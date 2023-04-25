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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 8704
Грасcхоппер
4:1
Конец матча
Янг Бойз
0'
1:0
23' Гол
Демхасай Шкельчим
1:1
31' Гол
Фасснахт Кристиан
33' Желтая карточка
Лаупер Сандро
2:1
42' Гол
Пушич Петар
3:1
49' Гол в свои ворота
Лустенбергер Фабиан
4:1
78' Пенальти
Пушич Петар
83' Желтая карточка
Герц Кристиан
90'+3

Ход матча

23'
Демхасай Шкельчим
1:0
31'
1:1
Фасснахт Кристиан
(Гарсия Улиссес)
33'
 
Лаупер Сандро
42'
Пушич Петар
(Демхасай Шкельчим)
2:1
46'
 
Ниассе Шейх
Лаупер Сандро
46'
 
Нсаме Жан-Пьер
Монтейро Джоэл
49'
Лустенбергер Фабиан
3:1
60'
 
Ррудхани Донат
Угриниц Филип
60'
 
Элиа Мешак
Имери Кастриот
65'
 
Аменда Орель
Иттен Седрик
67'
Дадашов Ренат
Демхасай Шкельчим
 
78'
Пушич Петар
4:1
81'
Абраши Амир
Пушич Петар
 
83'
Герц Кристиан
 
87'
Лоосли Ноа
Рибейро Томас
 
87'
Феррейра Филипе
Giotto Morandi
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 8
  • 1 Офсайды 7
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 259 Количество передач 451
  • 40 Владение мячом, % 60
1
Морейра
Андре
34
Хара
Теруки
15
Секо
Аюму
14
Рибейро
Томас
31
Шмидт
Доминик
II
40
Кавабэ
Хаяо
28
Герц
Кристиан
10
Пушич
Петар
77
Болла
Бендегуз
9
Демхасай
Шкельчим
8
Giotto
Morandi
1
Расьоппи
Антони
27
Lewin
Blum
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
30
Лаупер
Сандро
7
Угриниц
Филип
29
Имери
Кастриот
77
Монтейро
Джоэл
11
Иттен
Седрик
Грасcхоппер
4-3-3
Янг Бойз
4-3-1-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Янг Бойз

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
35%
17 побед 7 ничьих 0 побед

36 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 6 ничьих 30 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 15 ничьих 23 победы

Второй тайм

13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 27 побед

56 матчей

26.8%
19.6%
53.6%
15 побед 11 ничьих 30 побед

Первый тайм

19.6%
39.3%
41.1%
11 побед 22 ничьи 23 победы

Второй тайм

30.4%
21.4%
48.2%
17 побед 12 ничьих 27 побед

История матчей

С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
3:0
С
2:2
ТМК
5:2
С
1:1
С
0:0
С
6:1
С
0:1
С
0:3
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
0:4
С
0:1
С
2:3
К
5:0
С
4:0
С
4:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
4:2
С
0:1
С
4:0
С
5:0
С
0:4
С
0:1
С
1:2
С
4:0
С
2:0
С
3:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
С
0:1
С
0:3
С
2:2
С
3:2
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
4:0
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
3:3
К
3:0
С
0:1
С
1:3
С
2:0
С
3:3

Голы

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

1.65
0.9

Среднее время на гол

54
100

Всего голов

69
45

Голов в среднем за матч

2.3
1.73

Среднее время на гол

39
52

Всего голов

112
72

Голов в среднем за матч

2
1.29

Тотал матчей

2.5
55
Больше 98%
Меньше 2%
1
47
Больше 84%
Меньше 16%
9
37
Больше 66%
Меньше 34%
19
26
Больше 46%
Меньше 54%
30
12
Больше 21%
Меньше 79%
44
5
Больше 9%
Меньше 91%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
54

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 8 0.27
Дадашов Ренат 8 (2) 0.27
Шеттине Гильерме 6 0.2
Пушич Петар 4 (1) 0.13
Герц Кристиан 4 0.13
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.1
Рибейро Томас 3 0.1
Болла Бендегуз 2 0.07
Шабани Меритан 2 0.07
Giotto Morandi 1 (1) 0.03
Francis Momoh 1 0.03
Демхасай Шкельчим 1 0.03
Феррейра Филипе 1 0.03
Dion Kacuri 1 0.03
Лоосли Ноа 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Секо Аюму 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 17 (4) 0.57
Нсаме Жан-Пьер 16 (1) 0.53
Фасснахт Кристиан 7 0.23
Элиа Мешак 7 0.23
Ридер Фабиан 6 (1) 0.2
Имери Кастриот 4 0.13
Канга Вилфрид 3 0.1
Зесигер Седрик 2 0.07
Гарсия Улиссес 1 0.03
Монтейро Джоэл 1 0.03
Угриниц Филип 1 0.03
Лаупер Сандро 1 0.03
Нгамалё Николя 1 0.03
Сьерро Венсан 1 0.03
Ррудхани Донат 0 0
Бенито Лорис 0 0
Lewin Blum 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 9 0
Секо Аюму 5 1
Лоосли Ноа 3 2
Абраши Амир 6 0
Герц Кристиан 6 0
Шеттине Гильерме 6 0
Болла Бендегуз 6 0
Рибейро Томас 6 0
Шмидт Доминик II 5 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Шабани Меритан 2 1
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Пушич Петар 3 0
Морейра Андре 2 0
Francis Momoh 2 0
Giotto Morandi 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Чжон Сан Бин 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 9 1
Ридер Фабиан 8 0
Ниассе Шейх 7 0
Lewin Blum 7 0
Гарсия Улиссес 4 1
Иттен Седрик 3 1
Нсаме Жан-Пьер 4 0
Лустенбергер Фабиан 3 0
Фасснахт Кристиан 3 0
Элиа Мешак 1 1
Угриниц Филип 2 0
Али Мохамед 2 0
Сьерро Венсан 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Лаупер Сандро 1 0
Масейрас Кентен 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Аменда Орель 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Янг Бойз
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
13% (2)
80% (12)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

11
9
Грасcхоппер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Янг Бойз
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

17
0

Волевые поражения

14
44
Грасcхоппер
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Янг Бойз
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
20% (6)
57% (17)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

24
4

Волевые поражения

25
53

Голы по времени матча

Забито

28
25
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
3
11%
4
16%
1-15
4
14%
4
16%
16-30
7
25%
2
8%
31-45
3
11%
4
16%
46-60
8
29%
4
16%
61-75
3
11%
7
28%
76-90

Пропущено

25
16
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
16%
1
6%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
4
16%
3
19%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
4
16%
5
31%
61-75
6
24%
3
19%
76-90

Забито

17
44
9 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 12
19 Не забивали 15
2
12%
8
18%
1-15
2
12%
7
16%
16-30
5
29%
29%
5
11%
31-45
5
29%
29%
5
11%
46-60
2
12%
8
18%
61-75
1
6%
11
25%
76-90

Пропущено

26
10
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 8
1
4%
1
10%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
5
19%
3
30%
31-45
4
15%
3
30%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
7
27%
2
20%
76-90

Забито

45
69
23 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 39
13 Забивали первыми 19
4 Не забивали 3
5
11%
12
17%
1-15
6
13%
11
16%
16-30
12
27%
7
10%
31-45
8
18%
9
13%
46-60
10
22%
12
17%
61-75
4
9%
18
26%
76-90

Пропущено

51
26
21 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 8
27 Не пропускали 19
5
10%
2
8%
1-15
7
14%
3
12%
16-30
9
18%
6
23%
31-45
9
18%
4
15%
46-60
8
16%
6
23%
61-75
13
25%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1
Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:0
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4
Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0 Янг Бойз - Тун 2:0 Янг Бойз - Пушкаш-Академия 3:0 Фрайбург - Янг Бойз 1:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Янг Бойз

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:3
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
2
7 раз 23%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
1
9 раз 30%
3
6 раз 20%
2
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
1.5
Больше Меньше
12
3
4
11
2.5
10
5
2
13
3.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
6
9
1
14
2.5
3
12
1
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
27
3
12
18
1.5
18
12
5
25
2.5
13
17
3
27
3.5
7
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 30 17 10 3 70 - 25 61
2.
Люцерн
 29 11 9 9 45 - 39 42
3.
Серветт
 29 9 14 6 35 - 40 41
4.
Лугано
 29 10 10 9 42 - 39 40
5.
Грасcхоппер
 30 11 7 12 47 - 49 40
6.
Санкт-Галлен
 29 9 9 11 51 - 43 36
7.
Базель
 29 8 12 9 37 - 35 36
8.
Цюрих
 29 7 12 10 30 - 44 33
9.
Сьон
 29 7 9 13 37 - 55 30
10.
Винтертур
 29 7 8 14 27 - 52 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 3 0 46 - 8 39
2.
Грасcхоппер
 15 8 2 5 29 - 24 26
3.
Серветт
 14 6 7 1 18 - 12 25
4.
Санкт-Галлен
 14 6 6 2 26 - 16 24
5.
Лугано
 15 6 5 4 23 - 19 23
6.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
7.
Цюрих
 15 4 7 4 17 - 20 19
8.
Винтертур
 15 5 4 6 14 - 25 19
9.
Люцерн
 14 4 5 5 20 - 19 17
10.
Сьон
 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 15 7 4 4 25 - 20 25
2.
Янг Бойз
 15 5 7 3 24 - 17 22
3.
Сьон
 15 5 5 5 22 - 25 20
4.
Лугано
 14 4 5 5 19 - 20 17
5.
Серветт
 15 3 7 5 17 - 28 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Грасcхоппер
 15 3 5 7 18 - 25 14
8.
Цюрих
 14 3 5 6 13 - 24 14
9.
Санкт-Галлен
 15 3 3 9 25 - 27 12
10.
Винтертур
 14 2 4 8 13 - 27 10
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 17 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 16 (4)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 9
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Белоко Стефан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Демхасай Шкельчим сделал результативную передачу.
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