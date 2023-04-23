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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Ницца
1:2
Конец матча
Клермон
0'
30' Желтая карточка
Бар Мельвен
0:1
37' Гол
Чам Мухаммед
1:1
41' Гол
Лаборд Гаэтан
49' Желтая карточка
Кофрие Максимилиано
74' Желтая карточка
Киэ Грежон
1:2
83' Гол
Хауи Саиф-Эдин
90'+6

Ход матча

30'
Бар Мельвен
 
37'
0:1
Чам Мухаммед
(Гастьен Йоан)
41'
Лаборд Гаэтан
1:1
46'
 
Cheick Oumar Konate
Аллевина Джим
49'
 
Кофрие Максимилиано
60'
 
Бела Жереми
Рашани Эльбасан
66'
Ремзи Аарон
Ндайишимийе Юссуф
 
66'
Лотомба Жордан
Менди Антуан
 
71'
 
Маньен Йоанн
Зеффан Мехди
71'
 
Хауи Саиф-Эдин
Чам Мухаммед
74'
 
Киэ Грежон
80'
Браими Билаль
Буанани Бадредин
 
81'
Баркли Росс
Тюрам Кефрен
 
83'
1:2
Хауи Саиф-Эдин
(Киэ Грежон)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 535 Количество передач 425
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Ницца 78.9% (97)
X 13.8% (17)
Клермон 7.3% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
33
Менди
Антуан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
55
Ндайишимийе
Юссуф
19
Тюрам
Кефрен
35
Буанани
Бадредин
9
Моффи
Теремас
24
Лаборд
Гаэтан
99
Диао
Мори
21
Ожье
Флоран
4
Ветеска
Матеуш
5
Кофрие
Максимилиано
2
Зеффан
Мехди
11
Аллевина
Джим
70
Чам
Мухаммед
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
Ницца
4-3-3
Клермон
5-4-1

История личных встреч

Ницца
Клермон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 9 0.28
Моффи Теремас 6 (1) 0.19
Делор Анди 6 (3) 0.19
Пепе Николя 6 (3) 0.19
Баркли Росс 3 0.09
Браими Билаль 3 0.09
Тюрам Кефрен 2 0.06
Диоп Софьян 1 0.03
Данте Бонфим 1 0.03
Ремзи Аарон 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Вити Маттиа 1 0.03
Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
Буанани Бадредин 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Росарио Пабло 0 0
Будауи Хишем 0 0
Менди Антуан 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 7 (2) 0.22
Киэ Грежон 6 (3) 0.19
Хауи Саиф-Эдин 5 0.16
Андрич Комнен 4 (1) 0.13
Гастьен Йоан 3 0.09
Рашани Эльбасан 3 0.09
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 2 0.06
Бела Жереми 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Доссу Жодель 1 0.03
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Бар Мельвен 6 0
Росарио Пабло 5 0
Данте Бонфим 4 0
Лотомба Жордан 4 0
Будауи Хишем 4 0
Брайан Джо 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Лемина Марио 1 1
Ремзи Аарон 2 0
Пепе Николя 2 0
Ндайишимийе Юссуф 2 0
Дигар Дидье 1 0
Баркли Росс 1 0
Диоп Софьян 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Амрауи Аюб 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 9 1
Кофрие Максимилиано 8 1
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 2
Гастьен Йоан 6 0
Маньен Йоанн 6 0
Ветеска Матеуш 5 0
Хауи Саиф-Эдин 4 0
Гоналон Максим 3 0
Ожье Флоран 3 0
Киэ Грежон 3 0
Андрич Комнен 3 0
Рашани Эльбасан 2 0
Аллевина Джим 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Pascal Gastien 2 0
Cheick Oumar Konate 2 0
Зеффан Мехди 1 0

Результаты матчей

Ницца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Клермон
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

5
4
Ницца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Клермон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
21

Волевые поражения

18
13
Ницца
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
Клермон
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

9
26

Волевые поражения

23
17

Голы по времени матча

Забито

19
19
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
3
16%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
6
32%
3
16%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
5
26%
6
32%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
5
31%
5
29%
29%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
1
6%
6
35%
61-75
5
31%
1
6%
76-90

Забито

20
15
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
3
15%
2
13%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
4
20%
3
20%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
2
10%
4
27%
76-90

Пропущено

15
27
10 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
27%
5
19%
1-15
5
33%
5
19%
16-30
1
7%
5
19%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
4
27%
7
26%
76-90

Забито

39
34
21 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 13
9 Не забивали 11
6
15%
3
9%
1-15
5
13%
2
6%
16-30
10
26%
6
18%
31-45
5
13%
8
24%
46-60
6
15%
5
15%
61-75
7
18%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

31
44
18 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
5
16%
5
11%
1-15
7
23%
8
18%
16-30
6
19%
10
23%
31-45
3
10%
4
9%
46-60
1
3%
9
20%
61-75
9
29%
29%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2
Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1
Клермон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1
Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2

Результаты матчей

Ницца
Клермон

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 25%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 22%
1:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 47%
0
9 раз 28%
3
4 раза 13%
2
3 раза 9%
6
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
10 раз 31%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ницца
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
6
3
13
1.5
5
11
3
13
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
5
11
2
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
22
10
8
24
1.5
10
22
5
27
2.5
2
30
1
31
3.5
1
31
1
31
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
3.
Марсель
 Заявка 31 19 7 5 57 - 30 64
4.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 66 - 46 61
5.
Лилль
 Заявка 32 16 8 8 57 - 40 56
6.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 32 11 14 7 40 - 34 47
9.
Клермон
 Заявка 32 13 7 12 35 - 43 46
10.
Ницца
 Заявка 32 11 12 9 39 - 31 45
11.
Лорьян
 Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
12.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
13.
Монпелье
 Заявка 31 11 4 16 47 - 52 37
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Страсбург
 Заявка 32 7 11 14 43 - 53 32
16.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 Заявка 32 4 10 18 41 - 69 22
19.
Аяччо
 Заявка 32 6 4 22 22 - 58 22
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
12.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
13.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
14.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
2.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
5.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
6.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
12.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Команда Клермон не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ницца: 56%, Клермон: 44%.
  • 95'
    Диао Мори взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 95'
    Контроль мяча: Ницца: 56%, Клермон: 44%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Ницца
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Клермон пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      93'
      Лаборд Гаэтан наказан за толчок Кофрие Максимилиано
    • 92'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Фол, нарушение
      91'
      Судья сигнализирует, что Будауи Хишем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Хауи Саиф-Эдин
    • 90'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Ницца 78.9% (97)
    X 13.8% (17)
    Клермон 7.3% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Ницца 1:2 Клермон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 1:2 Клермон

    Исход игры
    Ницца
    78.9% (97)
    Ничья
    13.8% (17)
    Клермон
    7.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (50)
    Меньше
    58.33% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    53.33% (64)
    Нет
    46.67% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    35.8% (44)
    1:0 Ницца
    23.6% (29)
    2:0 Ницца
    15.4% (19)
    1:1 Ничья
    13% (16)
    0:1 Клермон
    4.9% (6)
    1:2 Клермон
    1.6% (2)
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