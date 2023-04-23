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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Лорьян
0:0
Первый тайм: 16'
Тулуза
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 122
Лорьян 49.2% (60)
X 39.3% (48)
Тулуза 11.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Тулуза
2.60
3.72
3.04
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
18
Меите
Бамо
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
2
Силва
Игор
12
Йонгва
Дарлин
21
Понсо
Жульен
19
Абергель
Лоран
14
Февр
Ромен
80
Ле
Фе
Энцо
9
Коне
Ибраима
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
2
Николайсен
Расмус
15
Суасо
Габриэль
5
Генро
Денис
17
Спирингс
Стейн
13
Сьерро
Венсан
7
Онаиву
Адо
27
Даллинга
Тийс
6
Абухляль
Закария
Лорьян
3-4-2-1
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Лорьян
Тулуза

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

22 матча

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
2 победы 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
2:2
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

7
15

Голов в среднем за матч

0.7
1.25

Среднее время на гол

128
72

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.7

Среднее время на гол

72
128

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 12 (1) 0.38
Уттара Данго 6 0.19
Коне Ибраима 5 (2) 0.16
Ле Фе Энцо 4 0.13
Ле Бри Тео 2 0.06
Диарра Стефан 2 0.06
Бамба Дьенг 2 (1) 0.06
Понсо Жульен 1 0.03
Тальби Монтассар 1 0.03
Февр Ромен 1 0.03
Катлайн Йоанн 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Лорьенте Арман 1 0.03
Меите Бамо 1 0.03
Калюлю Гедеон 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Дукуре Сирине 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 12 0.38
Абухляль Закария 7 0.22
Ван ден Бомен Бранко 5 (4) 0.16
Шаиби Фарес 5 0.16
Ратао Рафаэл 5 0.16
Деягере Брехт 4 0.13
Онаиву Адо 2 0.06
Руо Антони 2 0.06
Спирингс Стейн 2 0.06
Деслер Миккел 1 0.03
Хили Рис 1 0.03
Николайсен Расмус 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Генро Денис 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 4 1
Инносент Бонке 4 0
Калюлю Гедеон 4 0
Силва Игор 2 1
Уттара Данго 2 1
Ле Фе Энцо 3 0
Меите Бамо 3 0
Коне Ибраима 2 0
Манноне Вито 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николайсен Расмус 5 1
Ван ден Бомен Бранко 6 0
Деслер Миккел 4 1
Деягере Брехт 5 0
Руо Антони 3 1
Абухляль Закария 4 0
Даллинга Тийс 4 0
Силла Иссиага 3 0
Спирингс Стейн 3 0
Генро Денис 3 0
Ратао Рафаэл 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Дюпе Максим 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Суасо Габриэль 1 0
Said Hamulic 1 0
Кебен Кевин 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Филипп Монтанье 1 0

Результаты матчей

Лорьян
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Тулуза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

4
8
Лорьян
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Тулуза
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
12

Волевые поражения

14
24
Лорьян
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Тулуза
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
23% (7)
32% (10)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

26
15

Волевые поражения

18
32

Голы по времени матча

Забито

20
21
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
4
20%
3
14%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
4
20%
5
24%
31-45
4
20%
5
24%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
3
15%
3
14%
76-90

Пропущено

16
29
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
4
25%
5
17%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
1
6%
8
28%
46-60
5
31%
4
14%
61-75
4
25%
7
24%
76-90

Забито

21
28
12 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
4
19%
2
7%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
5
24%
8
29%
31-45
4
19%
5
18%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
5
24%
3
11%
76-90

Пропущено

29
23
10 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
10%
3
13%
1-15
4
14%
1
4%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
6
21%
5
22%
46-60
6
21%
3
13%
61-75
7
24%
8
35%
76-90

Забито

41
49
23 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
8
20%
5
10%
1-15
6
15%
8
16%
16-30
9
22%
13
27%
31-45
8
20%
10
20%
46-60
2
5%
7
14%
61-75
8
20%
6
12%
76-90

Пропущено

45
52
16 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 35
13 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
7
16%
8
15%
1-15
6
13%
3
6%
16-30
3
7%
6
12%
31-45
7
16%
13
25%
46-60
11
24%
7
13%
61-75
11
24%
15
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1
Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Лорьян - Нант 2:1
Тулуза
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1
Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Тулуза - Брест 1:1 Осер - Тулуза 0:5 Ланьон - Тулуза 1:7

Результаты матчей

Лорьян
Тулуза

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
1
11 раз 35%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
4
8
7
1.5
8
8
3
12
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
3
7
9
1.5
5
10
1
15
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
24
7
15
16
1.5
13
18
4
27
2.5
6
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Ланс
 Заявка 32 19 9 4 54 - 25 66
3.
Марсель
 Заявка 31 19 7 5 57 - 30 64
4.
Монако
 Заявка 32 18 7 7 66 - 46 61
5.
Лилль
 Заявка 32 16 8 8 57 - 40 56
6.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 32 11 14 7 40 - 34 47
9.
Ницца
 0:0 Заявка 32 11 13 8 38 - 29 46
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 32 12 10 10 43 - 43 46
11.
Клермон
 0:0 Заявка 32 12 8 12 33 - 42 44
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 32 11 6 15 47 - 54 39
13.
Монпелье
 Заявка 31 11 4 16 47 - 52 37
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Страсбург
 Заявка 32 7 11 14 43 - 53 32
16.
Нант
 0:0 Заявка 32 6 14 12 33 - 44 32
17.
Брест
 0:0 Заявка 32 7 11 14 35 - 48 32
18.
Труа
 0:0 Заявка 32 4 10 18 39 - 67 22
19.
Аяччо
 0:0 Заявка 32 6 4 22 22 - 58 22
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 0:0 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
10.
Ницца
 0:0 Заявка 16 5 7 4 18 - 14 22
11.
Тулуза
 0:0 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
12.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
13.
Клермон
 0:0 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
14.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
15.
Нант
 0:0 Заявка 16 4 8 4 17 - 19 20
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 0:0 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 0:0 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 0:0 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
2.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 0:0 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Клермон
 0:0 Заявка 16 6 5 5 18 - 15 23
7.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 16 5 2 9 21 - 29 17
14.
Брест
 0:0 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 0:0 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
18.
Аяччо
 0:0 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
19.
Труа
 0:0 Заявка 17 3 1 13 23 - 43 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Суасо Габриэль из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 17'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 16'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 16'
    Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 16'
    Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 16'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 16'
    Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 12'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 11'
      Генро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Абухляль Закария выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 10'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Лорьян: 41%, Тулуза: 59%.
    • 10'
      Николайсен Расмус из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 9'
      Меите Бамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 9'
      Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      9'
      Николайсен Расмус из команды Тулуза заходит слишком далеко, он валит Коне Ибраима.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 8'
      Мвого Ивон из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Тальби Монтассар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Даллинга Тийс из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 7'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 7'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Мвого Ивон из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Меите Бамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 5'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Лорьян: 50%, Тулуза: 50%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Меите Бамо из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Даллинга Тийс
    • 4'
      Онаиву Адо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 3'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 3'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 2'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 2'
      Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 1'
      Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Тулуза начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 122
    Лорьян 49.2% (60)
    X 39.3% (48)
    Тулуза 11.5% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Тулуза
    2.60
    3.72
    3.04
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лорьян 0:0 Тулуза онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Тулуза

    Исход игры
    Лорьян
    49.2% (60)
    Ничья
    39.3% (48)
    Тулуза
    11.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.54% (53)
    Меньше
    55.46% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (98)
    Нет
    17.65% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.9% (45)
    2:1 Лорьян
    33.6% (41)
    1:0 Лорьян
    9% (11)
    1:2 Тулуза
    6.6% (8)
    2:0 Лорьян
    4.1% (5)
    0:1 Тулуза
    3.3% (4)
    3:1 Лорьян
    1.6% (2)
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    Лорьян
    Тулуза
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