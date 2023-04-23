Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Kamory Doumbia не смог попасть в створ ударом издали

88' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Страсбург

86' Сирхейс Кай из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

86' Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Джику Александер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

85' Люка Перрен задерживает мяч рукой

84' Удар от ворот произведет Реймс

83' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Флипс Алексис бьет со штрафного в створ, но Матц Зельс держит все под контролем

80' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Хорошую попытку сделал Ито Дзюня . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Абдельамид Юнис из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

70' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Удар от ворот произведет Реймс

69' Гамейро Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Сансон Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Сиссоко Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Реймс

66' Шанс! Люка Перрен из команды Страсбург пробил головой, но мимо

65' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Страсбург

61' Матч возобновлен

61' Диарра Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Реймс

55' Тактическая замена. Лопи Дион уходит с поля и его заменяет Kamory Doumbia

54' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Страсбург

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

51' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновлен

49' Дукуре Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Джику Александер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ван Берген Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

46' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника