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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Реймс
0:1
Первый тайм: 12'
Страсбург
0'
0:1
1' Гол
Диалло Хабиб

Ход матча

1'
0:1
Диалло Хабиб
(Диарра Хабиб)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 85 Владение мячом, % 15

Владение мячом

Прогнозы 118
Реймс 77.1% (91)
X 19.5% (23)
Страсбург 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Страсбург
3.85
3.88
3.87
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
4
Бузи
Максим
17
Лопи
Дион
15
Манетси
Маршал
39
Ито
Дзюня
21
Матусива
Азор
19
Ван
Берген
Митчелл
29
Балогун
Фоларин
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
24
Джику
Александер
23
Ле
Маршан
Максим
32
Гильберт
Фредерик
29
Дукуре
Исмаэль
17
Беллегард
Жан-Рикнер
3
Делен
Тома
19
Диарра
Хабиб
20
Диалло
Хабиб
8
Сансон
Морган
Реймс
4-2-3-1
Страсбург
3-4-3

История личных встреч

Реймс
Страсбург

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
3:0
КЛ
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
2:1
ТМК
3:3
Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
3:2
Л2
4:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.25

Среднее время на гол

63
72

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2
0.71

Среднее время на гол

45
126

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.73
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 18 (5) 0.58
Манетси Маршал 6 0.19
Ито Дзюня 5 0.16
Флипс Алексис 4 0.13
Каюсте Йенс 3 0.1
Думбия Камори 2 (1) 0.06
Абдельамид Юнис 1 0.03
Маолида Мизиан 1 0.03
Зенели Арбер 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Бузи Максим 0 0
Лопи Дион 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 15 (1) 0.48
Гамейро Кевин 9 (1) 0.29
Аолу Жан-Эде 3 0.1
Мотиба Лебо 3 0.1
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.03
Джику Александер 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Ньямси Жерзино 1 0.03
Дукуре Исмаэль 1 0.03
Судзуки Юито 1 0.03
Диарра Хабиб 1 0.03
Ажорк Людовик 1 (1) 0.03
Томассон Адриен 0 0
Сансон Морган 0 0
Делен Тома 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 8 1
Лопи Дион 4 2
Агбаду Эммануэль 4 2
Манетси Маршал 5 0
Ито Дзюня 3 1
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Матусива Азор 4 0
Флипс Алексис 2 1
Абдельамид Юнис 3 0
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Балогун Фоларин 3 0
Фас Ваут 2 0
Де Смет Тибо 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Адлен Мартин 2 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хольм Ноа 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Уильям Стилл 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 5 1
Джику Александер 6 0
Ньямси Жерзино 4 1
Дукуре Исмаэль 5 0
Прчич Саньин 3 1
Аолу Жан-Эде 3 1
Диалло Хабиб 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Льенар Димитри 4 0
Беллегард Жан-Рикнер 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Делен Тома 3 0
Перрен Люка 3 0
Диарра Хабиб 3 0
Гамейро Кевин 1 1
Соболь Эдуард 2 0
Селс Матц 2 0
Томассон Адриен 2 0
Дагба Колин 2 0
Сансон Морган 1 0
Ажорк Людовик 1 0

Результаты матчей

Реймс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Страсбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

6
13
Реймс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Страсбург
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
14

Волевые поражения

15
16
Реймс
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Страсбург
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (11)
16% (5)
48% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
52% (16)
23% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
18

Волевые поражения

21
29

Голы по времени матча

Забито

24
17
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
5
21%
2
12%
1-15
5
21%
3
18%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
2
8%
2
12%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
6
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
33
7 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
2
13%
5
15%
1-15
2
13%
6
18%
16-30
3
19%
9
27%
31-45
2
13%
6
18%
46-60
2
13%
3
9%
61-75
5
31%
4
12%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
3
18%
4
19%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
3
18%
4
19%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
6
35%
5
24%
76-90

Пропущено

15
23
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
7%
3
13%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
4
27%
6
26%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
3
20%
6
26%
76-90

Забито

41
38
19 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 11
9 Не забивали 7
8
20%
6
16%
1-15
6
15%
7
18%
16-30
5
12%
7
18%
31-45
5
12%
3
8%
46-60
5
12%
5
13%
61-75
12
29%
29%
10
26%
76-90

Пропущено

31
56
13 В 1-м тайме 32
18 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 19
18 Не пропускали 28
3
10%
8
14%
1-15
3
10%
9
16%
16-30
7
23%
15
27%
31-45
5
16%
9
16%
46-60
5
16%
5
9%
61-75
8
26%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2
Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1 Реймс - Ренн 3:1 Реймс - Ланс 1:2
Страсбург
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0
Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1

Результаты матчей

Реймс
Страсбург

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
0:0
6 раз 19%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
1
12 раз 39%
2
10 раз 32%
0
6 раз 19%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Реймс
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
3
6
9
1.5
7
9
4
11
2.5
1
15
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
3
3
13
1.5
6
9
2
14
2.5
2
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
25
6
9
22
1.5
13
18
6
25
2.5
3
28
3
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
3.
Марсель
 Заявка 31 19 7 5 57 - 30 64
4.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 66 - 46 61
5.
Лилль
 Заявка 32 16 8 8 57 - 40 56
6.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 0:1 Заявка 32 11 14 7 40 - 33 47
9.
Ницца
 Заявка 31 11 12 8 38 - 29 45
10.
Лорьян
 Заявка 31 12 9 10 43 - 43 45
11.
Клермон
 Заявка 31 12 7 12 33 - 42 43
12.
Тулуза
 Заявка 31 11 5 15 47 - 54 38
13.
Монпелье
 Заявка 31 11 4 16 47 - 52 37
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Страсбург
 1:0 Заявка 32 7 11 14 42 - 53 32
16.
Нант
 Заявка 31 6 13 12 33 - 44 31
17.
Брест
 Заявка 31 7 10 14 35 - 48 31
18.
Труа
 Заявка 31 4 9 18 39 - 67 21
19.
Аяччо
 Заявка 31 6 3 22 22 - 58 21
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
8.
Реймс
 0:1 Заявка 16 7 5 4 24 - 17 26
9.
Лорьян
 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
12.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
13.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
14.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
15.
Нант
 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
16.
Страсбург
 1:0 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
2.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
7.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 0:1 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Страсбург
 1:0 Заявка 16 3 5 8 21 - 30 14
16.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
17.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
18.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
19.
Труа
 Заявка 16 3 0 13 23 - 43 9
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Реймс контролирует мяч.
  • 13'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    12'
    Гильберт Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Лопи Дион из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Офсайд
      1'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 1'
      Диарра Хабиб из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Страсбург начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42.4% пользователей.
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    Прогнозы 118
    Реймс 77.1% (91)
    X 19.5% (23)
    Страсбург 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Страсбург
    3.85
    3.88
    3.87
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реймс 0:1 Страсбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 0:1 Страсбург

    Исход игры
    Реймс
    77.1% (91)
    Ничья
    19.5% (23)
    Страсбург
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (58)
    Меньше
    50.43% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    64.96% (76)
    Нет
    35.04% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Реймс
    42.4% (50)
    1:0 Реймс
    25.4% (30)
    1:1 Ничья
    15.3% (18)
    2:0 Реймс
    6.8% (8)
    1:2 Страсбург
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Реймс
    2.5% (3)
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    Страсбург
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