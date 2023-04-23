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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Нант
0:0
Первый тайм: 16'
Труа
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 124
Нант 92.7% (115)
X 4.8% (6)
Труа 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Труа
1.66
4.60
6.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
28
Сентонз
Фабьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
17
Сиссоко
Мусса
8
Мутуссами
Самуэль
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
99
Делор
Анди
31
Мохамед
Мостафа
30
Галлон
Готье
22
Зукру
Танги
4
Палмер-Браун
Эрик
23
Рами
Адиль
19
Бруус
Андреас
39
Ларуси
Яссер
6
Куаме
Роминигуе
8
Агум
Люсьен
14
Рен-Аделед
Жефф
29
Одоберт
Уилсон
7
Бальде
Мама
Нант
4-2-3-1
Труа
3-4-2-1

История личных встреч

Нант
Труа

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
3:0
Л2
1:1
Л2
2:0
Л2
0:1
Л2
0:2
КЛ
4:0
Л2
0:2
Л2
2:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

0.88
0.33

Среднее время на гол

102
270

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.14
0.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

78
157

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 0.26
Блас Людовик 7 (2) 0.23
Саймон Мозес 5 (1) 0.16
Ганаго Игнатиус 4 0.13
Гессан Эванн 2 0.06
Сиссоко Мусса 2 0.06
Молле Флоран 1 0.03
Жиротто Андрей 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Мутуссами Самуэль 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Жоао Виктор 0 0
Коршья Себастьен 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Хаджам Жауэн 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 11 (1) 0.35
Лопеш Рони 5 0.16
Рипар Рено 4 0.13
Одоберт Уилсон 3 0.1
Тардьё Флориан 3 (3) 0.1
Шавалерин Ксавье 2 0.06
Угбо Ике 2 0.06
Поросо Джексон 2 0.06
Конте Абду 1 0.03
Куаме Роминигуе 1 0.03
Сальмье Йоанн 1 0.03
Палаверса Анте 1 0.03
Ларуси Яссер 1 0.03
Бруус Андреас 0 0
Рами Адиль 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Агум Люсьен 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиротто Андрей 6 0
Мутуссами Самуэль 6 0
Антуан Комбуаре 5 0
Паллуа Николя 3 1
Сиссоко Мусса 3 0
Жоао Виктор 3 0
Коршья Себастьен 3 0
Саймон Мозес 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Блас Людовик 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Траоре Шарль 2 0
Гессан Эванн 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Молле Флоран 1 0
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Хаджам Жауэн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальде Мама 4 2
Куаме Роминигуе 7 0
Сальмье Йоанн 5 1
Агум Люсьен 5 0
Рипар Рено 4 0
Палмер-Браун Эрик 4 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Галлон Готье 3 0
Поросо Джексон 3 0
Яде Папа Ндиага 1 1
Рами Адиль 2 0
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Бруус Андреас 2 0
Лис Матеуш 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Бальде Тьерно 1 0

Результаты матчей

Нант
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Труа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

9
12
Нант
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Труа
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

7
14
Нант
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (7)
58% (18)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Труа
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
23% (7)
39% (12)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

22
15

Волевые поражения

16
26

Голы по времени матча

Забито

18
22
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
0
0%
3
14%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
7
39%
1
5%
61-75
4
22%
7
32%
76-90

Пропущено

18
44
9 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
2
11%
9
20%
1-15
5
28%
3
7%
16-30
2
11%
7
16%
31-45
4
22%
10
23%
46-60
3
17%
8
18%
61-75
2
11%
7
16%
76-90

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
24%
4
25%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
7
41%
4
25%
76-90

Пропущено

24
24
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
5
21%
2
8%
1-15
5
21%
3
13%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
2
8%
6
25%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
6
25%
9
38%
76-90

Забито

35
38
10 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
12 Не забивали 9
1
3%
5
13%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
5
14%
5
13%
46-60
9
26%
4
11%
61-75
11
31%
11
29%
76-90

Пропущено

42
68
22 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 42
18 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 30
7
17%
11
16%
1-15
10
24%
6
9%
16-30
5
12%
9
13%
31-45
6
14%
16
24%
46-60
6
14%
10
15%
61-75
8
19%
16
24%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3
Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0 Таон - Нант 0:0 Монпелье - Нант 0:3 Нант - Лион 0:0
Труа
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Марсель - Труа 3:1 Труа - Клермон 0:2 Осер - Труа 1:0 Труа - Брест 2:2
Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1

Результаты матчей

Нант
Труа

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нант
Труа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
6
10
1
15
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
22
9
9
22
1.5
11
20
3
28
2.5
5
26
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
3.
Марсель
 Заявка 31 19 7 5 57 - 30 64
4.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 66 - 46 61
5.
Лилль
 Заявка 32 16 8 8 57 - 40 56
6.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 32 11 14 7 40 - 34 47
9.
Ницца
 0:0 Заявка 32 11 13 8 38 - 29 46
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 32 12 10 10 43 - 43 46
11.
Клермон
 0:0 Заявка 32 12 8 12 33 - 42 44
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 32 11 6 15 47 - 54 39
13.
Монпелье
 Заявка 31 11 4 16 47 - 52 37
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Страсбург
 Заявка 32 7 11 14 43 - 53 32
16.
Нант
 0:0 Заявка 32 6 14 12 33 - 44 32
17.
Брест
 0:0 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 0:0 Заявка 32 4 10 18 39 - 67 22
19.
Аяччо
 0:0 Заявка 32 6 4 22 22 - 58 22
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 0:0 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
10.
Ницца
 0:0 Заявка 16 5 7 4 18 - 14 22
11.
Тулуза
 0:0 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
12.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
13.
Клермон
 0:0 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
14.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
15.
Нант
 0:0 Заявка 16 4 8 4 17 - 19 20
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 0:0 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 0:0 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 0:0 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
2.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 0:0 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Клермон
 0:0 Заявка 16 6 5 5 18 - 15 23
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 16 5 2 9 21 - 29 17
14.
Брест
 0:0 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 0:0 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 0:0 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
19.
Труа
 0:0 Заявка 17 3 1 13 23 - 43 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    16'
    Рами Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    16'
    Безумный фол. Мохамед Мостафа грубо играет против соперника. Пострадал Рами Адиль
  • 15'
    Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 15'
    Контроль мяча: Нант: 65%, Труа: 35%.
  • 15'
    Труа пытается что-то создать.
  • 14'
    Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 12'
    Куаме Роминигуе из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 12'
    Нант пытается что-то создать.
  • 12'
    Бруус Андреас из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 11'
    Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 10'
    Контроль мяча: Нант: 64%, Труа: 36%.
  • 10'
    Труа пытается что-то создать.
  • 9'
    Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 9'
    Нант пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Труа пытается что-то создать.
    • 5'
      Мохамед Мостафа выиграл воздушное противоборство у Зукру Танги.
    • 4'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Кастеллетто Жан-Шарль нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      4'
      Мутуссами Самуэль из команды Нант подал угловой слева.
    • 3'
      Бруус Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Нант пытается что-то создать.
    • 2'
      Нант пытается что-то создать.
    • 2'
      Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Нант пытается что-то создать.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Труа начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 78 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 124
    Нант 92.7% (115)
    X 4.8% (6)
    Труа 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Труа
    1.66
    4.60
    6.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нант 0:0 Труа онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 0:0 Труа

    Исход игры
    Нант
    92.7% (115)
    Ничья
    4.8% (6)
    Труа
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.54% (43)
    Меньше
    64.46% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    38.02% (46)
    Нет
    61.98% (75)
    Популярный счёт
    1:0 Нант
    39.5% (49)
    2:1 Нант
    28.2% (35)
    2:0 Нант
    18.5% (23)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    3:1 Нант
    2.4% (3)
    3:2 Нант
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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