Тур: 30. Стадион: Летцигрунд.
4:1
Второй тайм: 84'
0'
1:0
23' ГолДемхасай Шкельчим
1:1
31' ГолФасснахт Кристиан
33' Желтая карточкаЛаупер Сандро
2:1
42' ГолПушич Петар
3:1
49' Гол в свои воротаЛустенбергер Фабиан
4:1
78' ПенальтиПушич Петар
83' Желтая карточкаГерц Кристиан
Ход матча
23'
31'
33'
42'
2:1
49'
78'
4:1
83'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 7
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
34
Хара
Теруки
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
27
Lewin
Blum
11
Иттен
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Хара ТерукиЗащитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Dion Kacuri
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Грасcхоппер
Янг Бойз
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85%
35%
17 побед 7 ничьих 0 побед
36 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 6 ничьих 30 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 15 ничьих 23 победы
Второй тайм
13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 27 побед
56 матчей
26.8%
19.6%
53.6%
15 побед 11 ничьих 30 побед
Первый тайм
19.6%
39.3%
41.1%
11 побед 22 ничьи 23 победы
Второй тайм
30.4%
21.4%
48.2%
17 побед 12 ничьих 27 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
27
Голов в среднем за матч
1.65
0.9
Среднее время на гол
54
100
Всего голов
69
45
Голов в среднем за матч
2.3
1.73
Среднее время на гол
39
52
Всего голов
112
72
Голов в среднем за матч
2
1.29
Тотал матчей
2.5
55
Больше 98%
Меньше 2%
1
47
Больше 84%
Меньше 16%
9
37
Больше 66%
Меньше 34%
19
26
Больше 46%
Меньше 54%
30
12
Больше 21%
Меньше 79%
44
5
Больше 9%
Меньше 91%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|8
|0.27
|Дадашов Ренат
|8 (2)
|0.27
|Шеттине Гильерме
|6
|0.2
|Герц Кристиан
|4
|0.13
|Пушич Петар
|3
|0.1
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0.1
|Рибейро Томас
|3
|0.1
|Болла Бендегуз
|2
|0.07
|Шабани Меритан
|2
|0.07
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.03
|Francis Momoh
|1
|0.03
|Демхасай Шкельчим
|1
|0.03
|Феррейра Филипе
|1
|0.03
|Dion Kacuri
|1
|0.03
|Лоосли Ноа
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Секо Аюму
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иттен Седрик
|17 (4)
|0.57
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (1)
|0.53
|Фасснахт Кристиан
|7
|0.23
|Элиа Мешак
|7
|0.23
|Ридер Фабиан
|6 (1)
|0.2
|Имери Кастриот
|4
|0.13
|Канга Вилфрид
|3
|0.1
|Зесигер Седрик
|2
|0.07
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Монтейро Джоэл
|1
|0.03
|Угриниц Филип
|1
|0.03
|Лаупер Сандро
|1
|0.03
|Нгамалё Николя
|1
|0.03
|Сьерро Венсан
|1
|0.03
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|9
|0
|Секо Аюму
|5
|1
|Лоосли Ноа
|3
|2
|Абраши Амир
|6
|0
|Шеттине Гильерме
|6
|0
|Болла Бендегуз
|6
|0
|Рибейро Томас
|6
|0
|Герц Кристиан
|5
|0
|Шмидт Доминик II
|5
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Шабани Меритан
|2
|1
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Морейра Андре
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|9
|1
|Ридер Фабиан
|8
|0
|Ниассе Шейх
|7
|0
|Lewin Blum
|7
|0
|Гарсия Улиссес
|4
|1
|Иттен Седрик
|3
|1
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|0
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|Фасснахт Кристиан
|3
|0
|Элиа Мешак
|1
|1
|Угриниц Филип
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Лаупер Сандро
|1
|0
|Масейрас Кентен
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Янг Бойз
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
13% (2)
80% (12)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
11
7
Грасcхоппер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Янг Бойз
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
17
0
Волевые поражения
14
44
Грасcхоппер
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Янг Бойз
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
21% (6)
55% (16)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
22
4
Волевые поражения
25
51
Голы по времени матча
Забито
25
23
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
3
12%
4
17%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
6
24%
1
4%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
8
32%
4
17%
61-75
2
8%
7
30%
76-90
Пропущено
23
13
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
4
17%
1
8%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
4
17%
5
38%
61-75
6
26%
2
15%
76-90
Забито
17
44
9 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 12
18 Не забивали 14
2
12%
8
18%
1-15
2
12%
7
16%
16-30
5
29%
29%
5
11%
31-45
5
29%
29%
5
11%
46-60
2
12%
8
18%
61-75
1
6%
11
25%
76-90
Пропущено
26
10
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 8
1
4%
1
10%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
5
19%
3
30%
31-45
4
15%
3
30%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
7
27%
2
20%
76-90
Забито
42
67
21 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 38
12 Забивали первыми 19
4 Не забивали 3
5
12%
12
18%
1-15
5
12%
11
16%
16-30
11
26%
6
9%
31-45
8
19%
8
12%
46-60
10
24%
12
18%
61-75
3
7%
18
27%
76-90
Пропущено
49
23
20 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 18
5
10%
2
9%
1-15
7
14%
2
9%
16-30
8
16%
5
22%
31-45
8
16%
4
17%
46-60
8
16%
6
26%
61-75
13
27%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1
Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:0
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4
Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0 Янг Бойз - Тун 2:0 Янг Бойз - Пушкаш-Академия 3:0 Фрайбург - Янг Бойз 1:1
Результаты матчей
Грасcхоппер
Янг Бойз
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:3
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
3:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 52%
2
7 раз 24%
0
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
8 раз 28%
3
6 раз 21%
2
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
123
311
105
113
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
113
411
68
114
311
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
263
1118
1811
425
1316
227
722
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:4
|30
|17
|10
|3
|70 - 25
|61
|2.
|29
|11
|9
|9
|45 - 39
|42
|3.
|29
|9
|14
|6
|35 - 40
|41
|4.
|29
|10
|10
|9
|42 - 39
|40
|5.
|4:1
|30
|11
|7
|12
|47 - 49
|40
|6.
|29
|9
|9
|11
|51 - 43
|36
|7.
|29
|8
|12
|9
|37 - 35
|36
|8.
|29
|7
|12
|10
|30 - 44
|33
|9.
|29
|7
|9
|13
|37 - 55
|30
|10.
|29
|7
|8
|14
|27 - 52
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:4
|15
|12
|3
|0
|46 - 8
|39
|2.
|4:1
|15
|8
|2
|5
|29 - 24
|26
|3.
|14
|6
|7
|1
|18 - 12
|25
|4.
|14
|6
|6
|2
|26 - 16
|24
|5.
|15
|6
|5
|4
|23 - 19
|23
|6.
|15
|5
|7
|3
|23 - 17
|22
|7.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|8.
|15
|5
|4
|6
|14 - 25
|19
|9.
|14
|4
|5
|5
|20 - 19
|17
|10.
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|2.
|1:4
|15
|5
|7
|3
|24 - 17
|22
|3.
|15
|5
|5
|5
|22 - 25
|20
|4.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|5.
|15
|3
|7
|5
|17 - 28
|16
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|7.
|4:1
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|8.
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|9.
|15
|3
|3
|9
|25 - 27
|12
|10.
|14
|2
|4
|8
|13 - 27
|10
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|17 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (4)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 9
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|10