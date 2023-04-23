Г О О О О Л - Мало Густо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

Jeffinho не смог попасть в створ ударом издали

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Оооо... вот это был удар! Мало Густо должен был забить с этой позиции.

86' Хорошую попытку сделал Мало Густо. Удар в створ, но вратарь начеку

86' Jeffinho создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Jeffinho выиграл воздушное противоборство у Балерди Леонардо

84' Удар от ворот произведет Марсель

83' Jeffinho не смог попасть в створ ударом издали

82' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

81' Тактическая замена. Мендес Тьяго уходит с поля и его заменяет Johann Lepenant

80' Тактическая замена. Шерки Райан уходит с поля и его заменяет Jeffinho

80' Тактическая замена. Синали Диоманде уходит с поля и его заменяет Мало Густо

79' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

78' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Юндер Дженгиз навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Санчес Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

71' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Г О О О О Л - Ляказетт Александр забивает с правой ноги!

68' Толиссо Корентен из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Хорошую попытку сделал Юндер Дженгиз . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Малиновский Руслан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Малиновский Руслан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Каборе Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Какере Максанс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Матч возобновится спорным мячом

61' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

60' Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.

58' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Лион

56' Толиссо Корентен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.

53' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Колашинац Сеад выиграл воздушное противоборство у Брэдли Баркола.

50' Удар от ворот произведет Лион

50' Клосс Жонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Лион

49' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хорошую попытку сделал Клосс Жонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Юндер Дженгиз создает голевую возможность для своего партнера по команде.