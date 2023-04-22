Тур: 29. Стадион: Энерга Гданьск.
1:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолКялльман Беньямин
30' Желтая карточкаЮгас Якуб
69' Желтая карточкаКастегрен Хенрик
0:2
75' ГолКялльман Беньямин
1:2
88' ГолБартковски Якуб
90' Желтая карточкаРакочи Михал
90' Желтая карточкаГаёс Мацей
90'+7
Ход матча
8'
30'
69'
75'
88'
90'
90'
12
Куцяк
Душан
23
Малоча
Марио
24
Югас
Якуб
20
Karol
Knap
11
Ракочи
Михал
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dominik Pila
-
-
Главный тренер: David Badia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
-
38 Мишор ЯкубНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Лехия Гданьск
Краковия
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед
31 матч
35.5%
12.9%
51.6%
11 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
25.8%
54.8%
19.4%
8 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
29%
22.6%
48.4%
9 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.21
1.24
Среднее время на гол
74
72
Всего голов
33
13
Голов в среднем за матч
1.94
0.93
Среднее время на гол
46
96
Всего голов
50
34
Голов в среднем за матч
1.61
1.1
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
55
82
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|9 (2)
|0.31
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.24
|Гаёс Мацей
|3
|0.1
|Налепа Михал
|2
|0.07
|Дурмуш Илкай
|1
|0.03
|Кубицки Ярослав
|1
|0.03
|Малоча Марио
|1
|0.03
|Бартковски Якуб
|1
|0.03
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Конрадо
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
|Bassekou Diabate
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|7
|0.24
|Кялльман Беньямин
|6
|0.21
|Patryk Makuch
|5 (1)
|0.17
|Мишор Якуб
|2
|0.07
|Бохнак Матеуш
|2
|0.07
|Гицэ Вирджил
|2
|0.07
|Какабадзе Отар
|1
|0.03
|Коноплянка Евгений
|1
|0.03
|Атанасов Яни
|1
|0.03
|Takuto Oshima
|1
|0.03
|Karol Knap
|1 (1)
|0.03
|Югас Якуб
|1
|0.03
|Хебо Матиас
|1
|0.03
|Лосаж Флорьян
|1
|0.03
|Хосконен Артту
|1
|0.03
|Родин Матай
|1
|0.03
|Яблонски Давид
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|0
|0
|Ярошински Павел
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|7
|0
|Кубицки Ярослав
|6
|0
|Де Кампс Юри
|5
|0
|Гаёс Мацей
|5
|0
|Штек Давид
|5
|0
|Малоча Марио
|3
|1
|Кастегрен Хенрик
|4
|0
|Куцяк Душан
|3
|0
|Зволински Лукаш
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0
|Дурмуш Илкай
|2
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|2
|0
|Kacper Sezonienko
|2
|0
|Терраццино Марко
|1
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|7
|1
|Takuto Oshima
|6
|1
|Какабадзе Отар
|6
|0
|Ярошински Павел
|6
|0
|Югас Якуб
|5
|0
|Сиплак Михал
|5
|0
|Ракочи Михал
|5
|0
|Рыпэ Корнел
|4
|0
|Patryk Makuch
|4
|0
|Атанасов Яни
|2
|1
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Коноплянка Евгений
|2
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Кялльман Беньямин
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Немчикски Карол
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Бохнак Матеуш
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Краковия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
8
10
Лехия Гданьск
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Краковия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
23
4
Волевые поражения
8
18
Лехия Гданьск
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Краковия
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
31% (9)
52% (15)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
24
5
Волевые поражения
16
28
Голы по времени матча
Забито
16
18
2 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
0
0%
4
22%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
3
19%
5
28%
61-75
8
50%
2
11%
76-90
Пропущено
16
20
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
3
19%
2
10%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
4
25%
7
35%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
1
6%
5
25%
76-90
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
2
14%
5
28%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
4
29%
7
39%
76-90
Пропущено
26
9
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
12%
1
11%
1-15
4
15%
1
11%
16-30
6
23%
1
11%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
3
12%
2
22%
61-75
8
31%
4
44%
76-90
Забито
30
36
7 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 16
10 Не забивали 7
2
7%
4
11%
1-15
3
10%
6
17%
16-30
2
7%
5
14%
31-45
5
17%
6
17%
46-60
6
20%
6
17%
61-75
12
40%
9
25%
76-90
Пропущено
42
29
22 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
6
14%
3
10%
1-15
7
17%
3
10%
16-30
9
21%
3
10%
31-45
6
14%
7
24%
46-60
5
12%
4
14%
61-75
9
21%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0
Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Лехия Гданьск - Легия 2:2 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0
Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1
Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1 Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Краковия - Банска-Бистрица 1:0 Краковия - Подбрезова 3:4 Висла Плоцк - Краковия 1:0 Краковия - Ягеллония 1:0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
Краковия
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
12 раз 41%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Лехия Гданьск
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
104
312
68
114
311
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
114
212
69
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
218
524
1217
326
326
128
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|13 (5)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9