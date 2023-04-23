Тур: 32. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
0:1
1' ГолДиалло Хабиб
18' Желтая карточкаЛопи Дион
26' Желтая карточкаДжику Александер
0:2
37' ГолДиалло Хабиб
75' Желтая карточкаАгбаду Эммануэль
90'+6
Ход матча
1'
0:1
18'
26'
37'
0:2
75'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
548 Количество передач 199
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
17
Лопи
Дион
39
Ито
Дзюня
19
Диарра
Хабиб
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Ито ДзюняПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
-
43 Кейта ШейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибНападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
18 Судзуки ЮитоНападающий
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Страсбург
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
15 матчей
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.25
Среднее время на гол
63
72
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
2
0.71
Среднее время на гол
45
126
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
1.73
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|18 (5)
|0.56
|Манетси Маршал
|6
|0.19
|Ито Дзюня
|5
|0.16
|Флипс Алексис
|4
|0.13
|Каюсте Йенс
|3
|0.09
|Думбия Камори
|2 (1)
|0.06
|Абдельамид Юнис
|1
|0.03
|Маолида Мизиан
|1
|0.03
|Зенели Арбер
|0
|0
|Агбаду Эммануэль
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
|Лопи Дион
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|17 (1)
|0.53
|Гамейро Кевин
|9 (1)
|0.28
|Аолу Жан-Эде
|3
|0.09
|Мотиба Лебо
|3
|0.09
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.03
|Джику Александер
|1
|0.03
|Диарра Хабиб
|1
|0.03
|Прчич Саньин
|1
|0.03
|Ньямси Жерзино
|1
|0.03
|Дукуре Исмаэль
|1
|0.03
|Судзуки Юито
|1
|0.03
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.03
|Томассон Адриен
|0
|0
|Сансон Морган
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Соболь Эдуард
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|8
|1
|Лопи Дион
|5
|2
|Агбаду Эммануэль
|5
|2
|Манетси Маршал
|5
|0
|Ито Дзюня
|3
|1
|Локо Брэдли
|3
|1
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Матусива Азор
|4
|0
|Флипс Алексис
|2
|1
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Балогун Фоларин
|3
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Де Смет Тибо
|2
|0
|Диуф Йеванн
|2
|0
|Адлен Мартин
|2
|0
|Кейта Шейк
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
|Уильям Стилл
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александер
|7
|0
|Ле Маршан Максим
|5
|1
|Ньямси Жерзино
|4
|1
|Дукуре Исмаэль
|5
|0
|Прчич Саньин
|3
|1
|Аолу Жан-Эде
|3
|1
|Диалло Хабиб
|3
|1
|Жюльен Стефан
|3
|1
|Льенар Димитри
|4
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Делен Тома
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Диарра Хабиб
|3
|0
|Гамейро Кевин
|1
|1
|Соболь Эдуард
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Томассон Адриен
|2
|0
|Дагба Колин
|2
|0
|Сансон Морган
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Страсбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
6
13
Реймс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Страсбург
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
14
Волевые поражения
15
16
Реймс
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Страсбург
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
16% (5)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
53% (17)
22% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
11
18
Волевые поражения
21
29
Голы по времени матча
Забито
24
19
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
5
21%
3
16%
1-15
5
21%
3
16%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
6
25%
5
26%
76-90
Пропущено
18
33
9 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
3
17%
5
15%
1-15
2
11%
6
18%
16-30
4
22%
9
27%
31-45
2
11%
6
18%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
5
28%
4
12%
76-90
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
3
18%
4
19%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
3
18%
4
19%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
6
35%
5
24%
76-90
Пропущено
15
23
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
7%
3
13%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
4
27%
6
26%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
3
20%
6
26%
76-90
Забито
41
40
19 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 12
10 Не забивали 7
8
20%
7
18%
1-15
6
15%
7
18%
16-30
5
12%
8
20%
31-45
5
12%
3
8%
46-60
5
12%
5
13%
61-75
12
29%
29%
10
25%
76-90
Пропущено
33
56
15 В 1-м тайме 32
18 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 28
4
12%
8
14%
1-15
3
9%
9
16%
16-30
8
24%
15
27%
31-45
5
15%
9
16%
46-60
5
15%
5
9%
61-75
8
24%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2
Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1 Реймс - Ренн 3:1 Реймс - Ланс 1:2
Страсбург
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0
Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1
Результаты матчей
Реймс
Страсбург
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
0:0
6 раз 19%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
1
12 раз 38%
2
11 раз 34%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Реймс
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
610
79
412
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
313
79
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
266
923
1418
626
329
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|75 - 31
|75
|2.
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|54 - 25
|66
|3.
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|57 - 30
|64
|4.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 46
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|57 - 40
|56
|6.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|51 - 33
|53
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|49 - 34
|50
|8.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|40 - 34
|47
|9.
|0:0 Заявка
|32
|11
|13
|8
|38 - 29
|46
|10.
|0:0 Заявка
|32
|12
|10
|10
|43 - 43
|46
|11.
|0:0 Заявка
|32
|12
|8
|12
|33 - 42
|44
|12.
|0:0 Заявка
|32
|11
|6
|15
|47 - 54
|39
|13.
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|47 - 52
|37
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|30 - 53
|33
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|43 - 53
|32
|16.
|0:0 Заявка
|32
|6
|14
|12
|33 - 44
|32
|17.
|0:0 Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 48
|32
|18.
|0:0 Заявка
|32
|4
|10
|18
|39 - 67
|22
|19.
|0:0 Заявка
|32
|6
|4
|22
|22 - 58
|22
|20.
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|25 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|36 - 27
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 14
|22
|11.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|13.
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|14.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|15.
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|17 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|17.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|0:0 Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|0:0 Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|6.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 15
|23
|7.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|21 - 29
|17
|14.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|18.
|0:0 Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 33
|11
|19.
|0:0 Заявка
|17
|3
|1
|13
|23 - 43
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
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|ПСЖ
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|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 0:2 Страсбург
Исход игры
Реймс
77.1% (91)
Ничья
19.5% (23)
Страсбург
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (58)
Меньше
50.43% (59)
Обе команды забьют
Да
64.96% (76)
Нет
35.04% (41)
Популярный счёт
2:1 Реймс
42.4% (50)
1:0 Реймс
25.4% (30)
1:1 Ничья
15.3% (18)
2:0 Реймс
6.8% (8)
1:2 Страсбург
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
3:1 Реймс
2.5% (3)
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