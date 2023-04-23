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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Ян
0:0
Второй тайм: 88'
Кайзерслаутерн
0'
44' Желтая карточка
Лобингер Лекс-Тигер
61' Желтая карточка
Хёршер Филипп
74' Красная карточка
Саллер Бенедикт
78' Желтая карточка
Томяк Борис

Ход матча

44'
 
Лобингер Лекс-Тигер
57'
 
Хёршер Филипп
Опоку Аарон
57'
 
Клемент Филипп
Ганслик Даниэль
61'
 
Хёршер Филипп
61'
Альберс Андреас
Калисканер Каан
 
69'
 
Бормут Робин
Риттер Марлон
74'
Саллер Бенедикт
 
78'
 
Томяк Борис
79'
Фабер Конрад
Сингх Сарприт
 
79'
Вит Кристиан
Тальхаммер Максимилиан
 
85'
 
Дурм Эрик
Цолински Бен

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Кайзерслаутерн
8.60
3.42
4.80
Все Коэффициенты
40
Урбиг
Йонас
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
15
Сингх
Сарприт
10
Калисканер
Каан
5
Гимбер
Бенедикт
8
Тальхаммер
Максимилиан
26
Макридис
Хараламбос
9
Овусу
Принс-Осеи
1
Луте
Андреас
8
Циммер
Жан
5
Краус
Кевин
II
2
Томяк
Борис
21
Цук
Хендрик
7
Риттер
Марлон
16
Нихус
Юлиан
25
Опоку
Аарон
19
Ганслик
Даниэль
31
Цолински
Бен
27
Лобингер
Лекс-Тигер
Ян
4-5-1
Кайзерслаутерн
4-2-3-1

История личных встреч

Ян
Кайзерслаутерн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Б2
0:3
К
1:1
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:3
Б2
1:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
2

Среднее время на гол

120
45

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.67

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
54

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 6 (1) 0.21
Калисканер Каан 5 0.17
Овусу Принс-Осеи 5 (1) 0.17
Макридис Хараламбос 2 0.07
Меес Джошуа 1 0.03
Схипноски Никлас 1 0.03
Сингх Сарприт 1 0.03
Эльведи Ян 1 0.03
Йылдырым Айгюн 1 0.03
Гимбер Бенедикт 1 0.03
Тальхаммер Максимилиан 1 0.03
Minos Gouras 1 0.03
Саллер Бенедикт 0 0
Гувара Леон 0 0
Фабер Конрад 0 0
Гюнтер Лассе 0 0
Вит Кристиан 0 0
Идризи Бленди 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Терренс 12 0.41
Редондо Кенни 5 0.17
Хёршер Филипп 5 0.17
Краус Кевин II 4 (1) 0.14
Вундерлих Мике 4 (2) 0.14
Томяк Борис 3 0.1
Ганслик Даниэль 3 0.1
Опоку Аарон 2 0.07
Клемент Филипп 2 (1) 0.07
Лобингер Лекс-Тигер 1 0.03
Де Превиль Николя 1 0.03
Нихус Юлиан 1 0.03
Риттер Марлон 0 0
Цук Хендрик 0 0
Дурм Эрик 0 0
Циммер Жан 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 11 0
Саллер Бенедикт 6 0
Овусу Принс-Осеи 6 0
Тальхаммер Максимилиан 6 0
Брайткройц Стив 4 1
Эльведи Ян 5 0
Йылдырым Айгюн 4 0
Кеннеди Скотт 2 1
Нахрайнер Себастьян 3 0
Меес Джошуа 3 0
Сингх Сарприт 3 0
Альберс Андреас 2 0
Стоянович Деян 2 0
Гувара Леон 2 0
Схипноски Никлас 2 0
Идризи Бленди 2 0
Калисканер Каан 2 0
Minos Gouras 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Макридис Хараламбос 1 0
Вит Кристиан 1 0
Фабер Конрад 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Циммер Жан 8 0
Томяк Борис 7 0
Дурм Эрик 6 0
Нихус Юлиан 6 0
Бойд Терренс 5 0
Луте Андреас 3 1
Риттер Марлон 4 0
Клемент Филипп 4 0
Лобингер Лекс-Тигер 4 0
Цук Хендрик 2 1
Ганслик Даниэль 3 0
Рапп Николай 2 0
Цолински Бен 2 0
Хёршер Филипп 2 0
Бормут Робин 2 0
Краус Кевин II 2 0
Де Превиль Николя 1 0
Опоку Аарон 1 0

Результаты матчей

Ян
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Кайзерслаутерн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

7
5
Ян
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Кайзерслаутерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

22
4

Волевые поражения

8
26
Ян
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Кайзерслаутерн
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

24
9

Волевые поражения

15
31

Голы по времени матча

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
1
8%
7
39%
46-60
4
31%
3
17%
61-75
1
8%
6
33%
76-90

Пропущено

21
17
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
8
38%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
6
29%
2
12%
76-90

Забито

16
26
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
3
19%
4
15%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
4
25%
2
8%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
5
31%
10
38%
76-90

Пропущено

23
19
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
4%
3
16%
1-15
5
22%
3
16%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
2
9%
4
21%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
8
35%
6
32%
76-90

Забито

29
44
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 10
10 Не забивали 9
7
24%
4
9%
1-15
2
7%
2
5%
16-30
5
17%
4
9%
31-45
5
17%
9
20%
46-60
4
14%
9
20%
61-75
6
21%
16
36%
76-90

Пропущено

44
36
20 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 23
9
20%
5
14%
1-15
6
14%
6
17%
16-30
5
11%
5
14%
31-45
4
9%
7
19%
46-60
6
14%
5
14%
61-75
14
32%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Ян - Магдебург 2:2 Санкт-Паули - Ян 1:0 Ян - Падерборн 1:0
Хольштайн Киль - Ян 1:2 Ян - Фортуна 0:1 Карлсруэ - Ян 1:0 Ян - Ганновер 96 1:1 Нюрнберг - Ян 1:0 Ян - Арминия 1:3 Дармштадт - Ян 2:0 Ян - Вилцинг 5:1 Ян - Форвертс 4:0 Ян - Капфенберг 1:0 Ян - Байройт 0:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Ян 3:1 Ян - Ганза 0:3 Ян - Зандхаузен 2:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0
Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Эрфурт 4:0 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Мезёкёвешд 1:2 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2

Результаты матчей

Ян
Кайзерслаутерн

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 36%
0:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
0:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
2:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 46%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
11 раз 39%
0
9 раз 32%
3
5 раз 18%
1
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ян
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
10
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
7
7
3
11
2.5
3
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
13
0.5
Больше Меньше
19
9
9
19
1.5
17
11
3
25
2.5
6
22
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 29 18 7 4 45 - 24 61
2.
Хайденхайм
 3:0 29 16 9 4 59 - 31 57
3.
Гамбург
 29 17 5 7 58 - 38 56
4.
Падерборн
 2:2 29 14 5 10 56 - 36 47
5.
Санкт-Паули
 29 13 8 8 45 - 34 47
6.
Фортуна
 29 14 5 10 48 - 38 47
7.
Кайзерслаутерн
 0:0 29 11 11 7 43 - 37 44
8.
Хольштайн Киль
 0:3 29 10 10 9 48 - 49 40
9.
Карлсруэ
 29 11 6 12 48 - 46 39
10.
Ганновер 96
 29 10 7 12 40 - 44 37
11.
Гройтер Фюрт
 29 9 9 11 39 - 43 36
12.
Магдебург
 29 10 5 14 39 - 50 35
13.
Нюрнберг
 29 9 6 14 26 - 41 33
14.
Айнтрахт Бр
 29 8 8 13 35 - 47 32
15.
Арминия
 29 8 5 16 44 - 52 29
16.
Ян
 0:0 29 7 7 15 28 - 45 28
17.
Ганза
 29 8 4 17 25 - 46 28
18.
Зандхаузен
 2:2 29 6 7 16 31 - 56 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 3:0 15 11 3 1 40 - 16 36
2.
Дармштадт
 15 10 5 0 26 - 10 35
3.
Гамбург
 15 10 2 3 34 - 17 32
4.
Падерборн
 2:2 14 10 0 4 38 - 16 30
5.
Фортуна
 14 9 3 2 29 - 14 30
6.
Санкт-Паули
 14 8 5 1 21 - 9 29
7.
Гройтер Фюрт
 14 7 6 1 22 - 15 27
8.
Карлсруэ
 15 7 3 5 28 - 24 24
9.
Кайзерслаутерн
 0:0 14 6 6 2 25 - 20 24
10.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
11.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Айнтрахт Бр
 15 6 3 6 20 - 19 21
13.
Хольштайн Киль
 0:3 14 5 4 5 24 - 21 19
14.
Ян
 0:0 15 4 7 4 14 - 20 19
15.
Арминия
 15 5 2 8 25 - 26 17
16.
Магдебург
 14 4 3 7 14 - 18 15
17.
Ганза
 15 4 1 10 14 - 24 13
18.
Зандхаузен
 2:2 14 3 4 7 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 14 8 2 4 19 - 14 26
2.
Гамбург
 14 7 3 4 24 - 21 24
3.
Хайденхайм
 3:0 14 5 6 3 19 - 15 21
4.
Хольштайн Киль
 0:3 15 5 6 4 24 - 28 21
5.
Магдебург
 15 6 2 7 25 - 32 20
6.
Кайзерслаутерн
 0:0 15 5 5 5 18 - 17 20
7.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
8.
Падерборн
 2:2 15 4 5 6 18 - 20 17
9.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
10.
Ганновер 96
 15 4 4 7 19 - 24 16
11.
Карлсруэ
 14 4 3 7 20 - 22 15
12.
Ганза
 14 4 3 7 11 - 22 15
13.
Арминия
 14 3 3 8 19 - 26 12
14.
Зандхаузен
 2:2 15 3 3 9 16 - 27 12
15.
Айнтрахт Бр
 14 2 5 7 15 - 28 11
16.
Нюрнберг
 14 2 4 8 11 - 27 10
17.
Ян
 0:0 14 3 0 11 14 - 25 9
18.
Гройтер Фюрт
 15 2 3 10 17 - 28 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 22 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (8)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Лобингер Лекс-Тигер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Кайзерслаутерн
8.60
3.42
4.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ян 0:0 Кайзерслаутерн онлайн

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