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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Нант
2:2
Конец матча
Труа
0'
1:0
25' Гол
Паллуа Николя
1:1
64' Пенальти
Бальде Мама
90' Желтая карточка
Сентонз Фабьен
1:2
90' Гол
Одоберт Уилсон
2:2
90' Гол
Гессан Эванн
90'+11

Ход матча

25'
Паллуа Николя
(Блас Людовик)
1:0
64'
1:1
Бальде Мама
71'
Ганаго Игнатиус
Делор Анди
 
71'
Жоао Виктор
Мерлин Квентин
 
72'
 
Угбо Ике
Рен-Аделед Жефф
83'
 
Сальмье Йоанн
Рами Адиль
86'
Молле Флоран
Сиссоко Мусса
 
86'
Коко Маркус
Блас Людовик
 
86'
Гессан Эванн
Саймон Мозес
 
90'
Сентонз Фабьен
 
90'
1:2
Одоберт Уилсон
90'
Гессан Эванн
(Молле Флоран)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 4
  • 13 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 460 Количество передач 423
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Нант 92.7% (115)
X 4.8% (6)
Труа 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
28
Сентонз
Фабьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
17
Сиссоко
Мусса
8
Мутуссами
Самуэль
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
99
Делор
Анди
31
Мохамед
Мостафа
30
Галлон
Готье
22
Зукру
Танги
23
Рами
Адиль
4
Палмер-Браун
Эрик
19
Бруус
Андреас
39
Ларуси
Яссер
6
Куаме
Роминигуе
8
Агум
Люсьен
14
Рен-Аделед
Жефф
29
Одоберт
Уилсон
7
Бальде
Мама
Нант
4-2-3-1
Труа
3-4-2-1

История личных встреч

Нант
Труа

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
3:0
Л2
1:1
Л2
2:0
Л2
0:1
Л2
0:2
КЛ
4:0
Л2
0:2
Л2
2:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

0.88
0.33

Среднее время на гол

102
270

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.14
0.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

78
157

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 0.25
Блас Людовик 7 (2) 0.22
Саймон Мозес 5 (1) 0.16
Ганаго Игнатиус 4 0.13
Гессан Эванн 3 0.09
Сиссоко Мусса 2 0.06
Молле Флоран 1 0.03
Жиротто Андрей 1 0.03
Паллуа Николя 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Мутуссами Самуэль 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Жоао Виктор 0 0
Коршья Себастьен 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Хаджам Жауэн 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 12 (2) 0.38
Лопеш Рони 5 0.16
Одоберт Уилсон 4 0.13
Рипар Рено 4 0.13
Тардьё Флориан 3 (3) 0.09
Шавалерин Ксавье 2 0.06
Угбо Ике 2 0.06
Поросо Джексон 2 0.06
Конте Абду 1 0.03
Куаме Роминигуе 1 0.03
Сальмье Йоанн 1 0.03
Палаверса Анте 1 0.03
Ларуси Яссер 1 0.03
Бруус Андреас 0 0
Рами Адиль 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Агум Люсьен 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиротто Андрей 6 0
Мутуссами Самуэль 6 0
Антуан Комбуаре 5 0
Паллуа Николя 3 1
Сентонз Фабьен 4 0
Сиссоко Мусса 3 0
Жоао Виктор 3 0
Коршья Себастьен 3 0
Саймон Мозес 3 0
Блас Людовик 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Траоре Шарль 2 0
Гессан Эванн 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Молле Флоран 1 0
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Хаджам Жауэн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальде Мама 4 2
Куаме Роминигуе 7 0
Сальмье Йоанн 5 1
Агум Люсьен 5 0
Рипар Рено 4 0
Палмер-Браун Эрик 4 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Галлон Готье 3 0
Поросо Джексон 3 0
Яде Папа Ндиага 1 1
Рами Адиль 2 0
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Бруус Андреас 2 0
Лис Матеуш 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Бальде Тьерно 1 0

Результаты матчей

Нант
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Труа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

11
14
Нант
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Труа
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

7
14
Нант
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (8)
56% (18)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Труа
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

22
15

Волевые поражения

18
28

Голы по времени матча

Забито

20
24
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
0
0%
3
13%
1-15
3
15%
6
25%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
7
35%
2
8%
61-75
5
25%
8
33%
76-90

Пропущено

20
46
9 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 17
2
10%
9
20%
1-15
5
25%
4
9%
16-30
2
10%
7
15%
31-45
4
20%
10
22%
46-60
4
20%
8
17%
61-75
3
15%
8
17%
76-90

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
24%
4
25%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
7
41%
4
25%
76-90

Пропущено

24
24
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
5
21%
2
8%
1-15
5
21%
3
13%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
2
8%
6
25%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
6
25%
9
38%
76-90

Забито

37
40
11 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 11
12 Не забивали 9
1
3%
5
13%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
6
16%
6
15%
31-45
5
14%
5
13%
46-60
9
24%
5
13%
61-75
12
32%
12
30%
76-90

Пропущено

44
70
22 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 43
18 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 31
7
16%
11
16%
1-15
10
23%
7
10%
16-30
5
11%
9
13%
31-45
6
14%
16
23%
46-60
7
16%
10
14%
61-75
9
20%
17
24%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3
Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0 Таон - Нант 0:0 Монпелье - Нант 0:3 Нант - Лион 0:0
Труа
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Марсель - Труа 3:1 Труа - Клермон 0:2 Осер - Труа 1:0 Труа - Брест 2:2
Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1

Результаты матчей

Нант
Труа

Точный счет

2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
1
11 раз 34%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
11 раз 34%
0
9 раз 28%
2
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нант
Труа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
5
6
10
1.5
5
10
2
14
2.5
1
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
4
4
12
1.5
7
10
1
15
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
23
9
10
22
1.5
12
20
3
29
2.5
5
27
1
31
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
3.
Марсель
 Заявка 31 19 7 5 57 - 30 64
4.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 66 - 46 61
5.
Лилль
 Заявка 32 16 8 8 57 - 40 56
6.
Ренн
 0:0 Заявка 32 16 6 10 51 - 33 54
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 32 11 14 7 40 - 34 47
9.
Клермон
 Заявка 32 13 7 12 35 - 43 46
10.
Ницца
 Заявка 32 11 12 9 39 - 31 45
11.
Лорьян
 Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
12.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
13.
Монпелье
 0:0 Заявка 32 11 5 16 47 - 52 38
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Страсбург
 Заявка 32 7 11 14 43 - 53 32
16.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 Заявка 32 4 10 18 41 - 69 22
19.
Аяччо
 Заявка 32 6 4 22 22 - 58 22
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 0:0 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
12.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
13.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
14.
Монпелье
 0:0 Заявка 17 6 3 8 25 - 25 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
2.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
5.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
6.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
12.
Ренн
 0:0 Заявка 16 4 6 6 18 - 21 18
13.
Монпелье
 0:0 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Нант: 54%, Труа: 46%.
  • 100'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 100'
    Мутуссами Самуэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 100'
    Нант пытается что-то создать.
  • 99'
    Мохамед Мостафа сделал ключевой пас для гола!
  • Описание гола
    99'
    Г О О О О Л - Гессан Эванн забивает с правой ноги!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Зукру Танги из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Описание гола
      92'
      Г О О О О Л - Одоберт Уилсон первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 92'
      Хорошую попытку сделал Одоберт Уилсон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 92'
      Одоберт Уилсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Желтая карточка
      92'
      Сентонз Фабьен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 92'
      Труа пытается что-то создать.
    • 91'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Мохамед Мостафа и попал в каркас ворот!
    • 91'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      91'
      Коко Маркус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Контроль мяча: Нант: 54%, Труа: 46%.
    • 90'
      Зукру Танги ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      89'
      Галлон Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Офсайд
      88'
      Мохамед Мостафа из команды Нант в офсайде
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья сигнализирует, что Паллуа Николя из команды Нант поставил подножку. Пострадал Одоберт Уилсон
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Паллуа Николя
    • 87'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      87'
      Жоао Виктор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 86'
      Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Коко Маркус
    • 86'
      Тактическая замена. Сиссоко Мусса уходит с поля и его заменяет Молле Флоран
    • 86'
      Зукру Танги из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Нант пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Нант: 54%, Труа: 46%.
    • 84'
      Труа пытается что-то создать.
    • 84'
      Труа пытается что-то создать.
    • 84'
      Куаме Роминигуе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Сентонз Фабьен из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      83'
      Яссер Ларуси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 83'
      Тактическая замена. Рами Адиль уходит с поля и его заменяет Сальмье Йоанн
    • 82'
      Хорошую попытку сделал Одоберт Уилсон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 82'
      Одоберт Уилсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 82'
      Труа пытается что-то создать.
    • 81'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      81'
      Судья сигнализирует, что Сентонз Фабьен из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бальде Мама
    • 80'
      Бальде Мама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Нант пытается что-то создать.
    • 80'
      Контроль мяча: Нант: 55%, Труа: 45%.
    • Фол, нарушение
      80'
      Угбо Ике наказан за толчок Ганаго Игнатиус
    • 79'
      Зукру Танги из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      79'
      Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 79'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 77'
      Труа пытается что-то создать.
    • 76'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 76'
      Матч возобновлен
    • 75'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 75'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 75'
      Контроль мяча: Нант: 54%, Труа: 46%.
    • Фол, нарушение
      75'
      Ганаго Игнатиус наказан за толчок Рами Адиль
    • 74'
      Ганаго Игнатиус из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 74'
      Жоао Виктор из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 73'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      73'
      Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 73'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      73'
      Угбо Ике из команды Труа опасно и грубо сыграл. Лафон Альбан пострадал.
    • 73'
      Труа пытается что-то создать.
    • Офсайд
      72'
      Угбо Ике из команды Труа в офсайде
    • 72'
      Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Угбо Ике
    • 71'
      Тактическая замена. Мерлин Квентин уходит с поля и его заменяет Жоао Виктор
    • 71'
      Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Ганаго Игнатиус
    • Угловой
      70'
      Блас Людовик из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
    • 70'
      Хорошую попытку сделал Делор Анди. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 70'
      Нант пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      70'
      Бальде Мама из команды Труа опасно и грубо сыграл. Паллуа Николя пострадал.
    • Угловой
      69'
      Яссер Ларуси из команды Труа разыграл угловой с левого угла.
    • 69'
      Бруус Андреас пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
    • 68'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      68'
      Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 68'
      Палмер-Браун Эрик успешно блокирует удар.
    • 68'
      Делор Анди пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      67'
      Агум Люсьен из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Сентонз Фабьен.
    • 66'
      Паллуа Николя нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      66'
      Блас Людовик из команды Нант подал угловой слева.
    • 66'
      Бруус Андреас из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Куаме Роминигуе успешно блокирует удар.
    • 66'
      Мохамед Мостафа нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 66'
      Нант пытается что-то создать.
    • 65'
      Труа контролирует мяч.
    • 65'
      Контроль мяча: Нант: 55%, Труа: 45%.
    • 65'
      Команда Труа сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      64'
      'Г О О О О О Л - Бальде Мама из команды Труа забивает с пенальти! Он пробил правой. Альбан Ляфон был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 63'
      Паллуа Николя успешно блокирует удар.
    • 63'
      Бальде Мама нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      62'
      Судья сигнализирует, что Сиссоко Мусса из команды Нант поставил подножку. Пострадал Яссер Ларуси
    • 62'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 61'
      Куаме Роминигуе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 60'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Контроль мяча: Нант: 55%, Труа: 45%.
    • 60'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Труа контролирует мяч.
    • 58'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Саймон Мозес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 58'
      Нант пытается что-то создать.
    • 58'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 57'
      Бруус Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 57'
      Рен-Аделед Жефф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 56'
      Мерлин Квентин из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      56'
      Блас Людовик из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Рен-Аделед Жефф.
    • 55'
      Контроль мяча: Нант: 56%, Труа: 44%.
    • 55'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Травма, повреждение
      55'
      Бальде Мама возвращается на поле.
    • 55'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 54'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      54'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      54'
      Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Труа
    • Фол, нарушение
      52'
      Агум Люсьен наказан за толчок Блас Людовик
    • 52'
      Мохамед Мостафа пробует нанести удар издали, но Готье Галлон ловит мяч
    • 52'
      Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 51'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      51'
      Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 51'
      Зукру Танги ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Нант: 56%, Труа: 44%.
    • 50'
      Труа контролирует мяч.
    • 49'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Зукру Танги из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 48'
      Блас Людовик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Нант пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      46'
      Бруус Андреас из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Саймон Мозес.
    • 46'
      Нант контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Нант: 55%, Труа: 45%.
    • 47'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Команда Нант имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 46'
      Мерлин Квентин успешно блокирует удар.
    • 46'
      Рен-Аделед Жефф нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Куаме Роминигуе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Труа контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Нант: 56%, Труа: 44%.
    • 45'
      Делор Анди пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем
    • 44'
      Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Труа пытается что-то создать.
    • 43'
      Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Труа пытается что-то создать.
    • 43'
      Бруус Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Труа контролирует мяч.
    • 41'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Нант контролирует мяч.
    • 40'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Нант: 54%, Труа: 46%.
    • 40'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Труа пытается что-то создать.
    • 39'
      Одоберт Уилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Зукру Танги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Нант пытается что-то создать.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 37'
      Сентонз Фабьен не смог попасть в створ ударом издали
    • 37'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      37'
      Блас Людовик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Бруус Андреас из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Контроль мяча: Нант: 52%, Труа: 48%.
    • 35'
      Мохамед Мостафа нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.
    • 35'
      Блас Людовик из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Нант пытается что-то создать.
    • 34'
      Труа пытается что-то создать.
    • 33'
      Агум Люсьен из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Труа контролирует мяч.
    • 32'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      32'
      Яссер Ларуси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Нант: 57%, Труа: 43%.
    • 30'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Нант пытается что-то создать.
    • 29'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Труа контролирует мяч.
    • 28'
      Хорошую попытку сделал Мохамед Мостафа. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 28'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      28'
      Блас Людовик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Труа пытается что-то создать.
    • 25'
      Блас Людовик сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      ГОООООЛ - Паллуа Николя Нант забивает ударом головой
    • Фол, нарушение
      25'
      Агум Люсьен наказан за толчок Мутуссами Самуэль
    • 25'
      Нант пытается что-то создать.
    • 24'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Нант пытается что-то создать.
    • 23'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      23'
      Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      23'
      Блас Людовик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Зукру Танги успешно блокирует удар.
    • 22'
      Мохамед Мостафа из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 22'
      Мохамед Мостафа выиграл воздушное противоборство у Зукру Танги.
    • 22'
      Сентонз Фабьен из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 21'
      Рен-Аделед Жефф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 21'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      21'
      Куаме Роминигуе из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
    • 20'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Нант: 58%, Труа: 42%.
    • 20'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Нант пытается что-то создать.
    • 20'
      Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Труа пытается что-то создать.
    • 19'
      Агум Люсьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Одоберт Уилсон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Нант пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      18'
      Рами Адиль возвращается на поле.
    • 18'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      17'
      Ох, нехорошо это выглядит. Рами Адиль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      16'
      Рами Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      16'
      Безумный фол. Мохамед Мостафа грубо играет против соперника. Пострадал Рами Адиль
    • 15'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Нант: 65%, Труа: 35%.
    • 15'
      Труа пытается что-то создать.
    • 14'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Куаме Роминигуе из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Нант пытается что-то создать.
    • 12'
      Бруус Андреас из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Нант: 64%, Труа: 36%.
    • 10'
      Труа пытается что-то создать.
    • 9'
      Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Нант пытается что-то создать.
    • Угловой
      8'
      Саймон Мозес из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
    • 8'
      Агум Люсьен из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Агум Люсьен из команды Труа поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • 7'
      Куаме Роминигуе из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      6'
      Бальде Мама из команды Труа в офсайде
    • 5'
      Контроль мяча: Нант: 78%, Труа: 22%.
    • 5'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Труа пытается что-то создать.
    • 5'
      Мохамед Мостафа выиграл воздушное противоборство у Зукру Танги.
    • 4'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Кастеллетто Жан-Шарль нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      4'
      Мутуссами Самуэль из команды Нант подал угловой слева.
    • 3'
      Бруус Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Нант пытается что-то создать.
    • 2'
      Нант пытается что-то создать.
    • 2'
      Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Нант пытается что-то создать.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Труа начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Нант 92.7% (115)
    X 4.8% (6)
    Труа 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Нант 2:2 Труа онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 2:2 Труа

    Исход игры
    Нант
    92.7% (115)
    Ничья
    4.8% (6)
    Труа
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.54% (43)
    Меньше
    64.46% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    38.02% (46)
    Нет
    61.98% (75)
    Популярный счёт
    1:0 Нант
    39.5% (49)
    2:1 Нант
    28.2% (35)
    2:0 Нант
    18.5% (23)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    3:1 Нант
    2.4% (3)
    3:2 Нант
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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