Тур: 32. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
30' Желтая карточкаБар Мельвен
0:1
37' ГолЧам Мухаммед
1:1
41' ГолЛаборд Гаэтан
49' Желтая карточкаКофрие Максимилиано
74' Желтая карточкаКиэ Грежон
1:2
83' ГолХауи Саиф-Эдин
90'+6
Ход матча
30'
37'
0:1
41'
1:1
74'
83'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
535 Количество передач 425
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Менди
Антуан
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
99
Диао
Мори
21
Ожье
Флоран
70
Чам
Мухаммед
25
Гастьен
Йоан
95
Киэ
Грежон
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Булка МарцинВратарь
- Вратарь
-
38 Амрауи АюбЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
11 Баркли РоссПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Маурер АйманПолузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
-
-
33 Stan Berkani
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ницца
Клермон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|9
|0.28
|Моффи Теремас
|6 (1)
|0.19
|Делор Анди
|6 (3)
|0.19
|Пепе Николя
|6 (3)
|0.19
|Баркли Росс
|3
|0.09
|Браими Билаль
|3
|0.09
|Тюрам Кефрен
|2
|0.06
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Данте Бонфим
|1
|0.03
|Ремзи Аарон
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Вити Маттиа
|1
|0.03
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|Буанани Бадредин
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Росарио Пабло
|0
|0
|Будауи Хишем
|0
|0
|Менди Антуан
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|7 (2)
|0.22
|Киэ Грежон
|6 (3)
|0.19
|Хауи Саиф-Эдин
|5
|0.16
|Андрич Комнен
|4 (1)
|0.13
|Гастьен Йоан
|3
|0.09
|Рашани Эльбасан
|3
|0.09
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|2
|0.06
|Бела Жереми
|1
|0.03
|Аллевина Джим
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|1
|0.03
|Доссу Жодель
|1
|0.03
|Ожье Флоран
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|3
|2
|Бар Мельвен
|6
|0
|Росарио Пабло
|5
|0
|Данте Бонфим
|4
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Будауи Хишем
|4
|0
|Брайан Джо
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Лемина Марио
|1
|1
|Ремзи Аарон
|2
|0
|Пепе Николя
|2
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|Дигар Дидье
|1
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Диоп Софьян
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Амрауи Аюб
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|9
|1
|Кофрие Максимилиано
|8
|1
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|2
|Гастьен Йоан
|6
|0
|Маньен Йоанн
|6
|0
|Ветеска Матеуш
|5
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Ожье Флоран
|3
|0
|Киэ Грежон
|3
|0
|Андрич Комнен
|3
|0
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Аллевина Джим
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Pascal Gastien
|2
|0
|Cheick Oumar Konate
|2
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Клермон
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
5
4
Ницца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Клермон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
21
Волевые поражения
18
13
Ницца
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
Клермон
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
9
26
Волевые поражения
23
17
Голы по времени матча
Забито
19
19
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
3
16%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
6
32%
3
16%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
5
26%
6
32%
76-90
Пропущено
16
17
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
5
31%
5
29%
29%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
1
6%
6
35%
61-75
5
31%
1
6%
76-90
Забито
20
15
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
3
15%
2
13%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
2
10%
4
27%
76-90
Пропущено
15
27
10 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
27%
5
19%
1-15
5
33%
5
19%
16-30
1
7%
5
19%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
4
27%
7
26%
76-90
Забито
39
34
21 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 13
9 Не забивали 11
6
15%
3
9%
1-15
5
13%
2
6%
16-30
10
26%
6
18%
31-45
5
13%
8
24%
46-60
6
15%
5
15%
61-75
7
18%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
31
44
18 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
5
16%
5
11%
1-15
7
23%
8
18%
16-30
6
19%
10
23%
31-45
3
10%
4
9%
46-60
1
3%
9
20%
61-75
9
29%
29%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2
Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1
Клермон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1
Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2
Результаты матчей
Ницца
Клермон
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 25%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 22%
1:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 47%
0
9 раз 28%
3
4 раза 13%
2
3 раза 9%
6
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
10 раз 31%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ницца
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
106
313
511
313
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
511
511
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
2210
824
1022
527
230
131
131
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|75 - 31
|75
|2.
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|54 - 25
|66
|3.
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|57 - 30
|64
|4.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 46
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|57 - 40
|56
|6.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|51 - 33
|53
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|49 - 34
|50
|8.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|40 - 34
|47
|9.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|35 - 43
|46
|10.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|39 - 31
|45
|11.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|43 - 44
|45
|12.
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|48 - 54
|41
|13.
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|47 - 52
|37
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|30 - 53
|33
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|43 - 53
|32
|16.
|Заявка
|32
|6
|14
|12
|35 - 46
|32
|17.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 48
|32
|18.
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|41 - 69
|22
|19.
|Заявка
|32
|6
|4
|22
|22 - 58
|22
|20.
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|25 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|36 - 27
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 16
|21
|14.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|11.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 33
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|22 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (6)
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 1:2 Клермон
Исход игры
Ницца
78.9% (97)
Ничья
13.8% (17)
Клермон
7.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (50)
Меньше
58.33% (70)
Обе команды забьют
Да
53.33% (64)
Нет
46.67% (56)
Популярный счёт
2:1 Ницца
35.8% (44)
1:0 Ницца
23.6% (29)
2:0 Ницца
15.4% (19)
1:1 Ничья
13% (16)
0:1 Клермон
4.9% (6)
1:2 Клермон
1.6% (2)
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