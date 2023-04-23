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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Ницца
0:0
Первый тайм: 16'
Клермон
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 123
Ницца 78.9% (97)
X 13.8% (17)
Клермон 7.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Клермон
1.93
3.80
5.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
33
Менди
Антуан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
55
Ндайишимийе
Юссуф
19
Тюрам
Кефрен
28
Будауи
Хишем
35
Буанани
Бадредин
9
Моффи
Теремас
24
Лаборд
Гаэтан
99
Диао
Мори
21
Ожье
Флоран
4
Ветеска
Матеуш
5
Кофрие
Максимилиано
2
Зеффан
Мехди
11
Аллевина
Джим
25
Гастьен
Йоан
12
Гоналон
Максим
70
Чам
Мухаммед
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
Ницца
4-3-3
Клермон
3-4-2-1

История личных встреч

Ницца
Клермон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 8 0.26
Моффи Теремас 6 (1) 0.19
Делор Анди 6 (3) 0.19
Пепе Николя 6 (3) 0.19
Баркли Росс 3 0.1
Браими Билаль 3 0.1
Тюрам Кефрен 2 0.06
Диоп Софьян 1 0.03
Данте Бонфим 1 0.03
Ремзи Аарон 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Вити Маттиа 1 0.03
Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
Буанани Бадредин 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Росарио Пабло 0 0
Будауи Хишем 0 0
Менди Антуан 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 6 (2) 0.19
Киэ Грежон 6 (3) 0.19
Хауи Саиф-Эдин 4 0.13
Андрич Комнен 4 (1) 0.13
Гастьен Йоан 3 0.1
Рашани Эльбасан 3 0.1
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 2 0.06
Бела Жереми 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Доссу Жодель 1 0.03
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Росарио Пабло 5 0
Бар Мельвен 5 0
Данте Бонфим 4 0
Лотомба Жордан 4 0
Будауи Хишем 4 0
Брайан Джо 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Лемина Марио 1 1
Ремзи Аарон 2 0
Пепе Николя 2 0
Ндайишимийе Юссуф 2 0
Дигар Дидье 1 0
Баркли Росс 1 0
Диоп Софьян 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Амрауи Аюб 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 9 1
Кофрие Максимилиано 7 1
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 2
Гастьен Йоан 6 0
Маньен Йоанн 6 0
Ветеска Матеуш 5 0
Хауи Саиф-Эдин 4 0
Гоналон Максим 3 0
Ожье Флоран 3 0
Андрич Комнен 3 0
Рашани Эльбасан 2 0
Киэ Грежон 2 0
Аллевина Джим 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Pascal Gastien 2 0
Cheick Oumar Konate 2 0
Зеффан Мехди 1 0

Результаты матчей

Ницца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Клермон
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

4
4
Ницца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Клермон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
21

Волевые поражения

18
13
Ницца
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
55% (17)
26% (8)
Клермон
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

9
25

Волевые поражения

22
17

Голы по времени матча

Забито

18
17
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
3
17%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
5
28%
2
12%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
5
28%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
4
29%
4
25%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
6
38%
61-75
4
29%
1
6%
76-90

Забито

20
15
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
3
15%
2
13%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
2
10%
4
27%
76-90

Пропущено

15
27
10 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
27%
5
19%
1-15
5
33%
5
19%
16-30
1
7%
5
19%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
4
27%
7
26%
76-90

Забито

38
32
20 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 12
9 Не забивали 11
6
16%
3
9%
1-15
5
13%
2
6%
16-30
9
24%
5
16%
31-45
5
13%
8
25%
46-60
6
16%
5
16%
61-75
7
18%
9
28%
76-90

Пропущено

29
43
17 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 23
5
17%
5
12%
1-15
7
24%
8
19%
16-30
5
17%
9
21%
31-45
3
10%
4
9%
46-60
1
3%
9
21%
61-75
8
28%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2
Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1
Клермон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1
Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2

Результаты матчей

Ницца
Клермон

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
8 раз 26%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 23%
1:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
0
9 раз 29%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ницца
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
6
3
12
1.5
5
11
3
12
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
4
5
11
1.5
4
11
2
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
21
10
8
23
1.5
9
22
5
26
2.5
2
29
1
30
3.5
1
30
1
30
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
3.
Марсель
 Заявка 31 19 7 5 57 - 30 64
4.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 66 - 46 61
5.
Лилль
 Заявка 32 16 8 8 57 - 40 56
6.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 32 11 14 7 40 - 34 47
9.
Ницца
 0:0 Заявка 32 11 13 8 38 - 29 46
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 32 12 10 10 43 - 43 46
11.
Клермон
 0:0 Заявка 32 12 8 12 33 - 42 44
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 32 11 6 15 47 - 54 39
13.
Монпелье
 Заявка 31 11 4 16 47 - 52 37
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Страсбург
 Заявка 32 7 11 14 43 - 53 32
16.
Нант
 0:0 Заявка 32 6 14 12 33 - 44 32
17.
Брест
 0:0 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 0:0 Заявка 32 4 10 18 39 - 67 22
19.
Аяччо
 0:0 Заявка 32 6 4 22 22 - 58 22
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 0:0 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
10.
Ницца
 0:0 Заявка 16 5 7 4 18 - 14 22
11.
Тулуза
 0:0 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
12.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
13.
Клермон
 0:0 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
14.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
15.
Нант
 0:0 Заявка 16 4 8 4 17 - 19 20
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 0:0 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 0:0 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 0:0 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
2.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 0:0 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Клермон
 0:0 Заявка 16 6 5 5 18 - 15 23
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 16 5 2 9 21 - 29 17
14.
Брест
 0:0 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 0:0 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 0:0 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
19.
Труа
 0:0 Заявка 17 3 1 13 23 - 43 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 12'
      Чам Мухаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Киэ Грежон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Клермон начинает контратаку
    • 11'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 11'
      Рашани Эльбасан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 10'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 9'
      Youssouf Ndayishimiye ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      9'
      Ох, нехорошо это выглядит. Youssouf Ndayishimiye получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      8'
      Youssouf Ndayishimiye на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 8'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Рашани Эльбасан
    • 8'
      Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Диао Мори из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 6'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Диао Мори из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Ветеска Матеуш ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Чам Мухаммед пробует нанести удар издали, но Каспер Шмейхель держит все под контролем
    • 5'
      Клермон начинает контратаку
    • 5'
      Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Зеффан Мехди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Ницца: 64%, Клермон: 36%.
    • 5'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 4'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Диао Мори взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Youssouf Ndayishimiye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 3'
      Рашани Эльбасан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Киэ Грежон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 2'
      Ветеска Матеуш из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 2'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Клермон начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.8% пользователей.
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    Прогнозы 123
    Ницца 78.9% (97)
    X 13.8% (17)
    Клермон 7.3% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Клермон
    1.93
    3.80
    5.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ницца 0:0 Клермон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 0:0 Клермон

    Исход игры
    Ницца
    78.9% (97)
    Ничья
    13.8% (17)
    Клермон
    7.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (50)
    Меньше
    58.33% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    53.33% (64)
    Нет
    46.67% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    35.8% (44)
    1:0 Ницца
    23.6% (29)
    2:0 Ницца
    15.4% (19)
    1:1 Ничья
    13% (16)
    0:1 Клермон
    4.9% (6)
    1:2 Клермон
    1.6% (2)
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