Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Youssouf Ndayishimiye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Менди Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Клермон

44' Лаборд Гаэтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Youssouf Ndayishimiye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

42' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Клермон

38' Лаборд Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали

38' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Youssouf Ndayishimiye ошибается в защите.

37' Г О О О О Л - Чам Мухаммед забивает ударом с правой ноги!

37' Удар от ворот произведет Ницца

37' ШТАНГА! Так было близко к голу - Киэ Грежон нанес удар в каркас ворот!

36' Зеффан Мехди из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Буанани Бадредин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

31' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Менди Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ветеска Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Менди Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Гастьен Йоан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

26' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Клермон

25' Буанани Бадредин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Оооо... вот это был удар! Буанани Бадредин должен был забить с этой позиции.

24' Удар от ворот произведет Клермон

20' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

20' Будауи Хишем из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

18' Будауи Хишем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ожье Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Ницца

12' Чам Мухаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Киэ Грежон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Рашани Эльбасан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Youssouf Ndayishimiye ослабляет давление, выбив мяч.

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Youssouf Ndayishimiye получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Youssouf Ndayishimiye на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Чам Мухаммед пробует нанести удар издали, но Каспер Шмейхель держит все под контролем

5' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

4' Youssouf Ndayishimiye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Ницца

3' Рашани Эльбасан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Киэ Грежон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Клермон начинает с центра поля