Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Шанс! Жереми Ле Дуарон из команды Брест пробил головой, но мимо

48' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Аяччо

47' Маршетти Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Дюверн Жан-Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Хорошую попытку сделал Белайли Юсеф . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Клеман Видаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Коне Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Клеман Видаль возвращается на поле.

36' Матч возобновлен

35' Клеман Видаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

34' Камара Махди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

33' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Амума Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Гонсалес Омар II нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.

30' Мангани Тома из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Мунье Стив совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Диалло Исмаэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Аяччо

25' Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали

24' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

20' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

20' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Матч возобновлен

16' Баррето Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Клеман Видаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удар от ворот произведет Брест

13' Эль-Идрисси Мунем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Клеман Видаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Жереми Ле Дуарон выиграл воздушное противоборство у Диалло Исмаэль

11' Удар от ворот произведет Брест

11' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Фадига Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

9' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

7' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

5' Жереми Ле Дуарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брест начинает с центра поля