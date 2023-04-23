  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Монпелье
1:0
Конец матча
Ренн
0'
39' Желтая карточка
Мишель Тер-Закарян
44' Желтая карточка
Угочукву Лесли
47' Желтая карточка
Куяте Кики
53' Красная карточка
Саванье Тежи
55' Желтая карточка
Теате Артур
55' Желтая карточка
Вахи Элю
56' Желтая карточка
Хазри Вахби
1:0
84' Гол
Мавидиди Стефи
90'+5

Ход матча

39'
Мишель Тер-Закарян
 
44'
 
Угочукву Лесли
47'
Куяте Кики
 
53'
Саванье Тежи
 
55'
 
Теате Артур
55'
Вахи Элю
 
56'
Хазри Вахби
 
72'
Шотар Жорис
Леруа Лео
 
72'
Мауасса Фет
Вахи Элю
 
73'
 
Токо-Экамби Карл
Мюинга Арно
74'
 
Сантамария Батист
Угочукву Лесли
78'
Мавидиди Стефи
Хазри Вахби
 
80'
 
Салах Ибрагим
Докю Жереми
81'
 
Майер Ловро
Тэт Флавьен
84'
Мавидиди Стефи
(Жюльен Кристофер)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 259 Количество передач 596
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Монпелье 17.2% (21)
X 29.5% (36)
Ренн 53.3% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
4
Куяте
Кики
3
Силла
Иссиага
18
Леруа
Лео
12
Ферри
Жордан
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
99
Хазри
Вахби
21
Вахи
Элю
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
25
Мелинг
Биргер
6
Угочукву
Лесли
20
Тэт
Флавьен
14
Буриго
Бенжамен
10
Докю
Жереми
9
Мюинга
Арно
19
Гуйри
Амин
Монпелье
4-2-3-1
Ренн
4-3-3

История личных встреч

Монпелье
Ренн

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

28 матчей

28.6%
25%
46.4%
8 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
2:4
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:4
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.38
0.8

Среднее время на гол

65
112

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.6
0.92

Среднее время на гол

56
97

Всего голов

42
24

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

60
105

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 13 0.41
Саванье Тежи 10 (5) 0.31
Норден Арно 5 0.16
Хазри Вахби 4 0.13
Мауасса Фет 3 0.09
Мавидиди Стефи 3 0.09
Коцца Николя 2 0.06
Жермен Валер 2 0.06
Силла Иссиага 1 0.03
Сент-Люс Тео 1 0.03
Тшато Энзо 1 0.03
Сахо Мамаду 1 0.03
Делайе Саша 1 0.03
Сако Фалае 0 0
Ферри Жордан 0 0
Жюльен Кристофер 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 0.31
Террье Мартен 9 0.28
Мюинга Арно 7 0.22
Буриго Бенжамен 3 (1) 0.09
Дуэ Дезире 3 0.09
Докю Жереми 3 0.09
Теате Артур 3 0.09
Тэт Флавьен 2 0.06
Майер Ловро 1 (1) 0.03
Траоре Амари 1 0.03
Сантамария Батист 1 0.03
Токо-Экамби Карл 1 0.03
Родон Джо 1 0.03
Сулемана Камалдин 1 0.03
Аблин Маттис 1 0.03
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Угочукву Лесли 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 4 3
Вахи Элю 7 1
Хазри Вахби 5 1
Ферри Жордан 5 1
Леруа Лео 6 0
Жюльен Кристофер 4 0
Шотар Жорис 4 0
Норден Арно 3 0
Коцца Николя 3 0
Куяте Кики 3 0
Эстев Максим 3 0
Жермен Валер 1 1
Мавидиди Стефи 1 1
Омлин Йонас 1 1
Фаяд Халил 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Сако Фалае 2 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Макуана Бени 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Тшато Энзо 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 6 0
Буриго Бенжамен 4 1
Дуэ Дезире 5 0
Угочукву Лесли 3 1
Траоре Амари 4 0
Мелинг Биргер 2 1
Родон Джо 2 1
Омари Вармед 2 1
Майер Ловро 3 0
Гуйри Амин 3 0
Ву Кристофер 3 0
Сален Ромен 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Bruno Genesio 2 0
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0

Результаты матчей

Монпелье
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Ренн
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

9
8
Монпелье
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Ренн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

24
5

Волевые поражения

15
32
Монпелье
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
Ренн
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
22% (7)
31% (10)
47% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
25% (8)
47% (15)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

29
7

Волевые поражения

24
40

Голы по времени матча

Забито

26
16
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
3
12%
1
6%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
2
8%
4
25%
31-45
3
12%
5
31%
46-60
5
19%
3
19%
61-75
8
31%
2
13%
76-90

Пропущено

25
24
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
12%
3
13%
1-15
1
4%
5
21%
16-30
6
24%
3
13%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
3
12%
5
21%
61-75
9
36%
4
17%
76-90

Забито

23
34
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
20 Не забивали 18
8
35%
6
18%
1-15
3
13%
6
18%
16-30
2
9%
2
6%
31-45
1
4%
5
15%
46-60
4
17%
6
18%
61-75
5
22%
9
26%
76-90

Пропущено

26
11
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
2
18%
16-30
5
19%
1
9%
31-45
3
12%
5
45%
46-60
7
27%
1
9%
61-75
4
15%
2
18%
76-90

Забито

49
50
23 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 19
5 Не забивали 6
11
22%
7
14%
1-15
8
16%
7
14%
16-30
4
8%
6
12%
31-45
4
8%
10
20%
46-60
9
18%
9
18%
61-75
13
27%
11
22%
76-90

Пропущено

51
35
22 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 21
7
14%
3
9%
1-15
4
8%
7
20%
16-30
11
22%
4
11%
31-45
6
12%
9
26%
46-60
10
20%
6
17%
61-75
13
25%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1
Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2
Ренн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2
Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1 Реймс - Ренн 3:1

Результаты матчей

Монпелье
Ренн

Точный счет

1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
3
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
7
1 раз 7%
1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 50%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
13 раз 41%
3
7 раз 22%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
13
3
6
11
1.5
11
5
3
14
2.5
7
9
1
16
3.5
1
15
1
16
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
2
5
10
1.5
3
13
1
14
2.5
1
15
1
14
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
27
5
11
21
1.5
14
18
4
28
2.5
8
24
2
30
3.5
1
31
2
30
4.5
1
31
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
3.
Марсель
 Заявка 31 19 7 5 57 - 30 64
4.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 66 - 46 61
5.
Лилль
 Заявка 32 16 8 8 57 - 40 56
6.
Ренн
 Заявка 32 16 5 11 51 - 34 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 32 11 14 7 40 - 34 47
9.
Клермон
 Заявка 32 13 7 12 35 - 43 46
10.
Ницца
 Заявка 32 11 12 9 39 - 31 45
11.
Лорьян
 Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
12.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
13.
Монпелье
 Заявка 32 12 4 16 48 - 52 40
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Страсбург
 Заявка 32 7 11 14 43 - 53 32
16.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 Заявка 32 4 10 18 41 - 69 22
19.
Аяччо
 Заявка 32 6 4 22 22 - 58 22
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
11.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
12.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
13.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
14.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
2.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
5.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
6.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
12.
Ренн
 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 92'
    Силла Иссиага ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Буриго Бенжамен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Ibrahim Salah из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 91'
    Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Ренн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Монпелье: 37%, Ренн: 63%.
    • 50'
      Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 49'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Офсайд
      49'
      Вахи Элю из команды Монпелье в офсайде
    • 49'
      Леруа Лео выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно.
    • 48'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      47'
      Траоре Амари наказан за толчок Хазри Вахби
    • 46'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Жюльен Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      45'
      Норден Арно наказан за толчок Мелинг Биргер
    • 45'
      Контроль мяча: Монпелье: 37%, Ренн: 63%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Лесли Угочукву наказан за толчок Саванье Тежи
    • 44'
      Сако Фалае ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      О, нет. Из многообещающей позиции Гуйри Амин из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 44'
      Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Куяте Кики из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Ренн контролирует мяч.
    • 42'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      41'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мелинг Биргер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      41'
      Мелинг Биргер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 41'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 40'
      Контроль мяча: Монпелье: 40%, Ренн: 60%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 40'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      40'
      Рефери не любит споров - именно за это Мишель Тер-Закарян сейчас получил желтую
    • 39'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 39'
      Хазри Вахби из команды Монпелье попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 39'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Леруа Лео пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 38'
      Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Куяте Кики выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Ренн начинает контратаку
    • 37'
      Докю Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      36'
      Буриго Бенжамен наказан за толчок Ферри Жордан
    • 35'
      Контроль мяча: Монпелье: 36%, Ренн: 64%.
    • 35'
      Жюльен Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Хорошую попытку сделал Буриго Бенжамен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 35'
      Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      34'
      Ферри Жордан наказан за толчок Докю Жереми
    • 34'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 34'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 33'
      Теате Артур из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • Угловой
      33'
      Тэт Флавьен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 33'
      Оооо... вот это был удар! Мюинга Арно должен был забить с этой позиции.
    • 32'
      Хорошую попытку сделал Мюинга Арно. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 32'
      Сако Фалае из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Гуйри Амин
    • 31'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Монпелье: 32%, Ренн: 68%.
    • 30'
      Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Буриго Бенжамен успешно блокирует удар.
    • 30'
      Норден Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Монпелье начинает контратаку
    • 29'
      Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Ферри Жордан из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 26'
      Сако Фалае из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 26'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      26'
      Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Контроль мяча: Монпелье: 32%, Ренн: 68%.
    • 25'
      Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 22'
      Матч приостановлен из-за петард на поле
    • 21'
      Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Куяте Кики ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Мелинг Биргер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Лесли Угочукву из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Монпелье: 32%, Ренн: 68%.
    • 20'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Хазри Вахби выиграл воздушное противоборство у Уормед Омари.
    • 18'
      Мюинга Арно пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем
    • 18'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      16'
      Леруа Лео из команды Монпелье заходит слишком далеко, он валит Теате Артур.
    • 16'
      Сако Фалае из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Ренн начинает контратаку
    • 16'
      Лесли Угочукву успешно блокирует удар.
    • 16'
      Саванье Тежи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      15'
      Безумный фол. Мелинг Биргер грубо играет против соперника. Пострадал Саванье Тежи
    • 15'
      Контроль мяча: Монпелье: 28%, Ренн: 72%.
    • Офсайд
      14'
      Сако Фалае из команды Монпелье в офсайде
    • 14'
      Ферри Жордан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • Угловой
      14'
      Саванье Тежи из команды Монпелье подал угловой слева.
    • 14'
      Теате Артур успешно блокирует удар.
    • 14'
      Хазри Вахби нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      13'
      Гуйри Амин задерживает мяч рукой
    • 13'
      Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      12'
      Куяте Кики наказан за толчок Мелинг Биргер
    • Фол, нарушение
      12'
      Теате Артур наказан за толчок Вахи Элю
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Лесли Угочукву из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ферри Жордан
    • 10'
      Лекомт Бенжамен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Монпелье: 30%, Ренн: 70%.
    • 10'
      Куяте Кики ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Куяте Кики из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      9'
      Сако Фалае из команды Монпелье заходит слишком далеко, он валит Мелинг Биргер.
    • 9'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 8'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Мюинга Арно успешно блокирует удар.
    • 7'
      Силла Иссиага нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      7'
      Саванье Тежи из команды Монпелье подал угловой справа.
    • 7'
      Матч возобновлен
    • 7'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 6'
      Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Уормед Омари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Силла Иссиага из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Куяте Кики выиграл воздушное противоборство у Мелинг Биргер.
    • Угловой
      6'
      Саванье Тежи из команды Монпелье подал угловой справа.
    • 5'
      Мелинг Биргер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Монпелье: 20%, Ренн: 80%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 4'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 3'
      Ренн контролирует мяч.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 2'
      Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Вахи Элю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Ренн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Леруа Лео из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Монпелье 17.2% (21)
    X 29.5% (36)
    Ренн 53.3% (65)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монпелье 1:0 Ренн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 1:0 Ренн

    Исход игры
    Монпелье
    17.2% (21)
    Ничья
    29.5% (36)
    Ренн
    53.3% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (56)
    Меньше
    53.33% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    75.83% (91)
    Нет
    24.17% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Ренн
    34.4% (42)
    1:1 Ничья
    28.7% (35)
    0:1 Ренн
    13.1% (16)