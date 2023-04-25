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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Грасcхоппер
4:1
Второй тайм: 84'
Янг Бойз
0'
1:0
23' Гол
Демхасай Шкельчим
1:1
31' Гол
Фасснахт Кристиан
33' Желтая карточка
Лаупер Сандро
2:1
42' Гол
Пушич Петар
3:1
49' Гол в свои ворота
Лустенбергер Фабиан
4:1
78' Пенальти
Пушич Петар
83' Желтая карточка
Герц Кристиан

Ход матча

23'
Демхасай Шкельчим
1:0
31'
1:1
Фасснахт Кристиан
(Гарсия Улиссес)
33'
 
Лаупер Сандро
42'
Пушич Петар
(Демхасай Шкельчим)
2:1
46'
 
Ниассе Шейх
Лаупер Сандро
46'
 
Нсаме Жан-Пьер
Монтейро Джоэл
49'
Лустенбергер Фабиан
3:1
60'
 
Ррудхани Донат
Угриниц Филип
60'
 
Элиа Мешак
Имери Кастриот
65'
 
Аменда Орель
Иттен Седрик
67'
Дадашов Ренат
Демхасай Шкельчим
 
78'
Пушич Петар
4:1
81'
Абраши Амир
Пушич Петар
 
83'
Герц Кристиан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 7
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Янг Бойз
5.65
8.50
4.30
Все Коэффициенты
1
Морейра
Андре
34
Хара
Теруки
15
Секо
Аюму
14
Рибейро
Томас
31
Шмидт
Доминик
II
40
Кавабэ
Хаяо
28
Герц
Кристиан
10
Пушич
Петар
77
Болла
Бендегуз
9
Демхасай
Шкельчим
8
Giotto
Morandi
1
Расьоппи
Антони
27
Lewin
Blum
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
30
Лаупер
Сандро
7
Угриниц
Филип
29
Имери
Кастриот
77
Монтейро
Джоэл
11
Иттен
Седрик
Грасcхоппер
4-3-3
Янг Бойз
4-3-1-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Янг Бойз

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
35%
17 побед 7 ничьих 0 побед

36 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 6 ничьих 30 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 15 ничьих 23 победы

Второй тайм

13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 27 побед

56 матчей

26.8%
19.6%
53.6%
15 побед 11 ничьих 30 побед

Первый тайм

19.6%
39.3%
41.1%
11 побед 22 ничьи 23 победы

Второй тайм

30.4%
21.4%
48.2%
17 побед 12 ничьих 27 побед

История матчей

С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
3:0
С
2:2
ТМК
5:2
С
1:1
С
0:0
С
6:1
С
0:1
С
0:3
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
0:4
С
0:1
С
2:3
К
5:0
С
4:0
С
4:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
4:2
С
0:1
С
4:0
С
5:0
С
0:4
С
0:1
С
1:2
С
4:0
С
2:0
С
3:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
С
0:1
С
0:3
С
2:2
С
3:2
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
4:0
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
3:3
К
3:0
С
0:1
С
1:3
С
2:0
С
3:3

Голы

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

1.65
0.9

Среднее время на гол

54
100

Всего голов

69
45

Голов в среднем за матч

2.3
1.73

Среднее время на гол

39
52

Всего голов

112
72

Голов в среднем за матч

2
1.29

Тотал матчей

2.5
55
Больше 98%
Меньше 2%
1
47
Больше 84%
Меньше 16%
9
37
Больше 66%
Меньше 34%
19
26
Больше 46%
Меньше 54%
30
12
Больше 21%
Меньше 79%
44
5
Больше 9%
Меньше 91%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
54

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 8 0.27
Дадашов Ренат 8 (2) 0.27
Шеттине Гильерме 6 0.2
Герц Кристиан 4 0.13
Пушич Петар 3 0.1
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.1
Рибейро Томас 3 0.1
Болла Бендегуз 2 0.07
Шабани Меритан 2 0.07
Giotto Morandi 1 (1) 0.03
Francis Momoh 1 0.03
Демхасай Шкельчим 1 0.03
Феррейра Филипе 1 0.03
Dion Kacuri 1 0.03
Лоосли Ноа 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Секо Аюму 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 17 (4) 0.57
Нсаме Жан-Пьер 16 (1) 0.53
Фасснахт Кристиан 7 0.23
Элиа Мешак 7 0.23
Ридер Фабиан 6 (1) 0.2
Имери Кастриот 4 0.13
Канга Вилфрид 3 0.1
Зесигер Седрик 2 0.07
Гарсия Улиссес 1 0.03
Монтейро Джоэл 1 0.03
Угриниц Филип 1 0.03
Лаупер Сандро 1 0.03
Нгамалё Николя 1 0.03
Сьерро Венсан 1 0.03
Ррудхани Донат 0 0
Бенито Лорис 0 0
Lewin Blum 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 9 0
Секо Аюму 5 1
Лоосли Ноа 3 2
Абраши Амир 6 0
Шеттине Гильерме 6 0
Болла Бендегуз 6 0
Рибейро Томас 6 0
Герц Кристиан 5 0
Шмидт Доминик II 5 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Шабани Меритан 2 1
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Пушич Петар 3 0
Морейра Андре 2 0
Francis Momoh 2 0
Giotto Morandi 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Чжон Сан Бин 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 9 1
Ридер Фабиан 8 0
Ниассе Шейх 7 0
Lewin Blum 7 0
Гарсия Улиссес 4 1
Иттен Седрик 3 1
Нсаме Жан-Пьер 4 0
Лустенбергер Фабиан 3 0
Фасснахт Кристиан 3 0
Элиа Мешак 1 1
Угриниц Филип 2 0
Али Мохамед 2 0
Сьерро Венсан 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Лаупер Сандро 1 0
Масейрас Кентен 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Аменда Орель 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Янг Бойз
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
13% (2)
80% (12)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

11
7
Грасcхоппер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Янг Бойз
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

17
0

Волевые поражения

14
44
Грасcхоппер
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Янг Бойз
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
21% (6)
55% (16)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

22
4

Волевые поражения

25
51

Голы по времени матча

Забито

25
23
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
3
12%
4
17%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
6
24%
1
4%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
8
32%
4
17%
61-75
2
8%
7
30%
76-90

Пропущено

23
13
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
4
17%
1
8%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
4
17%
5
38%
61-75
6
26%
2
15%
76-90

Забито

17
44
9 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 12
18 Не забивали 14
2
12%
8
18%
1-15
2
12%
7
16%
16-30
5
29%
29%
5
11%
31-45
5
29%
29%
5
11%
46-60
2
12%
8
18%
61-75
1
6%
11
25%
76-90

Пропущено

26
10
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 8
1
4%
1
10%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
5
19%
3
30%
31-45
4
15%
3
30%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
7
27%
2
20%
76-90

Забито

42
67
21 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 38
12 Забивали первыми 19
4 Не забивали 3
5
12%
12
18%
1-15
5
12%
11
16%
16-30
11
26%
6
9%
31-45
8
19%
8
12%
46-60
10
24%
12
18%
61-75
3
7%
18
27%
76-90

Пропущено

49
23
20 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 18
5
10%
2
9%
1-15
7
14%
2
9%
16-30
8
16%
5
22%
31-45
8
16%
4
17%
46-60
8
16%
6
26%
61-75
13
27%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1
Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:0
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4
Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0 Янг Бойз - Тун 2:0 Янг Бойз - Пушкаш-Академия 3:0 Фрайбург - Янг Бойз 1:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Янг Бойз

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:3
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
3:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 52%
2
7 раз 24%
0
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
8 раз 28%
3
6 раз 21%
2
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
1.5
Больше Меньше
12
3
3
11
2.5
10
5
1
13
3.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
4
11
1.5
6
8
1
14
2.5
3
11
1
14
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
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26
3
11
18
1.5
18
11
4
25
2.5
13
16
2
27
3.5
7
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:4 30 17 10 3 70 - 25 61
2.
Люцерн
 29 11 9 9 45 - 39 42
3.
Серветт
 29 9 14 6 35 - 40 41
4.
Лугано
 29 10 10 9 42 - 39 40
5.
Грасcхоппер
 4:1 30 11 7 12 47 - 49 40
6.
Санкт-Галлен
 29 9 9 11 51 - 43 36
7.
Базель
 29 8 12 9 37 - 35 36
8.
Цюрих
 29 7 12 10 30 - 44 33
9.
Сьон
 29 7 9 13 37 - 55 30
10.
Винтертур
 29 7 8 14 27 - 52 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:4 15 12 3 0 46 - 8 39
2.
Грасcхоппер
 4:1 15 8 2 5 29 - 24 26
3.
Серветт
 14 6 7 1 18 - 12 25
4.
Санкт-Галлен
 14 6 6 2 26 - 16 24
5.
Лугано
 15 6 5 4 23 - 19 23
6.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
7.
Цюрих
 15 4 7 4 17 - 20 19
8.
Винтертур
 15 5 4 6 14 - 25 19
9.
Люцерн
 14 4 5 5 20 - 19 17
10.
Сьон
 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 15 7 4 4 25 - 20 25
2.
Янг Бойз
 1:4 15 5 7 3 24 - 17 22
3.
Сьон
 15 5 5 5 22 - 25 20
4.
Лугано
 14 4 5 5 19 - 20 17
5.
Серветт
 15 3 7 5 17 - 28 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Грасcхоппер
 4:1 15 3 5 7 18 - 25 14
8.
Цюрих
 14 3 5 6 13 - 24 14
9.
Санкт-Галлен
 15 3 3 9 25 - 27 12
10.
Винтертур
 14 2 4 8 13 - 27 10
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  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 17 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 16 (4)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 9
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Белоко Стефан 10
Весь список
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Лустенбергер Фабиан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 46'
    Лаупер Сандро уходит с поля. Ниассе Шейх выходит вместо него
  • 46'
    Joel Monteiro уходит с поля. Нсаме Жан-Пьер выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Лучшие коэффициенты
    Грасcхоппер
    Ничья
    Янг Бойз
    5.65
    8.50
    4.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз онлайн

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