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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 28.
СКА-Хабаровск
0:1
Первый тайм: 28'
Волга Ульяновск
0'
4' Желтая карточка
Стародуб Дмитрий
0:1
16' Гол
Туре Момо
18' Желтая карточка
Гонгапшев Альбек

Ход матча

4'
Стародуб Дмитрий
 
16'
0:1
Туре Момо
18'
Гонгапшев Альбек
 
Прогнозы 124
СКА-Хабаровск 83.9% (104)
X 11.3% (14)
Волга Ульяновск 4.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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СКА-Хабаровск
Ничья
Волга Ульяновск
3.60
3.60
4.28
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СКА-Хабаровск
Волга Ульяновск

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Волга Ульяновск

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Илья 7 (6) 0.25
Алейников Василий 5 0.18
Алиев Саид 4 0.14
Стародуб Дмитрий 3 0.11
Мусалов Магомед 3 0.11
Гащенков Михаил 3 0.11
Жамалетдинов Тимур 3 0.11
Яо Жан Шарль I 3 0.11
Фомин Денис 2 0.07
Мирошниченко Никита 2 0.07
Рукас Томас 1 0.04
Натхо Амир 1 0.04
Турсунов Игорь 1 0.04
Левицкий Денис 1 0.04
Александр Иванков 1 0.04
Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Билалов Билал 4 0.14
Герюгов Азнаур 3 0.11
Паскин Герман 3 0.11
Ефремов Дмитрий 2 0.07
Магомадов Чингиз 2 (2) 0.07
Махмутов Руслан 1 0.04
Морозов Кирилл 1 0.04
Воронин Евгений 1 0.04
Абазов Астемир 1 0.04

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 6 1
Фомин Денис 5 1
Рукас Томас 3 1
Алейников Василий 4 0
Мусалов Магомед 4 0
Гащенков Михаил 4 0
Сугробов Владимир 4 0
Стародуб Дмитрий 2 1
Бавин Юрий 3 0
Яо Жан Шарль I 3 0
Симонян Артём 1 1
Муминов Ильяс 1 1
Александр Иванков 1 1
Гелоян Ишхан 2 0
Турсунов Игорь 2 0
Мирошниченко Никита 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Натхо Амир 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Алиев Саид 1 0
Адили Мевлан 1 0
Левицкий Денис 1 0
Климов Кирилл 1 0
Имамов Ислам 1 0
Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутин Денис 5 1
Морозов Кирилл 6 0
Хабибуллин Айдар 4 0
Магомадов Чингиз 4 0
Герюгов Азнаур 4 0
Ефремов Дмитрий 4 0
Сапета Александр 2 1
Махмутов Руслан 3 0
Воронин Евгений 3 0
Максименков Илья 3 0
Арсентьев Даниил 3 0
Абазов Астемир 2 0
Джикия Темур 2 0
Паскин Герман 2 0
Дашаев Аслан 1 0
Беляков Игорь 1 0
Данилкин Егор 1 0
Рахманов Дмитрий 1 0
Рахманов Денис 1 0
Аллеф де Андраде 1 0
Камлашев Даниил 1 0
Билалов Билал 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Волга Ульяновск
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
6
СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Волга Ульяновск
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
16

Волевые поражения

12
5
СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (9)
52% (14)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)
Волга Ульяновск
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (4)
59% (16)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
63% (17)
7% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

20
18

Волевые поражения

16
11

Голы по времени матча

Забито

23
10
5 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
0
0%
3
30%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
2
9%
1
10%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
8
35%
0
0%
61-75
5
22%
5
50%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
4
40%
1
7%
76-90

Забито

17
9
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
18 Не забивали 20
2
12%
1
11%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
3
33%
61-75
5
29%
29%
1
11%
76-90

Пропущено

23
21
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
5
22%
4
19%
1-15
3
13%
5
24%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
1
4%
5
24%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
6
26%
4
19%
76-90

Забито

40
19
11 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
9 Не забивали 14
2
5%
4
21%
1-15
5
13%
3
16%
16-30
4
10%
3
16%
31-45
8
20%
0
0%
46-60
11
28%
3
16%
61-75
10
25%
6
32%
76-90

Пропущено

33
36
15 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 21
6
18%
6
17%
1-15
5
15%
8
22%
16-30
4
12%
7
19%
31-45
3
9%
7
19%
46-60
5
15%
3
8%
61-75
10
30%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0
Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 СКА-Хабаровск - Пюник 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3
Волга Ульяновск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0
Волга Ульяновск - Алания 2:1 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Волга Ульяновск - Андижан 4:0 Волга Ульяновск - Окжетпес 1:4 Волга Ульяновск - АГМК 2:1 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Волга Ульяновск - Марица Пловдив 2:1 Волга Ульяновск - Локомотив Москва (мол.) 1:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Волга Ульяновск

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
6
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
6 раз 22%
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
14 раз 52%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Волга Ульяновск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
7
7
6
1.5
2
12
4
9
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
7
5
9
1.5
4
9
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
13
14
12
15
1.5
6
21
6
21
2.5
2
25
3.5
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 27 14 12 1 46 - 23 54
2.
Рубин
 Заявка 28 14 11 3 43 - 24 53
3.
Алания
 Заявка 27 12 9 6 43 - 30 45
4.
Енисей
 Заявка 27 11 12 4 35 - 26 45
5.
Волгарь
 Заявка 27 10 10 7 31 - 25 40
6.
Арсенал Тула
 Заявка 28 10 7 11 33 - 34 37
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 27 9 10 8 18 - 20 37
8.
Шинник
 Заявка 27 10 6 11 31 - 33 36
9.
КАМАЗ
 Заявка 27 9 9 9 28 - 27 36
10.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 28 9 9 10 40 - 34 36
11.
Нефтехимик
 Заявка 27 9 9 9 24 - 24 36
12.
Родина Москва
 Заявка 27 9 8 10 29 - 32 35
13.
Акрон
 Заявка 27 7 14 6 28 - 28 35
14.
ФК Кубань
 Заявка 27 8 7 12 30 - 31 31
15.
Велес Москва
 Заявка 27 8 4 15 27 - 42 28
16.
Уфа
 Заявка 27 6 7 14 25 - 35 25
17.
Волга Ульяновск
 1:0 Заявка 28 5 10 13 20 - 36 25
18.
Краснодар-2
 Заявка 27 5 6 16 17 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 13 9 4 0 21 - 9 31
2.
Шинник
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
3.
Балтика
 Заявка 13 8 5 0 21 - 11 29
4.
Рубин
 Заявка 14 7 6 1 27 - 13 27
5.
Алания
 Заявка 14 6 6 2 24 - 17 24
6.
КАМАЗ
 Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
7.
Волгарь
 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
8.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 14 6 4 4 23 - 11 22
9.
ФК Кубань
 Заявка 14 6 3 5 18 - 12 21
10.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 3 5 22 - 24 21
11.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
12.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 5 5 3 9 - 7 20
14.
Акрон
 Заявка 13 3 8 2 15 - 11 17
15.
Уфа
 Заявка 13 4 3 6 14 - 15 15
16.
Родина Москва
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
17.
Волга Ульяновск
 1:0 Заявка 14 2 5 7 9 - 21 11
18.
Краснодар-2
 Заявка 13 2 3 8 6 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 14 7 5 2 16 - 11 26
2.
Балтика
 Заявка 14 6 7 1 25 - 12 25
3.
Алания
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Акрон
 Заявка 14 4 6 4 13 - 17 18
6.
Волгарь
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 4 5 5 9 - 13 17
8.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
9.
Арсенал Тула
 Заявка 14 4 4 6 11 - 10 16
10.
Волга Ульяновск
 1:0 Заявка 14 3 5 6 11 - 15 14
11.
СКА-Хабаровск
 0:1 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
12.
Енисей
 Заявка 14 2 8 4 14 - 17 14
13.
КАМАЗ
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
14.
Краснодар-2
 Заявка 14 3 3 8 11 - 23 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
16.
Уфа
 Заявка 14 2 4 8 11 - 20 10
17.
Велес Москва
 Заявка 13 2 2 9 10 - 26 8
18.
Шинник
 Заявка 13 2 1 10 11 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Родина Москва Тимошенко Иван 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Момо Туре клал корпус и со средней дистанции с подбора в падении приложился несколько выше перекладины ворот противника.
  • 33'
    Отобрали себе вскоре владение футболисты ульяновской команды, но перемудрили в своей атаке накоротке и упустили мяч теперь за лицевую линию.
  • 32'
    Денис Рахманов впереди на правом фланге не сумел заработать аут и высказал претензии боковому арбитру. Из-за боковой мяч введут хабаровчане.
  • 31'
    Вряд ли доволен Роман Шаронов первым получасом игры сегодня. В том числе показателем этого является проведённая замена, если только она не являлась вынужденной.
  • Фол, нарушение
    30'
    Момо Туре упал перед чужой штрафной площадью после контакта с Александром Иванковым, не дождался фиксации фола в свою пользу, ткнул в мяч ногой лёжа, и арбитр свистнул нарушение в атаке.
  • Травма, повреждение
    29'
    Пауза в игре продолжается, поскольку медицинскую помощь на газоне получает Момо Туре.
  • Замена
    29'
    Замена уже производится в составе "СКА-Хабаровска". Ишхан Гелоян появляется на поле вместо Василия Олейникова.
  • Опасный момент
    27'
    Никита Мирошниченко и Дмитрий Стародуб разыграли стеночку на правом фланге, а дальше после прострела не удалось попасть ногой в ближний угол с угла вратарской Василию Олейникову.
  • 26'
    Магомед Мусалов на левом краю отдал короткий пас навесившему затем Альбеку Гонгапшеву, а на подборе был Юрий Бавин. Но опасного продолжения не последовало.
  • Фол, нарушение
    25'
    Годфри Стефен в середине поля толкнул вниз на газон владевшего мячом Василия Алейникова - таково мелкое нарушение правил со стороны волжан.
  • 24'
    Пока хорошо проходит матч для ульяновской "Волги". Выдерживает оборона гостей не самый высокий уровень давления от дальневосточного клуба.
  • 23'
    С подступов к штрафной теперь бил Василий Алейников, и Андрей Климович не смог поймать первым касанием, однако перед ним не оказалось никого из противников, чтобы осуществить добивание.
  • 22'
    Аслан Дашаев примерно с линии штрафной с лёта прикладывался по чужим воротам с подбора после корнера - выше створа получилось в исполнении защитника "Волги".
  • Угловой
    21'
    Денис Кутин чуть справа по диагонали забросил мяч в чужую штрафную, где Момо Туре мог снова цеплять мяч, но Александр Иванов всё-таки вынес снаряд на угловой.
  • 20'
    Альбек Гонгапшев с левого края пасовал низом в район линии штрафной Юрию Бавину, которого в спешке к мячу опередил соперник.
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    • 19'
      "Волга" наверняка и дальше будет играть вторым номером, как это происходило до гола в исполнении Момо Туре.
    • Желтая карточка
      18'
      Альбек Гонгапшев нарушает правила в середине поля и становится вторым обладателем жёлтой карточки в сегодняшнем матче.
    • 17'
      Ждём реакции на пропущенный гол со стороны хабаровского клуба. Дома вряд ли намерены проигрывать подопечные Романа Шаронова.
    • Описание гола
      15'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Момойимбе Туре!
      Длинный заброс последовал у "Волги" от Аслана Дашаева со своей половины поля, Томас Рукас неудачно сбросил мяч головой, и получился выход один на один у Момо Торе, проткнувшего сферу в ближнем бою мимо Ислама Имамова точно в цель.
    • 14'
      Навесил Илья Петров с корнера в чужую штрафную площадку, и Альбек Гонгапшев отметился достаточно корявым и неточным ударом выше ворот Андрея Климовича.
    • Угловой
      13'
      Юрий Бавин не зря старался на левом фланге, поскольку заработал угловой, который будет исполнять у "СКА-Хабаровска" Илья Петров.
    • 12'
      Вскоре приходит мяч до визави Климовича, то есть до Ислама Имамова. Немного потребовалось времени, чтобы футбольный снаряд проделал неопасный путь от одного голкипера до другого.
    • 11'
      Магомеду Мусалову не удалось удержать мяч в пределах поля в атаке на правом фланге. Андрей Климович скоро совершит вынос от своих ворот.
    • Фол, нарушение
      11'
      Аслан Дашаев мелко фолит в центральном круге. Значит, разыграют штрафной вдали от чужих ворот футболисты дальневосточного клуба.
    • Травма, повреждение
      10'
      Момо Туре врезался в Ислама Имамова на правом полуфланге, когда вратарь "СКА-Хабаровска" уже забрал мяч в свои перчатки. Хорошо, что медпомощь никому не потребовалась.
    • 9'
      Василий Алейников с приличной дистанции приложился по чужим воротам, и оказалось, что мяч просвистел гораздо выше перекладины.
    • 8'
      После неопасного корнера хозяев Дмитрий Рахманов на фланге вдали от своих ворот столкнулся в подкате с Александром Иваньковым, но никто серьёзно не пострадал в данном случае.
    • Угловой
      7'
      Угловой заработали хабаровчане на правом фланге. Прежде чем последует подача, арбитр беседует с футболистами внутри штрафной  площади.
    • Офсайд
      6'
      Билал Билалов оказался в положении "вне игры" в левой стороне чужой штрафной вскоре после вброса аута командой из Ульяновска.
    • 5'
      "СКА-Хабаровск" - середняк таблице, а вот "Волге" грозит вылет во Вторую лигу, она сейчас находится в очень опасной зоне.
    • Желтая карточка
      4'
      Дмитрий Стародуб в центре поля нарушал правила против Дмитрия Рахманова, когда выбивал мяч за боковую, поэтому получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      3'
      С левого фланга подавали угловой футболисты ульяновской "Волги" - получилась слишком высокая подача, мяч перелетел через всю штрафную.
    • 2'
      "СКА-Хабаровск" играет в красно-тёмно-синей форме, а у "Волги" жёлто-чёрная расцветка.
    • 1'
      Альбек Гонгапшев прорывался слева в чужую штрафную и упал после подката соперника - нет пенальти в ворота "Волги".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 28-м туре Первой лиги России "СКА-Хабаровск" примет в родных стенах ульяновскую "Волгу". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой СКА-Хабаровск.
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    Прогнозы 124
    СКА-Хабаровск 83.9% (104)
    X 11.3% (14)
    Волга Ульяновск 4.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Волга Ульяновск
    3.60
    3.60
    4.28
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск 0:1 Волга Ульяновск онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 0:1 Волга Ульяновск

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    83.9% (104)
    Ничья
    11.3% (14)
    Волга Ульяновск
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.22% (29)
    Меньше
    74.78% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    33.91% (39)
    Нет
    66.09% (76)
    Популярный счёт
    1:0 СКА-Хабаровск
    39.5% (49)
    2:1 СКА-Хабаровск
    21% (26)
    2:0 СКА-Хабаровск
    19.4% (24)
    1:1 Ничья
    8.9% (11)
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    Волга Ульяновск
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