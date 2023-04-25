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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Лидс
1:0
Второй тайм: 55'
Лестер
0'
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Тилеманс Юри
1:0
20' Гол
Синистерра Луис
41' Желтая карточка
Эйлинг Люк
45' Желтая карточка
Морено Родриго
52' Желтая карточка
Сумаре Бубакари
53' Желтая карточка
Рока Марк

Ход матча

7'
 
Тилеманс Юри
20'
Синистерра Луис
(Харрисон Джек)
1:0
32'
Саммервилл Крисенсио
Синистерра Луис
 
41'
Эйлинг Люк
 
45'
Морено Родриго
 
52'
 
Сумаре Бубакари
53'
Рока Марк
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 166 Количество передач 213
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 131
Лидс 24.4% (32)
X 44.3% (58)
Лестер 31.3% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Лестер
3.55
3.85
8.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
5
Кох
Робин
6
Купер
Лиам
3
Фирпо
Жуниор
28
Маккенни
Уэстон
8
Рока
Марк
11
Харрисон
Джек
19
Морено
Родриго
23
Синистерра
Луис
9
Бэмфорд
Патрик
31
Иверсен
Даниэль
27
Кастань
Тимоти
3
Фас
Ваут
4
Сёюнджю
Чаглар
16
Кристиансен
Виктор
8
Тилеманс
Юри
42
Сумаре
Бубакари
37
Тете
10
Мэддисон
Джеймс
7
Барнс
Харви
14
Ихеаначо
Келечи
Лидс
4-2-3-1
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Лидс
Лестер

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

17 матчей

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:4
КЛ
3:1
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
0:1
Ч
2:2
Ч
1:2
КC
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
0.89

Среднее время на гол

102
101

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.22
1.63

Среднее время на гол

73
55

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.06
1.24

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

85
72

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 11 (1) 0.33
Синистерра Луис 5 0.15
Харрисон Джек 4 0.12
Саммервилл Крисенсио 4 0.12
Бэмфорд Патрик 3 0.09
Ньонто Вильфред 2 0.06
Стрёйк Паскаль 2 0.06
Кристенсен Расмус 2 0.06
Ааронсон Бренден 1 0.03
Рока Марк 1 0.03
Гринвуд Сэм 1 0.03
Эйлинг Люк 1 0.03
Фирпо Жуниор 1 0.03
Купер Лиам 1 0.03
Гелхардт Джо 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 10 0.3
Мэддисон Джеймс 9 0.27
Ихеаначо Келечи 5 (1) 0.15
Дака Патсон 4 0.12
Тилеманс Юри 3 (1) 0.09
Кастань Тимоти 2 0.06
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.06
Варди Джейми 1 0.03
Рикарду Перейра II 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Менди Нампали 1 0.03
Прат Деннис 1 0.03
Тете 1 0.03
Перес Айосе 0 0
Фас Ваут 0 0
Суттар Гарри 0 0
Кристиансен Виктор 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 5 1
Кох Робин 6 0
Рока Марк 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Фирпо Жуниор 5 0
Ньонто Вильфред 5 0
Морено Родриго 4 0
Стрёйк Паскаль 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Купер Лиам 3 0
Эйлинг Люк 3 0
Саммервилл Крисенсио 3 0
Мелье Иллан 3 0
Клих Матеуш 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Харрисон Джек 2 0
Вебер Максимилиан 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Льоренте Диего 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 8 0
Фас Ваут 5 1
Сумаре Бубакари 6 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 1
Ндиди Уилфред 4 0
Тилеманс Юри 3 0
Кастань Тимоти 3 0
Фофана Уэсли 3 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Суттар Гарри 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Патсон 2 0
Менди Нампали 1 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Томас Люк 1 0
Кристиансен Виктор 1 0

Результаты матчей

Лидс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Лестер
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

11
15
Лидс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Лестер
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

25
15

Волевые поражения

9
15
Лидс
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
34% (11)
22% (7)
Лестер
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

31
16

Волевые поражения

20
30

Голы по времени матча

Забито

22
28
10 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
1
5%
8
29%
1-15
5
23%
1
4%
16-30
4
18%
8
29%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
5
23%
4
14%
61-75
4
18%
4
14%
76-90

Пропущено

30
31
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
10%
5
16%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
7
23%
3
10%
31-45
6
20%
6
19%
46-60
6
20%
8
26%
61-75
5
17%
5
16%
76-90

Забито

18
18
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
22 Не забивали 23
5
28%
0
0%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
2
11%
8
44%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
6
33%
1
6%
76-90

Пропущено

33
22
9 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
3
9%
5
23%
1-15
3
9%
5
23%
16-30
3
9%
3
14%
31-45
7
21%
2
9%
46-60
9
27%
2
9%
61-75
8
24%
5
23%
76-90

Забито

40
46
18 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 11
10 Не забивали 10
6
15%
8
17%
1-15
6
15%
5
11%
16-30
6
15%
16
35%
31-45
6
15%
5
11%
46-60
6
15%
7
15%
61-75
10
25%
5
11%
76-90

Пропущено

63
53
22 В 1-м тайме 25
41 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 26
6
10%
10
19%
1-15
6
10%
9
17%
16-30
10
16%
6
11%
31-45
13
21%
8
15%
46-60
15
24%
10
19%
61-75
13
21%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1
Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2
Лестер
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2
Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1

Результаты матчей

Лидс
Лестер

Точный счет

2:1
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 31%
1
9 раз 28%
2
9 раз 28%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
0
10 раз 31%
1
9 раз 28%
2
9 раз 28%
4
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Лидс
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
7
7
9
1.5
6
10
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
7
9
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
22
10
13
19
1.5
13
19
4
28
2.5
4
28
2
30
3.5
4
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 32 23 6 3 77 - 34 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Ньюкасл
 Заявка 31 16 11 4 54 - 25 59
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
5.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 33 16 6 11 46 - 41 54
6.
Тоттенхэм
 Заявка 32 16 5 11 58 - 51 53
7.
Ливерпуль
 Заявка 31 14 8 9 59 - 38 50
8.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
9.
Фулхэм
 0:1 Заявка 32 13 6 13 44 - 43 45
10.
Брентфорд
 Заявка 32 10 14 8 48 - 43 44
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 33 10 7 16 28 - 44 37
13.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 33 9 10 14 31 - 41 37
14.
Вест Хэм
 Заявка 31 9 7 15 33 - 41 34
15.
Борнмут
 Заявка 32 9 6 17 31 - 63 33
16.
Лидс
 1:0 Заявка 33 8 8 17 42 - 62 32
17.
Лестер
 0:1 Заявка 33 8 4 21 43 - 57 28
18.
Эвертон
 Заявка 32 6 10 16 24 - 46 28
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 6 9 17 26 - 59 27
20.
Саутгемптон
 Заявка 32 6 6 20 27 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
6.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
7.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 17 8 2 7 16 - 19 26
10.
Фулхэм
 0:1 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
11.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
12.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
13.
Лидс
 1:0 Заявка 17 6 5 6 23 - 30 23
14.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
16.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 0:1 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 0:1 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
9.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 17 4 4 9 17 - 22 16
10.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Лестер
 0:1 Заявка 17 4 1 12 24 - 36 13
16.
Вест Хэм
 Заявка 15 3 3 9 12 - 20 12
17.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 1:0 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (2)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    53'
    Теперь Марк Рока получает желтую карточку за неаккуратный удар сзади по ногам Мэддисону.
  • Желтая карточка
    52'
    Еще одна желтая карточка в нашем матче, Сумаре далеко отпускает от себя мяч и врезается в ногу сопернику.
  • Опасный момент
    50'
    Родриго после заброса с фланга поймал Сумаре на ошибке, продвинулся с левого края штрафной к центру, однако удар Морено успел заблокировать Сёюнджю!
  • 49'
    Фирпо подкараулил мяч в центре поля и исполнил быстрый пас на Бэмфорда, который не стал входить в штрафную, а пробил в соперника.
  • 48'
    Совсем недавно "Лидс" проиграл "Кристал Пэлас" 1:5, имея огромное преимущество по ходу первого тайма, сейчас пытаются игроки "Юнайтед" не допустить остроты у своих ворот.
  • 47'
    Позиционная атака "гостей" завершается подачей Мэддисона с левого фланга - оборона "Лидса" легко разряжает обстановку.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Штрафной на правом фланге заработал "Лидс", Марк Рока исполнил диагональ на дальний край штрафной, с которой оборона "Лестера" справилась.
  • 45'
    Мэддисон со штрафного с правого фланга исполняет не самую акцентированную подачу, довольно легко игроки "Лидса" обстановку разряжают.
  • Желтая карточка
    45'
    Родриго Морено получает желтую карточку за толчок в спину Фаса на фланге.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавляет Пол Тирни к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    44'
    Тете с углового закручивает мяч на ближнюю штангу, игроки "Лидса" в два подхода выбивают снаряд подальше от ворот Мелье.
  • 43'
    Тилеманс со штрафного исполняет диагональный перевод, который особой остроты не несет, но вторым темпом удается гостям заработать угловой.
  • Желтая карточка
    41'
    Первая желтая карточка у нас сегодня, Эйлинг грубовато подкатился на фланге под Барнса.
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    • 39'
      Крайне плохо у нас сегодня с голевыми моментами, эпизодами взрываются команды, пока по игре преимущество вряд ли можно отдать кому-то.
    • 37'
      Эйлинг шведой вырезает достаточно острую подачу в чужую штрафную, однако Бэмфорду не удается дотянуться до мяча.
    • Фол, нарушение
      36'
      Ихеаначо локтем сунул в челюсть Маккенни в единоборстве на половине поля "Лидса", такими методами "Лестер" вряд ли приблизится к воротам соперника.
    • 35'
      Крупным планом показывают нам легенду "Челси" Джона Терри, который ассистирует Дину Смиту сейчас, пока недоумение, как изменить ход отдельно взятой встречи и всего сезона.
    • 33'
      Мэддисон разгоняет атаку "Лестера" по правому флангу и исполняет подачу в штрафную - оборона "Лидса" на месте.
    • Замена
      32'
      Вместо Луиса Синистерры на поле появляется Крисенсио Самвервилл.
    • Травма, повреждение
      31'
      Всё-таки Синистерра не может продолжить встречу, опять колумбиец попадает в объятия врачей своего клуба.
    • 30'
      Атака "Лидса" выглядела достаточно перспективной, вовремя партнеры заметили включение Бэмфорда, однако сразу два соперника опередели Патрика.
    • 29'
      Плохой удар со штрафного нанес Мэддисон, мяч прошел намного выше перекладины.
    • Травма, повреждение
      28'
      При этом сам Синистерра пострадал больше соперника, пауза у нас, связанная с оказанием медицинской помощи.
    • Фол, нарушение
      27'
      Мэддисон зарабатывает опаснейший штрафной в полуметре от правого угла штрафной после фола Синистерры, хороший шанс для "Лестера".
    • 25'
      Иверсен на выходе опережает Харрисона и отправляет мяч на фланг, Эйлинг пытается в касание направить снаряд в створ, но голкипер возвращается на место и забирает мяч.
    • 23'
      Штрафной на правом фланге атаки зарабатывает "Лидс", Харрисон со штрафного закручивает мяч к воротам, а Иверсен на выходе снаряд забирает.
    • 21'
      Этот гол забит по всем правилам, "Лидс" выходит вперед и в лайв-таблице отрывается от "Лестера" на 4 очка. Правда, спешить не стоит, "Кристал Пэлас" также пропустил от "Юнайтед" первым, но в ответ оформил 5 голов.
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЛУИС СИНИСТЕРРА!
      Классно хозяева разыграли лишнего на правом фланге, Харрисон с левой исполнил подачу на дальнюю штангу, а Синистерра головой отправляет мяч в сетку!
    • Опасный момент
      17'
      Ихеаначо с правого фланга вырезает острую передачу на дальнюю штангу, где Мэддисон тянулся к мячу в падении, однако сантиметров Джеймсу не хватило!
    • 15'
      Барнс после передачи Ихеаначо врывается в штрафную чуть левее центра и пробивает низом в дальний угол - Мелье спасает свои ворота!
    • 14'
      В первом круге "Лестер" победил 2:0 благодаря автоголу Коха и точному удару Барнсу еще по ходу первого тайма, сегодня также "лисы" чуть ближе к голу.
    • 13'
      Позиционно атакует "Лестер", перевод на правый фланг не приводит к подаче в штрафную, так как в обороне отработал Синистерра.
    • 11'
      Пока ничего примечательного, за исключением незасчитанного гола, команды сегодня не создают, явно выжидательную позицию занимают соперники.
    • 10'
      В прошлом туре "Лестер" прервал серию из девяти матчей, в которых удалось набрать лишь одно очко, хорошее настроение после победы над "Вулверхэмптоном" продлить пока не удается.
    • Видеоповтор
      8'
      Впрочем, после видеопросмотра гол отменен, Сумаре, который завладел мячом и отдал его на Тилеманса, в момент скидки Фаса был в положении "вне игры".
    • Офсайд
      7'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЮРИ ТИЛЕМАНС!
      После навеса с углового мяч вылетает в центр штрафной, Сумаре откатывает назад на Тилеманса, который с 18 метров отправляет снаряд в сетку!
    • 6'
      Мэддисон на левом краю штрафной на замахе накручивает соперника, но прострел в центр удается прервать Куперу - угловой.
    • 4'
      "Лидс" два последних матча дома проиграл с общей разницей 2:11, а поездка в гости к "Фулхэму" также завершилась поражением 1:2.
    • 2'
      Две команды находящиеся около зоны вылета, встречаются у нас сегодня, крайне важный матч с точки зрения борьбы за выживание. Правда, эта борьба наверняка будет продолжаться до последнего тура.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 55'
      Сёюнджю Чаглар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Кох Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Кристиансен Виктор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      54'
      Сёюнджю Чаглар из команды Лестер заходит слишком далеко, он валит Родриго.
    • 54'
      Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Желтая карточка
      53'
      Рока Марк совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      53'
      Судья свистит. Рока Марк атаковал сзади соперника. Это Мэддисон Джеймс заработал своей команде штрафной
    • 52'
      Удар от ворот произведет Лестер
    • Желтая карточка
      52'
      Сумаре Бубакари - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Сумаре Бубакари из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Родриго
    • 52'
      Рока Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Удар от ворот произведет Лестер
    • 50'
      Шанс! Родриго из команды Лидс пробил головой, но мимо
    • 50'
      Маккенни Уэстон из команды Лидс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Сумаре Бубакари успешно блокирует удар.
    • 50'
      Маккенни Уэстон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Фас Ваут успешно блокирует удар.
    • 50'
      Родриго нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Сумаре Бубакари ошибается в защите.
    • 50'
      Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: Лидс: 44%, Лестер: 56%.
    • 49'
      Фас Ваут успешно блокирует удар.
    • 49'
      Бэмфорд Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Маккенни Уэстон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Лидс начинает контратаку
    • 49'
      Фирпо Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Фас Ваут ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Матч возобновлен
    • 48'
      Матч остановлен
    • 48'
      Кох Робин из команды Лидс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Лестер
    • 46'
      Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Офсайд
      46'
      Мэддисон Джеймс из команды Лестер в офсайде
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лидс 1:0 Лестер

    Исход игры
    Лидс
    24.4% (32)
    Ничья
    44.3% (58)
    Лестер
    31.3% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.1% (62)
    Меньше
    47.9% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    89.08% (106)
    Нет
    10.92% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.4% (45)
    1:2 Лестер
    24.4% (32)
    2:1 Лидс
    15.3% (20)
    1:0 Лидс
    5.3% (7)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    1:3 Лестер
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
    0:1 Лестер
    1.5% (2)
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