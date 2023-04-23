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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Реймс
0:2
Конец матча
Страсбург
0'
0:1
1' Гол
Диалло Хабиб
18' Желтая карточка
Лопи Дион
26' Желтая карточка
Джику Александер
0:2
37' Гол
Диалло Хабиб
75' Желтая карточка
Агбаду Эммануэль
90'+6

Ход матча

1'
0:1
Диалло Хабиб
(Диарра Хабиб)
18'
Лопи Дион
 
26'
 
Джику Александер
37'
0:2
Диалло Хабиб
(Диарра Хабиб)
55'
Думбия Камори
Лопи Дион
 
55'
Сирхейс Кай
Ван Берген Митчелл
 
55'
Де Смет Тибо
Бузи Максим
 
57'
 
Дагба Колин
Гильберт Фредерик
58'
 
Сиссоко Ибраима
Беллегард Жан-Рикнер
61'
 
Гамейро Кевин
Диарра Хабиб
70'
Каюсте Йенс
Фоке Томас
 
70'
Флипс Алексис
Манетси Маршал
 
75'
Агбаду Эммануэль
 
84'
 
Сансон Морган
Дукуре Исмаэль
84'
 
Аолу Жан-Эде
Льенар Димитри

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 548 Количество передач 199
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Реймс 77.1% (91)
X 19.5% (23)
Страсбург 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
4
Бузи
Максим
17
Лопи
Дион
15
Манетси
Маршал
39
Ито
Дзюня
21
Матусива
Азор
19
Ван
Берген
Митчелл
29
Балогун
Фоларин
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
24
Джику
Александер
23
Ле
Маршан
Максим
32
Гильберт
Фредерик
29
Дукуре
Исмаэль
17
Беллегард
Жан-Рикнер
3
Делен
Тома
19
Диарра
Хабиб
20
Диалло
Хабиб
8
Сансон
Морган
Реймс
4-2-3-1
Страсбург
3-4-3

История личных встреч

Реймс
Страсбург

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
3:0
КЛ
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
2:1
ТМК
3:3
Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
3:2
Л2
4:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.25

Среднее время на гол

63
72

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2
0.71

Среднее время на гол

45
126

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.73
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 18 (5) 0.56
Манетси Маршал 6 0.19
Ито Дзюня 5 0.16
Флипс Алексис 4 0.13
Каюсте Йенс 3 0.09
Думбия Камори 2 (1) 0.06
Абдельамид Юнис 1 0.03
Маолида Мизиан 1 0.03
Зенели Арбер 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Бузи Максим 0 0
Лопи Дион 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 17 (1) 0.53
Гамейро Кевин 9 (1) 0.28
Аолу Жан-Эде 3 0.09
Мотиба Лебо 3 0.09
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.03
Джику Александер 1 0.03
Диарра Хабиб 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Ньямси Жерзино 1 0.03
Дукуре Исмаэль 1 0.03
Судзуки Юито 1 0.03
Ажорк Людовик 1 (1) 0.03
Томассон Адриен 0 0
Сансон Морган 0 0
Делен Тома 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 8 1
Лопи Дион 5 2
Агбаду Эммануэль 5 2
Манетси Маршал 5 0
Ито Дзюня 3 1
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Матусива Азор 4 0
Флипс Алексис 2 1
Абдельамид Юнис 3 0
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Балогун Фоларин 3 0
Фас Ваут 2 0
Де Смет Тибо 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Адлен Мартин 2 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хольм Ноа 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Уильям Стилл 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александер 7 0
Ле Маршан Максим 5 1
Ньямси Жерзино 4 1
Дукуре Исмаэль 5 0
Прчич Саньин 3 1
Аолу Жан-Эде 3 1
Диалло Хабиб 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Льенар Димитри 4 0
Беллегард Жан-Рикнер 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Делен Тома 3 0
Перрен Люка 3 0
Диарра Хабиб 3 0
Гамейро Кевин 1 1
Соболь Эдуард 2 0
Селс Матц 2 0
Томассон Адриен 2 0
Дагба Колин 2 0
Сансон Морган 1 0
Ажорк Людовик 1 0

Результаты матчей

Реймс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Страсбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

6
13
Реймс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Страсбург
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
14

Волевые поражения

15
16
Реймс
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Страсбург
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
16% (5)
47% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
53% (17)
22% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

11
18

Волевые поражения

21
29

Голы по времени матча

Забито

24
19
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
5
21%
3
16%
1-15
5
21%
3
16%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
6
25%
5
26%
76-90

Пропущено

18
33
9 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
3
17%
5
15%
1-15
2
11%
6
18%
16-30
4
22%
9
27%
31-45
2
11%
6
18%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
5
28%
4
12%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
3
18%
4
19%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
3
18%
4
19%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
6
35%
5
24%
76-90

Пропущено

15
23
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
7%
3
13%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
4
27%
6
26%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
3
20%
6
26%
76-90

Забито

41
40
19 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 12
10 Не забивали 7
8
20%
7
18%
1-15
6
15%
7
18%
16-30
5
12%
8
20%
31-45
5
12%
3
8%
46-60
5
12%
5
13%
61-75
12
29%
29%
10
25%
76-90

Пропущено

33
56
15 В 1-м тайме 32
18 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 28
4
12%
8
14%
1-15
3
9%
9
16%
16-30
8
24%
15
27%
31-45
5
15%
9
16%
46-60
5
15%
5
9%
61-75
8
24%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2
Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1 Реймс - Ренн 3:1 Реймс - Ланс 1:2
Страсбург
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0
Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1

Результаты матчей

Реймс
Страсбург

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
0:0
6 раз 19%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
1
12 раз 38%
2
11 раз 34%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Реймс
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
7
9
4
12
2.5
1
15
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
3
13
1.5
7
9
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
26
6
9
23
1.5
14
18
6
26
2.5
3
29
3
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
3.
Марсель
 Заявка 31 19 7 5 57 - 30 64
4.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 66 - 46 61
5.
Лилль
 Заявка 32 16 8 8 57 - 40 56
6.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 32 11 14 7 40 - 34 47
9.
Ницца
 0:0 Заявка 32 11 13 8 38 - 29 46
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 32 12 10 10 43 - 43 46
11.
Клермон
 0:0 Заявка 32 12 8 12 33 - 42 44
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 32 11 6 15 47 - 54 39
13.
Монпелье
 Заявка 31 11 4 16 47 - 52 37
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Страсбург
 Заявка 32 7 11 14 43 - 53 32
16.
Нант
 0:0 Заявка 32 6 14 12 33 - 44 32
17.
Брест
 0:0 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 0:0 Заявка 32 4 10 18 39 - 67 22
19.
Аяччо
 0:0 Заявка 32 6 4 22 22 - 58 22
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 0:0 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
10.
Ницца
 0:0 Заявка 16 5 7 4 18 - 14 22
11.
Тулуза
 0:0 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
12.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
13.
Клермон
 0:0 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
14.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
15.
Нант
 0:0 Заявка 16 4 8 4 17 - 19 20
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 0:0 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 0:0 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 0:0 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
2.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 0:0 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Клермон
 0:0 Заявка 16 6 5 5 18 - 15 23
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 16 5 2 9 21 - 29 17
14.
Брест
 0:0 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 0:0 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 0:0 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
19.
Труа
 0:0 Заявка 17 3 1 13 23 - 43 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Ле Маршан Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Страсбург пытается что-то создать.
  • 92'
    Дагба Колин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Контроль мяча: Реймс: 71%, Страсбург: 29%.
    • 50'
      Команда Страсбург играла лучше в этом тайме.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Матч возобновлен
    • 49'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • Фол, нарушение
      48'
      Матусива Азор наказан за толчок Джику Александер
    • 47'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 47'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Контроль мяча: Реймс: 70%, Страсбург: 30%.
    • 44'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Джику Александер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Беллегард Жан-Рикнер из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Лопи Дион
    • 43'
      Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Люка Перрен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Ван Берген Митчелл
    • 40'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Бузи Максим выиграл воздушное противоборство у Сансон Морган.
    • 40'
      Фоларин Балогун ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Реймс: 72%, Страсбург: 28%.
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Бузи Максим из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Беллегард Жан-Рикнер
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Фоларин Балогун из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Люка Перрен
    • 38'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Диалло Хабиб сделал ключевой пас для гола!
    • 37'
      Диарра Хабиб сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Диалло Хабиб забивает с правой ноги!
    • 37'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 37'
      Абдельамид Юнис выиграл воздушное противоборство у Диалло Хабиб.
    • Офсайд
      36'
      Фоларин Балогун из команды Реймс в офсайде
    • 36'
      Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Угловой
      35'
      Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Фоларин Балогун из команды Реймс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 35'
      Ван Берген Митчелл из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 34'
      Диалло Хабиб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 34'
      Диарра Хабиб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      33'
      Беллегард Жан-Рикнер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Сансон Морган пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 33'
      Гильберт Фредерик из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 32'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Диарра Хабиб из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Ван Берген Митчелл
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Беллегард Жан-Рикнер
    • 31'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 30'
      Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 30'
      Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Контроль мяча: Реймс: 76%, Страсбург: 24%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Бузи Максим из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Диарра Хабиб
    • 28'
      Фоларин Балогун пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем
    • Угловой
      28'
      Матусива Азор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Фоларин Балогун бьет со штрафного в створ, но Матц Зельс держит все под контролем
    • Желтая карточка
      26'
      Джику Александер получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      26'
      Джику Александер из команды Страсбург заходит слишком далеко, он валит Фоларин Балогун.
    • 25'
      Контроль мяча: Реймс: 74%, Страсбург: 26%.
    • 25'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Беллегард Жан-Рикнер из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Лопи Дион
    • 23'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Лопи Дион оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 23'
      Ван Берген Митчелл из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Гильберт Фредерик не смог попасть в створ ударом издали
    • 20'
      Диарра Хабиб нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Реймс: 77%, Страсбург: 23%.
    • 20'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      19'
      Сансон Морган из команды Страсбург разыграл угловой с правого угла.
    • 19'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      18'
      Лопи Дион из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Диарра Хабиб.
    • 18'
      Диалло Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Бузи Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      17'
      Матусива Азор из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
    • 17'
      Ван Берген Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Бузи Максим из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Люка Перрен
    • 15'
      Контроль мяча: Реймс: 84%, Страсбург: 16%.
    • Угловой
      14'
      Матусива Азор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Ле Маршан Максим успешно блокирует удар.
    • 14'
      Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Реймс контролирует мяч.
    • 13'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      12'
      Гильберт Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Лопи Дион из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
    • 10'
      Контроль мяча: Реймс: 85%, Страсбург: 15%.
    • 9'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 7'
      Джику Александер из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Диалло Хабиб ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      5'
      Матусива Азор из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 64%, Страсбург: 36%.
    • 5'
      Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Лопи Дион из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Беллегард Жан-Рикнер
    • 4'
      Команда Страсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О О О Л - Диалло Хабиб из команды Страсбург с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 3'
      ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Страсбург!
    • Описание гола
      2'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 1'
      Диарра Хабиб сделал результативную передачу.
    • Офсайд
      1'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 1'
      Диарра Хабиб из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Страсбург начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Реймс 77.1% (91)
    X 19.5% (23)
    Страсбург 3.4% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Реймс 0:2 Страсбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 0:2 Страсбург

    Исход игры
    Реймс
    77.1% (91)
    Ничья
    19.5% (23)
    Страсбург
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (58)
    Меньше
    50.43% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    64.96% (76)
    Нет
    35.04% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Реймс
    42.4% (50)
    1:0 Реймс
    25.4% (30)
    1:1 Ничья
    15.3% (18)
    2:0 Реймс
    6.8% (8)
    1:2 Страсбург
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Реймс
    2.5% (3)
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