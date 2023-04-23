Тур: 29. Стадион: Jahnstadion Regensburg.
0:0
Второй тайм: 88'
0'
44' Желтая карточкаЛобингер Лекс-Тигер
61' Желтая карточкаХёршер Филипп
74' Красная карточкаСаллер Бенедикт
78' Желтая карточкаТомяк Борис
Ход матча
61'
74'
78'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
21
Цук
Хендрик
16
Нихус
Юлиан
25
Опоку
Аарон
31
Цолински
Бен
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Фабер КонрадЗащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Вит КристианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цук ХендрикЗащитник
- Полузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
25 Опоку АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
-
20 Шад ДоминикЗащитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
История личных встреч
Ян
Кайзерслаутерн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
2
Среднее время на гол
120
45
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
1.67
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
77
54
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|6 (1)
|0.21
|Калисканер Каан
|5
|0.17
|Овусу Принс-Осеи
|5 (1)
|0.17
|Макридис Хараламбос
|2
|0.07
|Меес Джошуа
|1
|0.03
|Схипноски Никлас
|1
|0.03
|Сингх Сарприт
|1
|0.03
|Эльведи Ян
|1
|0.03
|Йылдырым Айгюн
|1
|0.03
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.03
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.03
|Minos Gouras
|1
|0.03
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Гувара Леон
|0
|0
|Фабер Конрад
|0
|0
|Гюнтер Лассе
|0
|0
|Вит Кристиан
|0
|0
|Идризи Бленди
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Терренс
|12
|0.41
|Редондо Кенни
|5
|0.17
|Хёршер Филипп
|5
|0.17
|Краус Кевин II
|4 (1)
|0.14
|Вундерлих Мике
|4 (2)
|0.14
|Томяк Борис
|3
|0.1
|Ганслик Даниэль
|3
|0.1
|Опоку Аарон
|2
|0.07
|Клемент Филипп
|2 (1)
|0.07
|Лобингер Лекс-Тигер
|1
|0.03
|Де Превиль Николя
|1
|0.03
|Нихус Юлиан
|1
|0.03
|Риттер Марлон
|0
|0
|Цук Хендрик
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
|Циммер Жан
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|11
|0
|Саллер Бенедикт
|6
|0
|Овусу Принс-Осеи
|6
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|6
|0
|Брайткройц Стив
|4
|1
|Эльведи Ян
|5
|0
|Йылдырым Айгюн
|4
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|1
|Нахрайнер Себастьян
|3
|0
|Меес Джошуа
|3
|0
|Сингх Сарприт
|3
|0
|Альберс Андреас
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Гувара Леон
|2
|0
|Схипноски Никлас
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Калисканер Каан
|2
|0
|Minos Gouras
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Вит Кристиан
|1
|0
|Фабер Конрад
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Циммер Жан
|8
|0
|Томяк Борис
|7
|0
|Дурм Эрик
|6
|0
|Нихус Юлиан
|6
|0
|Бойд Терренс
|5
|0
|Луте Андреас
|3
|1
|Риттер Марлон
|4
|0
|Клемент Филипп
|4
|0
|Лобингер Лекс-Тигер
|4
|0
|Цук Хендрик
|2
|1
|Ганслик Даниэль
|3
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Цолински Бен
|2
|0
|Хёршер Филипп
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Де Превиль Николя
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
Результаты матчей
Ян
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Кайзерслаутерн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
7
5
Ян
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Кайзерслаутерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
22
4
Волевые поражения
8
26
Ян
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Кайзерслаутерн
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
24
9
Волевые поражения
15
31
Голы по времени матча
Забито
13
18
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
1
8%
7
39%
46-60
4
31%
3
17%
61-75
1
8%
6
33%
76-90
Пропущено
21
17
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
8
38%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
6
29%
2
12%
76-90
Забито
16
26
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
3
19%
4
15%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
4
25%
2
8%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
5
31%
10
38%
76-90
Пропущено
23
19
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
4%
3
16%
1-15
5
22%
3
16%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
2
9%
4
21%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
8
35%
6
32%
76-90
Забито
29
44
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 10
10 Не забивали 9
7
24%
4
9%
1-15
2
7%
2
5%
16-30
5
17%
4
9%
31-45
5
17%
9
20%
46-60
4
14%
9
20%
61-75
6
21%
16
36%
76-90
Пропущено
44
36
20 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 23
9
20%
5
14%
1-15
6
14%
6
17%
16-30
5
11%
5
14%
31-45
4
9%
7
19%
46-60
6
14%
5
14%
61-75
14
32%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Ян - Магдебург 2:2 Санкт-Паули - Ян 1:0 Ян - Падерборн 1:0
Хольштайн Киль - Ян 1:2 Ян - Фортуна 0:1 Карлсруэ - Ян 1:0 Ян - Ганновер 96 1:1 Нюрнберг - Ян 1:0 Ян - Арминия 1:3 Дармштадт - Ян 2:0 Ян - Вилцинг 5:1 Ян - Форвертс 4:0 Ян - Капфенберг 1:0 Ян - Байройт 0:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Ян 3:1 Ян - Ганза 0:3 Ян - Зандхаузен 2:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0
Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Эрфурт 4:0 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Мезёкёвешд 1:2 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2
Результаты матчей
Ян
Кайзерслаутерн
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 36%
0:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
0:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
2:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 46%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
11 раз 39%
0
9 раз 32%
3
5 раз 18%
1
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ян
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
59
104
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
86
410
77
311
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1513
Больше Меньше
199
919
1711
325
622
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|7
|4
|45 - 24
|61
|2.
|3:0
|29
|16
|9
|4
|59 - 31
|57
|3.
|29
|17
|5
|7
|58 - 38
|56
|4.
|2:2
|29
|14
|5
|10
|56 - 36
|47
|5.
|29
|13
|8
|8
|45 - 34
|47
|6.
|29
|14
|5
|10
|48 - 38
|47
|7.
|0:0
|29
|11
|11
|7
|43 - 37
|44
|8.
|0:3
|29
|10
|10
|9
|48 - 49
|40
|9.
|29
|11
|6
|12
|48 - 46
|39
|10.
|29
|10
|7
|12
|40 - 44
|37
|11.
|29
|9
|9
|11
|39 - 43
|36
|12.
|29
|10
|5
|14
|39 - 50
|35
|13.
|29
|9
|6
|14
|26 - 41
|33
|14.
|29
|8
|8
|13
|35 - 47
|32
|15.
|29
|8
|5
|16
|44 - 52
|29
|16.
|0:0
|29
|7
|7
|15
|28 - 45
|28
|17.
|29
|8
|4
|17
|25 - 46
|28
|18.
|2:2
|29
|6
|7
|16
|31 - 56
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|15
|11
|3
|1
|40 - 16
|36
|2.
|15
|10
|5
|0
|26 - 10
|35
|3.
|15
|10
|2
|3
|34 - 17
|32
|4.
|2:2
|14
|10
|0
|4
|38 - 16
|30
|5.
|14
|9
|3
|2
|29 - 14
|30
|6.
|14
|8
|5
|1
|21 - 9
|29
|7.
|14
|7
|6
|1
|22 - 15
|27
|8.
|15
|7
|3
|5
|28 - 24
|24
|9.
|0:0
|14
|6
|6
|2
|25 - 20
|24
|10.
|15
|7
|2
|6
|15 - 14
|23
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|15
|6
|3
|6
|20 - 19
|21
|13.
|0:3
|14
|5
|4
|5
|24 - 21
|19
|14.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|14 - 20
|19
|15.
|15
|5
|2
|8
|25 - 26
|17
|16.
|14
|4
|3
|7
|14 - 18
|15
|17.
|15
|4
|1
|10
|14 - 24
|13
|18.
|2:2
|14
|3
|4
|7
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|2
|4
|19 - 14
|26
|2.
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|3.
|3:0
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|4.
|0:3
|15
|5
|6
|4
|24 - 28
|21
|5.
|15
|6
|2
|7
|25 - 32
|20
|6.
|0:0
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|7.
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|8.
|2:2
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|9.
|15
|5
|2
|8
|19 - 24
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|11.
|14
|4
|3
|7
|20 - 22
|15
|12.
|14
|4
|3
|7
|11 - 22
|15
|13.
|14
|3
|3
|8
|19 - 26
|12
|14.
|2:2
|15
|3
|3
|9
|16 - 27
|12
|15.
|14
|2
|5
|7
|15 - 28
|11
|16.
|14
|2
|4
|8
|11 - 27
|10
|17.
|0:0
|14
|3
|0
|11
|14 - 25
|9
|18.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|22 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10