Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Команда Ренн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Ренн

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Лесли Угочукву наказан за толчок Саванье Тежи

44' О, нет. Из многообещающей позиции Гуйри Амин из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

44' Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Мелинг Биргер получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Мелинг Биргер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Удар от ворот произведет Ренн

40' Матч возобновлен

40' Рефери не любит споров - именно за это Мишель Тер-Закарян сейчас получил желтую

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

38' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Леруа Лео пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем

38' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

38' Куяте Кики выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Докю Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Хорошую попытку сделал Буриго Бенжамен . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Монпелье

33' Теате Артур из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

33' Оооо... вот это был удар! Мюинга Арно должен был забить с этой позиции.

32' Хорошую попытку сделал Мюинга Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

27' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Ренн

26' Сако Фалае из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

26' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновится спорным мячом

22' Матч приостановлен из-за петард на поле

21' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Мелинг Биргер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Лесли Угочукву из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

18' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Хазри Вахби выиграл воздушное противоборство у Уормед Омари.

18' Мюинга Арно пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

18' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Лесли Угочукву успешно блокирует удар.

13' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Уормед Омари ослабляет давление, выбив мяч.

6' Силла Иссиага из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Удар от ворот произведет Ренн

4' Удар от ворот произведет Монпелье

2' Удар от ворот произведет Ренн

2' Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Вахи Элю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Ренн начинает с центра поля