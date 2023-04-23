Тур: 32. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Брисар Жером
0'
30' Желтая карточкаДиоманде Синали
0:1
44' ГолЮндер Дженгиз
55' Желтая карточкаКолашинац Сеад
56' Желтая карточкаТолиссо Корентен
1:1
68' ГолЛяказетт Александр
1:2
90' Гол в свои воротаГюсто Мало
90'+3
Ход матча
30'
44'
0:1
55'
56'
68'
80'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 7
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
541 Количество передач 361
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Мендес
Тьяго
18
Шерки
Райан
16
Лопес
Пау
29
Каборе
Исса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
- Запасные игроки
-
35 Риу РемиВратарь
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
47 JeffinhoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Элмаз БартугПолузащитник
- Нападающий
-
33 Муге ФрансуаНападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лион
Марсель
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
35 матчей
42.9%
34.3%
22.8%
15 побед 12 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.3%
45.7%
20%
12 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.4%
48.6%
20%
11 побед 17 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.72
1.59
Среднее время на гол
52
56
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.35
1.06
Среднее время на гол
66
85
Всего голов
54
46
Голов в среднем за матч
1.54
1.31
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
58
68
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|20 (5)
|0.63
|Тете
|6
|0.19
|Баркола Бредли
|5
|0.16
|Токо-Экамби Карл
|4
|0.13
|Шерки Райан
|3
|0.09
|Дембеле Мусса II
|3
|0.09
|Какере Максанс
|1
|0.03
|Тальяфико Николас
|1
|0.03
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|Лепнан Йоанн
|1
|0.03
|Мендес Тьяго
|1
|0.03
|Ауа Уссем
|1
|0.03
|Люкеба Кастелло
|1
|0.03
|Сарр Амин
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|12 (2)
|0.38
|Тавареш Нуну
|6
|0.19
|Юндер Дженгиз
|4 (1)
|0.13
|Колашинац Сеад
|4
|0.13
|МБемба Шансель
|4
|0.13
|Верету Жордан
|3
|0.09
|Суарес Луис III
|3
|0.09
|Пайе Димитри
|2 (1)
|0.06
|Гендузи Маттео
|2 (1)
|0.06
|Жиго Самуэль
|2
|0.06
|Жерсон Сантос
|2
|0.06
|Оливейра Витор
|2
|0.06
|Клосс Жонатан
|1
|0.03
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Ронжье Валентин
|1
|0.03
|Малиновский Руслан
|1
|0.03
|Каборе Исса
|1
|0.03
|Унаи Аззедин
|1
|0.03
|Бамба Дьенг
|1
|0.03
|Лопес Пау
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбеди Саэль
|7
|0
|Люкеба Кастелло
|5
|0
|Тальяфико Николас
|4
|0
|Лопеш Антони
|2
|1
|Ляказетт Александр
|3
|0
|Мендес Тьяго
|3
|0
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Лепнан Йоанн
|3
|0
|Шерки Райан
|3
|0
|Баркола Бредли
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Диоманде Синали
|1
|1
|Ловрен Деян
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Ауа Уссем
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Jeffinho
|1
|0
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|6
|1
|Жиго Самуэль
|4
|2
|Ронжье Валентин
|6
|0
|Тавареш Нуну
|4
|1
|Игорь Тудор
|5
|0
|Малиновский Руслан
|4
|0
|Верету Жордан
|3
|0
|Колашинац Сеад
|3
|0
|Лопес Пау
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Гендузи Маттео
|3
|0
|Санчес Алексис
|2
|0
|МБемба Шансель
|2
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Гуйе Папе
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Результаты матчей
Лион
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Марсель
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
10
Волевые поражения
7
3
Лион
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Марсель
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
20
26
Лион
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Марсель
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
17
18
Волевые поражения
27
29
Голы по времени матча
Забито
26
27
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
4
15%
4
15%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
3
12%
8
30%
30%
31-45
4
15%
7
26%
46-60
7
27%
0
0%
61-75
4
15%
6
22%
76-90
Пропущено
12
14
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
17%
2
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
6
50%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
2
17%
5
36%
76-90
Забито
25
29
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
0
0%
3
10%
1-15
4
16%
3
10%
16-30
7
28%
5
17%
31-45
3
12%
9
31%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
8
32%
4
14%
76-90
Пропущено
23
20
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
3
15%
1-15
2
9%
4
20%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
6
26%
1
5%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
5
22%
8
40%
76-90
Забито
51
56
22 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 20
7 Не забивали 4
4
8%
7
13%
1-15
8
16%
5
9%
16-30
10
20%
13
23%
31-45
7
14%
16
29%
46-60
10
20%
5
9%
61-75
12
24%
10
18%
76-90
Пропущено
35
34
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 21
3
9%
5
15%
1-15
3
9%
4
12%
16-30
10
29%
5
15%
31-45
6
17%
2
6%
46-60
6
17%
5
15%
61-75
7
20%
13
38%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1
Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1
Марсель
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2
Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Труа - Марсель 0:2 Йер - Марсель 0:2 Монпелье - Марсель 1:2 Марсель - Тулуза 6:1
Результаты матчей
Лион
Марсель
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
8 раз 50%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
0
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
11 раз 34%
1
9 раз 28%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лион
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
610
79
313
412
214
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
88
124
412
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
284
1418
1913
725
824
329
230
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|75 - 31
|75
|2.
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|59 - 31
|67
|3.
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|54 - 25
|66
|4.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 46
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|57 - 40
|56
|6.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|51 - 34
|53
|7.
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|50 - 36
|50
|8.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|40 - 34
|47
|9.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|35 - 43
|46
|10.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|39 - 31
|45
|11.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|43 - 44
|45
|12.
|Заявка
|32
|12
|5
|15
|48 - 54
|41
|13.
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|48 - 52
|40
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|30 - 53
|33
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|43 - 53
|32
|16.
|Заявка
|32
|6
|14
|12
|35 - 46
|32
|17.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 48
|32
|18.
|Заявка
|32
|4
|10
|18
|41 - 69
|22
|19.
|Заявка
|32
|6
|4
|22
|22 - 58
|22
|20.
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|25 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|36 - 27
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 16
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 11
|39
|2.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|11.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 22
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 33
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|22 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|20 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (6)
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8