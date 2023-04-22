  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Лехия Гданьск
0:1
Первый тайм: 27'
Краковия

Ход матча

8'
0:1
Кялльман Беньямин
(Ярошински Павел)
18'
Налепа Михал
Абу-Ханна Джоэл
 
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Краковия
4.70
3.80
3.05
Все Коэффициенты
12
Куцяк
Душан
2
Петшак
Рафаль
23
Малоча
Марио
97
Абу-Ханна
Джоэл
3
Кастегрен
Хенрик
6
Кубицки
Ярослав
4
Кристерс
Тоберс
33
Терраццино
Марко
28
Пайшау
Флавиу
10
Bassekou
Diabate
9
Зволински
Лукаш
23
Немчикски
Карол
5
Гицэ
Вирджил
22
Хосконен
Артту
24
Югас
Якуб
25
Какабадзе
Отар
18
Takuto
Oshima
20
Karol
Knap
4
Ярошински
Павел
11
Ракочи
Михал
9
Кялльман
Беньямин
17
Бохнак
Матеуш
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Краковия
3-4-3

История личных встреч

Лехия Гданьск
Краковия

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед

31 матч

35.5%
12.9%
51.6%
11 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

25.8%
54.8%
19.4%
8 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

29%
22.6%
48.4%
9 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:3
К
3:2
ЭГА
0:3
Э
1:3
Э
1:0
ЭГА
2:0
Э
4:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
4:2
Э
0:1
ЭГА
2:0
Э
3:0
Э
0:1
Э
3:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:6
OE
3:1

Голы

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.21
1.24

Среднее время на гол

74
72

Всего голов

33
13

Голов в среднем за матч

1.94
0.93

Среднее время на гол

46
96

Всего голов

50
34

Голов в среднем за матч

1.61
1.1

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

55
82

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 9 (2) 0.31
Пайшау Флавиу 7 (3) 0.24
Гаёс Мацей 3 0.1
Налепа Михал 2 0.07
Дурмуш Илкай 1 0.03
Кубицки Ярослав 1 0.03
Малоча Марио 1 0.03
Петшак Рафаль 0 0
Конрадо 0 0
Кристерс Тоберс 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Bassekou Diabate 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 7 0.24
Кялльман Беньямин 5 0.17
Patryk Makuch 5 (1) 0.17
Мишор Якуб 2 0.07
Бохнак Матеуш 2 0.07
Гицэ Вирджил 2 0.07
Какабадзе Отар 1 0.03
Коноплянка Евгений 1 0.03
Атанасов Яни 1 0.03
Takuto Oshima 1 0.03
Karol Knap 1 (1) 0.03
Югас Якуб 1 0.03
Хебо Матиас 1 0.03
Лосаж Флорьян 1 0.03
Хосконен Артту 1 0.03
Родин Матай 1 0.03
Яблонски Давид 1 0.03
Сиплак Михал 0 0
Ярошински Павел 0 0
Балай Филип 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 7 0
Кубицки Ярослав 6 0
Де Кампс Юри 5 0
Штек Давид 5 0
Малоча Марио 3 1
Гаёс Мацей 4 0
Куцяк Душан 3 0
Зволински Лукаш 3 0
Конрадо 3 0
Кастегрен Хенрик 3 0
Кристерс Тоберс 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Клеменс Кристиан 2 0
Фризенбихлер Кевин 2 0
Дурмуш Илкай 2 0
Абу-Ханна Джоэл 2 0
Kacper Sezonienko 2 0
Терраццино Марко 1 0
Бухалик Михал 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Dominik Pila 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 7 1
Takuto Oshima 6 1
Какабадзе Отар 6 0
Ярошински Павел 6 0
Сиплак Михал 5 0
Рыпэ Корнел 4 0
Югас Якуб 4 0
Ракочи Михал 4 0
Patryk Makuch 4 0
Атанасов Яни 2 1
Лосаж Флорьян 3 0
Коноплянка Евгений 2 0
Хебо Матиас 2 0
Кялльман Беньямин 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Немчикски Карол 2 0
Karol Knap 2 0
Родин Матай 1 0
Бохнак Матеуш 1 0
Мишор Якуб 1 0

Результаты матчей

Лехия Гданьск
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Краковия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

7
10
Лехия Гданьск
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Краковия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

23
4

Волевые поражения

8
18
Лехия Гданьск
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Краковия
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
29% (8)
54% (15)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

24
4

Волевые поражения

15
28

Голы по времени матча

Забито

15
16
2 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
0
0%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
3
20%
4
25%
61-75
7
47%
2
13%
76-90

Пропущено

14
19
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
2
14%
2
11%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
4
29%
7
37%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
1
7%
4
21%
76-90

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
2
14%
5
28%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
4
29%
7
39%
76-90

Пропущено

26
9
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
12%
1
11%
1-15
4
15%
1
11%
16-30
6
23%
1
11%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
3
12%
2
22%
61-75
8
31%
4
44%
76-90

Забито

29
34
7 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
2
7%
3
9%
1-15
3
10%
6
18%
16-30
2
7%
5
15%
31-45
5
17%
6
18%
46-60
6
21%
5
15%
61-75
11
38%
9
26%
76-90

Пропущено

40
28
21 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
5
13%
3
11%
1-15
7
18%
3
11%
16-30
9
23%
3
11%
31-45
6
15%
7
25%
46-60
4
10%
4
14%
61-75
9
23%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0
Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Лехия Гданьск - Легия 2:2 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0
Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1
Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1 Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Краковия - Банска-Бистрица 1:0 Краковия - Подбрезова 3:4 Висла Плоцк - Краковия 1:0 Краковия - Ягеллония 1:0

Результаты матчей

Лехия Гданьск
Краковия

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%

Точный счет

2:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Лехия Гданьск
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
6
8
1
13
2.5
3
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
2
12
1.5
5
9
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
20
8
5
23
1.5
11
17
3
25
2.5
3
25
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 28 20 5 3 54 - 19 65
2.
Легия
 29 16 9 4 46 - 32 57
3.
Лех
 28 13 9 6 40 - 27 48
4.
Погонь Щецин
 28 13 8 7 43 - 39 47
5.
Варта Познань
 29 12 8 9 34 - 26 44
6.
Краковия
 1:0 29 11 8 10 35 - 28 41
7.
Пяст
 28 11 6 11 30 - 27 39
8.
Видзев Лодзь
 28 10 8 10 32 - 33 38
9.
Висла Плоцк
 29 10 6 13 39 - 40 36
10.
Ягеллония
 29 8 12 9 42 - 39 36
11.
Сталь Мелец
 28 9 8 11 31 - 33 35
12.
Радомьяк Радом
 28 9 7 12 27 - 33 34
13.
Корона Кельце
 28 9 7 12 31 - 39 34
14.
Гурник Забже
 28 8 8 12 35 - 40 32
15.
Заглембе Любин
 28 8 7 13 24 - 40 31
16.
Шлёнск
 28 7 10 11 26 - 38 31
17.
Лехия Гданьск
 0:1 29 7 5 17 25 - 45 26
18.
Медзь
 28 4 9 15 28 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 13 1 0 36 - 7 40
2.
Легия
 14 9 5 0 28 - 15 32
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Краковия
 1:0 14 7 4 3 19 - 8 25
5.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
6.
Ягеллония
 14 7 2 5 25 - 19 23
7.
Корона Кельце
 14 7 2 5 16 - 14 23
8.
Погонь Щецин
 13 6 4 3 20 - 18 22
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Пяст
 14 5 3 6 15 - 14 18
11.
Видзев Лодзь
 14 5 3 6 18 - 19 18
12.
Сталь Мелец
 14 4 6 4 15 - 13 18
13.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
14.
Лехия Гданьск
 0:1 15 4 4 7 12 - 18 16
15.
Радомьяк Радом
 14 4 3 7 13 - 17 15
16.
Медзь
 14 3 6 5 16 - 20 15
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 15 2 5 8 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 7 4 3 18 - 12 25
2.
Лех
 14 6 7 1 20 - 13 25
3.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 21 25
4.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
5.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
6.
Пяст
 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 15 - 20 20
8.
Видзев Лодзь
 14 5 5 4 14 - 14 20
9.
Радомьяк Радом
 14 5 4 5 14 - 16 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 14 5 2 7 16 - 20 17
12.
Краковия
 1:0 15 4 4 7 16 - 20 16
13.
Шлёнск
 14 3 4 7 10 - 19 13
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
16.
Лехия Гданьск
 0:1 14 3 1 10 13 - 27 10
17.
Висла Плоцк
 14 2 3 9 17 - 26 9
18.
Медзь
 14 1 3 10 12 - 24 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 13 (5)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Легия Жозуэ Филипе 10 (5)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Краковия
4.70
3.80
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лехия Гданьск 0:1 Краковия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лехия Гданьск
Краковия
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 