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  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Монпелье
0:0
Первый тайм: 2'
Ренн
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Прогнозы 122
Монпелье 17.2% (21)
X 29.5% (36)
Ренн 53.3% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Ренн
3.33
3.51
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
4
Куяте
Кики
3
Силла
Иссиага
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
18
Леруа
Лео
7
Норден
Арно
21
Вахи
Элю
99
Хазри
Вахби
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
25
Мелинг
Биргер
6
Угочукву
Лесли
20
Тэт
Флавьен
14
Буриго
Бенжамен
10
Докю
Жереми
9
Мюинга
Арно
19
Гуйри
Амин
Монпелье
4-3-3
Ренн
4-3-3

История личных встреч

Монпелье
Ренн

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

28 матчей

28.6%
25%
46.4%
8 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
2:4
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:4
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.38
0.8

Среднее время на гол

65
112

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.6
0.92

Среднее время на гол

56
97

Всего голов

42
24

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

60
105

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 13 0.42
Саванье Тежи 10 (5) 0.32
Норден Арно 5 0.16
Хазри Вахби 4 0.13
Мауасса Фет 3 0.1
Мавидиди Стефи 2 0.06
Коцца Николя 2 0.06
Жермен Валер 2 0.06
Силла Иссиага 1 0.03
Сент-Люс Тео 1 0.03
Тшато Энзо 1 0.03
Сахо Мамаду 1 0.03
Делайе Саша 1 0.03
Сако Фалае 0 0
Ферри Жордан 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0
Жюльен Кристофер 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 0.32
Террье Мартен 9 0.29
Мюинга Арно 7 0.23
Буриго Бенжамен 3 (1) 0.1
Дуэ Дезире 3 0.1
Докю Жереми 3 0.1
Теате Артур 3 0.1
Тэт Флавьен 2 0.06
Майер Ловро 1 (1) 0.03
Траоре Амари 1 0.03
Сантамария Батист 1 0.03
Токо-Экамби Карл 1 0.03
Родон Джо 1 0.03
Сулемана Камалдин 1 0.03
Аблин Маттис 1 0.03
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Угочукву Лесли 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 6 1
Саванье Тежи 4 2
Ферри Жордан 5 1
Леруа Лео 6 0
Хазри Вахби 4 1
Жюльен Кристофер 4 0
Шотар Жорис 4 0
Норден Арно 3 0
Коцца Николя 3 0
Эстев Максим 3 0
Жермен Валер 1 1
Мавидиди Стефи 1 1
Омлин Йонас 1 1
Фаяд Халил 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Сако Фалае 2 0
Куяте Кики 2 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Макуана Бени 1 0
Тшато Энзо 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буриго Бенжамен 4 1
Теате Артур 5 0
Дуэ Дезире 5 0
Траоре Амари 4 0
Мелинг Биргер 2 1
Родон Джо 2 1
Омари Вармед 2 1
Угочукву Лесли 2 1
Майер Ловро 3 0
Гуйри Амин 3 0
Ву Кристофер 3 0
Сален Ромен 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Bruno Genesio 2 0
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0

Результаты матчей

Монпелье
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Ренн
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

9
8
Монпелье
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Ренн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

24
5

Волевые поражения

15
32
Монпелье
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Ренн
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
23% (7)
29% (9)
48% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

29
7

Волевые поражения

24
40

Голы по времени матча

Забито

25
16
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
3
12%
1
6%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
2
8%
4
25%
31-45
3
12%
5
31%
46-60
5
20%
3
19%
61-75
7
28%
2
13%
76-90

Пропущено

25
23
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
12%
3
13%
1-15
1
4%
5
22%
16-30
6
24%
3
13%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
3
12%
5
22%
61-75
9
36%
3
13%
76-90

Забито

23
34
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
19 Не забивали 17
8
35%
6
18%
1-15
3
13%
6
18%
16-30
2
9%
2
6%
31-45
1
4%
5
15%
46-60
4
17%
6
18%
61-75
5
22%
9
26%
76-90

Пропущено

26
11
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
2
18%
16-30
5
19%
1
9%
31-45
3
12%
5
45%
46-60
7
27%
1
9%
61-75
4
15%
2
18%
76-90

Забито

48
50
23 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 19
5 Не забивали 5
11
23%
7
14%
1-15
8
17%
7
14%
16-30
4
8%
6
12%
31-45
4
8%
10
20%
46-60
9
19%
9
18%
61-75
12
25%
11
22%
76-90

Пропущено

51
34
22 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 20
7
14%
3
9%
1-15
4
8%
7
21%
16-30
11
22%
4
12%
31-45
6
12%
9
26%
46-60
10
20%
6
18%
61-75
13
25%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1
Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2
Ренн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2
Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1 Реймс - Ренн 3:1

Результаты матчей

Монпелье
Ренн

Точный счет

1:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
3
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
7
1 раз 7%
1
11 раз 73%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
2
7 раз 23%
0
5 раз 16%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
13 раз 42%
3
7 раз 23%
2
6 раз 19%
0
4 раза 13%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
11
5
3
13
2.5
7
9
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
5
10
1.5
3
12
1
14
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
27
4
11
20
1.5
14
17
4
27
2.5
8
23
2
29
3.5
1
30
2
29
4.5
1
30
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
3.
Марсель
 Заявка 31 19 7 5 57 - 30 64
4.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 66 - 46 61
5.
Лилль
 Заявка 32 16 8 8 57 - 40 56
6.
Ренн
 0:0 Заявка 32 16 6 10 51 - 33 54
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 32 11 14 7 40 - 34 47
9.
Клермон
 Заявка 32 13 7 12 35 - 43 46
10.
Ницца
 Заявка 32 11 12 9 39 - 31 45
11.
Лорьян
 Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
12.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
13.
Монпелье
 0:0 Заявка 32 11 5 16 47 - 52 38
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Страсбург
 Заявка 32 7 11 14 43 - 53 32
16.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 Заявка 32 4 10 18 41 - 69 22
19.
Аяччо
 Заявка 32 6 4 22 22 - 58 22
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 0:0 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
12.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
13.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
14.
Монпелье
 0:0 Заявка 17 6 3 8 25 - 25 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
2.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
5.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
6.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
12.
Ренн
 0:0 Заявка 16 4 6 6 18 - 21 18
13.
Монпелье
 0:0 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 6'
    Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 6'
    Уормед Омари ослабляет давление, выбив мяч.
  • 6'
    Силла Иссиага из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 6'
    Куяте Кики выиграл воздушное противоборство у Мелинг Биргер.
  • Угловой
    6'
    Саванье Тежи из команды Монпелье подал угловой справа.
  • 5'
    Мелинг Биргер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Монпелье: 20%, Ренн: 80%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 4'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 3'
    Ренн контролирует мяч.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 2'
    Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 2'
    Вахи Элю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Ренн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Леруа Лео из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 122
    Монпелье 17.2% (21)
    X 29.5% (36)
    Ренн 53.3% (65)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Ренн
    3.33
    3.51
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монпелье 0:0 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Ренн

    Исход игры
    Монпелье
    17.2% (21)
    Ничья
    29.5% (36)
    Ренн
    53.3% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (56)
    Меньше
    53.33% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    75.83% (91)
    Нет
    24.17% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Ренн
    34.4% (42)
    1:1 Ничья
    28.7% (35)
    0:1 Ренн
    13.1% (16)
    2:1 Монпелье
    8.2% (10)
    1:0 Монпелье
    6.6% (8)
    0:2 Ренн
    2.5% (3)
    1:3 Ренн
    1.6% (2)
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