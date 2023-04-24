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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Вулверхэмптон
 
Позже
Кристал Пэлас
Прогнозы 71
Вулверхэмптон 60.6% (43)
X 28.2% (20)
Кристал Пэлас 11.3% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Кристал Пэлас
2.38
3.34
3.43
Все Коэффициенты
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
35
Гомес
Жоао
8
Невеш
Рубен
27
Луис
Матеус
II
12
Кунья
Матеус
21
Сарабия
Пабло
11
Хи-Чан
Хван
21
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
10
Эзе
Эберечи
28
Дукуре
Шейк
15
Шлупп
Джеффри
7
Олисе
Майкл
22
Эдуар
Одсонн
9
Айю
Джордан
Вулверхэмптон
4-2-3-1
Кристал Пэлас
4-3-3

История личных встреч

Вулверхэмптон
Кристал Пэлас

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

38.9%
11.1%
50%
7 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
Ч
3:1
Ч
1:2
К
3:1
К
2:2
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
0:2
Ч
0:3

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
0.89

Среднее время на гол

81
101

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

73
81

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 6 0.19
Невеш Рубен 5 (2) 0.16
Траоре Адама 2 0.06
Хи-Чан Хван 2 0.06
Кунья Матеус 2 0.06
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Луис Матеус II 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Доусон Крэйг 1 0.03
Хонни Кастро 1 0.03
Гомес Жоао 1 0.03
Аит-Нури Раян 1 0.03
Моутинью Жоау 0 0
Хименес Рауль 0 0
Лемина Марио 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Буэно Уго 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эзе Эберечи 7 0.22
Заха Уилфрид 6 0.19
Эдуар Одсонн 4 0.13
Айю Джордан 3 0.09
Олисе Майкл 2 0.06
Шлупп Джеффри 2 0.06
Матета Жан-Филипп 2 0.06
Томкинс Джеймс 1 0.03
Андерсен Йоаким 1 0.03
Гехи Марк 1 0.03
Дукуре Шейк 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Хьюз Уилл 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семеду Нелсон 9 1
Невеш Рубен 10 0
Поденсе Даниэл 5 0
Хонни Кастро 3 1
Лемина Марио 3 1
Гомес Жоао 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Коста Диего 2 1
Коллинз Натан 2 1
Сарабия Пабло 3 0
Доусон Крэйг 3 0
Моутинью Жоау 3 0
Килман Макс 3 0
Луис Матеус II 1 1
Траоре Бубакар 2 0
Са Жозе 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Кунья Матеус 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Буэно Уго 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Ходж Джозеф 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 10 1
Гехи Марк 8 0
Андерсен Йоаким 7 0
Митчелл Тайрик 5 1
Уорд Джоэл 5 0
Шлупп Джеффри 5 0
Заха Уилфрид 4 0
Хьюз Уилл 4 0
Томкинс Джеймс 2 1
Виейра Патрик 3 0
Клайн Натаниэль 3 0
Айю Джордан 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Ахамада Науиру 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Кристал Пэлас
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
6
Вулверхэмптон
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

18
11

Волевые поражения

7
12
Вулверхэмптон
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
19% (6)
34% (11)
Кристал Пэлас
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
59% (19)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

19
13

Волевые поражения

12
18

Голы по времени матча

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
4
29%
4
24%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
4
29%
4
24%
61-75
1
7%
3
18%
76-90

Пропущено

20
21
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
5
25%
4
19%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
4
20%
7
33%
61-75
5
25%
3
14%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
22 Не забивали 22
3
25%
2
14%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
3
25%
4
29%
76-90

Пропущено

25
19
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
1
4%
2
11%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
4
16%
4
21%
31-45
6
24%
4
21%
46-60
6
24%
4
21%
61-75
4
16%
4
21%
76-90

Забито

26
31
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
5
19%
2
6%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
3
12%
6
19%
46-60
6
23%
7
23%
61-75
4
15%
7
23%
76-90

Пропущено

45
40
17 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 23
6
13%
6
15%
1-15
6
13%
4
10%
16-30
5
11%
5
13%
31-45
9
20%
7
18%
46-60
10
22%
11
28%
61-75
9
20%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1
Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1
Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Кристал Пэлас

Точный счет

1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
0
12 раз 38%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%
0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
7 раз 22%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
7
4
12
1.5
4
12
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
7
2
14
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
18
14
6
26
1.5
9
23
1
31
2.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 32 23 6 3 77 - 34 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Ньюкасл
 Заявка 31 16 11 4 54 - 25 59
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 16 5 11 58 - 51 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 32 15 6 11 45 - 41 51
7.
Ливерпуль
 Заявка 31 14 8 9 59 - 38 50
8.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
9.
Фулхэм
 Заявка 31 13 6 12 44 - 42 45
10.
Брентфорд
 Заявка 32 10 14 8 48 - 43 44
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 9 10 13 31 - 40 37
13.
Вест Хэм
 Заявка 31 9 7 15 33 - 41 34
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 9 7 16 27 - 44 34
15.
Борнмут
 Заявка 32 9 6 17 31 - 63 33
16.
Лидс
 Заявка 32 7 8 17 41 - 62 29
17.
Лестер
 Заявка 32 8 4 20 43 - 56 28
18.
Эвертон
 Заявка 32 6 10 16 24 - 46 28
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 6 9 17 26 - 59 27
20.
Саутгемптон
 Заявка 32 6 6 20 27 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
7.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
10.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
12.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
13.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вест Хэм
 Заявка 15 3 3 9 12 - 20 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (2)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2023, осталось 1 день 6 часов 28 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37.1% пользователей.
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    • Прогнозы 71
    Вулверхэмптон 60.6% (43)
    X 28.2% (20)
    Кристал Пэлас 11.3% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Кристал Пэлас
    2.38
    3.34
    3.43
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    60% (42)
    Ничья
    28.6% (20)
    Кристал Пэлас
    11.4% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.24% (35)
    Меньше
    47.76% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    80.6% (54)
    Нет
    19.4% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    37.1% (26)
    1:1 Ничья
    27.1% (19)
    1:0 Вулверхэмптон
    12.9% (9)
    1:2 Кристал Пэлас
    8.6% (6)
    2:0 Вулверхэмптон
    4.3% (3)
    3:1 Вулверхэмптон
    2.9% (2)
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