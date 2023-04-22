Тур: 29. Стадион: Энерга Гданьск.
0:1
Первый тайм: 27'
Ход матча
8'
12
Куцяк
Душан
23
Малоча
Марио
24
Югас
Якуб
20
Karol
Knap
11
Ракочи
Михал
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dominik Pila
-
-
Главный тренер: David Badia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
-
38 Мишор ЯкубНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Лехия Гданьск
Краковия
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед
31 матч
35.5%
12.9%
51.6%
11 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
25.8%
54.8%
19.4%
8 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
29%
22.6%
48.4%
9 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.21
1.24
Среднее время на гол
74
72
Всего голов
33
13
Голов в среднем за матч
1.94
0.93
Среднее время на гол
46
96
Всего голов
50
34
Голов в среднем за матч
1.61
1.1
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
55
82
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|9 (2)
|0.31
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.24
|Гаёс Мацей
|3
|0.1
|Налепа Михал
|2
|0.07
|Дурмуш Илкай
|1
|0.03
|Кубицки Ярослав
|1
|0.03
|Малоча Марио
|1
|0.03
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Конрадо
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Bassekou Diabate
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|7
|0.24
|Кялльман Беньямин
|5
|0.17
|Patryk Makuch
|5 (1)
|0.17
|Мишор Якуб
|2
|0.07
|Бохнак Матеуш
|2
|0.07
|Гицэ Вирджил
|2
|0.07
|Какабадзе Отар
|1
|0.03
|Коноплянка Евгений
|1
|0.03
|Атанасов Яни
|1
|0.03
|Takuto Oshima
|1
|0.03
|Karol Knap
|1 (1)
|0.03
|Югас Якуб
|1
|0.03
|Хебо Матиас
|1
|0.03
|Лосаж Флорьян
|1
|0.03
|Хосконен Артту
|1
|0.03
|Родин Матай
|1
|0.03
|Яблонски Давид
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|0
|0
|Ярошински Павел
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|7
|0
|Кубицки Ярослав
|6
|0
|Де Кампс Юри
|5
|0
|Штек Давид
|5
|0
|Малоча Марио
|3
|1
|Гаёс Мацей
|4
|0
|Куцяк Душан
|3
|0
|Зволински Лукаш
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кастегрен Хенрик
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0
|Дурмуш Илкай
|2
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|2
|0
|Kacper Sezonienko
|2
|0
|Терраццино Марко
|1
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|7
|1
|Takuto Oshima
|6
|1
|Какабадзе Отар
|6
|0
|Ярошински Павел
|6
|0
|Сиплак Михал
|5
|0
|Рыпэ Корнел
|4
|0
|Югас Якуб
|4
|0
|Ракочи Михал
|4
|0
|Patryk Makuch
|4
|0
|Атанасов Яни
|2
|1
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Коноплянка Евгений
|2
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Кялльман Беньямин
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Немчикски Карол
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Бохнак Матеуш
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Краковия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
7
10
Лехия Гданьск
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Краковия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
23
4
Волевые поражения
8
18
Лехия Гданьск
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Краковия
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
29% (8)
54% (15)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
24
4
Волевые поражения
15
28
Голы по времени матча
Забито
15
16
2 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
0
0%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
3
20%
4
25%
61-75
7
47%
2
13%
76-90
Пропущено
14
19
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
2
14%
2
11%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
4
29%
7
37%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
1
7%
4
21%
76-90
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
2
14%
5
28%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
4
29%
7
39%
76-90
Пропущено
26
9
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
12%
1
11%
1-15
4
15%
1
11%
16-30
6
23%
1
11%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
3
12%
2
22%
61-75
8
31%
4
44%
76-90
Забито
29
34
7 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
2
7%
3
9%
1-15
3
10%
6
18%
16-30
2
7%
5
15%
31-45
5
17%
6
18%
46-60
6
21%
5
15%
61-75
11
38%
9
26%
76-90
Пропущено
40
28
21 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
5
13%
3
11%
1-15
7
18%
3
11%
16-30
9
23%
3
11%
31-45
6
15%
7
25%
46-60
4
10%
4
14%
61-75
9
23%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0
Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Лехия Гданьск - Легия 2:2 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0
Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1
Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1 Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Краковия - Банска-Бистрица 1:0 Краковия - Подбрезова 3:4 Висла Плоцк - Краковия 1:0 Краковия - Ягеллония 1:0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
Краковия
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
Точный счет
2:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Лехия Гданьск
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
104
311
68
113
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
212
59
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
208
523
1117
325
325
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|20
|5
|3
|54 - 19
|65
|2.
|29
|16
|9
|4
|46 - 32
|57
|3.
|28
|13
|9
|6
|40 - 27
|48
|4.
|28
|13
|8
|7
|43 - 39
|47
|5.
|29
|12
|8
|9
|34 - 26
|44
|6.
|1:0
|29
|11
|8
|10
|35 - 28
|41
|7.
|28
|11
|6
|11
|30 - 27
|39
|8.
|28
|10
|8
|10
|32 - 33
|38
|9.
|29
|10
|6
|13
|39 - 40
|36
|10.
|29
|8
|12
|9
|42 - 39
|36
|11.
|28
|9
|8
|11
|31 - 33
|35
|12.
|28
|9
|7
|12
|27 - 33
|34
|13.
|28
|9
|7
|12
|31 - 39
|34
|14.
|28
|8
|8
|12
|35 - 40
|32
|15.
|28
|8
|7
|13
|24 - 40
|31
|16.
|28
|7
|10
|11
|26 - 38
|31
|17.
|0:1
|29
|7
|5
|17
|25 - 45
|26
|18.
|28
|4
|9
|15
|28 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|13
|1
|0
|36 - 7
|40
|2.
|14
|9
|5
|0
|28 - 15
|32
|3.
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|1:0
|14
|7
|4
|3
|19 - 8
|25
|5.
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|6.
|14
|7
|2
|5
|25 - 19
|23
|7.
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|8.
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|9.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|11.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|12.
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|13.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|14.
|0:1
|15
|4
|4
|7
|12 - 18
|16
|15.
|14
|4
|3
|7
|13 - 17
|15
|16.
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|17.
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|18.
|15
|2
|5
|8
|9 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|18 - 12
|25
|2.
|14
|6
|7
|1
|20 - 13
|25
|3.
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|5.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|6.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|15 - 20
|20
|8.
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|9.
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|11.
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|12.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|13.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|14.
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|16.
|0:1
|14
|3
|1
|10
|13 - 27
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|18.
|14
|1
|3
|10
|12 - 24
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|13 (5)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9