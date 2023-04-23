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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Лион
1:2
Конец матча
Марсель
0'
30' Желтая карточка
Диоманде Синали
0:1
44' Гол
Юндер Дженгиз
55' Желтая карточка
Колашинац Сеад
56' Желтая карточка
Толиссо Корентен
1:1
68' Гол
Ляказетт Александр
1:2
90' Гол в свои ворота
Гюсто Мало
90'+3

Ход матча

30'
Диоманде Синали
 
44'
0:1
Юндер Дженгиз
55'
 
Колашинац Сеад
56'
Толиссо Корентен
 
68'
Ляказетт Александр
(Толиссо Корентен)
1:1
80'
Гюсто Мало
Баркола Бредли
 
80'
Jeffinho
Шерки Райан
 
81'
Лепнан Йоанн
Мендес Тьяго
 
83'
 
Оливейра Витор
Малиновский Руслан
90'
1:2
Гюсто Мало

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 541 Количество передач 361
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Лион 36.5% (46)
X 47.6% (60)
Марсель 15.9% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
2
Диоманде
Синали
5
Ловрен
Деян
4
Люкеба
Кастелло
3
Тальяфико
Николас
23
Мендес
Тьяго
88
Толиссо
Корентен
6
Какере
Максанс
26
Баркола
Бредли
10
Ляказетт
Александр
18
Шерки
Райан
16
Лопес
Пау
5
Балерди
Леонардо
4
Жиго
Самуэль
23
Колашинац
Сеад
29
Каборе
Исса
7
Клосс
Жонатан
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
17
Юндер
Дженгиз
18
Малиновский
Руслан
70
Санчес
Алексис
Лион
4-3-3
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

Лион
Марсель

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

35 матчей

42.9%
34.3%
22.8%
15 побед 12 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.3%
45.7%
20%
12 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.4%
48.6%
20%
11 побед 17 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:2
Л1
2:3
Л1
2:0
К
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:2
КЛ
2:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:4
КЛ
0:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
5:5
Л1
1:3
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.72
1.59

Среднее время на гол

52
56

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.35
1.06

Среднее время на гол

66
85

Всего голов

54
46

Голов в среднем за матч

1.54
1.31

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

58
68

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 20 (5) 0.63
Тете 6 0.19
Баркола Бредли 5 0.16
Токо-Экамби Карл 4 0.13
Шерки Райан 3 0.09
Дембеле Мусса II 3 0.09
Какере Максанс 1 0.03
Тальяфико Николас 1 0.03
Толиссо Корентен 1 0.03
Лепнан Йоанн 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Ауа Уссем 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Сарр Амин 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Февр Ромен 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 12 (2) 0.38
Тавареш Нуну 6 0.19
Юндер Дженгиз 4 (1) 0.13
Колашинац Сеад 4 0.13
МБемба Шансель 4 0.13
Верету Жордан 3 0.09
Суарес Луис III 3 0.09
Пайе Димитри 2 (1) 0.06
Гендузи Маттео 2 (1) 0.06
Жиго Самуэль 2 0.06
Жерсон Сантос 2 0.06
Оливейра Витор 2 0.06
Клосс Жонатан 1 0.03
Гуйе Папе 1 0.03
Ронжье Валентин 1 0.03
Малиновский Руслан 1 0.03
Каборе Исса 1 0.03
Унаи Аззедин 1 0.03
Бамба Дьенг 1 0.03
Лопес Пау 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 7 0
Люкеба Кастелло 5 0
Тальяфико Николас 4 0
Лопеш Антони 2 1
Ляказетт Александр 3 0
Мендес Тьяго 3 0
Толиссо Корентен 3 0
Лепнан Йоанн 3 0
Шерки Райан 3 0
Баркола Бредли 3 0
Тете 3 0
Диоманде Синали 1 1
Ловрен Деян 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Jeffinho 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Гюсто Мало 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 6 1
Жиго Самуэль 4 2
Ронжье Валентин 6 0
Тавареш Нуну 4 1
Игорь Тудор 5 0
Малиновский Руслан 4 0
Верету Жордан 3 0
Колашинац Сеад 3 0
Лопес Пау 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Гендузи Маттео 3 0
Санчес Алексис 2 0
МБемба Шансель 2 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Папе 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каборе Исса 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0

Результаты матчей

Лион
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Марсель
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
10

Волевые поражения

7
3
Лион
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Марсель
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

20
26
Лион
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Марсель
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

17
18

Волевые поражения

27
29

Голы по времени матча

Забито

26
27
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
4
15%
4
15%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
3
12%
8
30%
30%
31-45
4
15%
7
26%
46-60
7
27%
0
0%
61-75
4
15%
6
22%
76-90

Пропущено

12
14
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
17%
2
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
6
50%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
2
17%
5
36%
76-90

Забито

25
29
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
0
0%
3
10%
1-15
4
16%
3
10%
16-30
7
28%
5
17%
31-45
3
12%
9
31%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
8
32%
4
14%
76-90

Пропущено

23
20
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
3
15%
1-15
2
9%
4
20%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
6
26%
1
5%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
5
22%
8
40%
76-90

Забито

51
56
22 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 20
7 Не забивали 4
4
8%
7
13%
1-15
8
16%
5
9%
16-30
10
20%
13
23%
31-45
7
14%
16
29%
46-60
10
20%
5
9%
61-75
12
24%
10
18%
76-90

Пропущено

35
34
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 21
3
9%
5
15%
1-15
3
9%
4
12%
16-30
10
29%
5
15%
31-45
6
17%
2
6%
46-60
6
17%
5
15%
61-75
7
20%
13
38%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1
Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1
Марсель
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2
Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Труа - Марсель 0:2 Йер - Марсель 0:2 Монпелье - Марсель 1:2 Марсель - Тулуза 6:1

Результаты матчей

Лион
Марсель

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
8 раз 50%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
0
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
11 раз 34%
1
9 раз 28%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лион
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
7
9
3
13
2.5
4
12
2
14
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
2
8
8
1.5
12
4
4
12
2.5
4
12
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
28
4
14
18
1.5
19
13
7
25
2.5
8
24
3
29
3.5
2
30
1
31
4.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Марсель
 Заявка 32 20 7 5 59 - 31 67
3.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
4.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 66 - 46 61
5.
Лилль
 Заявка 32 16 8 8 57 - 40 56
6.
Ренн
 Заявка 32 16 5 11 51 - 34 53
7.
Лион
 Заявка 32 14 8 10 50 - 36 50
8.
Реймс
 Заявка 32 11 14 7 40 - 34 47
9.
Клермон
 Заявка 32 13 7 12 35 - 43 46
10.
Ницца
 Заявка 32 11 12 9 39 - 31 45
11.
Лорьян
 Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
12.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
13.
Монпелье
 Заявка 32 12 4 16 48 - 52 40
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Страсбург
 Заявка 32 7 11 14 43 - 53 32
16.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 Заявка 32 4 10 18 41 - 69 22
19.
Аяччо
 Заявка 32 6 4 22 22 - 58 22
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
11.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
12.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
13.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
14.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
5.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
6.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
12.
Ренн
 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Марсель вырывает победу
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Лион: 60%, Марсель: 40%.
  • 92'
    Jeffinho не смог попасть в створ ударом издали
  • 92'
    Лион пытается что-то создать.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Мало Густо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 92'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 91'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Синали Диоманде из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 90'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Контроль мяча: Лион: 60%, Марсель: 40%.
  • 90'
    Лион пытается что-то создать.
  • 89'
    Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Лион 36.5% (46)
    X 47.6% (60)
    Марсель 15.9% (20)
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