Тур: 29. Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald.
2:2
Второй тайм: 89'
0'
0:1
19' ГолМуслия Флоран
22' Желтая карточкаПлатте Феликс
0:2
27' ГолРор Максимилиан
29' Желтая карточкаЖиров Александр
1:2
31' ГолАдеми Кемаль
2:2
48' ГолЭвина Франк
Ход матча
19'
0:1
22'
27'
0:2
29'
31'
48'
2:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
27
Зикер
Арне
26
Бахманн
Яник
11
Окс
Филипп
29
Адеми
Кемаль
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
27
Kai
Klefisch
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Зикер АрнеЗащитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Окс ФилиппПолузащитник
-
29 Адеми КемальНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Диаките УмарЗащитник
-
37 Ганда ЙосефПолузащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Эвина ФранкНападающий
-
Главный тренер: Gerhard Kleppinger
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бувинк ПеллеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Niclas Nadj
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Зандхаузен
Падерборн
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.71
1.56
Среднее время на гол
52
57
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.89
1.14
Среднее время на гол
47
78
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.81
1.38
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
49
65
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Кристиан
|6
|0.21
|Кинсомби Давид
|6 (1)
|0.21
|Эшвайн Александер
|4
|0.14
|Эвина Франк
|3
|0.1
|Бахманн Яник
|2
|0.07
|Думич Дарио
|2
|0.07
|Кутуджу Ахмед
|2
|0.07
|Айдини Басхким
|2
|0.07
|Суку Себио
|1
|0.03
|Жиров Александр
|1
|0.03
|Адеми Кемаль
|1
|0.03
|Папела Мервиль
|1
|0.03
|Окороджи Чима
|0
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайпертц Роберт
|11
|0.38
|Пирингер Марвин
|8
|0.28
|Муслия Флоран
|8 (5)
|0.28
|Платте Феликс
|7
|0.24
|Sirlord Conteh
|4
|0.14
|Юстван Юлиан
|3
|0.1
|Рор Максимилиан
|3
|0.1
|Шалленберг Рон
|3
|0.1
|Хеуэр Яннис
|3
|0.1
|Србени Деннис
|2
|0.07
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.03
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.03
|Клаас Себастьян
|0
|0
|Карльс Йонас
|0
|0
|Kai Klefisch
|0
|0
|Хамфрейс Башир
|0
|0
|Niclas Nadj
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эшвайн Александер
|8
|1
|Бахманн Яник
|8
|0
|Трибулл Том
|4
|1
|Кинсомби Давид
|5
|0
|Папела Мервиль
|5
|0
|Айдини Басхким
|5
|0
|Думич Дарио
|4
|0
|Кутуджу Ахмед
|4
|0
|Кинсомби Кристиан
|4
|0
|Ценга Эрик
|3
|0
|Жиров Александр
|3
|0
|Хён Иммануэль
|3
|0
|Окс Филипп
|3
|0
|Зикер Арне
|3
|0
|Дикмайер Деннис
|2
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Эвина Франк
|2
|0
|Чалханоглу Керим
|2
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|2
|0
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|Суку Себио
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
|Ганда Йосеф
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|5
|1
|Шалленберг Рон
|6
|0
|Муслия Флоран
|6
|0
|Marcel Hoffmeier
|4
|0
|Рор Максимилиан
|4
|0
|Хут Янник
|2
|1
|Sirlord Conteh
|2
|1
|Tobias Mueller
|3
|0
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Шустер Марко
|2
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Обермайр Рафаэль
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
|Kai Klefisch
|1
|0
|Хамфрейс Башир
|1
|0
|Niclas Nadj
|1
|0
Результаты матчей
Зандхаузен
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Падерборн
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
9
7
Зандхаузен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Падерборн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
10
Волевые поражения
9
33
Зандхаузен
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
Падерборн
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
32% (9)
54% (15)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
18
40
Голы по времени матча
Забито
13
16
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
4
31%
5
31%
76-90
Пропущено
27
18
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
15%
3
17%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
3
11%
4
22%
31-45
7
26%
3
17%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
3
11%
5
28%
76-90
Забито
18
36
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 11
17 Не забивали 16
7
39%
6
17%
1-15
2
11%
3
8%
16-30
2
11%
2
6%
31-45
1
6%
8
22%
46-60
5
28%
8
22%
61-75
1
6%
9
25%
76-90
Пропущено
25
18
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
2
8%
4
22%
1-15
1
4%
3
17%
16-30
5
20%
6
33%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
9
36%
2
11%
76-90
Забито
31
52
13 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
8
26%
7
13%
1-15
2
6%
6
12%
16-30
3
10%
5
10%
31-45
4
13%
10
19%
46-60
9
29%
29%
10
19%
61-75
5
16%
14
27%
76-90
Пропущено
52
36
20 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 17
6
12%
7
19%
1-15
6
12%
4
11%
16-30
8
15%
10
28%
31-45
12
23%
5
14%
46-60
8
15%
3
8%
61-75
12
23%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Магдебург - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1
Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Базель - Зандхаузен 0:0 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Ганза - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2
Падерборн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0
Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0 Рот-Вайсс Эссен - Падерборн 3:2 Падерборн - Бохум 1:1 Падерборн - Оснабрюк 1:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0
Результаты матчей
Зандхаузен
Падерборн
Точный счет
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
8 раз 29%
3
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
3 раза 11%
2
2 раза 7%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Зандхаузен
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
131
49
95
112
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
104
510
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
235
919
1216
127
1018
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|7
|4
|45 - 24
|61
|2.
|3:0
|29
|16
|9
|4
|59 - 31
|57
|3.
|29
|17
|5
|7
|58 - 38
|56
|4.
|2:2
|29
|14
|5
|10
|56 - 36
|47
|5.
|29
|13
|8
|8
|45 - 34
|47
|6.
|29
|14
|5
|10
|48 - 38
|47
|7.
|0:0
|29
|11
|11
|7
|43 - 37
|44
|8.
|0:3
|29
|10
|10
|9
|48 - 49
|40
|9.
|29
|11
|6
|12
|48 - 46
|39
|10.
|29
|10
|7
|12
|40 - 44
|37
|11.
|29
|9
|9
|11
|39 - 43
|36
|12.
|29
|10
|5
|14
|39 - 50
|35
|13.
|29
|9
|6
|14
|26 - 41
|33
|14.
|29
|8
|8
|13
|35 - 47
|32
|15.
|29
|8
|5
|16
|44 - 52
|29
|16.
|0:0
|29
|7
|7
|15
|28 - 45
|28
|17.
|29
|8
|4
|17
|25 - 46
|28
|18.
|2:2
|29
|6
|7
|16
|31 - 56
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|15
|11
|3
|1
|40 - 16
|36
|2.
|15
|10
|5
|0
|26 - 10
|35
|3.
|15
|10
|2
|3
|34 - 17
|32
|4.
|2:2
|14
|10
|0
|4
|38 - 16
|30
|5.
|14
|9
|3
|2
|29 - 14
|30
|6.
|14
|8
|5
|1
|21 - 9
|29
|7.
|14
|7
|6
|1
|22 - 15
|27
|8.
|15
|7
|3
|5
|28 - 24
|24
|9.
|0:0
|14
|6
|6
|2
|25 - 20
|24
|10.
|15
|7
|2
|6
|15 - 14
|23
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|15
|6
|3
|6
|20 - 19
|21
|13.
|0:3
|14
|5
|4
|5
|24 - 21
|19
|14.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|14 - 20
|19
|15.
|15
|5
|2
|8
|25 - 26
|17
|16.
|14
|4
|3
|7
|14 - 18
|15
|17.
|15
|4
|1
|10
|14 - 24
|13
|18.
|2:2
|14
|3
|4
|7
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|2
|4
|19 - 14
|26
|2.
|14
|7
|3
|4
|24 - 21
|24
|3.
|3:0
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|4.
|0:3
|15
|5
|6
|4
|24 - 28
|21
|5.
|15
|6
|2
|7
|25 - 32
|20
|6.
|0:0
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|7.
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|8.
|2:2
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|9.
|15
|5
|2
|8
|19 - 24
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|11.
|14
|4
|3
|7
|20 - 22
|15
|12.
|14
|4
|3
|7
|11 - 22
|15
|13.
|14
|3
|3
|8
|19 - 26
|12
|14.
|2:2
|15
|3
|3
|9
|16 - 27
|12
|15.
|14
|2
|5
|7
|15 - 28
|11
|16.
|14
|2
|4
|8
|11 - 27
|10
|17.
|0:0
|14
|3
|0
|11
|14 - 25
|9
|18.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|22 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10