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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 28.
СКА-Хабаровск
 
Позже
Волга Ульяновск
Прогнозы 48
СКА-Хабаровск 85.4% (41)
X 8.3% (4)
Волга Ульяновск 6.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Волга Ульяновск
1.94
3.35
3.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Волга Ульяновск

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Илья 7 (6) 0.26
Алейников Василий 5 0.19
Алиев Саид 4 0.15
Стародуб Дмитрий 3 0.11
Мусалов Магомед 3 0.11
Гащенков Михаил 3 0.11
Жамалетдинов Тимур 3 0.11
Яо Жан Шарль I 3 0.11
Фомин Денис 2 0.07
Мирошниченко Никита 2 0.07
Рукас Томас 1 0.04
Натхо Амир 1 0.04
Турсунов Игорь 1 0.04
Левицкий Денис 1 0.04
Александр Иванков 1 0.04
Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Билалов Билал 4 0.15
Герюгов Азнаур 3 0.11
Паскин Герман 3 0.11
Ефремов Дмитрий 2 0.07
Магомадов Чингиз 2 (2) 0.07
Махмутов Руслан 1 0.04
Морозов Кирилл 1 0.04
Воронин Евгений 1 0.04
Абазов Астемир 1 0.04

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 6 1
Фомин Денис 5 1
Рукас Томас 3 1
Алейников Василий 4 0
Мусалов Магомед 4 0
Гащенков Михаил 4 0
Сугробов Владимир 4 0
Бавин Юрий 3 0
Яо Жан Шарль I 3 0
Стародуб Дмитрий 1 1
Симонян Артём 1 1
Муминов Ильяс 1 1
Александр Иванков 1 1
Гелоян Ишхан 2 0
Турсунов Игорь 2 0
Мирошниченко Никита 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Натхо Амир 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Алиев Саид 1 0
Адили Мевлан 1 0
Левицкий Денис 1 0
Климов Кирилл 1 0
Имамов Ислам 1 0
Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутин Денис 5 1
Морозов Кирилл 6 0
Хабибуллин Айдар 4 0
Магомадов Чингиз 4 0
Герюгов Азнаур 4 0
Ефремов Дмитрий 4 0
Сапета Александр 2 1
Махмутов Руслан 3 0
Воронин Евгений 3 0
Максименков Илья 3 0
Арсентьев Даниил 3 0
Абазов Астемир 2 0
Джикия Темур 2 0
Паскин Герман 2 0
Дашаев Аслан 1 0
Беляков Игорь 1 0
Данилкин Егор 1 0
Рахманов Дмитрий 1 0
Рахманов Денис 1 0
Аллеф де Андраде 1 0
Камлашев Даниил 1 0
Билалов Билал 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Волга Ульяновск
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
6
СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Волга Ульяновск
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
16

Волевые поражения

12
5
СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (9)
52% (14)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)
Волга Ульяновск
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (4)
59% (16)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
63% (17)
7% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

20
18

Волевые поражения

16
11

Голы по времени матча

Забито

23
10
5 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
0
0%
3
30%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
2
9%
1
10%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
8
35%
0
0%
61-75
5
22%
5
50%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
4
40%
1
7%
76-90

Забито

17
9
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
18 Не забивали 20
2
12%
1
11%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
3
33%
61-75
5
29%
29%
1
11%
76-90

Пропущено

23
21
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
5
22%
4
19%
1-15
3
13%
5
24%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
1
4%
5
24%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
6
26%
4
19%
76-90

Забито

40
19
11 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
9 Не забивали 14
2
5%
4
21%
1-15
5
13%
3
16%
16-30
4
10%
3
16%
31-45
8
20%
0
0%
46-60
11
28%
3
16%
61-75
10
25%
6
32%
76-90

Пропущено

33
36
15 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 21
6
18%
6
17%
1-15
5
15%
8
22%
16-30
4
12%
7
19%
31-45
3
9%
7
19%
46-60
5
15%
3
8%
61-75
10
30%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0
Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 СКА-Хабаровск - Пюник 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3
Волга Ульяновск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0
Волга Ульяновск - Алания 2:1 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Волга Ульяновск - Андижан 4:0 Волга Ульяновск - Окжетпес 1:4 Волга Ульяновск - АГМК 2:1 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Волга Ульяновск - Марица Пловдив 2:1 Волга Ульяновск - Локомотив Москва (мол.) 1:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Волга Ульяновск

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
6
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
6 раз 22%
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
14 раз 52%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Волга Ульяновск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
7
7
6
1.5
2
12
4
9
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
7
5
9
1.5
4
9
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
13
14
12
15
1.5
6
21
6
21
2.5
2
25
3.5
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 27 14 12 1 46 - 23 54
2.
Рубин
 Заявка 27 13 11 3 42 - 24 50
3.
Алания
 Заявка 27 12 9 6 43 - 30 45
4.
Енисей
 Заявка 27 11 12 4 35 - 26 45
5.
Волгарь
 Заявка 27 10 10 7 31 - 25 40
6.
Арсенал Тула
 Заявка 27 10 7 10 33 - 33 37
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 27 9 10 8 18 - 20 37
8.
Шинник
 Заявка 27 10 6 11 31 - 33 36
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 27 9 9 9 40 - 33 36
10.
КАМАЗ
 Заявка 27 9 9 9 28 - 27 36
11.
Нефтехимик
 Заявка 27 9 9 9 24 - 24 36
12.
Родина Москва
 Заявка 27 9 8 10 29 - 32 35
13.
Акрон
 Заявка 27 7 14 6 28 - 28 35
14.
ФК Кубань
 Заявка 27 8 7 12 30 - 31 31
15.
Велес Москва
 Заявка 27 8 4 15 27 - 42 28
16.
Уфа
 Заявка 27 6 7 14 25 - 35 25
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 27 4 10 13 19 - 36 22
18.
Краснодар-2
 Заявка 27 5 6 16 17 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 13 9 4 0 21 - 9 31
2.
Шинник
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
3.
Балтика
 Заявка 13 8 5 0 21 - 11 29
4.
Рубин
 Заявка 14 7 6 1 27 - 13 27
5.
Алания
 Заявка 14 6 6 2 24 - 17 24
6.
КАМАЗ
 Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
7.
Волгарь
 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 6 4 3 23 - 10 22
9.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
10.
ФК Кубань
 Заявка 14 6 3 5 18 - 12 21
11.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 5 5 3 9 - 7 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
14.
Акрон
 Заявка 13 3 8 2 15 - 11 17
15.
Уфа
 Заявка 13 4 3 6 14 - 15 15
16.
Родина Москва
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 5 7 9 - 21 11
18.
Краснодар-2
 Заявка 13 2 3 8 6 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 6 7 1 25 - 12 25
2.
Рубин
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
3.
Алания
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Акрон
 Заявка 14 4 6 4 13 - 17 18
6.
Волгарь
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 4 5 5 9 - 13 17
8.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
9.
Арсенал Тула
 Заявка 14 4 4 6 11 - 10 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
11.
Енисей
 Заявка 14 2 8 4 14 - 17 14
12.
КАМАЗ
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 14 3 3 8 11 - 23 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 5 6 10 - 15 11
15.
ФК Кубань
 Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
16.
Уфа
 Заявка 14 2 4 8 11 - 20 10
17.
Велес Москва
 Заявка 13 2 2 9 10 - 26 8
18.
Шинник
 Заявка 13 2 1 10 11 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Родина Москва Тимошенко Иван 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 апреля 2023, осталось 1 день 23 часа 44 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 33.3% пользователей.
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    • Прогнозы 48
    СКА-Хабаровск 85.4% (41)
    X 8.3% (4)
    Волга Ульяновск 6.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Волга Ульяновск
    1.94
    3.35
    3.45
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    85.4% (41)
    Ничья
    8.3% (4)
    Волга Ульяновск
    6.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.26% (13)
    Меньше
    71.74% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    32.61% (15)
    Нет
    67.39% (31)
    Популярный счёт
    2:0 СКА-Хабаровск
    33.3% (16)
    1:0 СКА-Хабаровск
    25% (12)
    2:1 СКА-Хабаровск
    22.9% (11)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
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    СКА-Хабаровск
    Волга Ульяновск
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