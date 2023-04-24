Тур: 33. Стадион: Элланд Роуд. Главный судья: Тирни Пол
Прогноз на матч от Liveresult
3
Фас
Ваут
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лидс
Лестер
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
17 матчей
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.88
0.89
Среднее время на гол
102
101
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.22
1.63
Среднее время на гол
73
55
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.06
1.24
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
85
72
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|11 (1)
|0.34
|Харрисон Джек
|4
|0.13
|Саммервилл Крисенсио
|4
|0.13
|Синистерра Луис
|4
|0.13
|Бэмфорд Патрик
|3
|0.09
|Ньонто Вильфред
|2
|0.06
|Стрёйк Паскаль
|2
|0.06
|Кристенсен Расмус
|2
|0.06
|Ааронсон Бренден
|1
|0.03
|Рока Марк
|1
|0.03
|Гринвуд Сэм
|1
|0.03
|Эйлинг Люк
|1
|0.03
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|Купер Лиам
|1
|0.03
|Гелхардт Джо
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барнс Харви
|10
|0.31
|Мэддисон Джеймс
|9
|0.28
|Ихеаначо Келечи
|5 (1)
|0.16
|Дака Патсон
|4
|0.13
|Тилеманс Юри
|3 (1)
|0.09
|Кастань Тимоти
|2
|0.06
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|0.06
|Варди Джейми
|1
|0.03
|Рикарду Перейра II
|1
|0.03
|Олбрайтон Марк
|1
|0.03
|Менди Нампали
|1
|0.03
|Прат Деннис
|1
|0.03
|Тете
|1
|0.03
|Перес Айосе
|0
|0
|Фас Ваут
|0
|0
|Суттар Гарри
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Тайлер
|5
|1
|Кох Робин
|6
|0
|Рока Марк
|6
|0
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|Фирпо Жуниор
|5
|0
|Ньонто Вильфред
|5
|0
|Стрёйк Паскаль
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Джисс Марш
|2
|1
|Синистерра Луис
|2
|1
|Купер Лиам
|3
|0
|Морено Родриго
|3
|0
|Саммервилл Крисенсио
|3
|0
|Мелье Иллан
|3
|0
|Эйлинг Люк
|2
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Гринвуд Сэм
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|8
|0
|Фас Ваут
|5
|1
|Сумаре Бубакари
|6
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|4
|1
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Кастань Тимоти
|3
|0
|Фофана Уэсли
|3
|0
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|Суттар Гарри
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Менди Нампали
|1
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Лестер
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
11
15
Лидс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Лестер
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
25
15
Волевые поражения
9
15
Лидс
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
34% (11)
22% (7)
Лестер
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
31
16
Волевые поражения
20
30
Голы по времени матча
Забито
22
28
10 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
1
5%
8
29%
1-15
5
23%
1
4%
16-30
4
18%
8
29%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
5
23%
4
14%
61-75
4
18%
4
14%
76-90
Пропущено
30
31
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
10%
5
16%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
7
23%
3
10%
31-45
6
20%
6
19%
46-60
6
20%
8
26%
61-75
5
17%
5
16%
76-90
Забито
18
18
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
22 Не забивали 23
5
28%
0
0%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
2
11%
8
44%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
6
33%
1
6%
76-90
Пропущено
33
22
9 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
3
9%
5
23%
1-15
3
9%
5
23%
16-30
3
9%
3
14%
31-45
7
21%
2
9%
46-60
9
27%
2
9%
61-75
8
24%
5
23%
76-90
Забито
40
46
18 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 11
10 Не забивали 10
6
15%
8
17%
1-15
6
15%
5
11%
16-30
6
15%
16
35%
31-45
6
15%
5
11%
46-60
6
15%
7
15%
61-75
10
25%
5
11%
76-90
Пропущено
63
53
22 В 1-м тайме 25
41 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 26
6
10%
10
19%
1-15
6
10%
9
17%
16-30
10
16%
6
11%
31-45
13
21%
8
15%
46-60
15
24%
10
19%
61-75
13
21%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1
Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2
Лестер
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2
Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1
Результаты матчей
Лидс
Лестер
Точный счет
2:1
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 31%
1
9 раз 28%
2
9 раз 28%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
0
10 раз 31%
1
9 раз 28%
2
9 раз 28%
4
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Лидс
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
97
79
610
214
214
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
610
79
214
214
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
2210
1319
1319
428
428
230
428
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|77 - 34
|75
|2.
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|78 - 28
|70
|3.
|Заявка
|31
|16
|11
|4
|54 - 25
|59
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|46 - 37
|59
|5.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|58 - 51
|53
|6.
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|45 - 41
|51
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|59 - 38
|50
|8.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|9.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|44 - 42
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|48 - 43
|44
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|31 - 40
|37
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 41
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|27 - 44
|34
|15.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|31 - 63
|33
|16.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|41 - 62
|29
|17.
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|43 - 56
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|24 - 46
|28
|19.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|26 - 59
|27
|20.
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|27 - 56
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|50 - 15
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|39 - 13
|34
|5.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|33 - 20
|33
|6.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|29 - 10
|32
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 17
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|15 - 19
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 14
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 19
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 30
|20
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 20
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 29
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|25 - 31
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 26
|14
|14.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|15.
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|24 - 35
|13
|16.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 32
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 39
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|32 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|24 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|19 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (8)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|15 (5)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лидс - Лестер
Исход игры
Лидс
30.9% (21)
Ничья
33.8% (23)
Лестер
35.3% (24)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (38)
Меньше
42.42% (28)
Обе команды забьют
Да
86.36% (57)
Нет
13.64% (9)
Популярный счёт
1:2 Лестер
29.4% (20)
1:1 Ничья
29.4% (20)
2:1 Лидс
17.6% (12)
1:0 Лидс
7.4% (5)
2:2 Ничья
4.4% (3)
0:1 Лестер
2.9% (2)
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