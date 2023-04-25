Двойная замена в составе "волков" произошла. Вместо Хвана и Буэно доигрывать встречу будут Траоре и Тоти.

Ушел от соперника по флангу Эдуар и прострелил низом в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Доусон и вынес его в аут.

Оторвался от опеки соперника по флангу Олисе и попытался навесить в штрафную, но мяч угодил в спину защитнику и полетел в аут.

С угла поля навесил в центр штрафной Олисе. Здесь пробить головой Ричардсу в борьбе с Траоре не удалось.

Ворвался в штрафную соперника на контратаке Траоре и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Адама полетел за пределы поля.

Откровенно хватал соперника за руку в центре поля Тоти, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

Оказался с мячом в чужой штрафной Айю и упал на газон в борьбе против Килмана. Судья не стал назначать пенальти.

Тонко отдавал в штрафную Гомес на ход Косте, но тот не понял задумки партнера и не стал бежать в сторону мяча.

Отобрал мяч на фланге Айю и отдал в штрафную, куда ворвался Шлупп и пробил в ближний угол, но Килман в подкате на угловой перевел.

Выиграл подбор у штрафной соперника Эзе и пробил в дальнюю девятку, но в красивом прыжке Са перевел снаряд на угловой кончиками пальцев.

После отличной скидки от Хьюза пробивал с линии чужой штрафной Эзе, но мяч угодила в голову защитнику и полетел на угловой.

Слишком активно разговаривал с арбитром Коста, высказывая свое недовольство, за что получил желтую карточку.

Устроили футболисты в штрафной хозяев потасовку. В итоге арбитр выписал желтую карточку Са, как зачинщику конфликта,

Отдавал диагональ Невеш на ход Гомесу на правый фланг, но тот не смог сохранить снаряд в пределах поля.

В центре поля в подкате заехал Невеш по ногам сопернику. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

На чужой половине поля получил по ногам Айю в борьбе против Килмана. Опасный стандарт будут исполнять гости.

Со штрафного навесил в район одиннадцатиметровой отметки Миливоевич, но здесь Килман головой вынес снаряд в центр поля.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Олисе, но в борьбе с Хваном оказался на газоне. Судья не стал останавливать игру.

Теперь уже со штрафного навесил Невеш на дальнюю штангу, где пробил головой Коста, но точности ему явно не хватило.

После навеса с угла поля от Хвана на линии вратарской смог пробить головой Доусон, но мяч полетел над перекладиной.

Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Локонга и Миливоевича на поле появились Шлупп и Эдуар.

На чужой половине поля Айю получил по ногам в подкате от Килмана. Штрафной удар исполнять будут игроки "Кристал Пэлас".

Тонко вырезал в штрафную соперника Эдуар на ход Эзе, но на выходе Са спокойно забрал сферу в свои руки.

Замена теперь уже в составе "Вулверхэмптона" произошла. Вместо Матеуса Куньи игру продолжать будет Жоао Гомес.

Откровенно грубо Шлупп налетел на соперника в центре поля, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Замена в составе гостей произошла в перерыве. Вместо Йоакима Андерсена на второй тайм вышел Джоэл Уорд.

Со штрафного навесил Эзе на дальнюю штангу, куда забегал Митчелл, но в борьбе с двумя защитниками не смог он добраться до мяча.

Выиграл подбор у штрафной соперника Локонга и тут же пробил по воротам с лету, но мяч полетел выше перекладины.

Прорвался по флангу на скорости Олисе и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля последовала подача от Оиче на ближнюю штангу, но здесь Миливоевич не смог пробить в борьбе с двумя защитниками.

Выиграл подбор у линии штрафной Эзе ис лету пробил в ближний угол, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

После поперечного паса от Косты пробил из пределов штрафной в касание Хван, но мяч в подкате заблокировал Гехи.

В центре поля Лемина наступил на ногу Айю в силовой борьбе. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

Ворвался в штрафную соперника с левого фланга Буэно и прострелил вдоль ворот, но от ноги Гехи мяч полетел на угловой.

С угла поля навесил Невеш на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Митчелл и головой вынес сферу в центр поля.

Подхватил мяч на фланге Олисе, сместился в штрафную, но напоролся а Лемина, который грамотно поставил корпус и отобрал мяч.

В центре поля уложил Эзе в подкате Семеду. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья в этом эпизоде.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Хван. Потребуется ему помощь медиков.

По флангу отдавал пас Семеду на ход Хвану, но тот напоролся на Митчелла, который в чистом подкате вынес сферу в аут.

Убегал на скорости по флангу Эзе и отдал пас низом в штрафную, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

Первый тайм

— Своим свистком отправил арбитр команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

45' Пробивал головой Килман метров с восьми после навеса с угла поля, но мяч полетел немного выше перекладины.

45' Продавил соперника Семеду по флангу и прострелил вдоль ворот, но в штрафной Геи вынес сферу в подкате на угловой.

45' Пауза в матче. Оказался на ровном месте на газоне Андерсен, держась за ногу. Потребуется футболисту помощь медиков.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.

44' Убежал по флангу на скорости Митчелл и прострелил на ближнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог попасть по мячу Эзе.

43' С левого фланга навесил Митчелл на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов сферу вынес подальше от ворот Килман.

42' С угла поля навесил Олисе на ближнюю штангу, но здесь Доусон выиграл верх и мяч головой вынес обратно на фланг.

41' Долго катают мяч на чужой половине поля "орлы", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

40' Сместился с фланга к штрафной соперника Олисе и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина защитника.

39' С угла поля последовала подача в штрафную от Невеша. Здесь пробил головой Коста, но точно в руки Джонстону.

38' Забросил Невеш на ход Буэно по левой бровке, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

37' Невеш перехватил мяч в центре поля после обрезки соперника, но тут же получил по ногам в подкате от Локонги. Заслуженная карточка нарушителю было показана.

36' Зацепился за мяч в чужой штрафной Коста и сбросил назад на Невеша, но тот с ходу пробил намного выше перекладины.

35' Догнал мяч на левой бровке Коста и попытался в штрафную прострелить, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

34' В центре поля наступил на ногу соперника Хьюз. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил со стороны гостей.

33' Убегал в контратаку на скорости Хван после заброса от Семеду, но не хватило ему скорости, чтобы догнать сферу в пределах поля.

32' Мягко забросил в штрафную Митчелл на ход Айю, но тот не смог оторваться от Доусона и в итоге потерял мяч.

31' Сместился с левого фланга к линии штрафной на скорости Эзе и пробил в ближний угол, но мяч стал легкой добычей для вратаря.

30' Сместился с фланга в штрафную соперника Олисе на скорости и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал на этот раз.

29' С угла поля навесил Невеш на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Митчелл и головой вынес снаряд в аут.

28' Догнал мяч на правой бровке Семеду и тут же прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от защитника полетел на угловой.

27' Диагональ исполнял с центра поля Невеш на правый фланг, куда забегал Хван, но не смог он сохранить снаряд в пределах поля.

26' На чужой половине поля Хван наступил грубо на ногу Миливоевичу. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

25' Убежал в контратаку по флангу Буэно и подал на дальнюю штангу, но вышел из ворот Джонстон и кулаком вынес сферу.

24' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Локонга на ход Айю, который пробил в касание, но угодил точно во вратаря.

23' Забросил по флангу Хван на ход Семеду, который убегал в контратаку, но в борьбе с защитником выпустил он сферу за пределы поля.

22' После навеса с угла поля от Эзе пытался пробить с линии вратарской Гехи, но проиграл он верховую дуэль Килману.

21' После навеса со штрафного от Миливоевича мяч заметался по штрафной и прилетел к Эзе, но тот головой пробил крайне неточно.

20' На чужой половине поля грамотно подставился Айю и заработал для своей команды перспективный стандарт.

19' Со штрафного навесил Нвеш на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником нарушил правился Коста.

18' В центре поля получил по ногам Лемина в борьбе против Локонга. Штрафной удар исполнять будут игроки "Вулверхэмптона".

17' Мог убегать на ворота соперника Хван после паса от Лемина, но арбитр остановил эту атаку, зафиксировав положение "вне игры".

16' Активно прессингуют соперника гости на чужой половине поля, даже центр с мячом перейти не дают они "волкам" долгое время.

15' Тонко вырезал в штрафную соперника Лемина на ход Косте, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Андерсен.

14' Мог убегать в контратаку Кунья, но его в центре поля руками уложил на газон Миливоевич, за что тут же получил желтую карточку.

13' С угла поля навесил Эзе на дальнюю штангу, но здесь выиграл верховую борьбу Килман и головой вынес сферу подальше.

12' Отдавал проникающий пас в штрафную Локонга на ход Айю, но того опередил Семеду и в чистом подкате вынес сферу на угловой.

11' Зацепился за мяч Эзе на чужой половине поля и головой сбросил на ход Айю, но тому убежать на ворота в подкате Доусон не позволил.

10' Прорывался по флангу на скорости теперь уже Хван и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

9' Мягко забросил в штрафную соперника Локонга на ход Айю, но на выходе первым на мяче оказался голкипер.

8' С угла поля навесил Эзе на ближнюю штангу, где пытался пробить в касание Локонга, но мяч застрял в гуще защитников.

7' Забросил по флангу Миливоевич на ход Эзе, который ворвался в штрафную и пробил по воротам, но мяч от ноги Доусона полетел на угловой.

6' Забросил в штрафную соперника Коста на ход Семеду, который от лицевой линии прострелил вдоль ворот, но мяч перехватил голкипер.

5' Ушел от соперника по левой бровке Луис и прострелил в центр на Кунью, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

4' АВТОГО-О-О-О-О-Л! 1-0! Андерсен! После подачи с углового от Невеша пытался вынести мяч подальше в борьбе с защитником Андерсен, но от его колена сфера полетела в перекладину, от которой отскочила точно в сетку.

3' Коста на дальней штанге пробивал в падении после прострела с фланга от Луиса, но смог потащить сферу с ближнего верхнего угла Джонстон.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя оранжево-черных цветах, гости выбрали себе красно-синий комплект формы.