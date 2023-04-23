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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Лион
 
Позже
Марсель

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 121
Лион 36.4% (44)
X 47.9% (58)
Марсель 15.7% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Марсель
2.79
3.66
3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
2
Диоманде
Синали
5
Ловрен
Деян
4
Люкеба
Кастелло
3
Тальяфико
Николас
23
Мендес
Тьяго
88
Толиссо
Корентен
6
Какере
Максанс
26
Баркола
Бредли
10
Ляказетт
Александр
18
Шерки
Райан
16
Лопес
Пау
5
Балерди
Леонардо
4
Жиго
Самуэль
23
Колашинац
Сеад
7
Клосс
Жонатан
29
Каборе
Исса
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
17
Юндер
Дженгиз
18
Малиновский
Руслан
70
Санчес
Алексис
Лион
4-3-3
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

Лион
Марсель

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

35 матчей

42.9%
34.3%
22.8%
15 побед 12 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.3%
45.7%
20%
12 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.4%
48.6%
20%
11 побед 17 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:2
Л1
2:3
Л1
2:0
К
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:2
КЛ
2:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:4
КЛ
0:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
5:5
Л1
1:3
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.72
1.59

Среднее время на гол

52
56

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.35
1.06

Среднее время на гол

66
85

Всего голов

54
46

Голов в среднем за матч

1.54
1.31

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

58
68

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 19 (5) 0.61
Тете 6 0.19
Баркола Бредли 5 0.16
Токо-Экамби Карл 4 0.13
Шерки Райан 3 0.1
Дембеле Мусса II 3 0.1
Какере Максанс 1 0.03
Тальяфико Николас 1 0.03
Лепнан Йоанн 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Толиссо Корентен 1 0.03
Ауа Уссем 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Сарр Амин 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Февр Ромен 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 12 (2) 0.39
Тавареш Нуну 6 0.19
Колашинац Сеад 4 0.13
МБемба Шансель 4 0.13
Юндер Дженгиз 3 (1) 0.1
Верету Жордан 3 0.1
Суарес Луис III 3 0.1
Пайе Димитри 2 (1) 0.06
Гендузи Маттео 2 (1) 0.06
Жиго Самуэль 2 0.06
Жерсон Сантос 2 0.06
Оливейра Витор 2 0.06
Клосс Жонатан 1 0.03
Гуйе Папе 1 0.03
Ронжье Валентин 1 0.03
Малиновский Руслан 1 0.03
Каборе Исса 1 0.03
Унаи Аззедин 1 0.03
Бамба Дьенг 1 0.03
Лопес Пау 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 7 0
Люкеба Кастелло 5 0
Тальяфико Николас 4 0
Лопеш Антони 2 1
Ляказетт Александр 3 0
Мендес Тьяго 3 0
Лепнан Йоанн 3 0
Шерки Райан 3 0
Баркола Бредли 3 0
Тете 3 0
Ловрен Деян 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Толиссо Корентен 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Диоманде Синали 0 1
Jeffinho 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Гюсто Мало 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 6 1
Жиго Самуэль 4 2
Ронжье Валентин 6 0
Тавареш Нуну 4 1
Игорь Тудор 5 0
Малиновский Руслан 4 0
Верету Жордан 3 0
Лопес Пау 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Гендузи Маттео 3 0
Санчес Алексис 2 0
Колашинац Сеад 2 0
МБемба Шансель 2 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Папе 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каборе Исса 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0

Результаты матчей

Лион
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Марсель
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

5
3
Лион
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Марсель
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

20
26
Лион
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Марсель
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

17
16

Волевые поражения

25
29

Голы по времени матча

Забито

24
26
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
4
17%
4
15%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
3
13%
7
27%
31-45
4
17%
7
27%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
3
13%
6
23%
76-90

Пропущено

11
12
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Забито

25
29
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
0
0%
3
10%
1-15
4
16%
3
10%
16-30
7
28%
5
17%
31-45
3
12%
9
31%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
8
32%
4
14%
76-90

Пропущено

23
20
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
3
15%
1-15
2
9%
4
20%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
6
26%
1
5%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
5
22%
8
40%
76-90

Забито

49
55
22 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 19
7 Не забивали 4
4
8%
7
13%
1-15
8
16%
5
9%
16-30
10
20%
12
22%
31-45
7
14%
16
29%
29%
46-60
9
18%
5
9%
61-75
11
22%
10
18%
76-90

Пропущено

34
32
15 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 20
3
9%
5
16%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
9
26%
5
16%
31-45
6
18%
2
6%
46-60
6
18%
4
13%
61-75
7
21%
12
38%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1
Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1
Марсель
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2
Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Труа - Марсель 0:2 Йер - Марсель 0:2 Монпелье - Марсель 1:2 Марсель - Тулуза 6:1

Результаты матчей

Лион
Марсель

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
7 раз 47%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
10 раз 32%
1
9 раз 29%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лион
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
2
6
9
1.5
7
9
3
12
2.5
4
12
2
13
3.5
2
14
1
14
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
2
8
8
1.5
11
4
4
12
2.5
4
11
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
27
4
14
17
1.5
18
13
7
24
2.5
8
23
3
28
3.5
2
29
1
30
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
3.
Марсель
 Заявка 31 19 7 5 57 - 30 64
4.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 66 - 46 61
5.
Лилль
 Заявка 32 16 8 8 57 - 40 56
6.
Ренн
 Заявка 32 16 5 11 51 - 34 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 32 11 14 7 40 - 34 47
9.
Клермон
 Заявка 32 13 7 12 35 - 43 46
10.
Ницца
 Заявка 32 11 12 9 39 - 31 45
11.
Лорьян
 Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
12.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
13.
Монпелье
 Заявка 32 12 4 16 48 - 52 40
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Страсбург
 Заявка 32 7 11 14 43 - 53 32
16.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 Заявка 32 4 10 18 41 - 69 22
19.
Аяччо
 Заявка 32 6 4 22 22 - 58 22
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
11.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
12.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
13.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
14.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
2.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
5.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
6.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
12.
Ренн
 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Какере Максанс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
    Марсель контролирует мяч.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Марсель начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 121
Лион 36.4% (44)
X 47.9% (58)
Марсель 15.7% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Марсель
2.79
3.66
3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Лион - Марсель онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лион - Марсель

Исход игры
Лион
36% (45)
Ничья
48% (60)
Марсель
16% (20)
Тотал 2.5
Больше
47.9% (57)
Меньше
52.1% (62)
Обе команды забьют
Да
87.39% (104)
Нет
12.61% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.6% (47)
2:1 Лион
22.4% (28)
1:2 Марсель
11.2% (14)
2:2 Ничья
9.6% (12)
1:0 Лион
9.6% (12)
2:0 Лион
1.6% (2)
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