Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Коко Маркус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Матч возобновлен

89' Галлон Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Жоао Виктор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Яссер Ларуси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Хорошую попытку сделал Одоберт Уилсон . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Одоберт Уилсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Бальде Мама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Нант

76' Удар от ворот произведет Труа

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Жоао Виктор из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Матч возобновлен

73' Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Хорошую попытку сделал Делор Анди . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Яссер Ларуси из команды Труа разыграл угловой с левого угла.

69' Бруус Андреас пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

68' Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Делор Анди пробил со штрафного прямо в стенку

66' Паллуа Николя нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.

65' Команда Труа сравняла счет! Игра продолжается!

64' 'Г О О О О О Л - Бальде Мама из команды Труа забивает с пенальти! Он пробил правой. Альбан Ляфон был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

62' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Нант

61' Куаме Роминигуе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Нант

57' Бруус Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Рен-Аделед Жефф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Удар от ворот произведет Труа

52' Мохамед Мостафа пробует нанести удар издали, но Готье Галлон ловит мяч

52' Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Труа

48' Блас Людовик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.