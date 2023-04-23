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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Аяччо
0:0
Конец матча
Брест
0'
27' Желтая карточка
Диалло Исмаэль
29' Желтая карточка
Мунье Стив
34' Желтая карточка
Камара Махди
66' Красная карточка
Тузгар Йоанн
68' Желтая карточка
Эль-Идрисси Мунем
90'+6

Ход матча

17'
Баяла Сириль
Баррето Микаэль
 
27'
Диалло Исмаэль
 
29'
 
Мунье Стив
34'
 
Камара Махди
62'
 
Дель Кастильо Ромен
Онора Франк
62'
Тузгар Йоанн
Белайли Юсеф
 
62'
Спадануда Кевин
Амума Ромен
 
66'
Тузгар Йоанн
 
68'
Эль-Идрисси Мунем
 
71'
 
Перейра-Лаже Матиаш
Дель Кастильо Ромен
71'
 
Лемарешаль Феликс
Камара Махди
82'
 
Элис Альберт
Ле Дуарон Жереми
82'
 
Маньетти Уго
Белькебла Арис
84'
Авинель Седрик
Диалло Исмаэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 354 Количество передач 457
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Аяччо 18.2% (22)
X 38.8% (47)
Брест 43% (52)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леруа
Бенжамен
3
Диалло
Исмаэль
25
Гонсалес
Омар
II
15
Видаль
Клеман
99
Коне
Юссуф
8
Маршетти
Венсан
23
Мангани
Тома
17
Амума
Ромен
4
Баррето
Микаэль
10
Белайли
Юсеф
7
Эль-Идрисси
Мунем
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
22
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
Аяччо
4-2-3-1
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Аяччо
Брест

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:1
Л2
0:2
Л2
2:0
Л2
2:3
Л2
2:1
Л2
1:2
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
1:1
Л2
0:1

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Среднее время на гол

90
76

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Идрисси Мунем 6 0.19
Амума Ромен 2 0.06
Нури Рияд 1 0.03
Баррето Микаэль 1 0.03
Баяла Сириль 1 0.03
Мангани Тома 1 (1) 0.03
Авинель Седрик 1 0.03
Муссити-Око Бевик 1 0.03
Сумано Мусса 1 0.03
Маршетти Венсан 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Дуарон Жереми 8 0.25
Белайли Юсеф 6 (5) 0.19
Дель Кастильо Ромен 5 (4) 0.16
Онора Франк 5 0.16
Лис-Мелу Пьерр 5 0.16
Мунье Стив 5 (1) 0.16
Слимани Ислам 1 0.03
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.03
Белькебла Арис 1 0.03
Камара Махди 1 0.03
Дари Ашраф 1 0.03
Фадига Ноа 1 0.03
Маньетти Уго 0 0
Уронен Йере 0 0
Лала Кенни 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Исмаэль 9 1
Эль-Идрисси Мунем 10 0
Гонсалес Омар II 8 0
Юссуф Мохамед 5 1
Амума Ромен 3 2
Видаль Клеман 4 1
Баяла Сириль 3 1
Коне Юссуф 4 0
Маршетти Венсан 4 0
Авинель Седрик 2 1
Мангани Тома 3 0
Нури Рияд 3 0
Кутадьер Матьё 2 0
Альфонс Микаэль 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Тузгар Йоанн 0 1
Баррето Микаэль 1 0
Леруа Бенжамен 1 0
Муссити-Око Бевик 1 0
Майембо Фернан 1 0
Шаброль Флорьян 1 0
Сумано Мусса 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 8 1
Слимани Ислам 5 0
Шардонне Брендан 5 0
Белайли Юсеф 5 0
Камара Махди 3 1
Бизот Марко 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Лала Кенни 3 0
Белькебла Арис 3 0
Эрей Кристоф 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Фадига Ноа 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Мунье Стив 1 0
Онора Франк 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Маньетти Уго 1 0
Дари Ашраф 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лемарешаль Феликс 1 0

Результаты матчей

Аяччо
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Брест
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

9
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
10
Аяччо
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Брест
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

28
18

Волевые поражения

7
14
Аяччо
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Брест
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
44% (14)
38% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

10
6

Волевые победы

31
20

Волевые поражения

10
24

Голы по времени матча

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 9
26 Не забивали 21
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
6
60%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
30%
5
29%
29%
61-75
1
10%
1
6%
76-90

Пропущено

24
25
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
5
21%
1
4%
1-15
6
25%
3
12%
16-30
1
4%
4
16%
31-45
1
4%
5
20%
46-60
5
21%
5
20%
61-75
6
25%
7
28%
76-90

Забито

12
19
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
1
8%
3
16%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
2
17%
4
21%
46-60
3
25%
3
16%
61-75
3
25%
4
21%
76-90

Пропущено

34
22
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
8
24%
4
18%
1-15
6
18%
4
18%
16-30
2
6%
6
27%
31-45
4
12%
2
9%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
8
24%
3
14%
76-90

Забито

22
36
10 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 15
16 Не забивали 10
1
5%
7
19%
1-15
2
9%
5
14%
16-30
7
32%
5
14%
31-45
2
9%
6
17%
46-60
6
27%
8
22%
61-75
4
18%
5
14%
76-90

Пропущено

58
47
28 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 25
26 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 24
13
22%
5
11%
1-15
12
21%
7
15%
16-30
3
5%
10
21%
31-45
5
9%
7
15%
46-60
11
19%
8
17%
61-75
14
24%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Страсбург - Аяччо 3:1 Аяччо - Осер 0:3 Клермон - Аяччо 2:1 Аяччо - Монако 0:2
Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Аяччо - Анже 1:0 Сент-Этьен - Аяччо 0:1 Нант - Аяччо 2:2
Брест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2
Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4 Ренн - Брест 3:1 Брест - Труа 2:1

Результаты матчей

Аяччо
Брест

Точный счет

0:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 53%
1
10 раз 31%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
14 раз 44%
0
10 раз 31%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аяччо
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
11
0.5
Больше Меньше
11
4
2
14
1.5
4
11
1
15
2.5
2
13
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
6
3
13
1.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
17
0.5
Больше Меньше
22
10
5
27
1.5
8
24
1
31
2.5
4
28
1
31
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
3.
Марсель
 Заявка 31 19 7 5 57 - 30 64
4.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 66 - 46 61
5.
Лилль
 Заявка 32 16 8 8 57 - 40 56
6.
Ренн
 0:0 Заявка 32 16 6 10 51 - 33 54
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 32 11 14 7 40 - 34 47
9.
Клермон
 Заявка 32 13 7 12 35 - 43 46
10.
Ницца
 Заявка 32 11 12 9 39 - 31 45
11.
Лорьян
 Заявка 32 12 9 11 43 - 44 45
12.
Тулуза
 Заявка 32 12 5 15 48 - 54 41
13.
Монпелье
 0:0 Заявка 32 11 5 16 47 - 52 38
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Страсбург
 Заявка 32 7 11 14 43 - 53 32
16.
Нант
 Заявка 32 6 14 12 35 - 46 32
17.
Брест
 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 Заявка 32 4 10 18 41 - 69 22
19.
Аяччо
 Заявка 32 6 4 22 22 - 58 22
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 0:0 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
12.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
13.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
14.
Монпелье
 0:0 Заявка 17 6 3 8 25 - 25 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
2.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
5.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
6.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
12.
Ренн
 0:0 Заявка 16 4 6 6 18 - 21 18
13.
Монпелье
 0:0 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Аяччо: 43%, Брест: 57%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 95'
    Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Баяла Сириль ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Фадига Ноа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Аяччо начинает контратаку
    • 90'
      Контроль мяча: Аяччо: 45%, Брест: 55%.
    • 89'
      Удар от ворот произведет Брест
    • Фол, нарушение
      89'
      Мунье Стив наказан за толчок Коне Юссуф
    • 88'
      Гонсалес Омар II из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Аяччо: 53%, Брест: 47%.
    • Офсайд
      49'
      Мунье Стив из команды Брест в офсайде
    • 49'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Аяччо начинает контратаку
    • 48'
      Шанс! Жереми Ле Дуарон из команды Брест пробил головой, но мимо
    • Угловой
      48'
      Белькебла Арис из команды Брест подал угловой слева.
    • 48'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • Травма, повреждение
      47'
      Маршетти Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Маршетти Венсан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Дюверн Жан-Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Брест пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Аяччо: 54%, Брест: 46%.
    • 44'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Хорошую попытку сделал Белайли Юсеф. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 44'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Аяччо начинает контратаку
    • 44'
      Клеман Видаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Коне Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Мунье Стив из команды Брест поставил подножку. Пострадал Диалло Исмаэль
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Амума Ромен из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Камара Махди
    • 41'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Аяччо: 52%, Брест: 48%.
    • 39'
      Дюверн Жан-Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Белькебла Арис из команды Брест поставил подножку. Пострадал Гонсалес Омар II
    • 37'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Брест пытается что-то создать.
    • 37'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      36'
      Клеман Видаль возвращается на поле.
    • 36'
      Брест пытается что-то создать.
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Контроль мяча: Аяччо: 51%, Брест: 49%.
    • Травма, повреждение
      35'
      Клеман Видаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 34'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • Желтая карточка
      34'
      Камара Махди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      34'
      Камара Махди из команды Брест фолит на Маршетти Венсан, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 33'
      Аяччо начинает контратаку
    • 33'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      32'
      Эль-Идрисси Мунем наказан за толчок Шардонне Брендан
    • 32'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Амума Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      31'
      Фадига Ноа из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Маршетти Венсан.
    • 30'
      Гонсалес Омар II нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.
    • 30'
      Мангани Тома из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Аяччо: 53%, Брест: 47%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Брассье Лилиан задерживает мяч рукой
    • Желтая карточка
      29'
      Мунье Стив совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      29'
      Мунье Стив из команды Брест опасно и грубо сыграл. Гонсалес Омар II пострадал.
    • 29'
      Брест пытается что-то создать.
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      27'
      Диалло Исмаэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      27'
      Безумный фол. Диалло Исмаэль грубо играет против соперника. Пострадал Фадига Ноа
    • 27'
      Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      26'
      Фадига Ноа наказан за толчок Белайли Юсеф
    • 25'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 25'
      Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали
    • 25'
      Контроль мяча: Аяччо: 53%, Брест: 47%.
    • 25'
      Брест пытается что-то создать.
    • 24'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      23'
      Мангани Тома из команды Аяччо разыграл угловой с правого угла.
    • 23'
      Лис-Мелу Пьерр ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Брассье Лилиан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Баяла Сириль
    • Угловой
      22'
      Белькебла Арис из команды Брест подал угловой слева.
    • 21'
      Фадига Ноа нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Брест пытается что-то создать.
    • 20'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Жереми Ле Дуарон из команды Брест поставил подножку. Пострадал Мангани Тома
    • 20'
      Контроль мяча: Аяччо: 53%, Брест: 47%.
    • Фол, нарушение
      20'
      Безумный фол. Мунье Стив грубо играет против соперника. Пострадал Белайли Юсеф
    • 18'
      Брест пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Белайли Юсеф из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Шардонне Брендан
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Белькебла Арис из команды Брест поставил подножку. Пострадал Мангани Тома
    • 17'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 17'
      Баррето Микаэль получил травму и заменен. Баяла Сириль выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      16'
      Баррето Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 16'
      Клеман Видаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Аяччо начинает контратаку
    • 15'
      Контроль мяча: Аяччо: 62%, Брест: 38%.
    • 15'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 13'
      Гонсалес Омар II из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Брест пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 13'
      Эль-Идрисси Мунем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Клеман Видаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Жереми Ле Дуарон выиграл воздушное противоборство у Диалло Исмаэль.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 11'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Аяччо: 44%, Брест: 56%.
    • 9'
      Фадига Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 9'
      Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Брест начинает контратаку
    • 7'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Аяччо: 64%, Брест: 36%.
    • 5'
      Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Белькебла Арис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Жереми Ле Дуарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Офсайд
      5'
      Эль-Идрисси Мунем из команды Аяччо в офсайде
    • 4'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      3'
      Эль-Идрисси Мунем наказан за толчок Брассье Лилиан
    • 3'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      2'
      Камара Махди из команды Брест опасно и грубо сыграл. Диалло Исмаэль пострадал.
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Брассье Лилиан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Эль-Идрисси Мунем
    • 1'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francois Coty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Аяччо 18.2% (22)
    X 38.8% (47)
    Брест 43% (52)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Аяччо 0:0 Брест онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аяччо 0:0 Брест

    Исход игры
    Аяччо
    18.2% (22)
    Ничья
    38.8% (47)
    Брест
    43% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    20% (24)
    Меньше
    80% (96)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (66)
    Нет
    45% (54)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.7% (42)
    0:1 Брест
    29.8% (36)
    1:2 Брест
    10.7% (13)
    1:0 Аяччо
    9.9% (12)
    2:1 Аяччо
    7.4% (9)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
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