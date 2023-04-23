Тур: 29. Стадион: Войт-Арена.
3:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолМайнка Патрик
44' Желтая карточкаБеккер Тимо
60' Желтая карточкаКоменда Марко
2:0
68' ГолКляйндинст Тим
3:0
75' ПенальтиБесте Ян-Никлас
79' Желтая карточкаБурнич Дженис
84' Желтая карточкаМайнка Патрик
90'+4
Ход матча
2'
1:0
44'
60'
68'
2:0
75'
3:0
79'
84'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
12 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
369 Количество передач 523
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
17
Пик
Флориан
17
Беккер
Тимо
24
Валь
Хауке
25
Шульц
Марвин
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Tim Koether
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Вайнер ТимонВратарь
- Защитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
-
23 Корб ЮлианЗащитник
- Полузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Хайденхайм
Хольштайн Киль
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
2.43
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1.14
Среднее время на гол
72
78
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.8
1.07
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
50
84
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|22
|0.76
|Бесте Ян-Никлас
|9 (2)
|0.31
|Томалла Денис
|7
|0.24
|Пик Флориан
|3
|0.1
|Adrian Beck
|3
|0.1
|Сесса Кевин
|3
|0.1
|Шиммер Штефан
|3
|0.1
|Майнка Патрик
|3
|0.1
|Буш Марнон
|2
|0.07
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0.03
|Шёппнер Ян
|1
|0.03
|Зирслебен Тим
|1
|0.03
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Бурнич Дженис
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|13
|0.45
|Резе Фабиан
|9 (2)
|0.31
|Вридт Квази
|3
|0.1
|Бартельс Фин
|3
|0.1
|Беккер Тимо
|2
|0.07
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.07
|Валь Хауке
|2
|0.07
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.07
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.07
|Холтби Льюис
|1
|0.03
|Зандер Филипп
|1
|0.03
|Арп Янн-Фите
|1
|0.03
|Корб Юлиан
|1
|0.03
|Эррас Патрик
|1
|0.03
|Порат Финн
|1
|0.03
|Лоренц Симон
|1
|0.03
|Коменда Марко
|1
|0.03
|Шульц Марвин
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|8
|0
|Бурнич Дженис
|3
|1
|Майнка Патрик
|4
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Малони Леннард
|4
|0
|Зирслебен Тим
|4
|0
|Пик Флориан
|3
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Сесса Кевин
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Буш Марнон
|2
|0
|Мюллер Кевин
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Томалла Денис
|0
|1
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валь Хауке
|7
|0
|Эррас Патрик
|6
|0
|Шульц Марвин
|5
|0
|Порат Финн
|5
|0
|Арп Янн-Фите
|5
|0
|Зандер Филипп
|5
|0
|Беккер Тимо
|5
|0
|Киркесков Миккель
|4
|0
|Лоренц Симон
|3
|0
|Скрибски Стивен
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Корб Юлиан
|2
|0
|Коменда Марко
|2
|0
|Мюлинг Александер
|2
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Шрайбер Тим
|1
|0
|Обуз Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Хольштайн Киль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
9
Волевые поражения
6
9
Хайденхайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Хольштайн Киль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
14
Волевые поражения
18
16
Хайденхайм
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Хольштайн Киль
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
16
23
Волевые поражения
24
25
Голы по времени матча
Забито
39
23
20 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
3
8%
2
9%
1-15
6
15%
5
22%
16-30
11
28%
4
17%
31-45
2
5%
5
22%
46-60
5
13%
4
17%
61-75
12
31%
3
13%
76-90
Пропущено
17
29
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
24%
6
21%
1-15
2
12%
3
10%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
4
24%
5
17%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
4
24%
5
17%
76-90
Забито
19
23
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
0
0%
2
9%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
7
37%
5
22%
31-45
4
21%
5
22%
46-60
4
21%
6
26%
61-75
2
11%
3
13%
76-90
Пропущено
15
22
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
20%
7
32%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
7
47%
6
27%
76-90
Забито
58
46
29 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 26
20 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
3
5%
4
9%
1-15
8
14%
7
15%
16-30
18
31%
9
20%
31-45
6
10%
10
22%
46-60
9
16%
10
22%
61-75
14
24%
6
13%
76-90
Пропущено
32
51
12 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 27
7 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 24
4
13%
7
14%
1-15
3
9%
6
12%
16-30
5
16%
11
22%
31-45
6
19%
6
12%
46-60
3
9%
10
20%
61-75
11
34%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0
Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Ингольштадт 1:0 Хайденхайм - Вальдхоф 2:0 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4
Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Хольштайн Киль - Орхус 0:2
Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 5:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2
Результаты матчей
Хайденхайм
Хольштайн Киль
Точный счет
3:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:3
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
5
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
6 раз 43%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:3
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
2:3
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
7 раз 24%
3
7 раз 24%
2
6 раз 21%
0
5 раз 17%
5
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
86
87
212
312
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
114
59
87
311
411
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
254
1712
1613
1118
623
425
128
326
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|22 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10