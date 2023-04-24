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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Лидс
 
Позже
Лестер
Прогнозы 69
Лидс 30.4% (21)
X 33.3% (23)
Лестер 36.2% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Лестер
3.60
3.76
3.32
Все Коэффициенты
1
Мелье
Иллан
25
Кристенсен
Расмус
5
Кох
Робин
6
Купер
Лиам
39
Вебер
Максимилиан
28
Маккенни
Уэстон
8
Рока
Марк
10
Саммервилл
Крисенсио
7
Ааронсон
Бренден
23
Синистерра
Луис
9
Бэмфорд
Патрик
31
Иверсен
Даниэль
27
Кастань
Тимоти
3
Фас
Ваут
4
Сёюнджю
Чаглар
16
Кристиансен
Виктор
25
Ндиди
Уилфред
42
Сумаре
Бубакари
10
Мэддисон
Джеймс
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
7
Барнс
Харви
14
Ихеаначо
Келечи
Лидс
4-2-3-1
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Лидс
Лестер

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

17 матчей

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:4
КЛ
3:1
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
0:1
Ч
2:2
Ч
1:2
КC
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
0.89

Среднее время на гол

102
101

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.22
1.63

Среднее время на гол

73
55

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.06
1.24

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

85
72

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 11 (1) 0.34
Харрисон Джек 4 0.13
Саммервилл Крисенсио 4 0.13
Синистерра Луис 4 0.13
Бэмфорд Патрик 3 0.09
Ньонто Вильфред 2 0.06
Стрёйк Паскаль 2 0.06
Кристенсен Расмус 2 0.06
Ааронсон Бренден 1 0.03
Рока Марк 1 0.03
Гринвуд Сэм 1 0.03
Эйлинг Люк 1 0.03
Фирпо Жуниор 1 0.03
Купер Лиам 1 0.03
Гелхардт Джо 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 10 0.31
Мэддисон Джеймс 9 0.28
Ихеаначо Келечи 5 (1) 0.16
Дака Патсон 4 0.13
Тилеманс Юри 3 (1) 0.09
Кастань Тимоти 2 0.06
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.06
Варди Джейми 1 0.03
Рикарду Перейра II 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Менди Нампали 1 0.03
Прат Деннис 1 0.03
Тете 1 0.03
Перес Айосе 0 0
Фас Ваут 0 0
Суттар Гарри 0 0
Кристиансен Виктор 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 5 1
Кох Робин 6 0
Рока Марк 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Фирпо Жуниор 5 0
Ньонто Вильфред 5 0
Стрёйк Паскаль 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Купер Лиам 3 0
Морено Родриго 3 0
Саммервилл Крисенсио 3 0
Мелье Иллан 3 0
Эйлинг Люк 2 0
Клих Матеуш 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Харрисон Джек 2 0
Вебер Максимилиан 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Льоренте Диего 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 8 0
Фас Ваут 5 1
Сумаре Бубакари 6 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 1
Ндиди Уилфред 4 0
Тилеманс Юри 3 0
Кастань Тимоти 3 0
Фофана Уэсли 3 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Суттар Гарри 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Патсон 2 0
Менди Нампали 1 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Томас Люк 1 0
Кристиансен Виктор 1 0

Результаты матчей

Лидс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Лестер
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

11
15
Лидс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Лестер
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

25
15

Волевые поражения

9
15
Лидс
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
34% (11)
22% (7)
Лестер
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

31
16

Волевые поражения

20
30

Голы по времени матча

Забито

22
28
10 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
1
5%
8
29%
1-15
5
23%
1
4%
16-30
4
18%
8
29%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
5
23%
4
14%
61-75
4
18%
4
14%
76-90

Пропущено

30
31
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
10%
5
16%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
7
23%
3
10%
31-45
6
20%
6
19%
46-60
6
20%
8
26%
61-75
5
17%
5
16%
76-90

Забито

18
18
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
22 Не забивали 23
5
28%
0
0%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
2
11%
8
44%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
6
33%
1
6%
76-90

Пропущено

33
22
9 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
3
9%
5
23%
1-15
3
9%
5
23%
16-30
3
9%
3
14%
31-45
7
21%
2
9%
46-60
9
27%
2
9%
61-75
8
24%
5
23%
76-90

Забито

40
46
18 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 11
10 Не забивали 10
6
15%
8
17%
1-15
6
15%
5
11%
16-30
6
15%
16
35%
31-45
6
15%
5
11%
46-60
6
15%
7
15%
61-75
10
25%
5
11%
76-90

Пропущено

63
53
22 В 1-м тайме 25
41 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 26
6
10%
10
19%
1-15
6
10%
9
17%
16-30
10
16%
6
11%
31-45
13
21%
8
15%
46-60
15
24%
10
19%
61-75
13
21%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1
Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2
Лестер
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2
Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1

Результаты матчей

Лидс
Лестер

Точный счет

2:1
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 31%
1
9 раз 28%
2
9 раз 28%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
0
10 раз 31%
1
9 раз 28%
2
9 раз 28%
4
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Лидс
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
7
7
9
1.5
6
10
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
7
9
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
22
10
13
19
1.5
13
19
4
28
2.5
4
28
2
30
3.5
4
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 32 23 6 3 77 - 34 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Ньюкасл
 Заявка 31 16 11 4 54 - 25 59
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 16 5 11 58 - 51 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 32 15 6 11 45 - 41 51
7.
Ливерпуль
 Заявка 31 14 8 9 59 - 38 50
8.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
9.
Фулхэм
 Заявка 31 13 6 12 44 - 42 45
10.
Брентфорд
 Заявка 32 10 14 8 48 - 43 44
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 9 10 13 31 - 40 37
13.
Вест Хэм
 Заявка 31 9 7 15 33 - 41 34
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 9 7 16 27 - 44 34
15.
Борнмут
 Заявка 32 9 6 17 31 - 63 33
16.
Лидс
 Заявка 32 7 8 17 41 - 62 29
17.
Лестер
 Заявка 32 8 4 20 43 - 56 28
18.
Эвертон
 Заявка 32 6 10 16 24 - 46 28
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 6 9 17 26 - 59 27
20.
Саутгемптон
 Заявка 32 6 6 20 27 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
7.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
10.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
12.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
13.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вест Хэм
 Заявка 15 3 3 9 12 - 20 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (2)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2023, осталось 1 день 6 часов 58 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 69
    Лидс 30.4% (21)
    X 33.3% (23)
    Лестер 36.2% (25)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Лестер
    3.60
    3.76
    3.32
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лидс - Лестер

    Исход игры
    Лидс
    30.9% (21)
    Ничья
    33.8% (23)
    Лестер
    35.3% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.58% (38)
    Меньше
    42.42% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    86.36% (57)
    Нет
    13.64% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    29.4% (20)
    1:1 Ничья
    29.4% (20)
    2:1 Лидс
    17.6% (12)
    1:0 Лидс
    7.4% (5)
    2:2 Ничья
    4.4% (3)
    0:1 Лестер
    2.9% (2)
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    Лестер
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