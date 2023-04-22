Тур: 28.
0:1
Первый тайм: 28'
Ход матча
16'
0:1
18'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
78 Имамов ИсламВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фомин ДенисЗащитник
- Защитник
-
96 Рукас ТомасЗащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Петров ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Янов ДанилаПолузащитник
-
19 Алиев СаидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаронов Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Туре МомоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жуков Сергей
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Волга Ульяновск
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петров Илья
|7 (6)
|0.25
|Алейников Василий
|5
|0.18
|Алиев Саид
|4
|0.14
|Стародуб Дмитрий
|3
|0.11
|Мусалов Магомед
|3
|0.11
|Гащенков Михаил
|3
|0.11
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.11
|Яо Жан Шарль I
|3
|0.11
|Фомин Денис
|2
|0.07
|Мирошниченко Никита
|2
|0.07
|Рукас Томас
|1
|0.04
|Натхо Амир
|1
|0.04
|Турсунов Игорь
|1
|0.04
|Левицкий Денис
|1
|0.04
|Александр Иванков
|1
|0.04
Волга Ульяновск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Билалов Билал
|4
|0.14
|Герюгов Азнаур
|3
|0.11
|Паскин Герман
|3
|0.11
|Ефремов Дмитрий
|2
|0.07
|Магомадов Чингиз
|2 (2)
|0.07
|Махмутов Руслан
|1
|0.04
|Морозов Кирилл
|1
|0.04
|Воронин Евгений
|1
|0.04
|Абазов Астемир
|1
|0.04
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Илья
|6
|1
|Фомин Денис
|5
|1
|Рукас Томас
|3
|1
|Алейников Василий
|4
|0
|Мусалов Магомед
|4
|0
|Гащенков Михаил
|4
|0
|Сугробов Владимир
|4
|0
|Стародуб Дмитрий
|2
|1
|Бавин Юрий
|3
|0
|Яо Жан Шарль I
|3
|0
|Симонян Артём
|1
|1
|Муминов Ильяс
|1
|1
|Александр Иванков
|1
|1
|Гелоян Ишхан
|2
|0
|Турсунов Игорь
|2
|0
|Мирошниченко Никита
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Натхо Амир
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Адили Мевлан
|1
|0
|Левицкий Денис
|1
|0
|Климов Кирилл
|1
|0
|Имамов Ислам
|1
|0
Волга Ульяновск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутин Денис
|5
|1
|Морозов Кирилл
|6
|0
|Хабибуллин Айдар
|4
|0
|Магомадов Чингиз
|4
|0
|Герюгов Азнаур
|4
|0
|Ефремов Дмитрий
|4
|0
|Сапета Александр
|2
|1
|Махмутов Руслан
|3
|0
|Воронин Евгений
|3
|0
|Максименков Илья
|3
|0
|Арсентьев Даниил
|3
|0
|Абазов Астемир
|2
|0
|Джикия Темур
|2
|0
|Паскин Герман
|2
|0
|Дашаев Аслан
|1
|0
|Беляков Игорь
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Рахманов Дмитрий
|1
|0
|Рахманов Денис
|1
|0
|Аллеф де Андраде
|1
|0
|Камлашев Даниил
|1
|0
|Билалов Билал
|1
|0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Волга Ульяновск
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
4
6
СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Волга Ульяновск
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
16
Волевые поражения
12
5
СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (9)
52% (14)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)
Волга Ульяновск
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (4)
59% (16)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
63% (17)
7% (2)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
20
18
Волевые поражения
16
11
Голы по времени матча
Забито
23
10
5 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
0
0%
3
30%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
2
9%
1
10%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
8
35%
0
0%
61-75
5
22%
5
50%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
4
40%
1
7%
76-90
Забито
17
9
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
18 Не забивали 20
2
12%
1
11%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
3
33%
61-75
5
29%
29%
1
11%
76-90
Пропущено
23
21
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
5
22%
4
19%
1-15
3
13%
5
24%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
1
4%
5
24%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
6
26%
4
19%
76-90
Забито
40
19
11 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
9 Не забивали 14
2
5%
4
21%
1-15
5
13%
3
16%
16-30
4
10%
3
16%
31-45
8
20%
0
0%
46-60
11
28%
3
16%
61-75
10
25%
6
32%
76-90
Пропущено
33
36
15 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 21
6
18%
6
17%
1-15
5
15%
8
22%
16-30
4
12%
7
19%
31-45
3
9%
7
19%
46-60
5
15%
3
8%
61-75
10
30%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0
Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 СКА-Хабаровск - Пюник 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3
Волга Ульяновск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0
Волга Ульяновск - Алания 2:1 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Волга Ульяновск - Андижан 4:0 Волга Ульяновск - Окжетпес 1:4 Волга Ульяновск - АГМК 2:1 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Волга Ульяновск - Марица Пловдив 2:1 Волга Ульяновск - Локомотив Москва (мол.) 1:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
Волга Ульяновск
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
6
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
6 раз 22%
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
14 раз 52%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
Тоталы голов в матче
СКА-Хабаровск
Волга Ульяновск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
77
76
212
49
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
67
59
49
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
1314
1215
621
621
225
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|14
|12
|1
|46 - 23
|54
|2.
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|43 - 24
|53
|3.
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|43 - 30
|45
|4.
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|35 - 26
|45
|5.
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|31 - 25
|40
|6.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|33 - 34
|37
|7.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|18 - 20
|37
|8.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 33
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 27
|36
|10.
|0:1 Заявка
|28
|9
|9
|10
|40 - 34
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|24 - 24
|36
|12.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|29 - 32
|35
|13.
|Заявка
|27
|7
|14
|6
|28 - 28
|35
|14.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|30 - 31
|31
|15.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|27 - 42
|28
|16.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 35
|25
|17.
|1:0 Заявка
|28
|5
|10
|13
|20 - 36
|25
|18.
|Заявка
|27
|5
|6
|16
|17 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|21 - 9
|31
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|21 - 11
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|27 - 13
|27
|5.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 9
|23
|8.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 11
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 12
|21
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|9 - 7
|20
|14.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|15 - 11
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|17.
|1:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 21
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|6 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 11
|26
|2.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 12
|25
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 17
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|9 - 13
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 10
|16
|10.
|1:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 15
|14
|11.
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|12.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 23
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 20
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 26
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|9
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 0:1 Волга Ульяновск
Исход игры
СКА-Хабаровск
83.9% (104)
Ничья
11.3% (14)
Волга Ульяновск
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
25.22% (29)
Меньше
74.78% (86)
Обе команды забьют
Да
33.91% (39)
Нет
66.09% (76)
Популярный счёт
1:0 СКА-Хабаровск
39.5% (49)
2:1 СКА-Хабаровск
21% (26)
2:0 СКА-Хабаровск
19.4% (24)
1:1 Ничья
8.9% (11)
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