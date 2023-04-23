Тур: 29. Стадион: Войт-Арена.
3:0
Второй тайм: 88'
0'
1:0
2' ГолМайнка Патрик
45' Желтая карточкаБеккер Тимо
60' Желтая карточкаКоменда Марко
2:0
68' ГолКляйндинст Тим
3:0
75' ПенальтиБесте Ян-Никлас
79' Желтая карточкаБурнич Дженис
84' Желтая карточкаМайнка Патрик
Ход матча
2'
1:0
45'
60'
68'
2:0
75'
3:0
79'
84'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
12 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
17
Пик
Флориан
17
Беккер
Тимо
24
Валь
Хауке
25
Шульц
Марвин
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Tim Koether
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Вайнер ТимонВратарь
- Защитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
-
23 Корб ЮлианЗащитник
- Полузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Хайденхайм
Хольштайн Киль
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
2.43
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1.14
Среднее время на гол
72
78
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.8
1.07
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
50
84
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|22
|0.76
|Бесте Ян-Никлас
|9 (2)
|0.31
|Томалла Денис
|7
|0.24
|Пик Флориан
|3
|0.1
|Adrian Beck
|3
|0.1
|Сесса Кевин
|3
|0.1
|Шиммер Штефан
|3
|0.1
|Майнка Патрик
|3
|0.1
|Буш Марнон
|2
|0.07
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0.03
|Шёппнер Ян
|1
|0.03
|Зирслебен Тим
|1
|0.03
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Бурнич Дженис
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|13
|0.45
|Резе Фабиан
|9 (2)
|0.31
|Вридт Квази
|3
|0.1
|Бартельс Фин
|3
|0.1
|Беккер Тимо
|2
|0.07
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.07
|Валь Хауке
|2
|0.07
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.07
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.07
|Холтби Льюис
|1
|0.03
|Зандер Филипп
|1
|0.03
|Арп Янн-Фите
|1
|0.03
|Корб Юлиан
|1
|0.03
|Эррас Патрик
|1
|0.03
|Порат Финн
|1
|0.03
|Лоренц Симон
|1
|0.03
|Коменда Марко
|1
|0.03
|Шульц Марвин
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|8
|0
|Бурнич Дженис
|3
|1
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Малони Леннард
|4
|0
|Зирслебен Тим
|4
|0
|Майнка Патрик
|3
|0
|Пик Флориан
|3
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Сесса Кевин
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Буш Марнон
|2
|0
|Мюллер Кевин
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Томалла Денис
|0
|1
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валь Хауке
|7
|0
|Эррас Патрик
|6
|0
|Шульц Марвин
|5
|0
|Порат Финн
|5
|0
|Арп Янн-Фите
|5
|0
|Зандер Филипп
|5
|0
|Беккер Тимо
|5
|0
|Киркесков Миккель
|4
|0
|Лоренц Симон
|3
|0
|Скрибски Стивен
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Корб Юлиан
|2
|0
|Коменда Марко
|2
|0
|Мюлинг Александер
|2
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Шрайбер Тим
|1
|0
|Обуз Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Хольштайн Киль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
9
Волевые поражения
6
9
Хайденхайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Хольштайн Киль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
6
14
Волевые поражения
18
16
Хайденхайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Хольштайн Киль
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
16
23
Волевые поражения
24
25
Голы по времени матча
Забито
36
23
19 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
6%
2
9%
1-15
6
17%
5
22%
16-30
11
31%
4
17%
31-45
2
6%
5
22%
46-60
3
8%
4
17%
61-75
12
33%
3
13%
76-90
Пропущено
17
26
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
24%
5
19%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
4
24%
5
19%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
4
24%
5
19%
76-90
Забито
19
23
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
0
0%
2
9%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
7
37%
5
22%
31-45
4
21%
5
22%
46-60
4
21%
6
26%
61-75
2
11%
3
13%
76-90
Пропущено
15
22
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
20%
7
32%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
7
47%
6
27%
76-90
Забито
55
46
28 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
2
4%
4
9%
1-15
8
15%
7
15%
16-30
18
33%
9
20%
31-45
6
11%
10
22%
46-60
7
13%
10
22%
61-75
14
25%
6
13%
76-90
Пропущено
32
48
12 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 23
4
13%
6
13%
1-15
3
9%
6
13%
16-30
5
16%
11
23%
31-45
6
19%
6
13%
46-60
3
9%
8
17%
61-75
11
34%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0
Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Ингольштадт 1:0 Хайденхайм - Вальдхоф 2:0 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4
Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Хольштайн Киль - Орхус 0:2
Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 5:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2
Результаты матчей
Хайденхайм
Хольштайн Киль
Точный счет
3:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:3
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
6 раз 43%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:3
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
2:3
6 раз 21%
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
5
3 раза 11%
4
1 раз 4%
2
10 раз 36%
1
9 раз 32%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
86
77
212
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
59
86
311
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
253
1612
1612
1018
622
424
127
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|7
|4
|45 - 24
|61
|2.
|3:0
|29
|16
|9
|4
|59 - 31
|57
|3.
|29
|17
|5
|7
|58 - 38
|56
|4.
|2:2
|29
|14
|5
|10
|56 - 36
|47
|5.
|29
|13
|8
|8
|45 - 34
|47
|6.
|29
|14
|5
|10
|48 - 38
|47
|7.
|0:0
|29
|11
|11
|7
|43 - 37
|44
|8.
|0:3
|29
|10
|10
|9
|48 - 49
|40
|9.
|29
|11
|6
|12
|48 - 46
|39
|10.
|29
|10
|7
|12
|40 - 44
|37
|11.
|29
|9
|9
|11
|39 - 43
|36
|12.
|29
|10
|5
|14
|39 - 50
|35
|13.
|29
|9
|6
|14
|26 - 41
|33
|14.
|29
|8
|8
|13
|35 - 47
|32
|15.
|29
|8
|5
|16
|44 - 52
|29
|16.
|0:0
|29
|7
|7
|15
|28 - 45
|28
|17.
|29
|8
|4
|17
|25 - 46
|28
|18.
|2:2
|29
|6
|7
|16
|31 - 56
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|15
|11
|3
|1
|40 - 16
|36
|2.
|15
|10
|5
|0
|26 - 10
|35
|3.
|15
|10
|2
|3
|34 - 17
|32
|4.
|2:2
|14
|10
|0
|4
|38 - 16
|30
|5.
|14
|9
|3
|2
|29 - 14
|30
|6.
|14
|8
|5
|1
|21 - 9
|29
|7.
|14
|7
|6
|1
|22 - 15
|27
|8.
|15
|7
|3
|5
|28 - 24
|24
|9.
|0:0
|14
|6
|6
|2
|25 - 20
|24
|10.
|15
|7
|2
|6
|15 - 14
|23
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|15
|6
|3
|6
|20 - 19
|21
|13.
|0:3
|14
|5
|4
|5
|24 - 21
|19
|14.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|14 - 20
|19
|15.
|15
|5
|2
|8
|25 - 26
|17
|16.
|14
|4
|3
|7
|14 - 18
|15
|17.
|15
|4
|1
|10
|14 - 24
|13
|18.
|2:2
|14
|3
|4
|7
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|2
|4
|19 - 14
|26
|2.
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|3.
|3:0
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|4.
|0:3
|15
|5
|6
|4
|24 - 28
|21
|5.
|15
|6
|2
|7
|25 - 32
|20
|6.
|0:0
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|7.
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|8.
|2:2
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|9.
|15
|5
|2
|8
|19 - 24
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|11.
|14
|4
|3
|7
|20 - 22
|15
|12.
|14
|4
|3
|7
|11 - 22
|15
|13.
|14
|3
|3
|8
|19 - 26
|12
|14.
|2:2
|15
|3
|3
|9
|16 - 27
|12
|15.
|14
|2
|5
|7
|15 - 28
|11
|16.
|14
|2
|4
|8
|11 - 27
|10
|17.
|0:0
|14
|3
|0
|11
|14 - 25
|9
|18.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|22 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10