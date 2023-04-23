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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Хайденхайм
3:0
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
1:0
2' Гол
Майнка Патрик
44' Желтая карточка
Беккер Тимо
60' Желтая карточка
Коменда Марко
2:0
68' Гол
Кляйндинст Тим
3:0
75' Пенальти
Бесте Ян-Никлас
79' Желтая карточка
Бурнич Дженис
84' Желтая карточка
Майнка Патрик
90'+4
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
17
Пик
Флориан
11
Томалла
Денис
3
Шёппнер
Ян
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
35
Химмельман
Робин
17
Беккер
Тимо
24
Валь
Хауке
3
Коменда
Марко
2
Киркесков
Миккель
25
Шульц
Марвин
4
Эррас
Патрик
7
Скрибски
Стивен
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
36
Фридьонссон
Хольмберт
Хайденхайм
4-1-4-1
Хольштайн Киль
4-2-3-1

История личных встреч

Хайденхайм
Хольштайн Киль

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
3:5
Б3
3:0
Б3
0:1
Б3
3:0
Б3
1:0

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

2.43
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.14

Среднее время на гол

72
78

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.8
1.07

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
84

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 22 0.76
Бесте Ян-Никлас 9 (2) 0.31
Томалла Денис 7 0.24
Пик Флориан 3 0.1
Adrian Beck 3 0.1
Сесса Кевин 3 0.1
Шиммер Штефан 3 0.1
Майнка Патрик 3 0.1
Буш Марнон 2 0.07
Кюльветтер Кристиан 1 0.03
Шёппнер Ян 1 0.03
Зирслебен Тим 1 0.03
Фёренбах Йонас 0 0
Бурнич Дженис 0 0
Малони Леннард 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 13 0.45
Резе Фабиан 9 (2) 0.31
Вридт Квази 3 0.1
Бартельс Фин 3 0.1
Беккер Тимо 2 0.07
Фридьонссон Хольмберт 2 0.07
Валь Хауке 2 0.07
Мюлинг Александер 2 (1) 0.07
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.07
Холтби Льюис 1 0.03
Зандер Филипп 1 0.03
Арп Янн-Фите 1 0.03
Корб Юлиан 1 0.03
Эррас Патрик 1 0.03
Порат Финн 1 0.03
Лоренц Симон 1 0.03
Коменда Марко 1 0.03
Шульц Марвин 0 0
Киркесков Миккель 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 8 0
Бурнич Дженис 3 1
Майнка Патрик 4 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Малони Леннард 4 0
Зирслебен Тим 4 0
Пик Флориан 3 0
Кюльветтер Кристиан 3 0
Сесса Кевин 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Гейпль Андреас 2 0
Буш Марнон 2 0
Мюллер Кевин 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Томалла Денис 0 1
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валь Хауке 7 0
Эррас Патрик 6 0
Шульц Марвин 5 0
Порат Финн 5 0
Арп Янн-Фите 5 0
Зандер Филипп 5 0
Беккер Тимо 5 0
Киркесков Миккель 4 0
Лоренц Симон 3 0
Скрибски Стивен 2 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Корб Юлиан 2 0
Коменда Марко 2 0
Мюлинг Александер 2 0
Вридт Квази 1 0
Резе Фабиан 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Шрайбер Тим 1 0
Обуз Марвин 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Хольштайн Киль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
9

Волевые поражения

6
9
Хайденхайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Хольштайн Киль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
14

Волевые поражения

18
16
Хайденхайм
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Хольштайн Киль
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

16
23

Волевые поражения

24
25

Голы по времени матча

Забито

39
23
20 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
3
8%
2
9%
1-15
6
15%
5
22%
16-30
11
28%
4
17%
31-45
2
5%
5
22%
46-60
5
13%
4
17%
61-75
12
31%
3
13%
76-90

Пропущено

17
29
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
24%
6
21%
1-15
2
12%
3
10%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
4
24%
5
17%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
4
24%
5
17%
76-90

Забито

19
23
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
0
0%
2
9%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
7
37%
5
22%
31-45
4
21%
5
22%
46-60
4
21%
6
26%
61-75
2
11%
3
13%
76-90

Пропущено

15
22
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
20%
7
32%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
7
47%
6
27%
76-90

Забито

58
46
29 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 26
20 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
3
5%
4
9%
1-15
8
14%
7
15%
16-30
18
31%
9
20%
31-45
6
10%
10
22%
46-60
9
16%
10
22%
61-75
14
24%
6
13%
76-90

Пропущено

32
51
12 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 27
7 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 24
4
13%
7
14%
1-15
3
9%
6
12%
16-30
5
16%
11
22%
31-45
6
19%
6
12%
46-60
3
9%
10
20%
61-75
11
34%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0
Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Ингольштадт 1:0 Хайденхайм - Вальдхоф 2:0 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4
Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Хольштайн Киль - Орхус 0:2
Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 5:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2

Результаты матчей

Хайденхайм
Хольштайн Киль

Точный счет

3:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:3
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
5
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
6 раз 43%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:3
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
2:3
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
7 раз 24%
3
7 раз 24%
2
6 раз 21%
0
5 раз 17%
5
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
1.5
8
6
8
7
2.5
2
12
3
12
3.5
3
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
4
5
9
1.5
8
7
3
11
2.5
4
11
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
25
4
17
12
1.5
16
13
11
18
2.5
6
23
4
25
3.5
1
28
3
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 29 18 7 4 45 - 24 61
2.
Хайденхайм
 29 16 9 4 59 - 31 57
3.
Гамбург
 29 17 5 7 58 - 38 56
4.
Падерборн
 29 14 5 10 56 - 36 47
5.
Санкт-Паули
 29 13 8 8 45 - 34 47
6.
Фортуна
 29 14 5 10 48 - 38 47
7.
Кайзерслаутерн
 29 11 11 7 43 - 37 44
8.
Хольштайн Киль
 29 10 10 9 48 - 49 40
9.
Карлсруэ
 29 11 6 12 48 - 46 39
10.
Ганновер 96
 29 10 7 12 40 - 44 37
11.
Гройтер Фюрт
 29 9 9 11 39 - 43 36
12.
Магдебург
 29 10 5 14 39 - 50 35
13.
Нюрнберг
 29 9 6 14 26 - 41 33
14.
Айнтрахт Бр
 29 8 8 13 35 - 47 32
15.
Арминия
 29 8 5 16 44 - 52 29
16.
Ян
 29 7 7 15 28 - 45 28
17.
Ганза
 29 8 4 17 25 - 46 28
18.
Зандхаузен
 29 6 7 16 31 - 56 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 15 11 3 1 40 - 16 36
2.
Дармштадт
 15 10 5 0 26 - 10 35
3.
Гамбург
 15 10 2 3 34 - 17 32
4.
Падерборн
 14 10 0 4 38 - 16 30
5.
Фортуна
 14 9 3 2 29 - 14 30
6.
Санкт-Паули
 14 8 5 1 21 - 9 29
7.
Гройтер Фюрт
 14 7 6 1 22 - 15 27
8.
Карлсруэ
 15 7 3 5 28 - 24 24
9.
Кайзерслаутерн
 14 6 6 2 25 - 20 24
10.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
11.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Айнтрахт Бр
 15 6 3 6 20 - 19 21
13.
Хольштайн Киль
 14 5 4 5 24 - 21 19
14.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
15.
Арминия
 15 5 2 8 25 - 26 17
16.
Магдебург
 14 4 3 7 14 - 18 15
17.
Ганза
 15 4 1 10 14 - 24 13
18.
Зандхаузен
 14 3 4 7 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 14 8 2 4 19 - 14 26
2.
Гамбург
 14 7 3 4 24 - 21 24
3.
Хайденхайм
 14 5 6 3 19 - 15 21
4.
Хольштайн Киль
 15 5 6 4 24 - 28 21
5.
Магдебург
 15 6 2 7 25 - 32 20
6.
Кайзерслаутерн
 15 5 5 5 18 - 17 20
7.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
8.
Падерборн
 15 4 5 6 18 - 20 17
9.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
10.
Ганновер 96
 15 4 4 7 19 - 24 16
11.
Карлсруэ
 14 4 3 7 20 - 22 15
12.
Ганза
 14 4 3 7 11 - 22 15
13.
Арминия
 14 3 3 8 19 - 26 12
14.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
15.
Айнтрахт Бр
 14 2 5 7 15 - 28 11
16.
Нюрнберг
 14 2 4 8 11 - 27 10
17.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
18.
Гройтер Фюрт
 15 2 3 10 17 - 28 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 22 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (8)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Беккер Тимо получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Бесте Ян-Никлас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Майнка Патрик бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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