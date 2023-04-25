Совсем недавно "Лидс" проиграл "Кристал Пэлас" 1:5, имея огромное преимущество по ходу первого тайма, сейчас пытаются игроки "Юнайтед" не допустить остроты у своих ворот.

Фирпо подкараулил мяч в центре поля и исполнил быстрый пас на Бэмфорда, который не стал входить в штрафную, а пробил в соперника.

Родриго после заброса с фланга поймал Сумаре на ошибке, продвинулся с левого края штрафной к центру, однако удар Морено успел заблокировать Сёюнджю!

Еще одна желтая карточка в нашем матче, Сумаре далеко отпускает от себя мяч и врезается в ногу сопернику.

Теперь Марк Рока получает желтую карточку за неаккуратный удар сзади по ногам Мэддисону.

Первая желтая карточка у нас сегодня, Эйлинг грубовато подкатился на фланге под Барнса.

Тилеманс со штрафного исполняет диагональный перевод, который особой остроты не несет, но вторым темпом удается гостям заработать угловой.

Тете с углового закручивает мяч на ближнюю штангу, игроки "Лидса" в два подхода выбивают снаряд подальше от ворот Мелье.

Родриго Морено получает желтую карточку за толчок в спину Фаса на фланге.

Мэддисон со штрафного с правого фланга исполняет не самую акцентированную подачу, довольно легко игроки "Лидса" обстановку разряжают.

Штрафной на правом фланге заработал "Лидс", Марк Рока исполнил диагональ на дальний край штрафной, с которой оборона "Лестера" справилась.

При этом сам Синистерра пострадал больше соперника, пауза у нас, связанная с оказанием медицинской помощи.

Всё-таки Синистерра не может продолжить встречу, опять колумбиец попадает в объятия врачей своего клуба.

Мэддисон разгоняет атаку "Лестера" по правому флангу и исполняет подачу в штрафную - оборона "Лидса" на месте.

Крупным планом показывают нам легенду "Челси" Джона Терри, который ассистирует Дину Смиту сейчас, пока недоумение, как изменить ход отдельно взятой встречи и всего сезона.

Ихеаначо локтем сунул в челюсть Маккенни в единоборстве на половине поля "Лидса", такими методами "Лестер" вряд ли приблизится к воротам соперника.

Эйлинг шведой вырезает достаточно острую подачу в чужую штрафную, однако Бэмфорду не удается дотянуться до мяча.

Крайне плохо у нас сегодня с голевыми моментами, эпизодами взрываются команды, пока по игре преимущество вряд ли можно отдать кому-то.

27' Мэддисон зарабатывает опаснейший штрафной в полуметре от правого угла штрафной после фола Синистерры, хороший шанс для "Лестера".

25' Иверсен на выходе опережает Харрисона и отправляет мяч на фланг, Эйлинг пытается в касание направить снаряд в створ, но голкипер возвращается на место и забирает мяч.

23' Штрафной на правом фланге атаки зарабатывает "Лидс", Харрисон со штрафного закручивает мяч к воротам, а Иверсен на выходе снаряд забирает.

21' Этот гол забит по всем правилам, "Лидс" выходит вперед и в лайв-таблице отрывается от "Лестера" на 4 очка. Правда, спешить не стоит, "Кристал Пэлас" также пропустил от "Юнайтед" первым, но в ответ оформил 5 голов.

19' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЛУИС СИНИСТЕРРА!

Классно хозяева разыграли лишнего на правом фланге, Харрисон с левой исполнил подачу на дальнюю штангу, а Синистерра головой отправляет мяч в сетку!

17' Ихеаначо с правого фланга вырезает острую передачу на дальнюю штангу, где Мэддисон тянулся к мячу в падении, однако сантиметров Джеймсу не хватило!

15' Барнс после передачи Ихеаначо врывается в штрафную чуть левее центра и пробивает низом в дальний угол - Мелье спасает свои ворота!

14' В первом круге "Лестер" победил 2:0 благодаря автоголу Коха и точному удару Барнсу еще по ходу первого тайма, сегодня также "лисы" чуть ближе к голу.

13' Позиционно атакует "Лестер", перевод на правый фланг не приводит к подаче в штрафную, так как в обороне отработал Синистерра.

11' Пока ничего примечательного, за исключением незасчитанного гола, команды сегодня не создают, явно выжидательную позицию занимают соперники.

10' В прошлом туре "Лестер" прервал серию из девяти матчей, в которых удалось набрать лишь одно очко, хорошее настроение после победы над "Вулверхэмптоном" продлить пока не удается.

8' Впрочем, после видеопросмотра гол отменен, Сумаре, который завладел мячом и отдал его на Тилеманса, в момент скидки Фаса был в положении "вне игры".

7' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЮРИ ТИЛЕМАНС!

После навеса с углового мяч вылетает в центр штрафной, Сумаре откатывает назад на Тилеманса, который с 18 метров отправляет снаряд в сетку!

6' Мэддисон на левом краю штрафной на замахе накручивает соперника, но прострел в центр удается прервать Куперу - угловой.

4' "Лидс" два последних матча дома проиграл с общей разницей 2:11, а поездка в гости к "Фулхэму" также завершилась поражением 1:2.

2' Две команды находящиеся около зоны вылета, встречаются у нас сегодня, крайне важный матч с точки зрения борьбы за выживание. Правда, эта борьба наверняка будет продолжаться до последнего тура.