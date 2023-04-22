Тур: 29. Стадион: Stadion Florian Krygier.
2:0
Перерыв
0'
4' Желтая карточкаФлис Марцин
1:0
5' ПенальтиГросицки Камил
34' Желтая карточкаСтипица Данте
1:0
36' Не забитый пенальтиДоманьски Мацей
2:0
45' Гол в свои воротаМатрас Матеуш
Ход матча
4'
5'
1:0
34'
36'
1:0
45'
2:0
23
Цех
Бенедикт
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
-
10 Мак МатеушНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Konrad Guca
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Погонь Щецин
Сталь Мелец
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
0.75
Среднее время на гол
30
120
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.17
0.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
135
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|11 (3)
|0.38
|Ковальчик Себастьян
|5 (2)
|0.17
|Захович Лука
|5
|0.17
|Бичахчян Ваан
|5
|0.17
|Алмквист Понтус
|3
|0.1
|Дабровски Дамьян
|3
|0.1
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.07
|Горгон Александр
|2
|0.07
|Кутрис Леонардо
|2
|0.07
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.03
|Ленговски Матеуш
|1
|0.03
|Бартковски Якуб
|1
|0.03
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.03
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.03
|Вальквист Линус
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Said Hamulic
|9
|0.31
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.14
|Piotr Wlazlo
|4 (2)
|0.14
|Мак Матеуш
|2
|0.07
|Матрас Матеуш
|2
|0.07
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.03
|Жира Павел
|1
|0.03
|Ратайчик Адам
|1
|0.03
|Цепеля Бартломей
|1
|0.03
|Гербовски Фридерик
|1
|0.03
|Fabian Hiszpanski
|1
|0.03
|Koki Hinokio
|1
|0.03
|Флис Марцин
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Крук Камиль
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триантафиллопулос Константинос
|5
|1
|Леонардо Родригес
|6
|0
|Ленговски Матеуш
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Цех Бенедикт
|4
|0
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|Захович Лука
|4
|0
|Салес Жеан Карлос
|3
|0
|Стипица Данте
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Дрыгас Камил
|2
|0
|Кухарчик Михал
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флис Марцин
|7
|0
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Матрас Матеуш
|4
|1
|Вальехо Алекс
|4
|1
|Касперкевич Аркадиуш
|4
|1
|Fabian Hiszpanski
|5
|0
|Крук Камиль
|4
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Bartosz Mrozek
|2
|0
|Цепеля Бартломей
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Вольски Мацей
|1
|0
|Ратайчик Адам
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|David Poreba
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сталь Мелец
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
6
5
Погонь Щецин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Сталь Мелец
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
18
13
Погонь Щецин
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Сталь Мелец
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
24
18
Голы по времени матча
Забито
20
16
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
4
20%
4
25%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
4
20%
6
38%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
2
10%
1
6%
76-90
Пропущено
18
20
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
17%
3
15%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
7
39%
5
25%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
2
11%
3
15%
76-90
Забито
21
13
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
4
19%
1
8%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
5
24%
3
23%
61-75
5
24%
3
23%
76-90
Пропущено
23
15
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
3
13%
2
13%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
5
22%
3
20%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
5
22%
7
47%
76-90
Забито
41
29
20 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 9
6 Не забивали 11
8
20%
5
17%
1-15
6
15%
3
10%
16-30
6
15%
7
24%
31-45
5
12%
5
17%
46-60
9
22%
5
17%
61-75
7
17%
4
14%
76-90
Пропущено
41
35
16 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 21
6
15%
5
14%
1-15
5
12%
2
6%
16-30
5
12%
4
11%
31-45
12
29%
29%
8
23%
46-60
6
15%
6
17%
61-75
7
17%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0
Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1 Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3
Сталь Мелец
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Медзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1
Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Легия - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Кишварда 2 - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:3
Результаты матчей
Погонь Щецин
Сталь Мелец
Точный счет
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
0:2
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
86
76
410
310
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
95
78
68
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
1711
1414
1018
523
325
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|21
|5
|3
|56 - 19
|68
|2.
|29
|16
|9
|4
|46 - 32
|57
|3.
|2:0
|29
|14
|8
|7
|45 - 39
|50
|4.
|28
|13
|9
|6
|40 - 27
|48
|5.
|29
|12
|8
|9
|34 - 26
|44
|6.
|29
|11
|8
|10
|36 - 29
|41
|7.
|28
|11
|6
|11
|30 - 27
|39
|8.
|28
|10
|8
|10
|32 - 33
|38
|9.
|29
|10
|6
|13
|39 - 40
|36
|10.
|29
|8
|12
|9
|42 - 39
|36
|11.
|0:2
|29
|9
|8
|12
|31 - 35
|35
|12.
|28
|9
|7
|12
|27 - 33
|34
|13.
|28
|9
|7
|12
|31 - 39
|34
|14.
|28
|8
|8
|12
|35 - 40
|32
|15.
|28
|8
|7
|13
|24 - 40
|31
|16.
|28
|7
|10
|11
|26 - 38
|31
|17.
|29
|7
|5
|17
|26 - 46
|26
|18.
|29
|4
|9
|16
|28 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|13
|1
|0
|36 - 7
|40
|2.
|14
|9
|5
|0
|28 - 15
|32
|3.
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|14
|7
|4
|3
|19 - 8
|25
|5.
|2:0
|14
|7
|4
|3
|22 - 18
|25
|6.
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|7.
|14
|7
|2
|5
|25 - 19
|23
|8.
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|9.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|11.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|12.
|0:2
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|13.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|14.
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|15.
|14
|4
|3
|7
|13 - 17
|15
|16.
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|17.
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|18.
|15
|2
|5
|8
|9 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|20 - 12
|28
|2.
|14
|6
|7
|1
|20 - 13
|25
|3.
|2:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|5.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|6.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|15 - 20
|20
|8.
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|9.
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|11.
|0:2
|15
|5
|2
|8
|16 - 22
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 21
|16
|13.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|14.
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|16.
|14
|3
|1
|10
|13 - 27
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|18.
|14
|1
|3
|10
|12 - 24
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|13 (5)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (4)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9