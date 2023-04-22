Замена уже производится в составе "СКА-Хабаровска". Ишхан Гелоян появляется на поле вместо Василия Олейникова.

Пауза в игре продолжается, поскольку медицинскую помощь на газоне получает Момо Туре.

Момо Туре упал перед чужой штрафной площадью после контакта с Александром Иванковым, не дождался фиксации фола в свою пользу, ткнул в мяч ногой лёжа, и арбитр свистнул нарушение в атаке.

Вряд ли доволен Роман Шаронов первым получасом игры сегодня. В том числе показателем этого является проведённая замена, если только она не являлась вынужденной.

Денис Рахманов впереди на правом фланге не сумел заработать аут и высказал претензии боковому арбитру. Из-за боковой мяч введут хабаровчане.

Отобрали себе вскоре владение футболисты ульяновской команды, но перемудрили в своей атаке накоротке и упустили мяч теперь за лицевую линию.

Момо Туре клал корпус и со средней дистанции с подбора в падении приложился несколько выше перекладины ворот противника.

Альбек Гонгапшев с левого края пасовал низом в район линии штрафной Юрию Бавину, которого в спешке к мячу опередил соперник.

Денис Кутин чуть справа по диагонали забросил мяч в чужую штрафную, где Момо Туре мог снова цеплять мяч, но Александр Иванов всё-таки вынес снаряд на угловой.

Аслан Дашаев примерно с линии штрафной с лёта прикладывался по чужим воротам с подбора после корнера - выше створа получилось в исполнении защитника "Волги".

С подступов к штрафной теперь бил Василий Алейников, и Андрей Климович не смог поймать первым касанием, однако перед ним не оказалось никого из противников, чтобы осуществить добивание.

Пока хорошо проходит матч для ульяновской "Волги". Выдерживает оборона гостей не самый высокий уровень давления от дальневосточного клуба.

Годфри Стефен в середине поля толкнул вниз на газон владевшего мячом Василия Алейникова - таково мелкое нарушение правил со стороны волжан.

Магомед Мусалов на левом краю отдал короткий пас навесившему затем Альбеку Гонгапшеву, а на подборе был Юрий Бавин. Но опасного продолжения не последовало.

Никита Мирошниченко и Дмитрий Стародуб разыграли стеночку на правом фланге, а дальше после прострела не удалось попасть ногой в ближний угол с угла вратарской Василию Олейникову.

19' "Волга" наверняка и дальше будет играть вторым номером, как это происходило до гола в исполнении Момо Туре.

18' Альбек Гонгапшев нарушает правила в середине поля и становится вторым обладателем жёлтой карточки в сегодняшнем матче.

17' Ждём реакции на пропущенный гол со стороны хабаровского клуба. Дома вряд ли намерены проигрывать подопечные Романа Шаронова.

15' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Момойимбе Туре!

Длинный заброс последовал у "Волги" от Аслана Дашаева со своей половины поля, Томас Рукас неудачно сбросил мяч головой, и получился выход один на один у Момо Торе, проткнувшего сферу в ближнем бою мимо Ислама Имамова точно в цель.

14' Навесил Илья Петров с корнера в чужую штрафную площадку, и Альбек Гонгапшев отметился достаточно корявым и неточным ударом выше ворот Андрея Климовича.

13' Юрий Бавин не зря старался на левом фланге, поскольку заработал угловой, который будет исполнять у "СКА-Хабаровска" Илья Петров.

12' Вскоре приходит мяч до визави Климовича, то есть до Ислама Имамова. Немного потребовалось времени, чтобы футбольный снаряд проделал неопасный путь от одного голкипера до другого.

11' Магомеду Мусалову не удалось удержать мяч в пределах поля в атаке на правом фланге. Андрей Климович скоро совершит вынос от своих ворот.

11' Аслан Дашаев мелко фолит в центральном круге. Значит, разыграют штрафной вдали от чужих ворот футболисты дальневосточного клуба.