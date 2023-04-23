Тур: 32. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
99
Делор
Анди
30
Галлон
Готье
22
Зукру
Танги
23
Рами
Адиль
39
Ларуси
Яссер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
99 Делор АндиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
38 Жоао ВикторЗащитник
-
26 Хаджам ЖауэнЗащитник
-
11 Коко МаркусЗащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
22 Зукру ТангиЗащитник
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Коон РудиЗащитник
- Полузащитник
-
28 Мазу ДерекПолузащитник
-
36 Фаже РайанПолузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Киснорбо Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нант
Труа
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
0.88
0.33
Среднее время на гол
102
270
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.14
0.57
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
78
157
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|8
|0.26
|Блас Людовик
|7 (2)
|0.23
|Саймон Мозес
|5 (1)
|0.16
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.13
|Гессан Эванн
|2
|0.06
|Сиссоко Мусса
|2
|0.06
|Молле Флоран
|1
|0.03
|Жиротто Андрей
|1
|0.03
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
|Жоао Виктор
|0
|0
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
|Хаджам Жауэн
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|11 (1)
|0.35
|Лопеш Рони
|5
|0.16
|Рипар Рено
|4
|0.13
|Одоберт Уилсон
|3
|0.1
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.1
|Шавалерин Ксавье
|2
|0.06
|Угбо Ике
|2
|0.06
|Поросо Джексон
|2
|0.06
|Конте Абду
|1
|0.03
|Куаме Роминигуе
|1
|0.03
|Сальмье Йоанн
|1
|0.03
|Палаверса Анте
|1
|0.03
|Ларуси Яссер
|1
|0.03
|Бруус Андреас
|0
|0
|Рами Адиль
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Агум Люсьен
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиротто Андрей
|6
|0
|Мутуссами Самуэль
|6
|0
|Антуан Комбуаре
|5
|0
|Паллуа Николя
|3
|1
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Жоао Виктор
|3
|0
|Коршья Себастьен
|3
|0
|Саймон Мозес
|3
|0
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Блас Людовик
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Лафон Альбан
|1
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Молле Флоран
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Хаджам Жауэн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальде Мама
|4
|2
|Куаме Роминигуе
|7
|0
|Сальмье Йоанн
|5
|1
|Агум Люсьен
|5
|0
|Рипар Рено
|4
|0
|Палмер-Браун Эрик
|4
|0
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|Галлон Готье
|3
|0
|Поросо Джексон
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|1
|Рами Адиль
|2
|0
|Лопеш Рони
|2
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Бальде Тьерно
|1
|0
Результаты матчей
Нант
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Труа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
9
12
Нант
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Труа
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
10
Волевые поражения
7
14
Нант
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (7)
58% (18)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Труа
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
23% (7)
39% (12)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
22
15
Волевые поражения
16
26
Голы по времени матча
Забито
18
22
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
0
0%
3
14%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
7
39%
1
5%
61-75
4
22%
7
32%
76-90
Пропущено
18
44
9 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
2
11%
9
20%
1-15
5
28%
3
7%
16-30
2
11%
7
16%
31-45
4
22%
10
23%
46-60
3
17%
8
18%
61-75
2
11%
7
16%
76-90
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
24%
4
25%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
7
41%
4
25%
76-90
Пропущено
24
24
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
5
21%
2
8%
1-15
5
21%
3
13%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
2
8%
6
25%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
6
25%
9
38%
76-90
Забито
35
38
10 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
12 Не забивали 9
1
3%
5
13%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
5
14%
5
13%
46-60
9
26%
4
11%
61-75
11
31%
11
29%
76-90
Пропущено
42
68
22 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 42
18 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 30
7
17%
11
16%
1-15
10
24%
6
9%
16-30
5
12%
9
13%
31-45
6
14%
16
24%
46-60
6
14%
10
15%
61-75
8
19%
16
24%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3
Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0 Таон - Нант 0:0 Монпелье - Нант 0:3 Нант - Лион 0:0
Труа
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Марсель - Труа 3:1 Труа - Клермон 0:2 Осер - Труа 1:0 Труа - Брест 2:2
Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1
Результаты матчей
Нант
Труа
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нант
Труа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
510
510
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
412
610
115
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
229
922
1120
328
526
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|75 - 31
|75
|2.
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|54 - 25
|66
|3.
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|57 - 30
|64
|4.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 46
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|57 - 40
|56
|6.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|51 - 33
|53
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|49 - 34
|50
|8.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|40 - 34
|47
|9.
|0:0 Заявка
|32
|11
|13
|8
|38 - 29
|46
|10.
|0:0 Заявка
|32
|12
|10
|10
|43 - 43
|46
|11.
|0:0 Заявка
|32
|12
|8
|12
|33 - 42
|44
|12.
|0:0 Заявка
|32
|11
|6
|15
|47 - 54
|39
|13.
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|47 - 52
|37
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|30 - 53
|33
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|43 - 53
|32
|16.
|0:0 Заявка
|32
|6
|14
|12
|33 - 44
|32
|17.
|0:0 Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 48
|32
|18.
|0:0 Заявка
|32
|4
|10
|18
|39 - 67
|22
|19.
|0:0 Заявка
|32
|6
|4
|22
|22 - 58
|22
|20.
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|25 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|36 - 27
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 14
|22
|11.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|13.
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|14.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|15.
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|17 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|17.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|0:0 Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|0:0 Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|6.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 15
|23
|7.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|21 - 29
|17
|14.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|18.
|0:0 Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 33
|11
|19.
|0:0 Заявка
|17
|3
|1
|13
|23 - 43
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|22 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
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|Реймс
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|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (6)
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 0:0 Труа
Исход игры
Нант
92.7% (115)
Ничья
4.8% (6)
Труа
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.54% (43)
Меньше
64.46% (78)
Обе команды забьют
Да
38.02% (46)
Нет
61.98% (75)
Популярный счёт
1:0 Нант
39.5% (49)
2:1 Нант
28.2% (35)
2:0 Нант
18.5% (23)
1:1 Ничья
3.2% (4)
3:1 Нант
2.4% (3)
3:2 Нант
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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