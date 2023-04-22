  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 19455
Погонь Щецин
4:2
Конец матча
Сталь Мелец
0'
4' Желтая карточка
Флис Марцин
1:0
5' Пенальти
Гросицки Камил
34' Желтая карточка
Стипица Данте
1:0
36' Не забитый пенальти
Доманьски Мацей
2:0
45' Гол в свои ворота
Матрас Матеуш
54' Желтая карточка
Bartosz Mrozek
3:0
56' Пенальти
Ковальчик Себастьян
3:1
60' Гол
Саппинен Рауно
64' Желтая карточка
Алмквист Понтус
3:2
68' Гол
Саппинен Рауно
4:2
75' Гол
Алмквист Понтус
90'+5
1
Стипица
Данте
41
Столярски
Павел
68
Лонкар
Даниель
23
Цех
Бенедикт
4
_Leo
Borges
20
Горгон
Александр
99
Ленговски
Матеуш
22
Бичахчян
Ваан
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
9
Алмквист
Понтус
41
Bartosz
Mrozek
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
4
Флис
Марцин
17
Fabian
Hiszpanski
23
Гетингер
Крыстян
8
Koki
Hinokio
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
7
Доманьски
Мацей
92
Цепеля
Бартломей
Погонь Щецин
4-2-3-1
Сталь Мелец
5-4-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Сталь Мелец

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
4:2
Э
0:1
Э
4:1
Э
1:0
Э
2:0
К
2:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
0.75

Среднее время на гол

30
120

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.17
0.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
135

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 11 (3) 0.38
Ковальчик Себастьян 6 (3) 0.21
Захович Лука 5 0.17
Бичахчян Ваан 5 0.17
Алмквист Понтус 4 0.14
Дабровски Дамьян 3 0.1
Салес Жеан Карлос 2 0.07
Горгон Александр 2 0.07
Кутрис Леонардо 2 0.07
Вендрыховски Марцел 1 0.03
Ленговски Матеуш 1 0.03
Бартковски Якуб 1 0.03
Смолиньски Кацпер 1 0.03
Дрыгас Камил 1 (1) 0.03
Вальквист Линус 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Said Hamulic 9 0.31
Доманьски Мацей 4 (1) 0.14
Piotr Wlazlo 4 (2) 0.14
Мак Матеуш 2 0.07
Матрас Матеуш 2 0.07
Касперкевич Аркадиуш 1 0.03
Жира Павел 1 0.03
Ратайчик Адам 1 0.03
Цепеля Бартломей 1 0.03
Гербовски Фридерик 1 0.03
Fabian Hiszpanski 1 0.03
Koki Hinokio 1 0.03
Флис Марцин 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Лебедински Миколай 0 0
Leandro VIII 0 0
Крук Камиль 0 0
Маж Пшемыслав 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Триантафиллопулос Константинос 5 1
Леонардо Родригес 6 0
Ленговски Матеуш 6 0
Бичахчян Ваан 5 0
Цех Бенедикт 4 0
Дабровски Дамьян 4 0
Захович Лука 4 0
Салес Жеан Карлос 3 0
Стипица Данте 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Форнальчик Мариуш 3 0
Дрыгас Камил 2 0
Кухарчик Михал 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Кужава Рафал 2 0
Малец Мариуш 2 0
Вальквист Линус 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Мата Луиш 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флис Марцин 7 0
Piotr Wlazlo 6 0
Матрас Матеуш 4 1
Вальехо Алекс 4 1
Касперкевич Аркадиуш 4 1
Fabian Hiszpanski 5 0
Крук Камиль 4 0
Гетингер Крыстян 3 0
Bartosz Mrozek 3 0
Цепеля Бартломей 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Саппинен Рауно 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Вольски Мацей 1 0
Ратайчик Адам 1 0
Said Hamulic 1 0
David Poreba 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сталь Мелец
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

6
8
Погонь Щецин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Сталь Мелец
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

18
13
Погонь Щецин
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
55% (16)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Сталь Мелец
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

17
8

Волевые поражения

24
21

Голы по времени матча

Забито

23
19
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
5
22%
4
21%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
4
17%
7
37%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
5
22%
3
16%
61-75
2
9%
1
5%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
14%
4
17%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
8
38%
6
26%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
2
10%
3
13%
76-90

Забито

21
13
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 21
4
19%
1
8%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
5
24%
3
23%
61-75
5
24%
3
23%
76-90

Пропущено

23
15
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
3
13%
2
13%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
5
22%
3
20%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
5
22%
7
47%
76-90

Забито

44
32
21 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 9
6 Не забивали 11
9
20%
5
16%
1-15
6
14%
3
9%
16-30
6
14%
8
25%
31-45
6
14%
6
19%
46-60
10
23%
6
19%
61-75
7
16%
4
13%
76-90

Пропущено

44
38
17 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 22
6
14%
6
16%
1-15
5
11%
2
5%
16-30
6
14%
4
11%
31-45
13
30%
30%
9
24%
46-60
7
16%
7
18%
61-75
7
16%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0
Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1 Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3
Сталь Мелец
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Медзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1
Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Легия - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Кишварда 2 - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:3

Результаты матчей

Погонь Щецин
Сталь Мелец

Точный счет

0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
0:2
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
0
11 раз 38%
2
8 раз 28%
1
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
8
6
1.5
4
10
4
10
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
7
8
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
18
11
15
14
1.5
11
18
6
23
2.5
3
26
2
27
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 29 21 5 3 56 - 19 68
2.
Легия
 29 16 9 4 46 - 32 57
3.
Погонь Щецин
 29 14 8 7 47 - 41 50
4.
Лех
 28 13 9 6 40 - 27 48
5.
Варта Познань
 29 12 8 9 34 - 26 44
6.
Краковия
 29 11 8 10 36 - 29 41
7.
Пяст
 28 11 6 11 30 - 27 39
8.
Видзев Лодзь
 28 10 8 10 32 - 33 38
9.
Висла Плоцк
 29 10 6 13 39 - 40 36
10.
Ягеллония
 29 8 12 9 42 - 39 36
11.
Сталь Мелец
 29 9 8 12 33 - 37 35
12.
Радомьяк Радом
 28 9 7 12 27 - 33 34
13.
Корона Кельце
 28 9 7 12 31 - 39 34
14.
Гурник Забже
 28 8 8 12 35 - 40 32
15.
Заглембе Любин
 28 8 7 13 24 - 40 31
16.
Шлёнск
 28 7 10 11 26 - 38 31
17.
Лехия Гданьск
 29 7 5 17 26 - 46 26
18.
Медзь
 29 4 9 16 28 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 13 1 0 36 - 7 40
2.
Легия
 14 9 5 0 28 - 15 32
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
5.
Погонь Щецин
 14 7 4 3 24 - 20 25
6.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
7.
Ягеллония
 14 7 2 5 25 - 19 23
8.
Корона Кельце
 14 7 2 5 16 - 14 23
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Пяст
 14 5 3 6 15 - 14 18
11.
Видзев Лодзь
 14 5 3 6 18 - 19 18
12.
Сталь Мелец
 14 4 6 4 15 - 13 18
13.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
14.
Лехия Гданьск
 15 4 4 7 13 - 19 16
15.
Радомьяк Радом
 14 4 3 7 13 - 17 15
16.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 15 2 5 8 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Лех
 14 6 7 1 20 - 13 25
3.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 21 25
4.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
5.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
6.
Пяст
 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 15 - 20 20
8.
Видзев Лодзь
 14 5 5 4 14 - 14 20
9.
Радомьяк Радом
 14 5 4 5 14 - 16 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 15 5 2 8 18 - 24 17
12.
Краковия
 15 4 4 7 17 - 21 16
13.
Шлёнск
 14 3 4 7 10 - 19 13
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
16.
Лехия Гданьск
 14 3 1 10 13 - 27 10
17.
Висла Плоцк
 14 2 3 9 17 - 26 9
18.
Медзь
 14 1 3 10 12 - 24 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 13 (5)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Легия Жозуэ Филипе 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      4'
      Флис Марцин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Погонь Щецин 4:2 Сталь Мелец онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     