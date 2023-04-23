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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Аяччо
0:0
Первый тайм: 16'
Брест
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 121
Аяччо 18.2% (22)
X 38.8% (47)
Брест 43% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аяччо
Ничья
Брест
3.56
3.15
2.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леруа
Бенжамен
3
Диалло
Исмаэль
25
Гонсалес
Омар
II
15
Видаль
Клеман
99
Коне
Юссуф
8
Маршетти
Венсан
23
Мангани
Тома
17
Амума
Ромен
4
Баррето
Микаэль
10
Белайли
Юсеф
7
Эль-Идрисси
Мунем
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
22
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
Аяччо
4-2-3-1
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Аяччо
Брест

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:1
Л2
0:2
Л2
2:0
Л2
2:3
Л2
2:1
Л2
1:2
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
1:1
Л2
0:1

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Среднее время на гол

90
76

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Идрисси Мунем 6 0.19
Амума Ромен 2 0.06
Нури Рияд 1 0.03
Баррето Микаэль 1 0.03
Баяла Сириль 1 0.03
Мангани Тома 1 (1) 0.03
Авинель Седрик 1 0.03
Муссити-Око Бевик 1 0.03
Сумано Мусса 1 0.03
Маршетти Венсан 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Дуарон Жереми 8 0.26
Белайли Юсеф 6 (5) 0.19
Дель Кастильо Ромен 5 (4) 0.16
Онора Франк 5 0.16
Лис-Мелу Пьерр 5 0.16
Мунье Стив 5 (1) 0.16
Слимани Ислам 1 0.03
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.03
Белькебла Арис 1 0.03
Камара Махди 1 0.03
Дари Ашраф 1 0.03
Фадига Ноа 1 0.03
Маньетти Уго 0 0
Уронен Йере 0 0
Лала Кенни 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Исмаэль 8 1
Эль-Идрисси Мунем 9 0
Гонсалес Омар II 8 0
Юссуф Мохамед 5 1
Амума Ромен 3 2
Видаль Клеман 4 1
Баяла Сириль 3 1
Коне Юссуф 4 0
Маршетти Венсан 4 0
Авинель Седрик 2 1
Мангани Тома 3 0
Нури Рияд 3 0
Кутадьер Матьё 2 0
Альфонс Микаэль 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Баррето Микаэль 1 0
Леруа Бенжамен 1 0
Муссити-Око Бевик 1 0
Майембо Фернан 1 0
Шаброль Флорьян 1 0
Сумано Мусса 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 8 1
Слимани Ислам 5 0
Шардонне Брендан 5 0
Белайли Юсеф 5 0
Бизот Марко 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Камара Махди 2 1
Лала Кенни 3 0
Белькебла Арис 3 0
Эрей Кристоф 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Фадига Ноа 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Онора Франк 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Маньетти Уго 1 0
Дари Ашраф 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лемарешаль Феликс 1 0

Результаты матчей

Аяччо
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Брест
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

9
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
10
Аяччо
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Брест
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

28
18

Волевые поражения

7
14
Аяччо
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Брест
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

10
6

Волевые победы

31
20

Волевые поражения

10
24

Голы по времени матча

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 9
25 Не забивали 20
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
6
60%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
30%
5
29%
29%
61-75
1
10%
1
6%
76-90

Пропущено

24
25
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
5
21%
1
4%
1-15
6
25%
3
12%
16-30
1
4%
4
16%
31-45
1
4%
5
20%
46-60
5
21%
5
20%
61-75
6
25%
7
28%
76-90

Забито

12
19
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
1
8%
3
16%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
2
17%
4
21%
46-60
3
25%
3
16%
61-75
3
25%
4
21%
76-90

Пропущено

34
22
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
8
24%
4
18%
1-15
6
18%
4
18%
16-30
2
6%
6
27%
31-45
4
12%
2
9%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
8
24%
3
14%
76-90

Забито

22
36
10 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 15
15 Не забивали 9
1
5%
7
19%
1-15
2
9%
5
14%
16-30
7
32%
5
14%
31-45
2
9%
6
17%
46-60
6
27%
8
22%
61-75
4
18%
5
14%
76-90

Пропущено

58
47
28 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 25
26 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 24
13
22%
5
11%
1-15
12
21%
7
15%
16-30
3
5%
10
21%
31-45
5
9%
7
15%
46-60
11
19%
8
17%
61-75
14
24%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Страсбург - Аяччо 3:1 Аяччо - Осер 0:3 Клермон - Аяччо 2:1 Аяччо - Монако 0:2
Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Аяччо - Анже 1:0 Сент-Этьен - Аяччо 0:1 Нант - Аяччо 2:2
Брест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2
Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4 Ренн - Брест 3:1 Брест - Труа 2:1

Результаты матчей

Аяччо
Брест

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 52%
1
10 раз 32%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
9 раз 29%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аяччо
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
0.5
Больше Меньше
11
4
2
13
1.5
4
11
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
5
3
13
1.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
16
0.5
Больше Меньше
22
9
5
26
1.5
8
23
1
30
2.5
4
27
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
3.
Марсель
 Заявка 31 19 7 5 57 - 30 64
4.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 66 - 46 61
5.
Лилль
 Заявка 32 16 8 8 57 - 40 56
6.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 32 11 14 7 40 - 34 47
9.
Ницца
 0:0 Заявка 32 11 13 8 38 - 29 46
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 32 12 10 10 43 - 43 46
11.
Клермон
 0:0 Заявка 32 12 8 12 33 - 42 44
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 32 11 6 15 47 - 54 39
13.
Монпелье
 Заявка 31 11 4 16 47 - 52 37
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Страсбург
 Заявка 32 7 11 14 43 - 53 32
16.
Нант
 0:0 Заявка 32 6 14 12 33 - 44 32
17.
Брест
 0:0 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 0:0 Заявка 32 4 10 18 39 - 67 22
19.
Аяччо
 0:0 Заявка 32 6 4 22 22 - 58 22
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 0:0 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
10.
Ницца
 0:0 Заявка 16 5 7 4 18 - 14 22
11.
Тулуза
 0:0 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
12.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
13.
Клермон
 0:0 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
14.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
15.
Нант
 0:0 Заявка 16 4 8 4 17 - 19 20
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 0:0 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 0:0 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 0:0 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
2.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 0:0 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Клермон
 0:0 Заявка 16 6 5 5 18 - 15 23
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 16 5 2 9 21 - 29 17
14.
Брест
 0:0 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 0:0 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 0:0 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
19.
Труа
 0:0 Заявка 17 3 1 13 23 - 43 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Баррето Микаэль получил травму и заменен. Баяла Сириль выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    16'
    Баррето Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Клеман Видаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 16'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 15'
    Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 15'
    Аяччо начинает контратаку
  • 15'
    Контроль мяча: Аяччо: 62%, Брест: 38%.
  • 15'
    Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 14'
    Матч возобновлен
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Гонсалес Омар II из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 13'
    Брест пытается что-то создать.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 13'
    Эль-Идрисси Мунем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    • 12'
      Клеман Видаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Жереми Ле Дуарон выиграл воздушное противоборство у Диалло Исмаэль.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 11'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Аяччо: 44%, Брест: 56%.
    • 9'
      Фадига Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 9'
      Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francois Coty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 34.7% пользователей.
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    Прогнозы 121
    Аяччо 18.2% (22)
    X 38.8% (47)
    Брест 43% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аяччо
    Ничья
    Брест
    3.56
    3.15
    2.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аяччо 0:0 Брест онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аяччо 0:0 Брест

    Исход игры
    Аяччо
    18.2% (22)
    Ничья
    38.8% (47)
    Брест
    43% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    20% (24)
    Меньше
    80% (96)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (66)
    Нет
    45% (54)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.7% (42)
    0:1 Брест
    29.8% (36)
    1:2 Брест
    10.7% (13)
    1:0 Аяччо
    9.9% (12)
    2:1 Аяччо
    7.4% (9)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
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