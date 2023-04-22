Тур: 29. Стадион: Stadion Florian Krygier. Зрители: 19455
4:2
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаФлис Марцин
1:0
5' ПенальтиГросицки Камил
34' Желтая карточкаСтипица Данте
1:0
36' Не забитый пенальтиДоманьски Мацей
2:0
45' Гол в свои воротаМатрас Матеуш
54' Желтая карточкаBartosz Mrozek
3:0
56' ПенальтиКовальчик Себастьян
3:1
60' ГолСаппинен Рауно
64' Желтая карточкаАлмквист Понтус
3:2
68' ГолСаппинен Рауно
4:2
75' ГолАлмквист Понтус
90'+5
Ход матча
4'
5'
1:0
34'
36'
1:0
45'
2:0
54'
56'
60'
3:1
64'
68'
75'
23
Цех
Бенедикт
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
-
10 Мак МатеушНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Konrad Guca
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Погонь Щецин
Сталь Мелец
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
0.75
Среднее время на гол
30
120
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.17
0.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
135
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|11 (3)
|0.38
|Ковальчик Себастьян
|6 (3)
|0.21
|Захович Лука
|5
|0.17
|Бичахчян Ваан
|5
|0.17
|Алмквист Понтус
|4
|0.14
|Дабровски Дамьян
|3
|0.1
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.07
|Горгон Александр
|2
|0.07
|Кутрис Леонардо
|2
|0.07
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.03
|Ленговски Матеуш
|1
|0.03
|Бартковски Якуб
|1
|0.03
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.03
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.03
|Вальквист Линус
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Said Hamulic
|9
|0.31
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.14
|Piotr Wlazlo
|4 (2)
|0.14
|Мак Матеуш
|2
|0.07
|Матрас Матеуш
|2
|0.07
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.03
|Жира Павел
|1
|0.03
|Ратайчик Адам
|1
|0.03
|Цепеля Бартломей
|1
|0.03
|Гербовски Фридерик
|1
|0.03
|Fabian Hiszpanski
|1
|0.03
|Koki Hinokio
|1
|0.03
|Флис Марцин
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Крук Камиль
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триантафиллопулос Константинос
|5
|1
|Леонардо Родригес
|6
|0
|Ленговски Матеуш
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Цех Бенедикт
|4
|0
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|Захович Лука
|4
|0
|Салес Жеан Карлос
|3
|0
|Стипица Данте
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Дрыгас Камил
|2
|0
|Кухарчик Михал
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флис Марцин
|7
|0
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Матрас Матеуш
|4
|1
|Вальехо Алекс
|4
|1
|Касперкевич Аркадиуш
|4
|1
|Fabian Hiszpanski
|5
|0
|Крук Камиль
|4
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Bartosz Mrozek
|3
|0
|Цепеля Бартломей
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Вольски Мацей
|1
|0
|Ратайчик Адам
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|David Poreba
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сталь Мелец
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
6
8
Погонь Щецин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Сталь Мелец
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
18
13
Погонь Щецин
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
55% (16)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Сталь Мелец
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
17
8
Волевые поражения
24
21
Голы по времени матча
Забито
23
19
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
5
22%
4
21%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
4
17%
7
37%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
5
22%
3
16%
61-75
2
9%
1
5%
76-90
Пропущено
21
23
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
14%
4
17%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
8
38%
6
26%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
2
10%
3
13%
76-90
Забито
21
13
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 21
4
19%
1
8%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
5
24%
3
23%
61-75
5
24%
3
23%
76-90
Пропущено
23
15
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
3
13%
2
13%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
5
22%
3
20%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
5
22%
7
47%
76-90
Забито
44
32
21 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 9
6 Не забивали 11
9
20%
5
16%
1-15
6
14%
3
9%
16-30
6
14%
8
25%
31-45
6
14%
6
19%
46-60
10
23%
6
19%
61-75
7
16%
4
13%
76-90
Пропущено
44
38
17 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 22
6
14%
6
16%
1-15
5
11%
2
5%
16-30
6
14%
4
11%
31-45
13
30%
30%
9
24%
46-60
7
16%
7
18%
61-75
7
16%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0
Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Легия - Погонь Щецин 1:1 Рекорд Бельско-Бяла - Погонь Щецин 3:3
Сталь Мелец
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Медзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1
Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Легия - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Кишварда 2 - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:3
Результаты матчей
Погонь Щецин
Сталь Мелец
Точный счет
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
0:2
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
0
11 раз 38%
2
8 раз 28%
1
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
86
410
410
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
78
78
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
1811
1514
1118
623
326
227
128
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|13 (5)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9