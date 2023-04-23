Тур: 32. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Буке Рюдди
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Сако
Фалае
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
18
Леруа
Лео
21
Вахи
Элю
99
Хазри
Вахби
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
20
Тэт
Флавьен
10
Докю
Жереми
19
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Вахи ЭлюНападающий
-
99 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Тамаш ТибоЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Мауасса ФетПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
-
19 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Спенс ДжедЗащитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монпелье
Ренн
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
28 матчей
28.6%
25%
46.4%
8 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.38
0.8
Среднее время на гол
65
112
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.6
0.92
Среднее время на гол
56
97
Всего голов
42
24
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
60
105
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|13
|0.42
|Саванье Тежи
|10 (5)
|0.32
|Норден Арно
|5
|0.16
|Хазри Вахби
|4
|0.13
|Мауасса Фет
|3
|0.1
|Мавидиди Стефи
|2
|0.06
|Коцца Николя
|2
|0.06
|Жермен Валер
|2
|0.06
|Силла Иссиага
|1
|0.03
|Сент-Люс Тео
|1
|0.03
|Тшато Энзо
|1
|0.03
|Сахо Мамаду
|1
|0.03
|Делайе Саша
|1
|0.03
|Сако Фалае
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
|Жюльен Кристофер
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|10
|0.32
|Террье Мартен
|9
|0.29
|Мюинга Арно
|7
|0.23
|Буриго Бенжамен
|3 (1)
|0.1
|Дуэ Дезире
|3
|0.1
|Докю Жереми
|3
|0.1
|Теате Артур
|3
|0.1
|Тэт Флавьен
|2
|0.06
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.03
|Траоре Амари
|1
|0.03
|Сантамария Батист
|1
|0.03
|Токо-Экамби Карл
|1
|0.03
|Родон Джо
|1
|0.03
|Сулемана Камалдин
|1
|0.03
|Аблин Маттис
|1
|0.03
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
|Угочукву Лесли
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вахи Элю
|6
|1
|Саванье Тежи
|4
|2
|Ферри Жордан
|5
|1
|Леруа Лео
|6
|0
|Хазри Вахби
|4
|1
|Жюльен Кристофер
|4
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Норден Арно
|3
|0
|Коцца Николя
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Жермен Валер
|1
|1
|Мавидиди Стефи
|1
|1
|Омлин Йонас
|1
|1
|Фаяд Халил
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Сако Фалае
|2
|0
|Куяте Кики
|2
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буриго Бенжамен
|4
|1
|Теате Артур
|5
|0
|Дуэ Дезире
|5
|0
|Траоре Амари
|4
|0
|Мелинг Биргер
|2
|1
|Родон Джо
|2
|1
|Омари Вармед
|2
|1
|Угочукву Лесли
|2
|1
|Майер Ловро
|3
|0
|Гуйри Амин
|3
|0
|Ву Кристофер
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Bruno Genesio
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Ренн
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
9
8
Монпелье
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Ренн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
24
5
Волевые поражения
15
32
Монпелье
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Ренн
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
23% (7)
29% (9)
48% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
29
7
Волевые поражения
24
40
Голы по времени матча
Забито
25
16
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
3
12%
1
6%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
2
8%
4
25%
31-45
3
12%
5
31%
46-60
5
20%
3
19%
61-75
7
28%
2
13%
76-90
Пропущено
25
23
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
12%
3
13%
1-15
1
4%
5
22%
16-30
6
24%
3
13%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
3
12%
5
22%
61-75
9
36%
3
13%
76-90
Забито
23
34
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
19 Не забивали 17
8
35%
6
18%
1-15
3
13%
6
18%
16-30
2
9%
2
6%
31-45
1
4%
5
15%
46-60
4
17%
6
18%
61-75
5
22%
9
26%
76-90
Пропущено
26
11
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
2
18%
16-30
5
19%
1
9%
31-45
3
12%
5
45%
46-60
7
27%
1
9%
61-75
4
15%
2
18%
76-90
Забито
48
50
23 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 19
5 Не забивали 5
11
23%
7
14%
1-15
8
17%
7
14%
16-30
4
8%
6
12%
31-45
4
8%
10
20%
46-60
9
19%
9
18%
61-75
12
25%
11
22%
76-90
Пропущено
51
34
22 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 20
7
14%
3
9%
1-15
4
8%
7
21%
16-30
11
22%
4
12%
31-45
6
12%
9
26%
46-60
10
20%
6
18%
61-75
13
25%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1
Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2
Ренн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2
Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1 Реймс - Ренн 3:1
Результаты матчей
Монпелье
Ренн
Точный счет
1:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
3
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
7
1 раз 7%
1
11 раз 73%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
2
7 раз 23%
0
5 раз 16%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
13 раз 42%
3
7 раз 23%
2
6 раз 19%
0
4 раза 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
610
115
313
79
115
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
510
312
114
114
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
274
1120
1417
427
823
229
130
229
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|75 - 31
|75
|2.
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|54 - 25
|66
|3.
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|57 - 30
|64
|4.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 46
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|57 - 40
|56
|6.
|0:0 Заявка
|32
|16
|6
|10
|51 - 33
|54
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|49 - 34
|50
|8.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|40 - 34
|47
|9.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|35 - 43
|46
|10.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|39 - 31
|45
|11.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|43 - 44
|45
|12.
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|48 - 54
|41
|13.
|0:0 Заявка
|32
|11
|5
|16
|47 - 52
|38
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|30 - 53
|33
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|43 - 53
|32
|16.
|Заявка
|32
|6
|14
|12
|35 - 46
|32
|17.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 48
|32
|18.
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|41 - 69
|22
|19.
|Заявка
|32
|6
|4
|22
|22 - 58
|22
|20.
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|25 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|0:0 Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|36 - 27
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 16
|21
|14.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 25
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|11.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|12.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 21
|18
|13.
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 33
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|22 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (6)
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Ренн
Исход игры
Монпелье
17.2% (21)
Ничья
29.5% (36)
Ренн
53.3% (65)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (56)
Меньше
53.33% (64)
Обе команды забьют
Да
75.83% (91)
Нет
24.17% (29)
Популярный счёт
1:2 Ренн
34.4% (42)
1:1 Ничья
28.7% (35)
0:1 Ренн
13.1% (16)
2:1 Монпелье
8.2% (10)
1:0 Монпелье
6.6% (8)
0:2 Ренн
2.5% (3)
1:3 Ренн
1.6% (2)
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