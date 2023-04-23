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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Зандхаузен
2:2
Конец матча
Падерборн
0'
0:1
19' Гол
Муслия Флоран
22' Желтая карточка
Платте Феликс
0:2
27' Гол
Рор Максимилиан
29' Желтая карточка
Жиров Александр
1:2
31' Гол
Адеми Кемаль
2:2
48' Гол
Эвина Франк
90'+7
1
Древес
Патрик
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
27
Зикер
Арне
19
Айдини
Басхким
26
Бахманн
Яник
20
Чалханоглу
Керим
6
Abu-Bekir
El-Zein
11
Окс
Филипп
29
Адеми
Кемаль
30
Эшвайн
Александер
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
31
Рор
Максимилиан
3
Хамфрейс
Башир
10
Юстван
Юлиан
23
Обермайр
Рафаэль
8
Шалленберг
Рон
27
Kai
Klefisch
30
Муслия
Флоран
13
Лайпертц
Роберт
36
Платте
Феликс
Зандхаузен
3-3-2-2
Падерборн
3-4-1-2

История личных встреч

Зандхаузен
Падерборн

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед

История матчей

Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
3:3
К
1:2
Б2
1:0
Б2
0:6
Б2
2:0
Б2
3:2
Б2
1:3
Б2
3:0
Б3
1:2
Б3
4:0

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.71
1.56

Среднее время на гол

52
57

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.89
1.14

Среднее время на гол

47
78

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.81
1.38

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

49
65

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Кристиан 6 0.21
Кинсомби Давид 6 (1) 0.21
Эшвайн Александер 4 0.14
Эвина Франк 3 0.1
Бахманн Яник 2 0.07
Думич Дарио 2 0.07
Кутуджу Ахмед 2 0.07
Айдини Басхким 2 0.07
Суку Себио 1 0.03
Жиров Александр 1 0.03
Адеми Кемаль 1 0.03
Папела Мервиль 1 0.03
Окороджи Чима 0 0
Abu-Bekir El-Zein 0 0
Ценга Эрик 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лайпертц Роберт 11 0.38
Пирингер Марвин 8 0.28
Муслия Флоран 8 (5) 0.28
Платте Феликс 7 0.24
Sirlord Conteh 4 0.14
Юстван Юлиан 3 0.1
Рор Максимилиан 3 0.1
Шалленберг Рон 3 0.1
Хеуэр Яннис 3 0.1
Србени Деннис 2 0.07
Обермайр Рафаэль 1 0.03
Marcel Hoffmeier 1 0.03
Клаас Себастьян 0 0
Карльс Йонас 0 0
Kai Klefisch 0 0
Хамфрейс Башир 0 0
Niclas Nadj 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эшвайн Александер 8 1
Бахманн Яник 8 0
Трибулл Том 4 1
Кинсомби Давид 5 0
Папела Мервиль 5 0
Айдини Басхким 5 0
Думич Дарио 4 0
Кутуджу Ахмед 4 0
Кинсомби Кристиан 4 0
Ценга Эрик 3 0
Жиров Александр 3 0
Хён Иммануэль 3 0
Окс Филипп 3 0
Зикер Арне 3 0
Дикмайер Деннис 2 0
Древес Патрик 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Окороджи Чима 2 0
Эвина Франк 2 0
Чалханоглу Керим 2 0
Abu-Bekir El-Zein 2 0
Рицмайер Марсель 1 0
Суку Себио 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Мехлем Марсель 1 0
Ганда Йосеф 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 5 1
Шалленберг Рон 6 0
Муслия Флоран 6 0
Marcel Hoffmeier 4 0
Рор Максимилиан 4 0
Хут Янник 2 1
Sirlord Conteh 2 1
Tobias Mueller 3 0
Хюнемайер Уве 2 0
Шустер Марко 2 0
Платте Феликс 2 0
Обермайр Рафаэль 2 0
Юстван Юлиан 2 0
Србени Деннис 1 0
Карльс Йонас 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Kai Klefisch 1 0
Хамфрейс Башир 1 0
Niclas Nadj 1 0

Результаты матчей

Зандхаузен
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Падерборн
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

11
9
Зандхаузен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Падерборн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
10

Волевые поражения

9
33
Зандхаузен
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
34% (10)
17% (5)
Падерборн
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
31% (9)
55% (16)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

20
42

Голы по времени матча

Забито

15
18
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
4
27%
5
28%
76-90

Пропущено

29
20
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
14%
3
15%
1-15
7
24%
1
5%
16-30
3
10%
5
25%
31-45
7
24%
4
20%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
3
10%
5
25%
76-90

Забито

18
36
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 17
7
39%
6
17%
1-15
2
11%
3
8%
16-30
2
11%
2
6%
31-45
1
6%
8
22%
46-60
5
28%
8
22%
61-75
1
6%
9
25%
76-90

Пропущено

25
18
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
2
8%
4
22%
1-15
1
4%
3
17%
16-30
5
20%
6
33%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
9
36%
2
11%
76-90

Забито

33
54
14 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 17
9 Не забивали 6
8
24%
7
13%
1-15
2
6%
8
15%
16-30
4
12%
5
9%
31-45
5
15%
10
19%
46-60
9
27%
10
19%
61-75
5
15%
14
26%
76-90

Пропущено

54
38
22 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 18
6
11%
7
18%
1-15
8
15%
4
11%
16-30
8
15%
11
29%
31-45
12
22%
6
16%
46-60
8
15%
3
8%
61-75
12
22%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Магдебург - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1
Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Базель - Зандхаузен 0:0 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4 Ганза - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Айнтрахт Бр 2:2
Падерборн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0
Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0 Рот-Вайсс Эссен - Падерборн 3:2 Падерборн - Бохум 1:1 Падерборн - Оснабрюк 1:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0

Результаты матчей

Зандхаузен
Падерборн

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
9 раз 31%
3
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Зандхаузен
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
5
9
1.5
9
5
1
13
2.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
24
5
10
19
1.5
13
16
1
28
2.5
10
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 29 18 7 4 45 - 24 61
2.
Хайденхайм
 29 16 9 4 59 - 31 57
3.
Гамбург
 29 17 5 7 58 - 38 56
4.
Падерборн
 29 14 5 10 56 - 36 47
5.
Санкт-Паули
 29 13 8 8 45 - 34 47
6.
Фортуна
 29 14 5 10 48 - 38 47
7.
Кайзерслаутерн
 29 11 11 7 43 - 37 44
8.
Хольштайн Киль
 29 10 10 9 48 - 49 40
9.
Карлсруэ
 29 11 6 12 48 - 46 39
10.
Ганновер 96
 29 10 7 12 40 - 44 37
11.
Гройтер Фюрт
 29 9 9 11 39 - 43 36
12.
Магдебург
 29 10 5 14 39 - 50 35
13.
Нюрнберг
 29 9 6 14 26 - 41 33
14.
Айнтрахт Бр
 29 8 8 13 35 - 47 32
15.
Арминия
 29 8 5 16 44 - 52 29
16.
Ян
 29 7 7 15 28 - 45 28
17.
Ганза
 29 8 4 17 25 - 46 28
18.
Зандхаузен
 29 6 7 16 31 - 56 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 15 11 3 1 40 - 16 36
2.
Дармштадт
 15 10 5 0 26 - 10 35
3.
Гамбург
 15 10 2 3 34 - 17 32
4.
Падерборн
 14 10 0 4 38 - 16 30
5.
Фортуна
 14 9 3 2 29 - 14 30
6.
Санкт-Паули
 14 8 5 1 21 - 9 29
7.
Гройтер Фюрт
 14 7 6 1 22 - 15 27
8.
Карлсруэ
 15 7 3 5 28 - 24 24
9.
Кайзерслаутерн
 14 6 6 2 25 - 20 24
10.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
11.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Айнтрахт Бр
 15 6 3 6 20 - 19 21
13.
Хольштайн Киль
 14 5 4 5 24 - 21 19
14.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
15.
Арминия
 15 5 2 8 25 - 26 17
16.
Магдебург
 14 4 3 7 14 - 18 15
17.
Ганза
 15 4 1 10 14 - 24 13
18.
Зандхаузен
 14 3 4 7 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 14 8 2 4 19 - 14 26
2.
Гамбург
 14 7 3 4 24 - 21 24
3.
Хайденхайм
 14 5 6 3 19 - 15 21
4.
Хольштайн Киль
 15 5 6 4 24 - 28 21
5.
Магдебург
 15 6 2 7 25 - 32 20
6.
Кайзерслаутерн
 15 5 5 5 18 - 17 20
7.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
8.
Падерборн
 15 4 5 6 18 - 20 17
9.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
10.
Ганновер 96
 15 4 4 7 19 - 24 16
11.
Карлсруэ
 14 4 3 7 20 - 22 15
12.
Ганза
 14 4 3 7 11 - 22 15
13.
Арминия
 14 3 3 8 19 - 26 12
14.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
15.
Айнтрахт Бр
 14 2 5 7 15 - 28 11
16.
Нюрнберг
 14 2 4 8 11 - 27 10
17.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
18.
Гройтер Фюрт
 15 2 3 10 17 - 28 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 22 (5)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (8)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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