
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 4 5 5 9 - 13 17
8.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
9.
Арсенал Тула
 Заявка 14 4 4 6 11 - 10 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
11.
Енисей
 Заявка 14 2 8 4 14 - 17 14
12.
КАМАЗ
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 14 3 3 8 11 - 23 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 5 6 10 - 15 11
15.
ФК Кубань
 Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
16.
Уфа
 Заявка 14 2 4 8 11 - 20 10
17.
Велес Москва
 Заявка 13 2 2 9 10 - 26 8
18.
Шинник
 Заявка 13 2 1 10 11 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Родина Москва Тимошенко Иван 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 апреля 2023, осталось 2 дня 5 часов 44 минуты.



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    2.14 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Динамо Махачкала 25% (12)
    X 52.1% (25)
    Енисей 22.9% (11)
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    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Енисей
    2.14
    3.25
    2.99
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    Где смотреть матч Динамо Махачкала - Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Енисей

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    25% (12)
    Ничья
    52.1% (25)
    Енисей
    22.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.44% (11)
    Меньше
    75.56% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (30)
    Нет
    33.33% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.6% (19)
    1:2 Енисей
    12.5% (6)
    0:0 Ничья
    8.3% (4)
    1:0 Динамо Махачкала
    8.3% (4)
    0:1 Енисей
    6.3% (3)
    2:1 Динамо Махачкала
    6.3% (3)
    2:0 Динамо Махачкала
    6.3% (3)
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