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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Вулверхэмптон
1:0
Второй тайм: 86'
Кристал Пэлас
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Андерсен Йоаким
13' Желтая карточка
Миливоевич Лука
36' Желтая карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо
70' Желтая карточка
Шлупп Джеффри
75' Желтая карточка
Коста Диего
76' Желтая карточка
Са Жозе
84' Желтая карточка
Гомеш Тоти

Ход матча

3'
Андерсен Йоаким
1:0
13'
 
Миливоевич Лука
36'
 
Самби Локонга Альберт-Мбойо
46'
 
Уорд Джоэл
Андерсен Йоаким
65'
 
Эдуар Одсонн
Самби Локонга Альберт-Мбойо
65'
 
Шлупп Джеффри
Миливоевич Лука
68'
Гомес Жоао
Кунья Матеус
 
70'
 
Шлупп Джеффри
75'
Коста Диего
 
76'
Са Жозе
 
79'
Траоре Адама
Хи-Чан Хван
 
79'
Гомеш Тоти
Буэно Уго
 
84'
Гомеш Тоти
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 11
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 211 Количество передач 201
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 135
Вулверхэмптон 60% (81)
X 27.4% (37)
Кристал Пэлас 12.6% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Кристал Пэлас
2.61
6.00
77.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
11
Хи-Чан
Хван
8
Невеш
Рубен
5
Лемина
Марио
27
Луис
Матеус
II
12
Кунья
Матеус
29
Коста
Диего
21
Джонстон
Сэм
26
Ричардс
Крис
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
8
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
4
Миливоевич
Лука
19
Хьюз
Уилл
7
Олисе
Майкл
9
Айю
Джордан
10
Эзе
Эберечи
Вулверхэмптон
4-4-2
Кристал Пэлас
4-3-3

История личных встреч

Вулверхэмптон
Кристал Пэлас

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

38.9%
11.1%
50%
7 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
Ч
3:1
Ч
1:2
К
3:1
К
2:2
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
0:2
Ч
0:3

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
0.89

Среднее время на гол

81
101

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

73
81

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 6 0.18
Невеш Рубен 5 (2) 0.15
Траоре Адама 2 0.06
Хи-Чан Хван 2 0.06
Кунья Матеус 2 0.06
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Луис Матеус II 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Доусон Крэйг 1 0.03
Хонни Кастро 1 0.03
Гомес Жоао 1 0.03
Аит-Нури Раян 1 0.03
Моутинью Жоау 0 0
Хименес Рауль 0 0
Лемина Марио 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Буэно Уго 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эзе Эберечи 7 0.21
Заха Уилфрид 6 0.18
Эдуар Одсонн 4 0.12
Айю Джордан 3 0.09
Олисе Майкл 2 0.06
Шлупп Джеффри 2 0.06
Матета Жан-Филипп 2 0.06
Томкинс Джеймс 1 0.03
Андерсен Йоаким 1 0.03
Гехи Марк 1 0.03
Дукуре Шейк 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Хьюз Уилл 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семеду Нелсон 9 1
Невеш Рубен 10 0
Поденсе Даниэл 5 0
Хонни Кастро 3 1
Лемина Марио 3 1
Гомес Жоао 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Коста Диего 2 1
Коллинз Натан 2 1
Сарабия Пабло 3 0
Доусон Крэйг 3 0
Моутинью Жоау 3 0
Килман Макс 3 0
Луис Матеус II 1 1
Траоре Бубакар 2 0
Са Жозе 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Кунья Матеус 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Буэно Уго 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Ходж Джозеф 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 10 1
Гехи Марк 8 0
Андерсен Йоаким 7 0
Митчелл Тайрик 5 1
Шлупп Джеффри 6 0
Уорд Джоэл 5 0
Заха Уилфрид 4 0
Хьюз Уилл 4 0
Томкинс Джеймс 2 1
Виейра Патрик 3 0
Клайн Натаниэль 3 0
Айю Джордан 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Миливоевич Лука 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Олисе Майкл 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Ахамада Науиру 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Кристал Пэлас
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
6
Вулверхэмптон
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

18
11

Волевые поражения

7
12
Вулверхэмптон
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
19% (6)
34% (11)
Кристал Пэлас
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
59% (19)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

19
13

Волевые поражения

12
18

Голы по времени матча

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
4
29%
4
24%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
4
29%
4
24%
61-75
1
7%
3
18%
76-90

Пропущено

20
21
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
5
25%
4
19%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
4
20%
7
33%
61-75
5
25%
3
14%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
22 Не забивали 22
3
25%
2
14%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
3
25%
4
29%
76-90

Пропущено

25
19
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
1
4%
2
11%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
4
16%
4
21%
31-45
6
24%
4
21%
46-60
6
24%
4
21%
61-75
4
16%
4
21%
76-90

Забито

26
31
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
5
19%
2
6%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
3
12%
6
19%
46-60
6
23%
7
23%
61-75
4
15%
7
23%
76-90

Пропущено

45
40
17 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 23
6
13%
6
15%
1-15
6
13%
4
10%
16-30
5
11%
5
13%
31-45
9
20%
7
18%
46-60
10
22%
11
28%
61-75
9
20%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1
Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1
Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Кристал Пэлас

Точный счет

1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
0
12 раз 38%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%
0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
7 раз 22%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
7
4
12
1.5
4
12
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
7
2
14
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
18
14
6
26
1.5
9
23
1
31
2.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 32 23 6 3 77 - 34 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Ньюкасл
 Заявка 31 16 11 4 54 - 25 59
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
5.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 33 16 6 11 46 - 41 54
6.
Тоттенхэм
 Заявка 32 16 5 11 58 - 51 53
7.
Ливерпуль
 Заявка 31 14 8 9 59 - 38 50
8.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
9.
Фулхэм
 0:1 Заявка 32 13 6 13 44 - 43 45
10.
Брентфорд
 Заявка 32 10 14 8 48 - 43 44
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 33 10 7 16 28 - 44 37
13.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 33 9 10 14 31 - 41 37
14.
Вест Хэм
 Заявка 31 9 7 15 33 - 41 34
15.
Борнмут
 Заявка 32 9 6 17 31 - 63 33
16.
Лидс
 1:0 Заявка 33 8 8 17 42 - 62 32
17.
Лестер
 0:1 Заявка 33 8 4 21 43 - 57 28
18.
Эвертон
 Заявка 32 6 10 16 24 - 46 28
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 6 9 17 26 - 59 27
20.
Саутгемптон
 Заявка 32 6 6 20 27 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
6.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
7.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 17 8 2 7 16 - 19 26
10.
Фулхэм
 0:1 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
11.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
12.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
13.
Лидс
 1:0 Заявка 17 6 5 6 23 - 30 23
14.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
16.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 0:1 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 0:1 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
9.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 17 4 4 9 17 - 22 16
10.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Лестер
 0:1 Заявка 17 4 1 12 24 - 36 13
16.
Вест Хэм
 Заявка 15 3 3 9 12 - 20 12
17.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 1:0 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (2)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 86'
    Оказался с мячом в чужой штрафной Айю и упал на газон в борьбе против Килмана. Судья не стал назначать пенальти.
  • Желтая карточка
    85'
    Откровенно хватал соперника за руку в центре поля Тоти, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • 84'
    Ворвался в штрафную соперника на контратаке Траоре и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Адама полетел за пределы поля.
  • 83'
    С угла поля навесил в центр штрафной Олисе. Здесь пробить головой Ричардсу в борьбе с Траоре не удалось.
  • 82'
    Оторвался от опеки соперника по флангу Олисе и попытался навесить в штрафную, но мяч угодил в спину защитнику и полетел в аут.
  • 81'
    Ушел от соперника по флангу Эдуар и прострелил низом в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Доусон и вынес его в аут.
  • Замена
    80'
    Двойная замена в составе "волков" произошла. Вместо Хвана и Буэно доигрывать встречу будут Траоре и Тоти.
  • 79'
    В центре поля в подкате заехал Невеш по ногам сопернику. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 78'
    Отдавал диагональ Невеш на ход Гомесу на правый фланг, но тот не смог сохранить снаряд в пределах поля.
  • Желтая карточка
    77'
    Устроили футболисты в штрафной хозяев потасовку. В итоге арбитр выписал желтую карточку Са, как зачинщику конфликта, 
  • Желтая карточка
    76'
    Слишком активно разговаривал с арбитром Коста, высказывая свое недовольство, за что получил желтую карточку.
  • Угловой
    75'
    После отличной скидки от Хьюза пробивал с линии чужой штрафной Эзе, но мяч угодила в голову защитнику и полетел на угловой.
  • Опасный момент
    74'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Эзе и пробил в дальнюю девятку, но в красивом прыжке Са перевел снаряд на угловой кончиками пальцев.
  • 73'
    Отобрал мяч на фланге Айю и отдал в штрафную, куда ворвался Шлупп и пробил в ближний угол, но Килман в подкате на угловой перевел.
  • 72'
    Тонко отдавал в штрафную Гомес на ход Косте, но тот не понял задумки партнера и не стал бежать в сторону мяча.
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    • Желтая карточка
      71'
      Откровенно грубо Шлупп налетел на соперника в центре поля, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • Замена
      70'
      Замена теперь уже в составе "Вулверхэмптона" произошла. Вместо Матеуса Куньи игру продолжать будет Жоао Гомес.
    • 69'
      Тонко вырезал в штрафную соперника Эдуар на ход Эзе, но на выходе Са спокойно забрал сферу в свои руки.
    • 68'
      На чужой половине поля Айю получил по ногам в подкате от Килмана. Штрафной удар исполнять будут игроки "Кристал Пэлас".
    • Замена
      67'
      Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Локонга и Миливоевича на поле появились Шлупп и Эдуар.
    • 66'
      После навеса с угла поля от Хвана на линии вратарской смог пробить головой Доусон, но мяч полетел над перекладиной.
    • 65'
      Теперь уже со штрафного навесил Невеш на дальнюю штангу, где пробил головой Коста, но точности ему явно не хватило.
    • 64'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Олисе, но в борьбе с Хваном оказался на газоне. Судья не стал останавливать игру.
    • 63'
      Со штрафного навесил в район одиннадцатиметровой отметки Миливоевич, но здесь Килман головой вынес снаряд в центр поля.
    • 62'
      На чужой половине поля получил по ногам Айю в борьбе против Килмана. Опасный стандарт будут исполнять гости.
    • 61'
      Убегал на скорости по флангу Эзе и отдал пас низом в штрафную, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 60'
      По флангу отдавал пас Семеду на ход Хвану, но тот напоролся на Митчелла, который в чистом подкате вынес сферу в аут.
    • 59'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Хван. Потребуется ему помощь медиков.
    • 58'
      В центре поля уложил Эзе в подкате Семеду. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья в этом эпизоде.
    • 57'
      Подхватил мяч на фланге Олисе, сместился в штрафную, но напоролся а Лемина, который грамотно поставил корпус и отобрал мяч.
    • 56'
      С угла поля навесил Невеш на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Митчелл и головой вынес сферу в центр поля.
    • Угловой
      55'
      Ворвался в штрафную соперника с левого фланга Буэно и прострелил вдоль ворот, но от ноги Гехи мяч полетел на угловой.
    • 54'
      В центре поля Лемина наступил на ногу Айю в силовой борьбе. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 53'
      После поперечного паса от Косты пробил из пределов штрафной в касание Хван, но мяч в подкате заблокировал Гехи.
    • 52'
      Выиграл подбор у линии штрафной Эзе ис лету пробил в ближний угол, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
    • 51'
      С угла поля последовала подача от Оиче на ближнюю штангу, но здесь Миливоевич не смог пробить в борьбе с двумя защитниками. 
    • Угловой
      50'
      Прорвался по флангу на скорости Олисе и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • 49'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Локонга и тут же пробил по воротам с лету, но мяч полетел выше перекладины.
    • 48'
      Со штрафного навесил Эзе на дальнюю штангу, куда забегал Митчелл, но в борьбе с двумя защитниками не смог он добраться до мяча.
    • Замена
      47'
      Замена в составе гостей произошла в перерыве. Вместо Йоакима Андерсена на второй тайм вышел Джоэл Уорд.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка, смогут ли гости отыграться?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком отправил арбитр команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
    • 45'
      Пробивал головой Килман метров с восьми после навеса с угла поля, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • Угловой
      45'
      Продавил соперника Семеду по флангу и прострелил вдоль ворот, но в штрафной Геи вынес сферу в подкате на угловой.
    • 45'
      Пауза в матче. Оказался на ровном месте на газоне Андерсен, держась за ногу. Потребуется футболисту помощь медиков.
    • Дополнительное время
      45'
      Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.
    • 44'
      Убежал по флангу на скорости Митчелл и прострелил на ближнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог попасть по мячу Эзе.
    • 43'
      С левого фланга навесил Митчелл на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов сферу вынес подальше от ворот Килман.
    • 42'
      С угла поля навесил Олисе на ближнюю штангу, но здесь Доусон выиграл верх и мяч головой вынес обратно на фланг.
    • 41'
      Долго катают мяч на чужой половине поля "орлы", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
    • 40'
      Сместился с фланга к штрафной соперника Олисе и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина защитника.
    • 39'
      С угла поля последовала подача в штрафную от Невеша. Здесь пробил головой Коста, но точно в руки Джонстону.
    • Офсайд
      38'
      Забросил Невеш на ход Буэно по левой бровке, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
    • Желтая карточка
      37'
      Невеш перехватил мяч в центре поля после обрезки соперника, но тут же получил по ногам в подкате от Локонги. Заслуженная карточка нарушителю было показана.
    • 36'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Коста и сбросил назад на Невеша, но тот с ходу пробил намного выше перекладины.
    • 35'
      Догнал мяч на левой бровке Коста и попытался в штрафную прострелить, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 34'
      В центре поля наступил на ногу соперника Хьюз. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил со стороны гостей.
    • 33'
      Убегал в контратаку на скорости Хван после заброса от Семеду, но не хватило ему скорости, чтобы догнать сферу в пределах поля.
    • 32'
      Мягко забросил в штрафную Митчелл на ход Айю, но тот не смог оторваться от Доусона и в итоге потерял мяч.
    • 31'
      Сместился с левого фланга к линии штрафной на скорости Эзе и пробил в ближний угол, но мяч стал легкой добычей для вратаря.
    • 30'
      Сместился с фланга в штрафную соперника Олисе на скорости и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал на этот раз.
    • 29'
      С угла поля навесил Невеш на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Митчелл и головой вынес снаряд в аут.
    • Угловой
      28'
      Догнал мяч на правой бровке Семеду и тут же прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от защитника полетел на угловой.
    • 27'
      Диагональ исполнял с центра поля Невеш на правый фланг, куда забегал Хван, но не смог он сохранить снаряд в пределах поля.
    • 26'
      На чужой половине поля Хван наступил грубо на ногу Миливоевичу. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 25'
      Убежал в контратаку по флангу Буэно и подал на дальнюю штангу, но вышел из ворот Джонстон и кулаком вынес сферу.
    • 24'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Локонга на ход Айю, который пробил в касание, но угодил точно во вратаря.
    • 23'
      Забросил по флангу Хван на ход Семеду, который убегал в контратаку, но в борьбе с защитником выпустил он сферу за пределы поля.
    • 22'
      После навеса с угла поля от Эзе пытался пробить с линии вратарской Гехи, но проиграл он верховую дуэль Килману.
    • 21'
      После навеса со штрафного от Миливоевича мяч заметался по штрафной и прилетел к Эзе, но тот головой пробил крайне неточно.
    • 20'
      На чужой половине поля грамотно подставился Айю и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 19'
      Со штрафного навесил Нвеш на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником нарушил правился Коста.
    • 18'
      В центре поля получил по ногам Лемина в борьбе против Локонга. Штрафной удар исполнять будут игроки "Вулверхэмптона".
    • Офсайд
      17'
      Мог убегать на ворота соперника Хван после паса от Лемина, но арбитр остановил эту атаку, зафиксировав положение "вне игры".
    • 16'
      Активно прессингуют соперника гости на чужой половине поля, даже центр с мячом перейти не дают они "волкам" долгое время.
    • 15'
      Тонко вырезал в штрафную соперника Лемина на ход Косте, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Андерсен.
    • Желтая карточка
      14'
      Мог убегать в контратаку Кунья, но его в центре поля руками уложил на газон Миливоевич, за что тут же получил желтую карточку.
    • 13'
      С угла поля навесил Эзе на дальнюю штангу, но здесь выиграл верховую борьбу Килман и головой вынес сферу подальше.
    • Угловой
      12'
      Отдавал проникающий пас в штрафную Локонга на ход Айю, но того опередил Семеду и в чистом подкате вынес сферу на угловой.
    • 11'
      Зацепился за мяч Эзе на чужой половине поля и головой сбросил на ход Айю, но тому убежать на ворота в подкате Доусон не позволил.
    • 10'
      Прорывался по флангу на скорости теперь уже Хван и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 9'
      Мягко забросил в штрафную соперника Локонга на ход Айю, но на выходе первым на мяче оказался голкипер.
    • 8'
      С угла поля навесил Эзе на ближнюю штангу, где пытался пробить в касание Локонга, но мяч застрял в гуще защитников.
    • Угловой
      7'
      Забросил по флангу Миливоевич на ход Эзе, который ворвался в штрафную и пробил по воротам, но мяч от ноги Доусона полетел на угловой.
    • 6'
      Забросил в штрафную соперника Коста на ход Семеду, который от лицевой линии прострелил вдоль ворот, но мяч перехватил голкипер.
    • 5'
      Ушел от соперника по левой бровке Луис и прострелил в центр на Кунью, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
    • Гол в свои ворота
      4'
      АВТОГО-О-О-О-О-Л! 1-0! Андерсен! После подачи с углового от Невеша пытался вынести мяч подальше в борьбе с защитником Андерсен, но от его колена сфера полетела в перекладину, от которой отскочила точно в сетку.
    • 3'
      Коста на дальней штанге пробивал в падении после прострела с фланга от Луиса, но смог потащить сферу с ближнего верхнего угла Джонстон.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя оранжево-черных цветах, гости выбрали себе красно-синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Кристал Пэлас"!