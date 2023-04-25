Тур: 33. Стадион: Молинью. Главный судья: Джонс Роберт
1:0
Второй тайм: 86'
0'
1:0
3' Гол в свои воротаАндерсен Йоаким
13' Желтая карточкаМиливоевич Лука
36' Желтая карточкаСамби Локонга Альберт-Мбойо
70' Желтая карточкаШлупп Джеффри
75' Желтая карточкаКоста Диего
76' Желтая карточкаСа Жозе
84' Желтая карточкаГомеш Тоти
Ход матча
3'
1:0
13'
70'
75'
76'
79'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 11
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
211 Количество передач 201
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
29
Коста
Диего
21
Джонстон
Сэм
26
Ричардс
Крис
19
Хьюз
Уилл
10
Эзе
Эберечи
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
12 Кунья МатеусНападающий
-
29 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Гомес ЖоаоПолузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Джонстон СэмВратарь
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Эзе ЭберечиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
38.9%
11.1%
50%
7 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.11
0.89
Среднее время на гол
81
101
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.22
1.11
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
73
81
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|6
|0.18
|Невеш Рубен
|5 (2)
|0.15
|Траоре Адама
|2
|0.06
|Хи-Чан Хван
|2
|0.06
|Кунья Матеус
|2
|0.06
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|Луис Матеус II
|1
|0.03
|Коста Диего
|1
|0.03
|Сарабия Пабло
|1
|0.03
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Хонни Кастро
|1
|0.03
|Гомес Жоао
|1
|0.03
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Хименес Рауль
|0
|0
|Лемина Марио
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эзе Эберечи
|7
|0.21
|Заха Уилфрид
|6
|0.18
|Эдуар Одсонн
|4
|0.12
|Айю Джордан
|3
|0.09
|Олисе Майкл
|2
|0.06
|Шлупп Джеффри
|2
|0.06
|Матета Жан-Филипп
|2
|0.06
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Андерсен Йоаким
|1
|0.03
|Гехи Марк
|1
|0.03
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семеду Нелсон
|9
|1
|Невеш Рубен
|10
|0
|Поденсе Даниэл
|5
|0
|Хонни Кастро
|3
|1
|Лемина Марио
|3
|1
|Гомес Жоао
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|Коста Диего
|2
|1
|Коллинз Натан
|2
|1
|Сарабия Пабло
|3
|0
|Доусон Крэйг
|3
|0
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
|Ходж Джозеф
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Шейк
|10
|1
|Гехи Марк
|8
|0
|Андерсен Йоаким
|7
|0
|Митчелл Тайрик
|5
|1
|Шлупп Джеффри
|6
|0
|Уорд Джоэл
|5
|0
|Заха Уилфрид
|4
|0
|Хьюз Уилл
|4
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|1
|Виейра Патрик
|3
|0
|Клайн Натаниэль
|3
|0
|Айю Джордан
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|3
|0
|Эзе Эберечи
|3
|0
|Миливоевич Лука
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Кристал Пэлас
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
6
Вулверхэмптон
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
18
11
Волевые поражения
7
12
Вулверхэмптон
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
19% (6)
34% (11)
Кристал Пэлас
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
59% (19)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
19
13
Волевые поражения
12
18
Голы по времени матча
Забито
14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
4
29%
4
24%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
4
29%
4
24%
61-75
1
7%
3
18%
76-90
Пропущено
20
21
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
5
25%
4
19%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
4
20%
7
33%
61-75
5
25%
3
14%
76-90
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
22 Не забивали 22
3
25%
2
14%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
3
25%
4
29%
76-90
Пропущено
25
19
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
1
4%
2
11%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
4
16%
4
21%
31-45
6
24%
4
21%
46-60
6
24%
4
21%
61-75
4
16%
4
21%
76-90
Забито
26
31
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
5
19%
2
6%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
3
12%
6
19%
46-60
6
23%
7
23%
61-75
4
15%
7
23%
76-90
Пропущено
45
40
17 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 23
6
13%
6
15%
1-15
6
13%
4
10%
16-30
5
11%
5
13%
31-45
9
20%
7
18%
46-60
10
22%
11
28%
61-75
9
20%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1
Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1
Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Точный счет
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
0
12 раз 38%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%
0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
7 раз 22%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
97
412
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
97
214
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2012
Больше Меньше
1814
626
923
131
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|77 - 34
|75
|2.
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|78 - 28
|70
|3.
|Заявка
|31
|16
|11
|4
|54 - 25
|59
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|46 - 37
|59
|5.
|1:0 Заявка
|33
|16
|6
|11
|46 - 41
|54
|6.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|58 - 51
|53
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|59 - 38
|50
|8.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|9.
|0:1 Заявка
|32
|13
|6
|13
|44 - 43
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|48 - 43
|44
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12.
|1:0 Заявка
|33
|10
|7
|16
|28 - 44
|37
|13.
|0:1 Заявка
|33
|9
|10
|14
|31 - 41
|37
|14.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 41
|34
|15.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|31 - 63
|33
|16.
|1:0 Заявка
|33
|8
|8
|17
|42 - 62
|32
|17.
|0:1 Заявка
|33
|8
|4
|21
|43 - 57
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|24 - 46
|28
|19.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|26 - 59
|27
|20.
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|27 - 56
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|50 - 15
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|39 - 13
|34
|5.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|33 - 20
|33
|6.
|1:0 Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|7.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|29 - 10
|32
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 17
|28
|9.
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|16 - 19
|26
|10.
|0:1 Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|11.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 14
|23
|13.
|1:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 30
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|16.
|0:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 19
|21
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 20
|18
|19.
|0:1 Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 29
|23
|6.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|7.
|0:1 Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 21
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|25 - 31
|20
|9.
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 22
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 26
|14
|14.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|15.
|0:1 Заявка
|17
|4
|1
|12
|24 - 36
|13
|16.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 20
|12
|17.
|1:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|1:0 Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 32
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 39
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|32 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|24 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|19 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (8)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|15 (5)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 9