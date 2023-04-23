Тур: 32. Стадион: Стад Франсуа Коти. Главный судья: Стина Жереми
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Коне
Юссуф
23
Мангани
Тома
17
Амума
Ромен
10
Белайли
Юсеф
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
45
Камара
Махди
15
Мунье
Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
-
23 Мангани ТомаПолузащитник
-
17 Амума РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Белайли ЮсефПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сумано МуссаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
99 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
28 Локо БрэдлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертНападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аяччо
Брест
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
21 матч
47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1
1.18
Среднее время на гол
90
76
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Идрисси Мунем
|6
|0.19
|Амума Ромен
|2
|0.06
|Нури Рияд
|1
|0.03
|Баррето Микаэль
|1
|0.03
|Баяла Сириль
|1
|0.03
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.03
|Авинель Седрик
|1
|0.03
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.03
|Сумано Мусса
|1
|0.03
|Маршетти Венсан
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Дуарон Жереми
|8
|0.26
|Белайли Юсеф
|6 (5)
|0.19
|Дель Кастильо Ромен
|5 (4)
|0.16
|Онора Франк
|5
|0.16
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0.16
|Мунье Стив
|5 (1)
|0.16
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.03
|Белькебла Арис
|1
|0.03
|Камара Махди
|1
|0.03
|Дари Ашраф
|1
|0.03
|Фадига Ноа
|1
|0.03
|Маньетти Уго
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
|Лала Кенни
|0
|0
Карточки
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диалло Исмаэль
|8
|1
|Эль-Идрисси Мунем
|9
|0
|Гонсалес Омар II
|8
|0
|Юссуф Мохамед
|5
|1
|Амума Ромен
|3
|2
|Видаль Клеман
|4
|1
|Баяла Сириль
|3
|1
|Коне Юссуф
|4
|0
|Маршетти Венсан
|4
|0
|Авинель Седрик
|2
|1
|Мангани Тома
|3
|0
|Нури Рияд
|3
|0
|Кутадьер Матьё
|2
|0
|Альфонс Микаэль
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Баррето Микаэль
|1
|0
|Леруа Бенжамен
|1
|0
|Муссити-Око Бевик
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
|Шаброль Флорьян
|1
|0
|Сумано Мусса
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|8
|1
|Слимани Ислам
|5
|0
|Шардонне Брендан
|5
|0
|Белайли Юсеф
|5
|0
|Бизот Марко
|4
|0
|Брассье Лилиан
|4
|0
|Камара Махди
|2
|1
|Лала Кенни
|3
|0
|Белькебла Арис
|3
|0
|Эрей Кристоф
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Фадига Ноа
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Лемарешаль Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Аяччо
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Брест
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
9
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
10
Аяччо
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Брест
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
28
18
Волевые поражения
7
14
Аяччо
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Брест
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
10
6
Волевые победы
31
20
Волевые поражения
10
24
Голы по времени матча
Забито
10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 9
25 Не забивали 20
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
6
60%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
30%
5
29%
29%
61-75
1
10%
1
6%
76-90
Пропущено
24
25
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
5
21%
1
4%
1-15
6
25%
3
12%
16-30
1
4%
4
16%
31-45
1
4%
5
20%
46-60
5
21%
5
20%
61-75
6
25%
7
28%
76-90
Забито
12
19
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
1
8%
3
16%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
2
17%
4
21%
46-60
3
25%
3
16%
61-75
3
25%
4
21%
76-90
Пропущено
34
22
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
8
24%
4
18%
1-15
6
18%
4
18%
16-30
2
6%
6
27%
31-45
4
12%
2
9%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
8
24%
3
14%
76-90
Забито
22
36
10 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 15
15 Не забивали 9
1
5%
7
19%
1-15
2
9%
5
14%
16-30
7
32%
5
14%
31-45
2
9%
6
17%
46-60
6
27%
8
22%
61-75
4
18%
5
14%
76-90
Пропущено
58
47
28 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 25
26 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 24
13
22%
5
11%
1-15
12
21%
7
15%
16-30
3
5%
10
21%
31-45
5
9%
7
15%
46-60
11
19%
8
17%
61-75
14
24%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Аяччо
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Страсбург - Аяччо 3:1 Аяччо - Осер 0:3 Клермон - Аяччо 2:1 Аяччо - Монако 0:2
Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Аяччо - Анже 1:0 Сент-Этьен - Аяччо 0:1 Нант - Аяччо 2:2
Брест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2
Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4 Ренн - Брест 3:1 Брест - Труа 2:1
Результаты матчей
Аяччо
Брест
Точный счет
0:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 52%
1
10 раз 32%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
14 раз 45%
0
9 раз 29%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аяччо
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
510
Больше Меньше
114
213
411
114
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
115
313
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1516
Больше Меньше
229
526
823
130
427
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|75 - 31
|75
|2.
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|54 - 25
|66
|3.
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|57 - 30
|64
|4.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 46
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|57 - 40
|56
|6.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|51 - 33
|53
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|49 - 34
|50
|8.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|40 - 34
|47
|9.
|0:0 Заявка
|32
|11
|13
|8
|38 - 29
|46
|10.
|0:0 Заявка
|32
|12
|10
|10
|43 - 43
|46
|11.
|0:0 Заявка
|32
|12
|8
|12
|33 - 42
|44
|12.
|0:0 Заявка
|32
|11
|6
|15
|47 - 54
|39
|13.
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|47 - 52
|37
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|30 - 53
|33
|15.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|43 - 53
|32
|16.
|0:0 Заявка
|32
|6
|14
|12
|33 - 44
|32
|17.
|0:0 Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 48
|32
|18.
|0:0 Заявка
|32
|4
|10
|18
|39 - 67
|22
|19.
|0:0 Заявка
|32
|6
|4
|22
|22 - 58
|22
|20.
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|25 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 11
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|36 - 27
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|9.
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 14
|22
|11.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|13.
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|14.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|15.
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|17 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|17.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|0:0 Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|0:0 Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 19
|32
|4.
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|6.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 15
|23
|7.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|21 - 29
|17
|14.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|18.
|0:0 Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 33
|11
|19.
|0:0 Заявка
|17
|3
|1
|13
|23 - 43
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|22 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (6)
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аяччо 0:0 Брест
Исход игры
Аяччо
18.2% (22)
Ничья
38.8% (47)
Брест
43% (52)
Тотал 2.5
Больше
20% (24)
Меньше
80% (96)
Обе команды забьют
Да
55% (66)
Нет
45% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (42)
0:1 Брест
29.8% (36)
1:2 Брест
10.7% (13)
1:0 Аяччо
9.9% (12)
2:1 Аяччо
7.4% (9)
0:0 Ничья
3.3% (4)
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