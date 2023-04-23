Тур: 32. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Буке Рюдди
0'
39' Желтая карточкаМишель Тер-Закарян
44' Желтая карточкаУгочукву Лесли
47' Желтая карточкаКуяте Кики
53' Красная карточкаСаванье Тежи
55' Желтая карточкаТеате Артур
55' Желтая карточкаВахи Элю
56' Желтая карточкаХазри Вахби
1:0
84' ГолМавидиди Стефи
90'+5
Ход матча
44'
47'
53'
55'
55'
56'
72'
72'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
259 Количество передач 596
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Сако
Фалае
18
Леруа
Лео
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
99
Хазри
Вахби
21
Вахи
Элю
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
20
Тэт
Флавьен
10
Докю
Жереми
19
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
99 Хазри ВахбиПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Тамаш ТибоЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Мауасса ФетПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
-
19 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Спенс ДжедЗащитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монпелье
Ренн
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
28 матчей
28.6%
25%
46.4%
8 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.38
0.8
Среднее время на гол
65
112
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.6
0.92
Среднее время на гол
56
97
Всего голов
42
24
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
60
105
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|13
|0.41
|Саванье Тежи
|10 (5)
|0.31
|Норден Арно
|5
|0.16
|Хазри Вахби
|4
|0.13
|Мауасса Фет
|3
|0.09
|Мавидиди Стефи
|3
|0.09
|Коцца Николя
|2
|0.06
|Жермен Валер
|2
|0.06
|Силла Иссиага
|1
|0.03
|Сент-Люс Тео
|1
|0.03
|Тшато Энзо
|1
|0.03
|Сахо Мамаду
|1
|0.03
|Делайе Саша
|1
|0.03
|Сако Фалае
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Жюльен Кристофер
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|10
|0.31
|Террье Мартен
|9
|0.28
|Мюинга Арно
|7
|0.22
|Буриго Бенжамен
|3 (1)
|0.09
|Дуэ Дезире
|3
|0.09
|Докю Жереми
|3
|0.09
|Теате Артур
|3
|0.09
|Тэт Флавьен
|2
|0.06
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.03
|Траоре Амари
|1
|0.03
|Сантамария Батист
|1
|0.03
|Токо-Экамби Карл
|1
|0.03
|Родон Джо
|1
|0.03
|Сулемана Камалдин
|1
|0.03
|Аблин Маттис
|1
|0.03
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
|Угочукву Лесли
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|4
|3
|Вахи Элю
|7
|1
|Хазри Вахби
|5
|1
|Ферри Жордан
|5
|1
|Леруа Лео
|6
|0
|Жюльен Кристофер
|4
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Норден Арно
|3
|0
|Коцца Николя
|3
|0
|Куяте Кики
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Жермен Валер
|1
|1
|Мавидиди Стефи
|1
|1
|Омлин Йонас
|1
|1
|Фаяд Халил
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Сако Фалае
|2
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теате Артур
|6
|0
|Буриго Бенжамен
|4
|1
|Дуэ Дезире
|5
|0
|Угочукву Лесли
|3
|1
|Траоре Амари
|4
|0
|Мелинг Биргер
|2
|1
|Родон Джо
|2
|1
|Омари Вармед
|2
|1
|Майер Ловро
|3
|0
|Гуйри Амин
|3
|0
|Ву Кристофер
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Bruno Genesio
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Ренн
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
9
8
Монпелье
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Ренн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
24
5
Волевые поражения
15
32
Монпелье
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
Ренн
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
22% (7)
31% (10)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
25% (8)
47% (15)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
29
7
Волевые поражения
24
40
Голы по времени матча
Забито
26
16
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
3
12%
1
6%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
2
8%
4
25%
31-45
3
12%
5
31%
46-60
5
19%
3
19%
61-75
8
31%
2
13%
76-90
Пропущено
25
24
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
12%
3
13%
1-15
1
4%
5
21%
16-30
6
24%
3
13%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
3
12%
5
21%
61-75
9
36%
4
17%
76-90
Забито
23
34
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
20 Не забивали 18
8
35%
6
18%
1-15
3
13%
6
18%
16-30
2
9%
2
6%
31-45
1
4%
5
15%
46-60
4
17%
6
18%
61-75
5
22%
9
26%
76-90
Пропущено
26
11
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
2
18%
16-30
5
19%
1
9%
31-45
3
12%
5
45%
46-60
7
27%
1
9%
61-75
4
15%
2
18%
76-90
Забито
49
50
23 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 19
5 Не забивали 6
11
22%
7
14%
1-15
8
16%
7
14%
16-30
4
8%
6
12%
31-45
4
8%
10
20%
46-60
9
18%
9
18%
61-75
13
27%
11
22%
76-90
Пропущено
51
35
22 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 21
7
14%
3
9%
1-15
4
8%
7
20%
16-30
11
22%
4
11%
31-45
6
12%
9
26%
46-60
10
20%
6
17%
61-75
13
25%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1
Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2
Ренн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2
Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1 Реймс - Ренн 3:1
Результаты матчей
Монпелье
Ренн
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
3
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
7
1 раз 7%
1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 50%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
13 раз 41%
3
7 раз 22%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
133
611
115
314
79
116
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
142
510
313
114
115
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
275
1121
1418
428
824
230
131
230
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|75 - 31
|75
|2.
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|54 - 25
|66
|3.
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|57 - 30
|64
|4.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 46
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|57 - 40
|56
|6.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|51 - 34
|53
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|49 - 34
|50
|8.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|40 - 34
|47
|9.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|35 - 43
|46
|10.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|39 - 31
|45
|11.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|43 - 44
|45
|12.
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|48 - 54
|41
|13.
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|48 - 52
|40
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|30 - 53
|33
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|43 - 53
|32
|16.
|Заявка
|32
|6
|14
|12
|35 - 46
|32
|17.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 48
|32
|18.
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|41 - 69
|22
|19.
|Заявка
|32
|6
|4
|22
|22 - 58
|22
|20.
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|25 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|36 - 27
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 16
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|11.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 22
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 33
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|22 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (6)
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 1:0 Ренн
Исход игры
Монпелье
17.2% (21)
Ничья
29.5% (36)
Ренн
53.3% (65)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (56)
Меньше
53.33% (64)
Обе команды забьют
Да
75.83% (91)
Нет
24.17% (29)
Популярный счёт
1:2 Ренн
34.4% (42)
1:1 Ничья
28.7% (35)
0:1 Ренн
13.1% (16)